Trang chủ Bất động sản

Dòng vốn mua bán – sáp nhập bất động sản lan tỏa rộng sang nhiều phân khúc

Thanh Xuân

23/04/2026, 15:20

Thị trường mua bán – sáp nhập bất động sản tại Việt Nam đang chứng kiến dòng vốn lan tỏa rộng hơn sang nhiều phân khúc. Tuy nhiên, điểm đáng chú ý không chỉ nằm ở quy mô giao dịch, mà còn ở sự thay đổi trong khẩu vị đầu tư…

Ảnh minh họa.

Theo ông Tạ Mỹ Bách, Giám đốc thị trường vốn Việt Nam, Công ty Jones Lang LaSalle (JLL), hoạt động M&A trong lĩnh vực bất động sản nhà ở đã tạo ra giá trị đáng kể cho thị trường. Từ năm 2018 đến nay, quy mô giao dịch mỗi năm duy trì trong khoảng 1,5–3 tỷ USD. Trên cơ sở đó, JLL dự báo tổng giá trị giao dịch năm 2026 sẽ tương đương năm 2025, vào khoảng 2,5 tỷ USD.

BẤT ĐỘNG SẢN THƯƠNG MẠI HÚT VỐN VÀO TÀI SẢN LỚN

Đối với phân khúc bất động sản thương mại, ông Bách cho biết dòng vốn chủ yếu hướng đến các tài sản quy mô lớn như văn phòng hạng A với diện tích sàn từ 10.000m2 trở lên, hoặc các trung tâm thương mại của TP.Hồ Chí Minh và Hà Nội.

Theo đại diện JLL, năm 2025 ghi nhận mức kỷ lục về giao dịch văn phòng tại TP.Hồ Chí Minh. Sang năm 2026, việc hình thành trung tâm tài chính ở khu vực này được kỳ vọng tiếp tục đóng vai trò “cục nam châm”, thu hút dòng vốn đầu tư. Trong khi đó, tại Hà Nội, Starlake lại nổi lên như một điểm sáng, khi các nhà đầu tư nước ngoài bắt đầu cân nhắc đến phương án thoái vốn sau khi dự án đi vào vận hành ổn định và đạt tỷ lệ lấp đầy 80–90%.

Song song với hai phân khúc trên, bất động sản công nghiệp cũng giữ vững sức hút nhờ tỷ lệ lấp đầy nhà kho, nhà xưởng cho thuê luôn ở mức cao, bất chấp biến động vĩ mô toàn cầu. Các quỹ đầu tư vào Việt Nam giai đoạn 2017-2018 đang bước vào chu kỳ thoái vốn (thường là 7-10 năm), nên tạo ra một nguồn cung tài sản dồi dào trên thị trường M&A.

Giám đốc thị trường vốn Việt Nam, JLL cho rằng dù bối cảnh vĩ mô thế giới nhiều biến động, nhưng đây là yếu tố thúc đẩy tích cực cho thị trường M&A bất động sản tại Việt Nam. Bởi Việt Nam được đánh giá là điểm đến phù hợp để đầu tư và phát triển dự án, nhờ dân số trẻ, tốc độ đô thị hóa cao và tiềm năng tăng trưởng trong khu vực Đông Nam Á. Cùng với đó, các quy định mới về kinh doanh bất động sản, đặc biệt Nghị quyết 171/2024/QH15 đã góp phần khơi thông nguồn cung và tạo động lực cho thị trường.

Đáng chú ý, bên cạnh yếu tố chính sách, hạ tầng giao thông phát triển mạnh (sân bay Long Thành, tuyến cao tốc phía Bắc và sân bay Gia Bình…) đã làm thay đổi tư duy của nhà đầu tư. Nếu trước đây, họ chủ yếu tập trung vào thị trường TP.Hồ Chí Minh và Hà Nội, thì hiện nay, nhà đầu tư nước ngoài còn mở rộng sự quan tâm sang Hưng Yên, Bắc Ninh, Bình Dương, Đồng Nai và Long An. Các dự án bám theo trục hạ tầng ngày càng thu hút được dòng vốn.

Thực tế, dữ liệu từ Cục Thống kê (Bộ Tài chính) cho thấy vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện tại Việt Nam 3 tháng đầu năm 2026 ước đạt 5,41 tỷ USD, tăng 9,1% so với cùng kỳ năm trước. Đây là số vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện cao nhất của 3 tháng đầu năm trong 5 năm qua. Trong đó, hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 389,5 triệu USD, chiếm 7,2% xếp thứ 2, sau công nghiệp chế biến.

Theo ông Đinh Minh Tuấn, Giám đốc Batdongsan.com.vn khu vực miền Nam, lượng tìm kiếm bất động sản từ người nước ngoài đối với thị trường nội địa ghi nhận mức tăng 28% xuyên suốt giai đoạn 2023-2025, phần nào phản ánh sức hấp dẫn của thị trường Việt Nam, khi dòng vốn toàn cầu đang trong pha tái cấu trúc và tìm kiếm điểm đến an toàn.

ESG VÀ TRUNG TÂM DỮ LIỆU DẪN DẮT LÀN SÓNG GIAO DỊCH MỚI

Tuy nhiên, Giám đốc Batdongsan.com.vn nhấn mạnh nhà đầu tư nước ngoài cũng đang thiết lập bộ tiêu chuẩn khắt khe hơn khi giải ngân. Các tiêu chí được đặt lên hàng đầu, gồm: tính minh bạch pháp lý, quy mô dự án, vị trí gắn liền với logistics và khả năng thanh khoản. Điều này phản ánh sự chuyển dịch tất yếu của thị trường bất động sản Việt Nam, từ việc phụ thuộc vào kỳ vọng đầu cơ sang định giá dựa trên giá trị thực và hiệu suất khai thác dài hạn.

Trong khi đó, theo ông Stephen Higgins, Giám đốc Bộ phận thị trường vốn, Cushman & Wakefield, tiêu chuẩn ESG sẽ trở thành yếu tố then chốt để quyết định đầu tư. Xu hướng này đã hình thành từ đầu những năm 2000 và tăng tốc mạnh sau năm 2020, khi các quốc gia cam kết phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.

Tại Việt Nam, dù mới nổi lên vài năm gần đây, ESG đã bắt đầu tác động rõ rệt đến khả năng thu hút vốn ngoại. Các nhà đầu tư và cả khách thuê quốc tế ngày càng ưu tiên những dự án đáp ứng tiêu chí bền vững, qua đó không chỉ cải thiện tỷ lệ lấp đầy mà còn nâng cao giá trị dài hạn của tài sản.

Ở góc độ thị trường, Việt Nam được đánh giá là ở giai đoạn đầu trong hành trình phát triển bất động sản theo chuẩn ESG, nhưng có lợi thế “đi sau” để áp dụng các chuẩn mực quốc tế. Đặc biệt, những dự án quy mô lớn do chủ đầu tư hàng đầu triển khai có thể tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh, vừa gia tăng trách nhiệm môi trường, xã hội, vừa định hình chuẩn mực mới cho toàn thị trường.

Dự báo trong thời gian tới, ông Tạ Mỹ Bách cho rằng trung tâm dữ liệu sẽ nổi lên như một loại hình tài sản thu hút sự quan tâm và dòng vốn lớn từ các nhà đầu tư nước ngoài. Đặc biệt, các trung tâm dữ liệu phục vụ những tập đoàn công nghệ quy mô lớn là điểm đến rất tiềm năng. Đây là một lớp tài sản chiến lược mới góp phần quan trọng vào dòng vốn M&A trong lĩnh vực bất động sản.

Dù vậy, vị Giám đốc lưu ý thị trường vẫn đối mặt với thách thức từ lãi suất quốc tế tăng cao, gây áp lực lên việc tái cấp vốn cho các khoản vay dài hạn. Ngoài ra về pháp lý, Nghị quyết 171 và các quy định cho phép tách dự án thành phần, giúp một số nhà đầu tư chuyên biệt dễ dàng tham gia vào những đại đô thị phức hợp. Song, điểm nghẽn hiện nay là thời hạn sử dụng đất còn lại của các dự án thường chỉ từ 20 - 30 năm và cơ chế gia hạn chưa thực sự rõ ràng.  

“Nếu hành lang pháp lý liên quan đến gia hạn sử dụng đất và đóng tiền sử dụng đất được khơi thông, dòng vốn ngoại đổ vào M&A bất động sản Việt Nam có thể nhanh chóng đạt mức 800 triệu đến 1 tỷ USD mỗi năm”, ông Bách nhận định.

Thị trường bất động sản được "tiếp lực" từ bức tranh vĩ mô tích cực

15:11, 21/04/2026

Thị trường bất động sản được “tiếp lực” từ bức tranh vĩ mô tích cực

Nhà ở xã hội được kỳ vọng "hạ nhiệt" thị trường trước áp lực giá nhà gia tăng

15:20, 14/04/2026

Nhà ở xã hội được kỳ vọng

Thị trường bất động sản miền Bắc sẽ tăng trưởng "thận trọng" hơn

14:13, 13/04/2026

Thị trường bất động sản miền Bắc sẽ tăng trưởng “thận trọng” hơn

TP.Hồ Chí Minh và Hà Nội thuộc top đô thị tăng trưởng nhanh nhất thế giới

TP.Hồ Chí Minh và Hà Nội thuộc top đô thị tăng trưởng nhanh nhất thế giới

Hai đô thị lớn nhất Việt Nam đang nằm trong nhóm dẫn đầu thế giới về tiềm năng tăng trưởng trong thập kỷ tới, qua đó, phản ánh vai trò ngày càng rõ nét đối với chuỗi giá trị khu vực...

TP.Hồ Chí Minh kiến nghị hướng dẫn tháo gỡ các vướng mắc về phát triển nhà ở xã hội

TP.Hồ Chí Minh kiến nghị hướng dẫn tháo gỡ các vướng mắc về phát triển nhà ở xã hội

TP.Hồ Chí Minh đang đẩy mạnh chương trình phát triển nhà ở xã hội trong bối cảnh nhu cầu của người thu nhập thấp, công nhân và lao động đô thị ngày càng gia tăng. Trên thực tiễn triển khai, nhiều vướng mắc pháp lý, đặc biệt liên quan đến đất đai và thủ tục đầu tư, đang trở thành điểm nghẽn lớn, khiến không ít dự án chậm tiến độ hoặc chưa thể khởi động.

Bất động sản Hạ Long đã "ngang cơ" nhà phố Hà Nội

Bất động sản Hạ Long đã “ngang cơ” nhà phố Hà Nội

150 - 200, thậm chí là 300 triệu đồng/m2, đây là khung giá đã quen thuộc đối với thị trường bất động sản Hạ Long. Ngay từ 6 - 7 năm trước, giới nhà giàu đã không ngần ngại rót tiền vào những căn nhà triệu USD tại đất mỏ, miễn là khả năng khai thác và dư địa tăng trưởng đủ thuyết phục.

UDIC tiếp tục khẳng định vị thế Top 10 công ty bất động sản 2026

UDIC tiếp tục khẳng định vị thế Top 10 công ty bất động sản 2026

Tổng công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị UDIC – Công ty TNHH một thành viên (UDIC) được vinh danh tại Lễ công bố Top 10 & Top 5 Công ty uy tín ngành Bất động sản - Xây dựng - Vật liệu xây dựng năm 2026.

Huế: Đề xuất mở rộng Khu công nghiệp Tứ Hạ khi tỷ lệ lấp đầy tăng vượt 80%

Huế: Đề xuất mở rộng Khu công nghiệp Tứ Hạ khi tỷ lệ lấp đầy tăng vượt 80%

Trước nhu cầu đầu tư gia tăng, Khu công nghiệp Tứ Hạ đề xuất mở rộng quy mô sau khi tỷ lệ lấp đầy vượt 80%, hình thành thêm quỹ đất sạch phục vụ phát triển công nghiệp trong giai đoạn tới.

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Multimedia

Multimedia
30 nền kinh tế xuất khẩu nhiều nhất thế giới năm 2025, Việt Nam và Thái Lan cùng góp mặt

Thế giới

30 nền kinh tế xuất khẩu nhiều nhất thế giới năm 2025, Việt Nam và Thái Lan cùng góp mặt

Những quốc gia có tỷ lệ dân số tốt nghiệp cao đẳng trở lên cao nhất thế giới

Thế giới

Những quốc gia có tỷ lệ dân số tốt nghiệp cao đẳng trở lên cao nhất thế giới

[Trực tiếp] Tọa đàm: "Cú sốc" Hormuz: Bài toán an ninh năng lượng cho Việt Nam

Video

[Trực tiếp] Tọa đàm: “Cú sốc” Hormuz: Bài toán an ninh năng lượng cho Việt Nam

1

Mở rộng thanh toán QR Việt Nam – Hàn Quốc: Xóa bỏ rào cản tiền tệ và tỷ giá

Tài chính

2

Blog chứng khoán: Xoay trụ?

Chứng khoán

3

Quốc hội thông qua Luật Thủ đô (sửa đổi), trao thêm thẩm quyền đặc thù cho Hà Nội

Tiêu điểm

4

Các hộ kinh doanh “sợ lớn”, né tránh tăng trưởng

Thị trường

5

Khai trương Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật phiên bản mới

Dân sinh

