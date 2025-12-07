VN-Index còn cơ hội thử thách kháng cự 1.755-1.775 điểm nhờ sự hỗ trợ của nhóm vốn hóa lớn

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường tuần từ 8-12/12/2025.

Trong tuần, VN-Index tăng 50,33 điểm, tương đương 2,98% lên 1.741,32 điểm. Hnx-Index tăng 0,74 điểm, tương đương 0,28% lên 260,65 điểm.

VN-Index vẫn có khả năng thử thách kháng cự 1.755-1.775 điểm nhờ sự hỗ trợ của nhóm vốn hóa lớn

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC)

“VN-Index nhiều khả năng sẽ tiếp tục được neo giữ điểm số ở vùng cao và vẫn có khả năng thử thách kháng cự 1.755-1.775 điểm nhờ sự hỗ trợ của nhóm vốn hóa lớn. Tuy nhiên, chúng tôi lưu ý đến rủi ro giảm điểm của thị trường tại vùng kháng cự kênh trên của vùng dao động đi ngang kéo dài từ tháng 04 đến nay. Mặt bằng lãi suất huy động và lãi suất trên OMO tiếp tục có xu hướng nhích tăng sẽ là yếu tố tác động không tích cực đến diễn biến thị trường trong bối cảnh VN-Index đang neo ở vùng cao.

Nhà đầu tư xem xét tiếp tục bán chốt lời dần các vị thế ngắn hạn khi VN-Index đã bắt đầu tiến vào vùng kháng cự kênh trên, đặc biệt khi chỉ số tiếp cận các vùng kháng cự 1.755-1.775 điểm.

Nhà đầu tư nên hạn chế dần các hoạt động mua khi VN-Index tiếp cận vùng kháng cự kênh trên. Các vị thế mua trading nên ưu tiên trạng thái T+ với các vị thế có sẵn”.

Chỉ số chưa hoàn toàn thoát khỏi vùng kháng cự 1.730 – 1.740

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – BSC)

"VN-Index tiếp tục giằng co trong ngày hôm nay và đóng cửa tại mốc 1,741.32 điểm, tăng nhẹ hơn 4 điểm so với hôm qua. Số mã giảm nhiều hơn số mã tăng, 14/18 ngành giảm điểm, trong đó ngành Dầu khí, Dịch vụ tài chính dẫn đầu đà giảm; ở chiều ngược lại, ngành Bất động sản tăng mạnh nhất. Nhóm cổ phiếu Vin đóng vai trò trụ đỡ cho thị trường. Về giao dịch của khối ngoại, hôm nay khối này bán ròng trên cả ba sàn HSX, HNX và UPCOM. Chỉ số chưa hoàn toàn thoát khỏi vùng kháng cự 1.730 – 1.740 trong ngày hôm nay, ngoài ra liên tục xuất hiện những cây nến có bóng nến dài cho thấy tâm lý thị trường vẫn giằng co. Nhà đầu tư nên giao dịch cẩn trọng trong những phiên tới".

Khu vực 1.730 (+/-5) điểm đóng vai trò hỗ trợ cho đà tăng hiện tại của VN-Index

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt – VCSC)

“Chúng tôi cho rằng phiên điều chỉnh 05/12 mang tính chất củng cố nhằm vận động thêm lực cầu giá thấp, giúp VN-Index tiếp cận vùng 1.800 điểm trong thời gian tới. Ngoài ra, không loại trừ khả năng xuất hiện thêm một nhịp giảm trong phiên 08/12. Khu vực 1.730 (+/-5) điểm đóng vai trò hỗ trợ cho đà tăng hiện tại và áp lực bán/chốt lãi sẽ được cân bằng tại đây”.

VN-Index khép lại tuần tăng điểm thứ 4 liên tiếp và đang trên đà hướng về vùng đỉnh lịch sử

(Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI – SSI)

“VN-Index khép lại tuần tăng điểm thứ 4 liên tiếp và đang trên đà hướng về vùng đỉnh lịch sử. Dù có phần hạ nhiệt từ vùng cản 1.750 –1.770 song tín hiệu động lượng tích cực trên đồ thị tuần vẫn ủng hộ cho kịch bản khả quan ngắn hạn.

Các mốc điểm số quan trọng cần lưu ý: Kháng cự 1.750 – 1.770 và Hỗ trợ 1.720 điểm”.

VN-Index hồi phục với động lực chính từ nhóm Vingroup

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt – TVS)

“Chỉ số VN-Index tăng 4 điểm (+0.2%), đóng cửa tại mức 1.741,3 điểm. Phiên hồi phục hôm nay của chỉ số được đóng góp chủ yếu bởi nhóm Vingroup (VIC, VHM và VPL). Trong khi đó, nhóm Ngân hàng (TCB, LPB hay MBB) quay đầu giảm sau chuỗi phiên tăng trong tuần, hạn chế đà hồi phục của thị trường.

VN-Index tiếp tục hồi phục với lực kéo chủ yếu đến từ cổ phiếu nhóm Vingroup. Mặc dù vậy, chúng tôi cho rằng đà hồi phục của VN-Index có thể không kéo dài khi động lực tăng trưởng chính của VN-Index trong các phiên vừa qua là nhóm Ngân hàng đã quay đầu giảm. Áp lực bán ròng trở lại từ khối ngoại sau chuỗi phiên mua ròng cũng có thể tác động tiêu cực đến đà hồi phục của chỉ số.

Ngoài ra, VN-Index hiện đã chạm tới vùng mục tiêu 1.755 - 1.775 trong báo cáo gần nhất của TVS Research và giảm từ đây. Do đó, chúng tôi cho rằng nhà đầu tư không nên mở mua mới trong phiên tiếp theo và cần theo dõi sát diễn biến của thị trường”.

Diễn biến giằng co trên thị trường khi VN-Index tiến lên gần vùng kháng cự mạnh quanh mốc 1.770

(Công ty Chứng khoán Vietcombank - VCBS)

“VN-Index kết phiên cuối tuần với nến Spinning top cho thấy diễn biến giằng co trên thị trường khi chỉ số tiến lên gần vùng kháng cự mạnh quanh mốc 1.770.

Ở khung đồ thị ngày, chỉ số ghi nhận rung lắc khi tiệm cận vùng kháng cự 1.760-1.770. Chỉ báo RSI bẻ ngang ở vùng cao, tuy nhiên chỉ báo MACD chưa cho tín hiệu hình thành đỉnh nên có thể thấy đây là diễn biến kiểm tra cung-cầu bình thường khi chỉ số ở các vùng kháng cự mạnh. Đường +DI ở trên mốc 25, tuy nhiên đường ADX ở dưới mốc này nên dao động giằng co quanh vùng 1.730-1.750 để tìm điểm cân bằng còn tiếp diễn trong ngắn hạn.

Ở khung đồ thị giờ, chỉ báo RSI và MACD hướng xuống từ vùng cao nên khó tránh vận động giằng co trong ngắn hạn khi chỉ số gặp áp lực ở các mốc kháng cự cũ. Chỉ báo CMF hạ dần độ cao, tuy nhiên vẫn neo trên mốc 0 thể hiện dòng tiền mua chủ động vẫn vận động trên thị trường, theo đó giúp VN-Index củng cố động lực cho xu hướng tăng điểm.

VN-Index ghi nhận một tuần giao dịch tăng hơn 50 điểm với nỗ lực chính vẫn đến từ nhóm cổ phiếu Vingroup khi đóng góp tới 26 điểm cho thị trường. Điểm cộng trong tuần là lực cầu đã có sự lan tỏa tới các nhóm ngành khác như Ngân hàng, Bán lẻ-Tiêu dùng, Đầu tư công, Chứng khoán. Tuy nhiên, với việc chỉ số tiến lên các vùng kháng cự mạnh, tâm lý chung cũng có phần thận trọng hơn với diễn biến giằng co diễn ra liên tục ở các phiên trong tuần.

Chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư rà soát lại danh mục và cân nhắc chốt lời từng phần đối với cổ phiếu đã đạt mục tiêu lướt sóng T+, bên cạnh đó duy trì nắm giữ những mã thuộc nhóm ngành thu hút dòng tiền, chưa ghi nhận nhịp tăng mạnh từ vùng hỗ trợ gần nhất”.

Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.