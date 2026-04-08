Các quỹ lớn mua mạnh trái phiếu và cổ phiếu AI, bán USD sau khi Mỹ - Iran ngừng bắn

Một số quỹ đầu tư lớn trên thế giới mạnh tay mua trái phiếu kho bạc Mỹ và cổ phiếu trí tuệ nhân tạo (AI) đồng thời bán ra đồng USD sau khi Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận ngừng bắn. Đây có thể là một tín hiệu cho thấy các nhà đầu tư đang vững tin trở lại sau giai đoạn bất ổn do cuộc chiến tranh ở Vùng Vịnh - hãng tin Bloomberg cho biết.

Bà Kellie Wood, một nhà quản lý quỹ tại Schroders Plc - công ty quản lý hơn 1 nghìn tỷ USD tài sản, đã dành phần lớn buổi sáng ngày thứ Tư (8/4) để mua vào các trái phiếu ngắn hạn, bao gồm cả trái phiếu chính phủ Mỹ. Một động thái tương tự cũng đang được công ty quản lý tài sản Jupiter Asset Management Ltd. cân nhắc, cùng với kế hoạch bán ra đồng USD.

Ông Andrew Canobi, một nhà quản lý quỹ của công ty Franklin Templeton, dự báo rằng trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Mỹ sẽ bước vào một đợt tăng giá mới. Công ty Allspring Global Investments đang rót vốn vào cổ phiếu công nghệ và quốc phòng - những lĩnh vực ít bị ảnh hưởng bởi cú sốc năng lượng.

Những hành động này cho thấy một niềm tin rằng đợt bán tháo do cuộc chiến nổ ra ở Iran cách đây 6 tuần có thể đã qua đi.

Giá dầu đã giảm sâu khi thông báo ngừng bắn khơi dậy hy vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tập trung lại vào việc cắt giảm lãi suất vì áp lực lạm phát sẽ xuống thang theo giá dầu. Kỳ vọng vào việc nguồn cung dầu thô dần hồi phục khi eo biển Hormuz mở cửa trở lại đã thúc đẩy thị trường chứng khoán toàn cầu tăng điểm, đưa một chỉ số đo giá cổ phiếu ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương lên mức cao nhất kể từ đầu tháng 3.

Bà Wood cho biết ngay sau khi có thông báo ngừng bắn, bà đã tăng cường đầu tư vào các thị trường bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong cuộc khủng hoảng, bao gồm Liên minh châu Âu (EU) và Anh. Đồng thời, nhà quản lý quỹ này cũng đang mua vào trái phiếu ngắn hạn của Mỹ.

Trái phiếu chính phủ Mỹ đã tăng giá mạnh sau tin ngừng bắn, khiến lợi suất giảm nhanh, với lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm giảm tới 6 điểm cơ bản. Lợi suất kỳ hạn 10 năm giảm 5 điểm cơ bản xuống còn 4,23%.

Cùng với đó, các đồng tiền chính đều tăng giá so với đồng USD - đồng tiền đã phát huy mạnh vai trò tài sản trú ẩn an toàn trong những tuần chiến sự vừa qua. Chỉ số Dollar Index vào cuối giờ chiều ngày thứ Tư theo giờ Việt Nam giảm hơn 1% so với đóng cửa phiên trước, còn dưới 98,8 điểm.

Công ty Franklin Templeton cũng nhận thấy cơ hội mua một số trái phiếu chính phủ Mỹ, đồng thời cho rằng tài sản này có khả năng phục hồi phần lớn mức giảm trong tháng 3 do lo ngại lạm phát. Ông Andrew Canobi, Giám đốc phụ trách mảng trái phiếu của Franklin Templeton, cho biết lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Mỹ có thể giảm xuống sát mức 4%.

Tuy nhiên, nhiều nhà giao dịch vẫn lo ngại về thỏa thuận ngừng bắn kéo dài hai tuần giữa Mỹ với Iran, vì đến hiện tại, thông tin chi tiết về các điều khoản của thỏa thuận còn rất ít ỏi. Họ không chắc chắn liệu đây có phải là bước tiến tới một giải pháp để kết thúc hẳn cuộc chiến hay chỉ là một khoảng dừng tạm thời trong xung đột.

Theo một báo cáo của ngân hàng JPMorgan Chase, nếu Mỹ và Iran thực sự đạt được một thỏa thuận hòa bình, các quỹ phòng hộ có thể sẽ đảo ngược mô hình mà ở đó, họ đồng thời cắt giảm các vị thế đầu cơ giá lên và đóng các vị thế đầu cơ giá xuống - một chiến lược quản trị rủi ro bằng cách giảm tiếp xúc nói chung với thị trường.

Ông Gary Tan - nhà quản lý quỹ tại Allspring’s Fund Manager, công ty quản lý gần 630 tỷ USD tài sản - cho biết ông đang tranh thủ sự biến động giá cổ phiếu để "cải thiện chất lượng danh mục đầu tư và tăng cường khả năng chống chịu của danh mục trước giá năng lượng cao hơn trong tương lai".

Điều này có nghĩa là bổ sung có chọn lọc các cổ phiếu thuộc chủ đề cốt lõi như AI, quốc phòng và những công ty có quản trị doanh nghiệp đang được cải thiện.

Ông Mark Nash, một nhà quản lý đầu tư tại công ty Jupiter Asset Management, cho biết ông đang thảo luận về việc mua thêm trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn ngắn và bán ra đồng USD. "Có tin tốt về thỏa thuận ngừng bắn giữa Iran và Mỹ, nhưng rủi ro là chúng ta chưa hoàn toàn thoát khỏi khó khăn vì chưa có gì đảm bảo rằng thỏa thuận sẽ được thực hiện”, ông nói.

Một số nhà quản lý khác cho rằng thị trường Trung Quốc - vốn đã nổi lên như một “hầm trú ẩn” tương đối an toàn trong thời kỳ biến động gần đây - vẫn là một địa chỉ tốt để đầu tư. Điều này có nghĩa là tiếp tục nắm giữ trái phiếu chính phủ Trung Quốc - theo ông Hikaru Tanaka, một quản lý quỹ tại Asset Management One, công ty quản lý 510 tỷ USD tài sản.

Ông Tanaka cho biết Asset Management One đã đã giảm bớt vị thế thị trường về tổng thể, nhưng vẫn “vào ra linh hoạt. Đồng thời, chúng tôi cố gắng không chạy theo thị trường quá nhiều, chỉ tập trung quản lý để vượt qua giai đoạn này”.