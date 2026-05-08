Dự án Vành đai 3 TP.HCM đạt 76% tổng gía trị sản lượng thi công, áp lực vật liệu gia tăng

Thông tin tại họp báo kinh tế - xã hội TP. Hồ Chí Minh chiều
7/5, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Thành phố (Ban
Giao thông), cho biết tổng giá trị sản lượng thi công toàn dự án Vành đai 3 TP. Hồ Chí Minh đến nay đạt khoảng
76%.
Trong đó, các gói thầu xây lắp trên địa bàn thành phố Thủ Đức
(cũ) đạt khoảng 83%, còn các gói thầu trên địa bàn các huyện Củ Chi, Hóc Môn và
Bình Chánh (cũ) đạt khoảng 68%.
Theo Ban Giao thông, khó khăn lớn nhất hiện nay xuất phát
từ diễn biến phức tạp của xung đột quân sự tại Trung Đông, kéo theo giá nhiên
liệu tăng mạnh. Điều này đã tác động trực tiếp đến giá vật liệu xây dựng như
cát, đá do chi phí khai thác, sản xuất tăng cao; đồng thời làm tăng chi phí vận
chuyển vật liệu từ mỏ về công trường, chi phí vận hành thiết bị và nhân công. Các nhà thầu đang phải chịu áp lực lớn về chi phí trong quá trình triển
khai thi công.
Từ cuối tháng 2/2026 đến nay, giá dầu diesel 0.05S-II liên tục
biến động mạnh. Cụ thể, giá nhiên liệu này từ mức 19.570 đồng/lít ngày
28/2/2026 đã tăng lên mức cao nhất 44.980 đồng/lít vào ngày 3/4/2026, sau đó giảm
xuống 33.730 đồng/lít ngày 15/4/2026 và hiện ở mức 28.170 đồng/lít tính đến
ngày 7/5/2026.
Ngoài áp lực từ giá nhiên liệu, tình trạng khan hiếm nguồn nhựa
đường nhập khẩu và bê tông nhựa cũng đang ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ thi
công của các nhà thầu.
Để tháo gỡ khó khăn, chủ đầu tư cho biết đã phối hợp thường
xuyên với các chủ mỏ nhằm bảo đảm nguồn cung vật liệu, đặc biệt là vật liệu đá.
Khối lượng vật liệu được phân bổ cho từng nhà thầu theo nhu cầu thực tế để đẩy
nhanh tiến độ đưa vật liệu về công trường.
Đối với diễn biến tăng bất thường của giá nhiên liệu, Ban
Giao thông cho biết chủ đầu tư đã có nhiều báo cáo và kiến nghị các cơ quan chức
năng sớm cập nhật, điều chỉnh công bố giá vật liệu xây dựng và chỉ số giá xây dựng
phù hợp với biến động của thị trường. Đây được xem là cơ sở để các nhà thầu thực
hiện điều chỉnh giá, qua đó tháo gỡ một phần khó khăn trong bối cảnh nguồn vật
liệu biến động mạnh.
Theo Ban Giao thông, phần chi phí điều chỉnh giá do biến động
thị trường hiện nằm trong khoản dự phòng phí của dự án.
Ban Giao thông dự báo nếu trong tháng 5/2026 giá nhiên liệu dần
ổn định, công suất huy động vật liệu cát, đá cũng như nguồn cung nhựa đường nhập
khẩu sẽ được cải thiện, góp phần bù đắp sản lượng thi công bị ảnh hưởng trong
thời gian qua.
Hiện, các đơn vị đang tập trung tối đa nguồn lực nhằm bám sát
mục tiêu đưa dự án Vành đai 3 vào khai thác trong năm 2026 theo Nghị quyết
57/2022/QH15. Song song đó, các hạng mục phụ trợ như hệ thống an toàn giao
thông, chiếu sáng, cây xanh cảnh quan, hệ thống giao thông thông minh (ITS) và
trạm cân tự động cũng đang được triển khai đồng bộ để hoàn thành toàn bộ dự án
vào cuối năm 2026.
Dự án Vành đai 3 TP. Hồ Chí Minh được xác định là công trình hạ
tầng giao thông trọng điểm, đóng vai trò kết nối liên vùng, giảm áp lực cho hệ
thống giao thông nội đô và tạo động lực phát triển kinh tế cho khu vực phía
Nam. Trong bối cảnh giá nhiên liệu và vật liệu xây dựng biến động mạnh, TP. Hồ
Chí Minh đang tập trung tháo gỡ khó khăn về nguồn cung vật liệu và chi phí nhằm
bảo đảm tiến độ triển khai dự án.