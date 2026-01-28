Đồng USD rớt xuống đáy 4 năm sau phát biểu của Tổng thống Trump

“Thị trường đã có những biến động lớn trong mấy ngày qua. Phát biểu của ông Trump về tỷ giá USD càng thêm dầu vào lửa”, một chiến lược gia nhận xét...

Đà trượt giá của USD bị đẩy nhanh trong phiên giao dịch ngày thứ Ba (28/1), khiến đồng tiền này rớt xuống mức thấp nhất 4 năm so với một rổ gồm các đồng tiền chủ chốt khác, sau khi Tổng thống Donald Trump nói rằng giá trị của bạc xanh ở thời điểm hiện tại là “tuyệt vời”.

Theo hãng tin Reuters, phát biểu trên được ông Trump đưa ra khi tới bang Iowa tham dự một sự kiện vận động cử tri nông thôn ủng hộ Đảng Cộng hòa trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 năm nay. Khi được các nhà báo hỏi hỏi ông có lo ngại về sự mất giá của USD hay không, ông Trump đáp: “Không, tôi nghĩ thật là tuyệt”.

“Hãy nhìn vào giá trị của đồng USD mà xem. Hãy nhìn vào công việc mà chúng tôi đang làm. Đồng USD đang làm rất tốt”, ông Trump nói.

Sau phát biểu này, chỉ số Dollar Index sụt hơn 1,3%, về dưới mức 95,8 điểm, thấp nhất kể từ đầu năm 2022.

Trước đó, đồng USD đã bị bán mạnh trong những phiên giao dịch gần đây do thị trường tính đến khả năng cơ quan chức năng Mỹ và Nhật Bản có thể phối hợp can thiệp vào thị trường tiền tệ để vực dậy tỷ giá đồng yên Nhật.

Trao đổi với Reuters, chiến lược gia trưởng Marc Chandler của công ty Bannockburn Capital Markets nhận định phát biểu của ông Trump được thị trường xem như một tín hiệu rằng nước Mỹ hiện tại mong muốn đồng USD yếu hơn. “Thị trường vui lòng mang tới cho Mỹ một đồng USD yếu hơn”, ông Chandler nói.

Ngoài yếu tố rủi ro can thiệp tỷ giá, đồng USD còn đang đương đầu với sức ép từ một số yếu tố khác, gồm các tuyên bố chính sách thất thường của ông Trump và mối lo về sự độc lập của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Những yếu tố này làm suy giảm niềm tin của giới đầu tư toàn cầu đối với đồng bạc xanh - theo các nhà phân tích.

Hôm thứ Hai, ông Trump dọa tăng thuế quan đối với Hàn Quốc lên 25% vì nước này chậm trễ trong việc phê chuẩn thỏa thuận thương mại đã ký với Mỹ. Trước đó, ông dọa áp thuế quan 100% lên Canada nếu nước này đạt một thỏa thuận thương mại với Trung Quốc.

“Thị trường đã có những biến động lớn trong mấy ngày qua. Phát biểu của ông Trump về tỷ giá USD càng thêm dầu vào lửa”, ông Bannockburn nói.

Chưa kể, Chính phủ Mỹ còn đang đối mặt nguy cơ đóng cửa một phần nếu một dự luật ngân sách mới không được thông qua trước thời hạn 30/1. Hiện tại, hai đảng Cộng hòa và Dân chủ đang bất đồng về ngân sách dành cho Bộ An ninh nội địa sau khi xảy ra vụ nhân viên quản lý nhập cư liên bang bắn chết công dân Mỹ ở Minnesota mới đây.

Theo chiến lược gia Karl Schamotta của công ty Corpay, với chính sách thuế quan của ông Trump tiếp tục diễn biến khó lường và Chính phủ Mỹ lại đối mặt khả năng đóng cửa, sự bất định kinh tế đang tiếp tục gia tăng, dẫn tới áp lực bán lên các tài sản Mỹ. “Các yếu tố nền tảng tích cực sẽ đến lúc mạnh lên và giữ vai trò quyết định, nhưng hiện tại, không ai muốn mua USD cả”, ông nói.

Mối quan hệ căng thẳng giữa Mỹ và các nước đồng minh trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) liên quan tới vấn đề Greenland cũng đang gây áp lực mất giá lên USD. Dù câu chuyện có vẻ lắng xuống sau khi ông Trump cách đây ít ngày tuyên bố đã đạt một “thỏa thuận khung” với NATO về Greenland, thị trường vẫn lo ngại căng thẳng có thể bùng trở lại bất kỳ lúc nào.

“Vấn đề Greenland đã làm gia tăng phần bù rủi ro đối với đồng USD. Việc đảo lộn trật tự thế giới thời hậu Chiến tranh Thế giới thứ hai là một yếu tố tiêu cực dài hạn đối với USD”, chiến lược gia cấp cao Lefteris Farmakis của ngân hàng Barclays nhận định với tờ báo Financial Times.

Diễn biến chỉ số Dollar Index trong 5 năm qua - Nguồn: Trading Economics.

Thị trường đang dõi theo cuộc họp chính sách tiền tệ của Fed. Cuộc họp đã khởi động vào ngày thứ Ba và sẽ kết thúc vào ngày thứ Tư bằng một tuyên bố về lãi suất và một buổi họp báo của Chủ tịch Jerome Powell. Cuộc họp này diễn ra trong bối cảnh thị trường tài chính toàn cầu lo ngại rằng sự độc lập của Fed có thể lung lay dưới sức ép từ chính quyền ông Trump.

Thị trường dự báo Fed không thay đổi lãi suất trong lần họp này nhưng sẽ có hai đợt giảm lãi suất trong năm nay.

“Rủi ro lớn không nằm ở quyết định lãi suất. Dự báo gần như chắc chắn bây giờ là Fed sẽ giữ nguyên lãi suất. Nhưng ông Trump sẽ không thích điều đó”, trưởng nghiên cứu vĩ mô của ông ty Monex, ông Nick Rees, nhận xét.

Sau quyết định lãi suất của Fed, ông Trump có thể sẽ sớm công bố ứng viên thay thế Chủ tịch Fed Jerome Powell - người sẽ hết nhiệm kỳ vào tháng 5 năm nay, ông Rees dự báo.

Về phần mình, đồng yên tăng giá tới 4% so với USD trong 2 phiên vừa qua, có lúc đạt 152,2 yên đổi 1 USD trong phiên ngày 27/1, do những đồn đoán về can thiệp tỷ giá. Trong phiên châu Á sáng nay (28/1), đồng USD tăng giá lên mức gần 152,9 yên đổi 1 USD.

Đồng euro tăng 1,4% so với USD trong phiên ngày 27/1, đạt 1 euro đổi hơn 1,2 USD, mức cao nhất kể từ tháng 6/2021. Đồng bảng Anh tăng 1,2% so với USD, đạt 1 bảng đổi hơn 1,38 USD, cao nhất kể từ tháng 9/2021.