Dự án FIP Vũng Tàu: Hợp tác công - tư phát triển thủy sản bền vững

Dự án Cải thiện nghề lưới kéo Bà Rịa - Vũng Tàu (FIP Vũng Tàu) là một minh chứng rõ ràng cho thấy sự hợp tác công tư có thể tạo ra những thay đổi tích cực và bền vững trong ngành thủy sản. Với sự cam kết và nỗ lực không ngừng từ các bên liên quan, dự án này hứa hẹn sẽ tiếp tục mang lại những thành tựu đáng kể, góp phần bảo vệ nguồn lợi thủy sản và phát triển kinh tế bền vững cho Việt Nam...
Ngành thủy sản Việt Nam đang đứng trước những thách thức lớn trong việc phát triển bền vững và có trách nhiệm. Trong bối cảnh đó, dự án Cải thiện nghề lưới kéo Bà Rịa - Vũng Tàu (FIP Vũng Tàu) nổi lên như một mô hình hợp tác công tư (PPP) tiêu biểu, nhằm thúc đẩy chuỗi sản phẩm lưới kéo theo hướng bền vững.
Khởi xướng từ năm 2015, dự án này đã thu hút sự tham gia của nhiều doanh nghiệp lớn và các cơ quan quản lý nhà nước, với mục tiêu cải thiện hoạt động đánh bắt và bảo vệ nguồn lợi thủy sản.
Dự án FIP Vũng Tàu được dẫn dắt bởi Chi hội chế biến Bột cá và Dầu cá tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, với sự đồng hành của 9 doanh nghiệp lớn trong ngành. Mục tiêu chính của dự án là cải thiện hoạt động đánh bắt bằng lưới kéo, tuân thủ các thực hành IUU (Đánh bắt cá bất hợp pháp, không báo cáo và không được kiểm soát) và bộ quy tắc nghề cá có trách nhiệm của Tổ chức Lương thực và nông nghiệp của Liên hợp quốc (FAO). Điều này không chỉ giúp bảo vệ các loài hoang dã quý hiếm, mà còn đảm bảo thực hành lao động có trách nhiệm, qua đó các công ty chế biến bột cá có thể tham gia vào chuỗi cung ứng thủy sản có trách nhiệm toàn cầu.
Ông Nguyễn Thành Lộc, Chủ tịch Hội Thủy sản TP. Hồ Chí Minh cho biết với tổng kinh phí lên tới 610.000 USD cho giai đoạn 2025-2035, dự án đã huy động được 470.000 USD từ cộng đồng doanh nghiệp, 102.000 USD từ chương trình nhà nước và 38.000 USD từ các tàu cá tham gia. Sự phân bổ kinh phí này cho thấy sự cam kết mạnh mẽ từ cả phía doanh nghiệp và nhà nước trong việc thúc đẩy ngành thủy sản bền vững.
Thực hiện dự án, các bên tham gia dự án đều có những trách nhiệm cụ thể. Cục Thủy sản và Kiểm ngư chịu trách nhiệm điều phối chung, ban hành các văn bản hỗ trợ và thực hiện các chương trình liên quan. Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các đơn vị trực thuộc thực hiện các biện pháp quản lý thủy sản theo IUU và truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Hội Thủy sản TP.Hồ Chí Minh đóng vai trò huy động sự tham gia của cộng đồng doanh nghiệp và ngư dân, đồng thời triển khai tuyên truyền thực hành IUU. Các doanh nghiệp thành viên FIP Vũng Tàu và các tàu cá tham gia cũng có trách nhiệm tuân thủ các quy tắc và giám sát nguồn gốc sản phẩm.
Nhìn về tương lai, FIP Vũng Tàu đặt ra những kế hoạch lớn cho năm 2026 và các năm tiếp theo. Dự án dự kiến sẽ tăng thêm số lượng doanh nghiệp được chứng nhận MarinTrust, mở rộng vùng liên kết quản lý và giám sát sản phẩm, cũng như huy động thêm thành viên tham gia. Những nỗ lực này không chỉ góp phần bảo vệ nguồn lợi thủy sản, nâng cao giá trị cho ngành thủy sản, mà còn đóng góp tích cực vào nền kinh tế Việt Nam.
Các hãng hàng không quốc tế cho rằng Việt Nam đang đứng trước cơ hội hiếm có để vươn lên thành trung tâm trung chuyển của khu vực, nhờ nhu cầu thị trường tăng mạnh và "cú hích" từ hạ tầng, đặc biệt là khi Sân bay Long Thành sắp vận hành…
Việc ký kết hợp tác năm 2026 tiếp tục khẳng định cam kết đồng hành lâu dài giữa Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật và Hiệp hội CropLife Việt Nam, thể hiện sự gắn kết giữa khu vực công và khu vực tư nhân trong thúc đẩy sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn, hiệu quả và có trách nhiệm, góp phần phát triển nông nghiệp bền vững, bảo vệ sức khỏe con người và môi trường, nâng cao năng lực cạnh tranh của nông sản Việt Nam trong giai đoạn tới...
Xúc tiến thương mại trong giai đoạn mới không chỉ là những chuyến đi, những gian hàng trưng bày, mà là một cuộc chiến về hình ảnh, uy tín và sự cam kết bền vững. Với sự chủ động của các doanh nghiệp, hiệp hội, Bộ Công Thương, xuất khẩu Việt Nam hoàn toàn có cơ sở để tự tin chinh phục những cột mốc mới...
Nông sản Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới, khi xuất khẩu thô dần nhường chỗ cho chế biến sâu dựa trên công nghệ và các tiêu chuẩn bền vững, qua đó gia tăng giá trị và gắn kết chặt hơn với chuỗi cung ứng toàn cầu...
Đây là hạng mục hạ tầng lõi của Công viên Logistics Viettel Lạng Sơn, được đầu tư nhằm giải quyết trực tiếp bài toán lưu giữ, trung chuyển và thông quan hàng hóa trên tuyến thương mại Việt Nam- Trung Quốc. Dự án được đầu tư theo hướng hiện đại và số hóa, kết nối trực tiếp với hệ thống quản lý hải quan điện tử VNACCS/VCIS, qua đó rút ngắn thời gian xử lý thủ tục cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: