Thị trường bất động sản được “tiếp lực” từ bức tranh vĩ mô tích cực

Đà phục hồi của các hoạt động sản xuất, thương mại và dịch vụ đang lan tỏa, tạo lực đỡ đáng kể cho thị trường bất động sản. Cùng với đó, hạ tầng tăng tốc và chính sách dần hoàn thiện tiếp tục góp phần cải thiện kỳ vọng, định hình lại nhịp vận động của thị trường…

Quý 1/2026, Việt Nam đạt quy mô GDP khoảng 1,6 triệu tỷ đồng, tăng trưởng 7,83%. Động lực tăng trưởng đến từ hai trụ cột lớn là dịch vụ (44%) và công nghiệp - xây dựng (36%), trong khi tiêu dùng nội địa và du lịch tiếp tục phục hồi mạnh. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 10,9%, còn lượng khách quốc tế đạt 6,8 triệu lượt - mức cao nhất trong nhiều năm gần đây.

Trên nền tảng kinh tế vĩ mô duy trì đà tích cực, thị trường bất động sản bước vào giai đoạn được “tiếp lực” rõ rệt từ cả quy hoạch, đầu tư hạ tầng lẫn chính sách pháp lý. Những yếu tố này không chỉ tạo lực đẩy ngắn hạn, mà còn góp phần tái cấu trúc thị trường theo hướng ổn định và bền vững hơn.

HẠ TẦNG ĐƯỢC TRIỂN KHAI ĐỒNG BỘ, QUYẾT LIỆT

Ông Đồng Quang Cảnh, Quản lý kinh doanh cấp cao Batdongsan.com.vn, đánh giá đây là giai đoạn mà hạ tầng triển khai đồng bộ và quyết liệt ở cả Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh.

Trong đó, tại Hà Nội, quy hoạch định hướng phát triển theo 9 trục không gian hành lang, không chỉ tập trung vào nội đô mà còn mở rộng ra cả đô thị vệ tinh theo 4 phía Đông - Tây - Nam - Bắc. Các dự án vành đai 3.5, vành đai 4 cùng hệ thống cầu vượt sông Hồng đang triển khai rất khẩn trương để khép kín hạ tầng giao thông Thủ đô.

Tương tự, tại TP.Hồ Chí Minh, trọng tâm là nâng cấp hạ tầng liên kết vùng nhằm kết nối ba cực tăng trưởng: công nghiệp (Bình Dương cũ), tài chính (TP.Hồ Chí Minh) và logistics (Vũng Tàu cũ). Các tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành, Biên Hòa - Vũng Tàu và đường vành đai 3, 4 được thúc đẩy mạnh mẽ nhằm thay đổi diện mạo giao thông khu vực Nam Bộ.

Ngoài ra, một số dự án trọng điểm như: sân bay Long Thành dự kiến khai thác thương mại vào tháng 6/2026; đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam dự kiến khởi công vào quý 4/2026 đều là những thông tin tích cực cho thị trường bất động sản.

Song song với hạ tầng, chính sách pháp lý mới cũng góp phần “khơi thông” thị trường. Việc áp dụng bảng giá đất hàng năm, tháo gỡ vướng mắc pháp lý dự án hay giảm chi phí chuyển đổi đất kỳ vọng sẽ giúp gia tăng nguồn cung và nâng cao tính minh bạch. “Các chính sách hiện nay vừa hỗ trợ phục hồi thị trường, vừa định hình lại cấu trúc ngành bất động sản theo hướng bền vững hơn, ưu tiên nhu cầu ở thực”, đại diện Batdongsan.com.vn nhận định.

Trong bối cảnh hạ tầng và chính sách đang tạo nền tảng cho thị trường, hoạt động đầu tư trở nên đa dạng hơn. Theo ông Sử Ngọc Khương, Giám đốc cấp cao, Bộ phận đầu tư, Savills Việt Nam, trên thị trường thực tế, quý 4/2025 đã ghi nhận tại TP.Hồ Chí Minh các giao dịch đại dự án phức hợp ven biển với giá trị ước tính khoảng 664,5 triệu USD Mỹ, cho thấy tầm nhìn dài hạn của nhà đầu tư vào tiềm năng du lịch và hạ tầng kết nối. Còn Hà Nội, dòng vốn xoay trục mạnh mẽ về phía tài sản bán lẻ và thương mại tại vị trí lõi đô thị với các thương vụ tiêu biểu đạt ngưỡng 138 triệu USD Mỹ.

Đặc biệt, sự tham gia tích cực của các nhà phát triển lớn vào phân khúc nhà ở và nhiều dự án phức hợp cũng phản ánh kỳ vọng rõ nét về khả năng phát triển của thị trường trong chu kỳ mới, nơi các tài sản chất lượng cao và có vị trí chiến lược sẽ dẫn dắt cuộc chơi.

TÍN DỤNG VÀ TÂM LÝ THỊ TRƯỜNG

Tuy nhiên, bên cạnh yếu tố tích cực, tình hình tín dụng khiến người mua cân nhắc thận trọng hơn. Trong quý 1/2026, lãi suất huy động tăng lên khoảng 5,9–6,5%, thậm chí có thời điểm chạm ngưỡng 8–9%, nhưng tín hiệu điều hành gần đây cho thấy xu hướng hạ nhiệt bước đầu khi hệ thống ngân hàng được yêu cầu giảm lãi suất 0,5–1%. “Đây là động thái tích cực hỗ trợ mục tiêu tăng trưởng và giảm áp lực chi phí vốn cho thị trường”, ông Quang Cảnh nhận định

Ông cũng nhấn mạnh mối liên hệ mang tính chu kỳ: “Dữ liệu lịch sử cho thấy tăng trưởng GDP thường đi sau tăng trưởng tín dụng 1-2 quý. Khi tín dụng phục hồi, thị trường bất động sản sẽ có độ trễ nhưng vẫn được hưởng lợi”.

Từ diễn biến trên, tâm lý thị trường đang phản ánh rõ sự chuyển dịch. Theo khảo sát của Batdongsan.com.vn, 60% người tham gia cho biết đang thận trọng trước các biến động; nhưng vẫn có 40% sẵn sàng xuống tiền nếu tìm được sản phẩm phù hợp.

Sự khác biệt nằm ở tiêu chí lựa chọn: những người có dự định mua ưu tiên các sản phẩm có thể ở ngay hoặc khai thác dòng tiền, chiếm 64%, trong khi 25% quan tâm đến tài sản có mức giá hợp lý hơn. Ở góc độ sản phẩm, chung cư là loại hình dẫn dắt cả về mức độ quan tâm lẫn kỳ vọng tăng trưởng, nhờ khả năng đáp ứng nhu cầu ở thực và vận hành dòng tiền.

Hội Môi giới bất động sản Việt Nam cũng đánh giá thị trường bất động sản đang bước vào giai đoạn sàng lọc mạnh mẽ nhất trong nhiều năm trở lại đây. Quá trình này không chỉ xuất phát từ những yếu tố nội tại mà còn chịu tác động trực tiếp từ các biến số vĩ mô như lãi suất, tỷ giá, áp lực lạm phát và những bất ổn địa chính trị toàn cầu. Tuy nhiên, chính trong quá trình sàng lọc này, cấu trúc thị trường dần được tái định hình theo hướng chất lượng, an toàn và bền vững hơn.

Thời gian tới, thị trường dự báo sẽ tiếp tục chịu tác động từ các yếu tố vĩ mô và áp lực tài chính, nhưng chính bối cảnh đó lại mở ra cơ hội rõ nét hơn đối với chủ thể có năng lực, chiến lược rõ ràng và khả năng thích ứng tốt.

Về dài hạn, triển vọng phát triển bền vững của thị trường bất động sản là hoàn toàn có cơ sở, khi nền kinh tế tiếp tục được điều hành theo hướng tăng trưởng tích cực, hệ thống hạ tầng không ngừng được đầu tư và mở rộng, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển. Đặc biệt, với quan điểm điều hành của Nhà nước, cùng sự tham gia chủ động của cộng đồng doanh nghiệp, thị trường bất động sản kỳ vọng sẽ kế thừa thành quả đã đạt được và sẵn sàng bước vào một giai đoạn phát triển hiệu quả, ổn định, bền vững.