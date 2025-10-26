Xu thế dòng tiền: Phục hồi kỹ thuật yếu, dư địa điều chỉnh vẫn còn

Thị trường đã chứng kiến một tuần biến động rất mạnh với phiên giảm 5,47% ngày 20/10. VN-Index đã bị đánh gãy mốc 1700 điểm và quay trở lại vùng dao động kéo dài trong tháng 9 vừa qua. Sau phiên bán tháo đầu tuần, cả 4 phiên còn lại thị trường hồi lại nhưng dòng tiền suy giảm nghiêm trọng.

Phiên lao dốc mạnh ngày thứ Hai được cho là phản ứng của thị trường với kết luận thanh tra về trái phiếu doanh nghiệp. Tuy nhiên các chuyên gia không cho rằng đây là nguyên nhân chính. Thị trường vốn đã tích lũy sẵn các yếu tố tạo đỉnh từ trước, ví dụ nhịp kéo lên 1800 điểm chỉ do một vài cổ phiếu trụ, không có sự đồng thuận cần thiết.

Trong 3 phiên cuối tuần sự ổn định đã quay lại, thị trường phục hồi nhẹ với thanh khoản sụt giảm đáng kể so với hai phiên đầu tuần. Các chuyên gia cũng nhìn nhận sự kém tin cậy trong diễn biến này. Thanh khoản thấp phản ánh sự thận trọng và khả năng thị trường sẽ tiếp tục giảm để kiểm định các mốc hỗ trợ “cứng” hơn, ví dụ quanh 1600 điểm. Dòng tiền sẽ phản ứng rõ rệt ở khu vực này và phát tín hiệu tin cậy hơn.

Phù hợp với quan điểm thận trọng, các chuyên gia cũng lựa chọn bắt đáy một số cổ phiếu nhưng duy trì tỷ trọng thấp tới trung bình.

Thị trường đánh dấu một tuần biến động dữ dội bằng phiên sụt giảm tới gần 95 điểm ngày thứ Hai khiến hai phiên liên tiếp VN-Index giảm trên 103 điểm. Nhiều ý kiến cho rằng nguyên nhân đến từ sự lo ngại về kết luận của Thanh tra Chính phủ về việc chấp hành quy định pháp luật trong phát hành và sử dụng vốn từ trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ giai đoạn 2015-2023. Quan điểm của anh chị thế nào? Liệu đây chỉ là sự trùng hợp, một “lý do” xuất hiện đúng lúc khi thị trường đã ở trong trạng thái điều chỉnh, hay thực sự có thể ảnh hưởng lớn đến doanh nghiệp?

Bà Lê Diệu Linh - Giám đốc Tư vấn đầu tư Khách hàng cá nhân, Chứng khoán Rồng Việt

Quan điểm của tôi là sự sụt giảm mạnh của thị trường chứng khoán, đặc biệt là phiên giảm gần 95 điểm là kết quả của sự cộng hưởng giữa trạng thái điều chỉnh kỹ thuật đã tồn tại và yếu tố tâm lý tiêu cực mạnh mẽ từ thông tin về Kết luận thanh tra trái phiếu doanh nghiệp.

Trước đó, VN-Index đã có một giai đoạn tăng trưởng mạnh và “nóng”, nhiều cổ phiếu đã tăng 30-40% khiến mặt bằng định giá đã lên cao và dư nợ margin ở mức cao kỷ lục. Cụ thể là dư nợ cho vay tại các công ty chứng khoán chạm ngưỡng 380.000 tỷ đồng, tăng 80.000 tỷ sau một quý. Kết luận Thanh tra về trái phiếu doanh nghiệp chính là “chất xúc tác” hay “giọt nước làm tràn ly” xuất hiện đúng lúc, đủ mạnh để kích hoạt làn sóng chốt lời, bán tháo trên diện rộng, từ đó biến một phiên điều chỉnh thông thường thành một phiên giảm điểm kỷ lục. Thông tin tiêu cực này, đặc biệt nhắm vào một số nhóm ngành nhạy cảm như bất động sản, ngân hàng đã kích hoạt bán tháo đồng loạt để phòng ngừa rủi ro khiến cho đà giảm trở nên khốc liệt hơn.

Cần phải nhấn mạnh rằng kết luận này mang tính hồi tố, tức là kiểm tra lại quá khứ hoạt động phát hành trái phiếu giai đoạn 2015-2023, không phải là tín hiệu “siết” thị trường mới, nhưng sự việc được truyền thông đưa tin tức ồ ạt và tập trung vào yếu tố vi phạm của các doanh nghiệp đã tạo ra tâm lý lo sợ dẫn đến quyết định bán tháo cổ phiếu. Nếu nhìn nhận khách quan thì kết luận thanh tra ghi nhận vi phạm trong quá khứ đã được doanh nghiệp, ngân hàng chủ động xử lý và không gây thêm tác động đáng kể đến các doanh nghiệp được nêu tên.

Ông Nguyễn Việt Quang - Giám đốc Trung tâm kinh doanh 3 Yuanta Hà Nội

Thị trường mở cửa phiên giao dịch đầu tiên trong tuần với pha giảm 95 điểm lịch sử và nhà đầu tư thường sẽ tìm đến nguyên nhân để giải thích cho một phiên giảm rất mạnh. Tuy nhiên tôi cho rằng việc kết luận của Thanh tra Chính phủ về việc sử dụng vốn của doanh nghiệp thông qua phát hành trái phiếu riêng lẻ không ảnh hưởng tới biến động của thị trường ngoài một số tác động về mặt tâm lý với nhà đầu tư.

Trên thực tế nhưng phiên điều chỉnh mạnh trong ngắn hạn khi thị trường đã tăng nóng vốn là chuyện bình thường nhưng tôi cũng cần lưu ý rằng phiên giảm 95 điểm lịch sử không phải là một phiên chốt lời thông thường và rất có khả năng thị trường vẫn sẽ còn một nhịp chỉnh tương đối mạnh nữa trong tuần tới.

Ông Nghiêm Sỹ Tiến – Chuyên viên chiến lược đầu tư, Chứng khoán KBSV

Cú sụt giảm đột ngột với biên độ lớn như vậy cho thấy tâm lý thị trường đang có sự bất ổn. Theo quan điểm của tôi, thông tin về kết luận thanh tra trái phiếu giống như một “giọt nước tràn ly” hơn là nguyên nhân cốt lõi. Thị trường vốn đã có dấu hiệu cần điều chỉnh sau một nhịp tăng, và thông tin này, vốn chạm đến một chủ đề nhạy cảm liên quan đến thị trường vốn, đã xuất hiện đúng lúc để kích hoạt một làn sóng bán tháo mạnh mẽ.

Về ảnh hưởng thực tế lên doanh nghiệp, có thể cần thêm thời gian để đánh giá tác động cụ thể. Tuy nhiên, ảnh hưởng lớn nhất trong ngắn hạn chính là việc nó khơi lại những lo ngại về rủi ro pháp lý, khiến các nhà đầu tư ưu tiên quản trị rủi ro và bảo toàn lợi nhuận hơn.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Liên - Trưởng phòng Phân tích, Công ty CP Chứng khoán Phú Hưng

Theo tôi, thông tin về kết luận thanh tra đóng vai trò như một yếu tố kích hoạt tâm lý, chứ không hẳn là nguyên nhân chính dẫn đến đợt sụt giảm mạnh vừa qua. Thị trường đã có dấu hiệu suy yếu trước đó khi VN-Index tiến lên vùng 1800 điểm nhưng mức đồng thuận lại không cao, chủ yếu nhờ đà tăng từ nhóm trụ lớn. Trong bối cảnh đó, bất kỳ thông tin mang tính tiêu cực nào cũng dễ trở thành chất xúc tác khiến nhà đầu tư phản ứng mạnh hơn.

Kết luận luận thanh tra có thể ảnh hưởng cục bộ đến các doanh nghiệp, tổ chức liên quan. Tuy nhiên, tác động lan tỏa lên toàn thị trường là không lớn, bởi đa số doanh nghiệp niêm yết đã siết chặt kỷ luật tài chính và minh bạch hơn. Bên cạnh đó, một số đơn vị đã có các giải trình kịp thời để trấn an nhà đầu tư. Tôi cho rằng diễn biến hiện tại phản ánh tâm lý phòng thủ hơn là rủi ro về chính sách, hay mang tính hệ thống.

Diễn biến giảm giá mạnh đã đẩy thanh khoản hai phiên đầu tuần lên rất cao, nhưng sau đó thị trường phục hồi thanh khoản lại giảm đáng kể trong 3 phiên cuối tuần. Dường như mức chiết khấu giá vẫn chưa đủ hấp dẫn và nhà đầu tư tiếp tục chờ đợi?

Ông Nghiêm Sỹ Tiến – Chuyên viên chiến lược đầu tư, Chứng khoán KBSV

Diễn biến thanh khoản này phản ánh khá rõ tâm lý thị trường. Khối lượng giao dịch bùng nổ trong hai phiên giảm mạnh cho thấy áp lực bán tháo (hoặc cắt lỗ) đã diễn ra. Tuy nhiên, việc thanh khoản sụt giảm ngay khi thị trường phục hồi cho thấy sự lưỡng lự. Dòng tiền bắt đáy vẫn còn rất thận trọng và chưa tham gia quyết liệt. Điều này cho thấy thị trường cần thêm thời gian để tìm điểm cân bằng, và nhiều nhà đầu tư vẫn đang quan sát, chờ đợi tín hiệu rõ ràng hơn.

Bà Lê Diệu Linh - Giám đốc Tư vấn đầu tư Khách hàng cá nhân, Chứng khoán Rồng Việt

Trong tuần vừa qua, khi VN‑Index giảm mạnh thì thanh khoản lập tức tăng vọt ở hai phiên đầu tuần phản ánh lực bán nhanh trong bối cảnh tin tức tiêu cực về thanh tra trái phiếu giai đoạn 2015 -2023. Tuy nhiên, ở ba phiên cuối tuần dù chỉ số có hồi phục, thanh khoản lại giảm rõ rệt, cho thấy dòng tiền tham gia không mạnh.

Hiện tượng thanh khoản tăng đột biến khi giảm mạnh nhưng lại suy yếu khi phục hồi là dấu hiệu kinh điển của quá trình tìm kiếm điểm cân bằng của thị trường. Việc thanh khoản giảm nhiều trong khi giá cổ phiếu vẫn giảm xuống cho thấy nhà đầu tư hiện chưa đặt lòng tin hoàn toàn rằng đáy đã được thiết lập và nhiều người có xu hướng chờ đợi thêm tín hiệu rõ ràng hơn như lực mua gia tăng hoặc có thông tin vĩ mô hỗ trợ trước khi quay lại giải ngân. Như vậy, mặc dù giá cổ phiếu đã chiết khấu, nhưng mức giảm vẫn chưa đủ hấp dẫn để kích hoạt lực mua lớn và nhiều nhà đầu tư vẫn đang đứng ngoài, chờ đợi tín hiệu rõ ràng hơn trước khi giải ngân mạnh.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Liên - Trưởng phòng Phân tích, Công ty CP Chứng khoán Phú Hưng

Tôi đồng tình tâm lý chờ đợi thêm vẫn đang chi phối. Thị trường gần như thiếu đi nhóm dẫn dắt và các phản ứng bật tăng lại dựa vào sự luân chuyển vai trò ở nhóm trụ lớn. Hơn nữa, số mã đánh mất xu hướng trung hạn vẫn duy trì mức cao và chưa có nhiều cải thiện. Điều này càng làm gia tăng sự thận trọng cho nhà đầu tư.

Dù vậy, theo quan sát của tôi, điểm sáng trong tuần ở nhóm cổ phiếu sụt giảm mạnh giai đoạn trước như Công nghệ, Dầu khí, Xuất khẩu ... đã có dấu hiệu dừng rơi. Đây có thể là cơ sở để kỳ vọng thị trường sớm tìm được điểm cân bằng. Khi độ rộng cải thiện trở lại, lực cầu có thể sẽ tham gia quyết đoán hơn.

Ông Nguyễn Việt Quang - Giám đốc Trung tâm kinh doanh 3 Yuanta Hà Nội

Ngay sau phiên giảm 95 điểm thị trường có cầu vào bắt đáy ở vùng 1600 điểm với thanh khoản tương đối đáng kể, mặc dù vậy thị trường đang tìm lại cân bằng ở đáy với thanh khoản thấp vào 3 phiên cuối tuần. Tôi nhận định rằng đây là thời điểm nhà đầu tư nên tiếp tục nắm giữ tỷ trọng tiền mặt chưa vội vàng hành động. Chúng ta cần thêm những sự xác nhận trong tuần tới để có kế hoạch đầu tư tối ưu nhất.

Mặc dù VN-Index hồi lại gần 50 điểm về cuối tuần nhưng vẫn chưa thể vượt qua được đường MA20. Anh chị đánh giá diễn biến phục hồi này có đủ tin cậy để xác nhận đáy hay chỉ là nhịp hồi kỹ thuật thông thường trước khi giảm tiếp để kiểm tra ngưỡng hỗ trợ cứng hơn quanh 1600 điểm?

Bà Nguyễn Thị Mỹ Liên - Trưởng phòng Phân tích, Công ty CP Chứng khoán Phú Hưng

Tôi cho rằng nhịp hồi hiện tại nghiêng về phục hồi kỹ thuật. Khi quan sát ở khung thời gian lớn hơn, VN-Index đang cho thấy việc kiểm định lại vùng dao động quanh 1620 - 1690 điểm. Khu vực này đã hình thành trạng thái tích lũy trước đây. Nếu lực cầu vẫn suy yếu, không loại trừ khả năng chỉ số tiếp tục hạ nhiệt về biên dưới quanh khu vực 1620 - 1600 điểm. Ở chiều tích cực, nếu chỉ số bứt phá và củng cố được trên biên trên, ứng với ngưỡng 1710 điểm có thể kỳ vọng đà tăng quay trở lại.

Ông Nguyễn Việt Quang - Giám đốc Trung tâm kinh doanh 3 Yuanta Hà Nội

Tôi cho rằng nhịp hồi phục khi VN-Index quay về 1600 điểm là nhịp hồi phục kỹ thuật. Thị trường đã có nhịp kéo rướn vượt đỉnh 1700 mà chỉ kéo các cổ phiếu “bo” cung sau đó điều chỉnh mạnh hình thành “bull-trap’’ và rất có thể nếu thị trường không sớm cân bằng tại đáy có thể sẽ tiếp tục giảm về MA100 quanh 1550 điểm.

Bà Lê Diệu Linh - Giám đốc Tư vấn đầu tư Khách hàng cá nhân, Chứng khoán Rồng Việt

Diễn biến phục hồi của VN-Index cuối tuần vừa qua chưa đủ tin cậy để xác nhận đáy và nhiều khả năng chỉ là nhịp hồi phục kỹ thuật thông thường sau cú giảm sốc lịch sử. Việc chỉ số không vượt qua được đường MA20 và thanh khoản suy giảm là hai tín hiệu quan trọng củng cố cho nhận định này.

Như đã đề cập ở trên, thanh khoản giảm dần trong 3 phiên hồi phục cho thấy lực cầu bắt đáy trở nên dè dặt và thiếu sự đồng thuận để đẩy giá lên cao. Để xác nhận đáy, chỉ số thường cần một lực bật mạnh mẽ, phá vỡ các kháng cự gần nhất (như MA20) với biên độ lớn, thể hiện sự áp đảo của bên mua. Sự chững lại dưới MA20 cho thấy áp lực cung tiềm năng ở vùng giá này vẫn còn lớn và sẵn sàng bán ra. Phía ngược lại cho thấy lực cầu bắt đáy dè dặt và thiếu sự đồng thuận từ dòng tiền lớn.

Ông Nghiêm Sỹ Tiến – Chuyên viên chiến lược đầu tư, Chứng khoán KBSV

Nhịp phục hồi này là một phản ứng kỹ thuật cần thiết sau đợt giảm sâu. Tuy nhiên, việc chỉ số dừng lại ngay dưới MA20 cho thấy lực cầu vẫn còn khá dè dặt và chưa sẵn sàng chiếm lại ưu thế. Theo tôi, còn quá sớm để xác nhận đây là đáy. Nhiều khả năng đây chỉ là nhịp hồi kỹ thuật, và thị trường sẽ cần thêm một nhịp kiểm tra lại vùng hỗ trợ 1600 điểm. Phản ứng của dòng tiền tại mốc đó mới là yếu tố then chốt quyết định xu hướng.

Diễn biến giảm mạnh của VN-Index đã khiến mức giảm giá ở các cổ phiếu tiếp tục gia tăng. Anh chị có bắt đáy? Tỷ trọng cổ phiếu hiện tại là bao nhiêu?

Bà Lê Diệu Linh - Giám đốc Tư vấn đầu tư Khách hàng cá nhân, Chứng khoán Rồng Việt

Thị trường đang chịu áp lực giảm mạnh, thanh khoản sụt giảm và chưa có tín hiệu rõ ràng rằng đã tạo đáy. Việc giá cổ phiếu giảm sâu tạo ra sức hấp dẫn lớn, nhưng cũng đi kèm rủi ro rất cao. Vì vậy, không nên ồ ạt bắt đáy vào lúc này mà cần đợi xác nhận xu hướng hồi phục.

Cá nhân tôi giữ vững quan điểm thận trọng, chờ thị trường ổn định hơn trước khi tăng tỷ trọng. Hiện tại tôi khuyến nghị giữ danh mục ở mức khoảng 30 – 50% cổ phiếu nếu đầu tư ngắn hạn. Với nhà đầu tư dài hạn và có khả năng chịu biến động tốt, có thể xem xét nâng lên nhưng vẫn giữ một phần tiền mặt hoặc linh hoạt để thích ứng thị trường.

Ông Nghiêm Sỹ Tiến – Chuyên viên chiến lược đầu tư, Chứng khoán KBSV

Đợt điều chỉnh này rõ ràng đang mở ra cơ hội ở nhiều cổ phiếu tốt. Tôi đã bắt đầu giải ngân thăm dò ở một số mã cơ bản có mức chiết khấu sâu, nhưng không bắt đáy ồ ạt. Tỷ trọng cổ phiếu hiện tại của tôi đang duy trì ở mức dưới 50%, và sẽ chỉ nâng dần khi thị trường cho thấy tín hiệu cân bằng thực sự.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Liên - Trưởng phòng Phân tích, Công ty CP Chứng khoán Phú Hưng

Việc bắt đáy thường sẽ tiềm ẩn rủi ro cao, khi trong tâm lý bi quan giá có thể tiếp tục điều chỉnh sâu hơn hoặc phục hồi nhưng sau đó đảo chiều nhanh. Vậy nên tôi vẫn hạn chế hành động này, thay vào đó, tôi sẽ theo dõi phản ứng của các cổ phiếu khi tìm về các mức hỗ trợ mạnh để làm cơ sở xác định khả năng tạo đáy của thị trường chung.

Diễn biến trong tuần cho thấy dòng tiền đang hoạt động tốt ở nhóm cổ phiếu nền giá thấp, chẳng hạn như ở nhóm Công nghệ, Dầu khí, Xuất khẩu ... Đà rơi ở những nhóm cổ phiếu yếu bắt đầu chững lại sẽ là điều kiện cần cho việc cân bằng của thị trường. Khi mức đồng thuận tốt hơn, hoặc có điểm xác nhận “bùng nổ”, sẽ là tín hiệu nên chú ý cho việc giải ngân.

Tuy nhiên, nếu phân bổ thêm, tôi vẫn ưu tiên với nhóm giao dịch kênh trên (trên MA20 ngày). Về tỷ trọng, tôi tiếp tục duy trì ở mức trung bình, đồng thời sẽ theo dõi phản ứng kiểm định lại ngưỡng 1700 điểm trong tuần sau của VN-Index, hoặc chờ ở ngưỡng 1600 điểm trong chiều thận trọng.

Ông Nguyễn Việt Quang - Giám đốc Trung tâm kinh doanh 3 Yuanta Hà Nội

Như tôi đã nhận định thị trường mới chỉ có nhịp phục hồi kỹ thuật và việc tham gia bắt đáy sẽ chỉ là những vị thế T+, hoàn toàn có rủi ro nếu thị trường tiếp tục chiết khấu sâu hơn và rũ đi những tài khoản có vị thế margin cao vào lúc này. Vì vậy theo tôi nhà đầu tư chỉ nên gia tăng tỷ trọng khi thị trường có chiết khấu tốt hơn hoặc trong trường hợp VN-Index lấy lại MA20 ở trên 1700 điểm. Tỷ trọng khuyến nghị của tôi hiện tại là 50% cổ phiếu.