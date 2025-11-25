La liệt cổ phiếu giảm sâu, thanh khoản lên cao nhất 15 phiên

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Ba, 25/11/2025
Kim Phong
25/11/2025, 15:44
Áp lực bán hạ giá đã tăng đáng kể so với phiên sáng, tạo sức ép nặng lên giá cổ phiếu bất chấp VN-Index chỉ giảm nhẹ. Độ rộng cho thấy số mã đỏ nhiều gấp 3,3 lần số xanh, trong đó gần 160 cổ phiếu giảm vượt 1%, cho thấy mức độ tổn thương ở danh mục của nhà đầu tư rất cao.
Bản thân trụ VIC chiều nay cũng chịu sức ép, giá phải lùi xuống 1,38% so với mức chốt buổi sáng, đóng cửa còn tăng 1,46%. Trong khi đó loạt cổ phiếu lớn nhóm ngân hàng yếu đi rất nhiều, càng làm cộng hưởng áp lực giảm điểm của chỉ số. Tuy vậy VN-Index đóng cửa cũng chỉ mất 7,62% tương đương -0,46%, trong khi rất nhiều cổ phiếu giảm quá 1%.
Diễn biến chiều nay cho thấy nhóm Vin chỉ có thể phát huy hết sức mạnh nếu nhóm ngân hàng ổn định. VCB đóng cửa giảm VCB giảm 1,02%, BID giảm 1,73%, CTG giảm 1,33%, TCB giảm 1,47%, VPB giảm 2,76%, MBB giảm 1,3%... Đây đều là các cổ phiếu vốn hóa rất lớn thuộc Top 10 vốn hóa. Toàn nhóm ngân hàng chỉ có 2/27 mã xanh là HDB tăng 2,25% và LPB tăng 0,93%. Trái lại 15 mã trong nhóm này giảm quá 1%, với 10 mã trong rổ VN30.
Thống kê cho thấy rổ blue-chips này cũng có 26/30 mã giảm giá so với mức chốt buổi sáng. VN30-Index đóng cửa giảm 0,35%. May mắn cho chỉ số này là VIC tác động đủ lớn, đem về 3,2 điểm và VJC đem về 6,1 điểm. VJC cũng là cổ phiếu duy nhất mạnh buổi chiều khi bùng nổ lên kịch trần lúc đóng cửa. Tính riêng phiên chiều VJC tăng thêm 3,2%.
Áp lực trượt giảm sâu hơn của nhóm cổ phiếu ngân hàng chiều nay đã tác động lớn đến tình hình giao dịch chung. Khối lượng bán hạ giá đã tăng đáng kể so với buổi sáng, đẩy thanh khoản tăng 29%. Thời điểm chốt phiên sáng sàn HoSE mới có 88 cổ phiếu giảm quá 1% nhưng đóng cửa lên tới 158 cổ phiếu. Đây là biểu hiện rõ nhất của một đợt bán cao trào. Thanh khoản hai sàn buổi chiều đạt khoảng 13.218 tỷ đồng cao nhất 15 phiên.
Nhóm chứng khoán tiếp tục bị bán rất lớn. SSI và VIX xuất hiện thanh khoản ngàn tỷ với mức giảm giá tương ứng 4,51% và 2,76%. VCI, VND cũng giao dịch 400-500 tỷ đồng. Ngân hàng có MBB, VPB, ACB, TCB, CTG cũng khớp từ 200 tỷ trở lên. Trong 158 cổ phiếu giảm quá 1%, có 27 mã thanh khoản vượt trăm tỷ, chỉ riêng số này đã chiếm 45,7% tổng giá trị khớp lệnh cả sàn HoSE.
Nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ hôm nay tổn thương khá nặng. Chỉ số Midcap giảm 1,11%, Smallcap giảm 1,13%. Rổ VN30 chỉ đóng góp 15 mã trong nhóm giảm vượt 1%, gần 150 mã còn lại thuộc nhóm vừa và nhỏ. EIB, CTS, HDC,CSV, DLG, HT1, VGC, SCR, HQC… đều giảm trên 3% giá trị. Rất may trạng thái bán tháo kịch biên độ không xuất hiện nhiều. HII, FDC và vài cổ phiếu khác “nằm sàn” nhưng đều là những cổ phiếu ít quan trọng và cũng hầu như không có thanh khoản.
Ở nhóm ngược dòng, các cổ phiếu mạnh từ sáng vẫn trụ lại khá tốt, dù một số có thu hẹp biên độ tăng. VJC, GEE, PAC kịch trần với thanh khoản tốt. Ngoài ra có thể kể tới HAG tăng 3,33%, GEX tăng 3,68%, KBC tăng 1,86%, PVT tăng 3,64%, FRT tăng 1,14%, TLG tăng 2,87%, HID tăng 2,36%... thanh khoản tương đối mạnh. Nhìn chung khả năng đi ngược dòng là rất hiếm hoi, phần lớn số tăng chủ yếu nhờ kiềm chế được thanh khoản.
Mặc dù VN-Index hôm nay mới đỏ rõ rệt nhưng trong 5 phiên trở lại đây độ rộng đều thể hiện số lượng cổ phiếu giảm giá áp đảo. Đây là hệ quả của hiện tượng kéo trụ nhưng cổ phiếu vẫn điều chỉnh. Mặc dù mỗi phiên mức giảm không quá nhiều, nhưng tích lũy theo thời gian cũng có thể dẫn đến sự mệt mỏi của nhà đầu tư. Vì vậy những phiên gia sụt giảm mạnh bất ngờ như hôm nay là một kết quả tất yếu.
13:46, 25/11/2025
Thị trường ETF của Đài Loan tăng trưởng gấp 32 lần chỉ trong mười năm, nhờ kết hợp tốt giữa việc phát triển một hệ thống phát triển chỉ số rất hiệu quả, kết hợp với sự tham gia mạnh mẽ của các tổ chức và khả năng tiếp cận quỹ thuận tiện cho nhà đầu tư cá nhân.
Thanh khoản khớp lệnh sàn HoSE sáng nay tăng mạnh 34% so với sáng hôm qua lên cao nhất 4 phiên, nhưng cổ phiếu lại điều chỉnh diện rộng. Mặc dù VN-Index vẫn đang được một số cổ phiếu lớn nâng đỡ nhưng tài khoản nhà đầu tư tiếp tục bị bào mòn.
Việc đóng quỹ phòng hộ có lẽ không phải là một động thái “đầu hàng” của ông Burry. Thay vào đó, việc ông tiếp tục đưa ra cảnh báo về cơn sốt AI cho thấy ông đang giữ vững niềm tin rằng đây là một bong bóng...
Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Hai (24/11), một phần nhờ mức tăng lớn của cổ phiếu Alphabet giúp nhà đầu tư phục hồi niềm tin vào giao dịch AI...
Giá vàng thế giới tăng mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Hai (24/11), khi thị trường đặt cược lớn hơn vào khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hạ lãi suất trong cuộc họp sắp tới, dù chưa có số liệu kinh tế quan trọng mới nào hỗ trợ cho kỳ vọng này...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: