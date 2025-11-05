Nhật Bản cảnh báo khi tỷ giá đồng yên xuống thấp nhất 8 tháng

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nhật Bản Satsuki Katayama ngày 4/11 đưa ra những lời cảnh báo mới về biến động tỷ giá, cho thấy Tokyo đang lo ngại về xu hướng mất giá của đồng yên...

Sau cảnh báo này, thị trường trở nên cảnh giác hơn về khả năng nhà chức trách Nhật có thể sắp can thiệp vào thị trường ngoại hối để bảo vệ tỷ giá đồng nội tệ.

“Tôi đang chứng kiến những biến động nhanh và phiến diện trên thị trường tiền tệ. Chúng tôi đang tiếp tục đánh giá những diễn biến này với tinh thần cấp bách cao”, bà Katayama nói.

Phát biểu này của vị Bộ trưởng được đưa ra khi đồng yên giảm giá xuống mức thấp nhất kể từ tháng 2 so với đồng USD, với gần 154,5 yên đổi 1 USD. Sau khi bà phát biểu, đồng yên có lúc tăng giá tới 153,81 yên/USD và kết thúc phiên giao dịch cùng ngày với mức tăng 0,7%.

Phiên sáng nay (5/11), đồng yên tiếp tục hồi phục, có lúc tăng 0,2%, đạt 153,42 yên đổi 1 USD.

Thời gian qua, đồng yên đương đầu áp lực mất giá mạnh kể từ khi bà Sanae Takaichi được bầu làm Chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền và tiếp đó là Thủ tướng Nhật Bản. Bà Takaichi là người có chủ trương kích thích tăng trưởng kinh tế bằng chính sách tiền tệ và chính sách tài khóa nới lỏng. Bởi vậy, thị trường tin rằng ngoài việc tăng chi tiêu công, bà Takaichi sẽ không muốn Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) tăng lãi suất nhanh.

Ngoài ra, sự thận trọng BOJ của trong việc tăng lãi suất, trong khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) phát tín hiệu có thể không hạ lãi suất trong cuộc họp tháng 12, cũng gây áp lực mất giá lên đồng yên.

Theo hãng tin Bloomberg, thị trường đang nhận thấy khả năng nhà chức trách Nhật Bản can thiệp vào thị trường tiền tệ tăng lên, nhưng cho rằng một động thái như vậy khó sớm xảy ra trong thời gian trước mắt. Lần gần đây nhất Tokyo can thiệp tỷ giá là vào tháng 7 năm ngoái, khi đồng yên giảm về mức khoảng 160 yên đổi 1 USD.

Phát biểu ngày 4/11, bà Katayama lưu ý rằng bà cũng đưa ra cảnh báo về tỷ giá vào hôm thứ Sáu tuần trước sau khi đồng yên rớt giá mạnh trong hai phiên trước đó. Đồng yên đã giảm gần 3% so với USD trong hai ngày thứ Tư và thứ Năm của tuần trước, khi BOJ giữ nguyên lãi suất.

Trong họp báo sau cuộc họp chính sách của BOJ, Thống đốc Kazuo Ueda ngầm phát tín hiệu rằng một đợt tăng lãi suất của BOJ đang tới gần hơn.

Ông Ueda nói rằng BOJ muốn chờ đợi thêm dữ liệu để xác nhận liệu doanh nghiệp Nhật Bản có tiếp tục tăng lương cho người lao động bất chấp tác động từ thuế quan cao hơn của Mỹ hay không. Ông nhấn mạnh rằng không cần phải chờ đến khi có kết quả cuối cùng của các cuộc đàm phán lương năm tới, mà chỉ cần thu thập thêm dữ liệu về động lực ban đầu của các cuộc đàm phán này để làm căn cứ quyết định lãi suất.

Tuy nhiên, thị trường không cảm thấy bị thuyết phục và đã bán mạnh đồng yên.