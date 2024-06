Đồng yên Nhật suýt thủng mốc 160 yên/USD, cảnh báo can thiệp gia tăng

Đồng yên Nhật Bản giảm giá xuống sát mức tâm lý quan trọng 160 yên đổi 1 USD trong phiên sáng nay (24/6), mặc những lời cảnh báo từ giới chức nước này rằng họ sẵn sàng can thiệp vào thị trường ngoại hối vào bất kỳ thời điểm nào nếu cần thiết. Trái lại, đồng USD tiếp tục vững giá so với các đồng tiền chủ chốt khác, trong lúc nhà đầu tư chờ loạt số liệu kinh tế Mỹ trong tuần này để định hình kỳ vọng lãi suất.

“Nếu tỷ giá biến động quá mức, điều đó sẽ có ảnh hưởng bất lợi đến nền kinh tế quốc gia. Trong trường hợp có sự biến động quá mức do hành vi đầu cơ, chúng tôi sẵn sàng có hành động phù hợp”, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nhật Bản Masato Kanda - quan chức cấp cao nhất phụ trách vấn đề tỷ giá của nước này - phát biểu.

Tuyên bố này được ông Kanda đưa ra trong lúc đồng yên giảm về gần mốc 160 yên đổi 1 USD. Lần gần đây nhất mốc tỷ giá này bị xuyên thủng là vào hôm 29/4. Khi đó, Bộ Tài chính Nhật Bản và Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) đã phối hợp can thiệp vào thị trường ngoại hối.

Đầu giờ sáng nay, đồng yên giảm về mức 159,91 yên/USD.

Nhà chức trách Nhật đã thừa nhận chi hơn 61 tỷ USD để can thiệp vào thị trường ngoại hối trong thời gian từ ngày 26/4-29/5, nhưng không cho biết cụ thể đã hành động vào thời điểm nào. Dựa trên các số liệu thị trường, các nhà giao dịch tin rằng đã hai cuộc can thiệp lớn vào ngày 29/4 và 1/5. Dữ liệu về dự trữ ngoại hối cho thấy Nhật Bản có thể đã bán ra trái phiếu kho bạc Mỹ để có ngân quỹ cho sự can thiệp này.

Ông Kanda cho biết giới chức Nhật Bản liên lạc chặt chẽ hàng ngày với các đối tác quốc tế về vấn đề tỷ giá. Ông nói rằng phía Mỹ không có vấn đề gì với việc Nhật Bản can thiệp vào thị trường ngoại hối. “Đối với họ, điều quan trọng nhất là tính minh bạch”, vị Thứ trưởng nói, và cho biết thêm rằng việc Mỹ mới đây đưa Nhật vào danh sách theo dõi tiền tệ không có ảnh hưởng gì đến chiến lược tiền tệ của Tokyo.

Áp lực mất giá đối với đồng yên gia tăng trong những ngày gần đây, sau khi BOJ trì hoãn tới tháng 7 việc công bố kế hoạch cắt giảm chương trình mua trái phiếu. Tuy nhiên, một bản tóm tắt ý kiến các quan chức BOJ tại cuộc họp tháng 6 cho thấy một số nhà hoạch định chính sách tiền tệ kêu gọi tăng lãi suất kịp thời để tránh rủi ro lạm phát tăng vượt kỳ vọng.

“Điều đáng nói là đồng yên vẫn mất giá và đang trượt về ngưỡng 160 mặc cho kỳ vọng rằng BOJ sẽ tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ”, chiến lược gia Carol Kong của Commonwealth Bank of Australia nhận định. “Tôi cho rằng trừ phi BOJ đưa ra những tín hiệu rất cứng rắn về chính sách tiền tệ, sẽ khó có chuyện đồng yên phục hồi một cách bền vững”.

Diễn biến tỷ giá USD/yên trong 1 tháng qua. Đơn vị: yên/USD - Nguồn: Bloomberg.

Chỉ số Dollar Index đo sức mạnh đồng USD so với một rổ gồm 6 đồng tiền chủ chốt khác sáng nay dao động trên mức 105,8 điểm, gần mức cao nhất 8 tuần là 105,91 điểm thiết lập vào tuần trước.

Số liệu kinh tế Mỹ quan trọng nhất trong tuần này là báo cáo chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) tháng 5 dự kiến được Bộ Thương mại công bố vào ngày thứ Sáu. PCE là thước đo lạm phát được Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) ưa chuộng.

Trong một cuộc khảo sát của hãng tin Reuters, giới chuyên gia kinh tế dự báo PCE tăng 2,6% so với cùng kỳ năm ngoái, giảm tốc so với tháng trước. Bất kỳ sự giảm tốc nào của PCE cũng có thể làm gia tăng khả năng Fed bắt đầu hạ lãi suất vào tháng 9. Trên thị trường lãi suất tương lai, các nhà giao dịch hiện đặt cược khả năng 65% Fed hạ lãi suất vào tháng 9.

Theo một báo cáo của Citigroup, đang ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy kinh tế Mỹ giảm tốc. Theo các nhà phân tích của ngân hàng Mỹ này, nhu cầu suy yếu có thể dẫn tới một chuỗi dữ liệu cho thấy sự xuống thang của lạm phát lõi. “Sự kết hợp giữa hoạt động kinh tế yếu đi, thị trường lao động nới lỏng, và số liệu lạm phát suy yếu sẽ củng cố niềm tin rằng Fed sẽ bắt đầu hạ lãi suất vào tháng 9”, báo cáo viết.

Trong tuần này, các thông tin về địa chính trị cũng sẽ thu hút nhiều sự quan tâm của nhà đầu tư, với cuộc tranh luận đầu tiên của hai ứng cử viên tổng thống Mỹ là ông Donald Trump và ông Joe Biden sẽ diễn ra vào ngày thứ Năm, cùng vòng đầu tiên của cuộc bầu cử sớm tại Pháp sẽ diễn ra vào cuối tuần.

Đồng euro đã đương đầu với áp lực giảm giá kể từ khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron kêu gọi bầu cử sớm. Euro đã mất giá khoảng 1,4% so với USD trong tháng này, hiện giao dịch ở mức 1,069 USD đổi 1 euro.

Theo kết quả một cuộc khảo sát được công bố vào cuối tuần vừa rồi, đảng cực hữu Mặt trận Quốc gia (RN) của Pháp và đồng minh của đảng này sẽ giành đa số phiếu 35,5% trong vòng bầu cử đầu tiên. Chiến lược gia tiền tệ Christopher Wong của ngân hàng OCBC cho rằng đồng euro sẽ tiếp tục đối mặt với áp lực giảm trừ phi liên minh của ông Macron giành được tỷ lệ phiếu cao hơn.