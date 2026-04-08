Thứ Tư, 08/04/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Thế giới

Các quỹ lớn mua mạnh trái phiếu và cổ phiếu AI, bán USD sau khi Mỹ - Iran ngừng bắn

Bình Minh

08/04/2026, 19:15

Đây có thể là một tín hiệu cho thấy các nhà đầu tư đang vững tin trở lại sau giai đoạn bất ổn do cuộc chiến tranh ở Vùng Vịnh...

Ảnh minh họa - Ảnh: Reuters.

Một số quỹ đầu tư lớn trên thế giới mạnh tay mua trái phiếu kho bạc Mỹ và cổ phiếu trí tuệ nhân tạo (AI) đồng thời bán ra đồng USD sau khi Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận ngừng bắn. Đây có thể là một tín hiệu cho thấy các nhà đầu tư đang vững tin trở lại sau giai đoạn bất ổn do cuộc chiến tranh ở Vùng Vịnh - hãng tin Bloomberg cho biết.

Bà Kellie Wood, một nhà quản lý quỹ tại Schroders Plc - công ty quản lý hơn 1 nghìn tỷ USD tài sản, đã dành phần lớn buổi sáng ngày thứ Tư (8/4) để mua vào các trái phiếu ngắn hạn, bao gồm cả trái phiếu chính phủ Mỹ. Một động thái tương tự cũng đang được công ty quản lý tài sản Jupiter Asset Management Ltd. cân nhắc, cùng với kế hoạch bán ra đồng USD.

Ông Andrew Canobi, một nhà quản lý quỹ của công ty Franklin Templeton, dự báo rằng trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Mỹ sẽ bước vào một đợt tăng giá mới. Công ty Allspring Global Investments đang rót vốn vào cổ phiếu công nghệ và quốc phòng - những lĩnh vực ít bị ảnh hưởng bởi cú sốc năng lượng.

Những hành động này cho thấy một niềm tin rằng đợt bán tháo do cuộc chiến nổ ra ở Iran cách đây 6 tuần có thể đã qua đi.

Giá dầu đã giảm sâu khi thông báo ngừng bắn khơi dậy hy vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tập trung lại vào việc cắt giảm lãi suất vì áp lực lạm phát sẽ xuống thang theo giá dầu. Kỳ vọng vào việc nguồn cung dầu thô dần hồi phục khi eo biển Hormuz mở cửa trở lại đã thúc đẩy thị trường chứng khoán toàn cầu tăng điểm, đưa một chỉ số đo giá cổ phiếu ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương lên mức cao nhất kể từ đầu tháng 3.

Bà Wood cho biết ngay sau khi có thông báo ngừng bắn, bà đã tăng cường đầu tư vào các thị trường bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong cuộc khủng hoảng, bao gồm Liên minh châu Âu (EU) và Anh. Đồng thời, nhà quản lý quỹ này cũng đang mua vào trái phiếu ngắn hạn của Mỹ.

Trái phiếu chính phủ Mỹ đã tăng giá mạnh sau tin ngừng bắn, khiến lợi suất giảm nhanh, với lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm giảm tới 6 điểm cơ bản. Lợi suất kỳ hạn 10 năm giảm 5 điểm cơ bản xuống còn 4,23%.

Cùng với đó, các đồng tiền chính đều tăng giá so với đồng USD - đồng tiền đã phát huy mạnh vai trò tài sản trú ẩn an toàn trong những tuần chiến sự vừa qua. Chỉ số Dollar Index vào cuối giờ chiều ngày thứ Tư theo giờ Việt Nam giảm hơn 1% so với đóng cửa phiên trước, còn dưới 98,8 điểm.

Công ty Franklin Templeton cũng nhận thấy cơ hội mua một số trái phiếu chính phủ Mỹ, đồng thời cho rằng tài sản này có khả năng phục hồi phần lớn mức giảm trong tháng 3 do lo ngại lạm phát. Ông Andrew Canobi, Giám đốc phụ trách mảng trái phiếu của Franklin Templeton, cho biết lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Mỹ có thể giảm xuống sát mức 4%.

Tuy nhiên, nhiều nhà giao dịch vẫn lo ngại về thỏa thuận ngừng bắn kéo dài hai tuần giữa Mỹ với Iran, vì đến hiện tại, thông tin chi tiết về các điều khoản của thỏa thuận còn rất ít ỏi. Họ không chắc chắn liệu đây có phải là bước tiến tới một giải pháp để kết thúc hẳn cuộc chiến hay chỉ là một khoảng dừng tạm thời trong xung đột.

Theo một báo cáo của ngân hàng JPMorgan Chase, nếu Mỹ và Iran thực sự đạt được một thỏa thuận hòa bình, các quỹ phòng hộ có thể sẽ đảo ngược mô hình mà ở đó, họ đồng thời cắt giảm các vị thế đầu cơ giá lên và đóng các vị thế đầu cơ giá xuống - một chiến lược quản trị rủi ro bằng cách giảm tiếp xúc nói chung với thị trường.

Ông Gary Tan - nhà quản lý quỹ tại Allspring’s Fund Manager, công ty quản lý gần 630 tỷ USD tài sản - cho biết ông đang tranh thủ sự biến động giá cổ phiếu để "cải thiện chất lượng danh mục đầu tư và tăng cường khả năng chống chịu của danh mục trước giá năng lượng cao hơn trong tương lai".

Điều này có nghĩa là bổ sung có chọn lọc các cổ phiếu thuộc chủ đề cốt lõi như AI, quốc phòng và những công ty có quản trị doanh nghiệp đang được cải thiện.

Ông Mark Nash, một nhà quản lý đầu tư tại công ty Jupiter Asset Management, cho biết ông đang thảo luận về việc mua thêm trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn ngắn và bán ra đồng USD. "Có tin tốt về thỏa thuận ngừng bắn giữa Iran và Mỹ, nhưng rủi ro là chúng ta chưa hoàn toàn thoát khỏi khó khăn vì chưa có gì đảm bảo rằng thỏa thuận sẽ được thực hiện”, ông nói.

Một số nhà quản lý khác cho rằng thị trường Trung Quốc - vốn đã nổi lên như một “hầm trú ẩn” tương đối an toàn trong thời kỳ biến động gần đây - vẫn là một địa chỉ tốt để đầu tư. Điều này có nghĩa là tiếp tục nắm giữ trái phiếu chính phủ Trung Quốc - theo ông Hikaru Tanaka, một quản lý quỹ tại Asset Management One, công ty quản lý 510 tỷ USD tài sản.

Ông Tanaka cho biết Asset Management One đã đã giảm bớt vị thế thị trường về tổng thể, nhưng vẫn “vào ra linh hoạt. Đồng thời, chúng tôi cố gắng không chạy theo thị trường quá nhiều, chỉ tập trung quản lý để vượt qua giai đoạn này”.

Từ khóa:

chứng khoán cổ phiếu thế giới trái phiếu usd

Đọc thêm

So sánh GDP bình quân đầu người theo tiêu chuẩn sức mua giữa các nước châu Âu

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 14-2026

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 14-2026

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

Diễn biến của 6 thị trường chứng khoán lớn trong 1 tháng chiến sự Iran

Thế giới

Diễn biến của 6 thị trường chứng khoán lớn trong 1 tháng chiến sự Iran

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Prudential Việt Nam: Tăng trưởng bền vững và mang yên tâm trọn vẹn đến mỗi gia đình Việt

Tài chính

2

Giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa trong phát triển nền kinh tế thị trường - nền tảng để tiếp tục đổi mới kinh tế Việt Nam trong giai đoạn mới

Tiêu điểm

3

Bổ nhiệm Tổng Thanh tra Chính phủ và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ

Tiêu điểm

4

Bước tiến mới trong kỹ thuật mổ tuyến giáp hiện đại

Sức khỏe

5

AI và xu hướng làm phim gây tranh cãi tại châu Á

Giải trí

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy