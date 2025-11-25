La liệt cổ phiếu giảm sâu, thanh khoản lên cao nhất 15 phiên

Áp lực bán hạ giá đã tăng đáng kể so với phiên sáng, tạo sức ép nặng lên giá cổ phiếu bất chấp VN-Index chỉ giảm nhẹ. Độ rộng cho thấy số mã đỏ nhiều gấp 3,3 lần số xanh, trong đó gần 160 cổ phiếu giảm vượt 1%, cho thấy mức độ tổn thương ở danh mục của nhà đầu tư rất cao.

Bản thân trụ VIC chiều nay cũng chịu sức ép, giá phải lùi xuống 1,38% so với mức chốt buổi sáng, đóng cửa còn tăng 1,46%. Trong khi đó loạt cổ phiếu lớn nhóm ngân hàng yếu đi rất nhiều, càng làm cộng hưởng áp lực giảm điểm của chỉ số. Tuy vậy VN-Index đóng cửa cũng chỉ mất 7,62% tương đương -0,46%, trong khi rất nhiều cổ phiếu giảm quá 1%.

Diễn biến chiều nay cho thấy nhóm Vin chỉ có thể phát huy hết sức mạnh nếu nhóm ngân hàng ổn định. VCB đóng cửa giảm VCB giảm 1,02%, BID giảm 1,73%, CTG giảm 1,33%, TCB giảm 1,47%, VPB giảm 2,76%, MBB giảm 1,3%... Đây đều là các cổ phiếu vốn hóa rất lớn thuộc Top 10 vốn hóa. Toàn nhóm ngân hàng chỉ có 2/27 mã xanh là HDB tăng 2,25% và LPB tăng 0,93%. Trái lại 15 mã trong nhóm này giảm quá 1%, với 10 mã trong rổ VN30.

Thống kê cho thấy rổ blue-chips này cũng có 26/30 mã giảm giá so với mức chốt buổi sáng. VN30-Index đóng cửa giảm 0,35%. May mắn cho chỉ số này là VIC tác động đủ lớn, đem về 3,2 điểm và VJC đem về 6,1 điểm. VJC cũng là cổ phiếu duy nhất mạnh buổi chiều khi bùng nổ lên kịch trần lúc đóng cửa. Tính riêng phiên chiều VJC tăng thêm 3,2%.

Áp lực trượt giảm sâu hơn của nhóm cổ phiếu ngân hàng chiều nay đã tác động lớn đến tình hình giao dịch chung. Khối lượng bán hạ giá đã tăng đáng kể so với buổi sáng, đẩy thanh khoản tăng 29%. Thời điểm chốt phiên sáng sàn HoSE mới có 88 cổ phiếu giảm quá 1% nhưng đóng cửa lên tới 158 cổ phiếu. Đây là biểu hiện rõ nhất của một đợt bán cao trào. Thanh khoản hai sàn buổi chiều đạt khoảng 13.218 tỷ đồng cao nhất 15 phiên.

Nhìn từ góc độ thanh khoản, nhóm giao dịch lớn nhất có rất ít mã xanh.

Nhóm chứng khoán tiếp tục bị bán rất lớn. SSI và VIX xuất hiện thanh khoản ngàn tỷ với mức giảm giá tương ứng 4,51% và 2,76%. VCI, VND cũng giao dịch 400-500 tỷ đồng. Ngân hàng có MBB, VPB, ACB, TCB, CTG cũng khớp từ 200 tỷ trở lên. Trong 158 cổ phiếu giảm quá 1%, có 27 mã thanh khoản vượt trăm tỷ, chỉ riêng số này đã chiếm 45,7% tổng giá trị khớp lệnh cả sàn HoSE.

Nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ hôm nay tổn thương khá nặng. Chỉ số Midcap giảm 1,11%, Smallcap giảm 1,13%. Rổ VN30 chỉ đóng góp 15 mã trong nhóm giảm vượt 1%, gần 150 mã còn lại thuộc nhóm vừa và nhỏ. EIB, CTS, HDC,CSV, DLG, HT1, VGC, SCR, HQC… đều giảm trên 3% giá trị. Rất may trạng thái bán tháo kịch biên độ không xuất hiện nhiều. HII, FDC và vài cổ phiếu khác “nằm sàn” nhưng đều là những cổ phiếu ít quan trọng và cũng hầu như không có thanh khoản.

Ở nhóm ngược dòng, các cổ phiếu mạnh từ sáng vẫn trụ lại khá tốt, dù một số có thu hẹp biên độ tăng. VJC, GEE, PAC kịch trần với thanh khoản tốt. Ngoài ra có thể kể tới HAG tăng 3,33%, GEX tăng 3,68%, KBC tăng 1,86%, PVT tăng 3,64%, FRT tăng 1,14%, TLG tăng 2,87%, HID tăng 2,36%... thanh khoản tương đối mạnh. Nhìn chung khả năng đi ngược dòng là rất hiếm hoi, phần lớn số tăng chủ yếu nhờ kiềm chế được thanh khoản.

Mặc dù VN-Index hôm nay mới đỏ rõ rệt nhưng trong 5 phiên trở lại đây độ rộng đều thể hiện số lượng cổ phiếu giảm giá áp đảo. Đây là hệ quả của hiện tượng kéo trụ nhưng cổ phiếu vẫn điều chỉnh. Mặc dù mỗi phiên mức giảm không quá nhiều, nhưng tích lũy theo thời gian cũng có thể dẫn đến sự mệt mỏi của nhà đầu tư. Vì vậy những phiên gia sụt giảm mạnh bất ngờ như hôm nay là một kết quả tất yếu.