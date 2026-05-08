Dự án Vành đai 3 TP.HCM đạt 76% tổng gía trị sản lượng thi công, áp lực vật liệu gia tăng

Thanh Thủy

08/05/2026, 09:58

Dự án Vành đai 3 TP. Hồ Chí Minh hiện đạt khoảng 76% tổng giá trị sản lượng thi công. Tuy nhiên, biến động giá nhiên liệu, vật liệu xây dựng và tình trạng khan hiếm nhựa đường nhập khẩu đang gây áp lực lớn đến tiến độ triển khai của các nhà thầu...

Ảnh minh họa - Ảnh: VGP

Thông tin tại họp báo kinh tế - xã hội TP. Hồ Chí Minh chiều 7/5, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Thành phố (Ban Giao thông), cho biết tổng giá trị sản lượng thi công toàn dự án Vành đai 3 TP. Hồ Chí Minh đến nay đạt khoảng 76%.

Trong đó, các gói thầu xây lắp trên địa bàn thành phố Thủ Đức (cũ) đạt khoảng 83%, còn các gói thầu trên địa bàn các huyện Củ Chi, Hóc Môn và Bình Chánh (cũ) đạt khoảng 68%.

Theo Ban Giao thông, khó khăn lớn nhất hiện nay xuất phát từ diễn biến phức tạp của xung đột quân sự tại Trung Đông, kéo theo giá nhiên liệu tăng mạnh. Điều này đã tác động trực tiếp đến giá vật liệu xây dựng như cát, đá do chi phí khai thác, sản xuất tăng cao; đồng thời làm tăng chi phí vận chuyển vật liệu từ mỏ về công trường, chi phí vận hành thiết bị và nhân công. Các nhà thầu đang phải chịu áp lực lớn về chi phí trong quá trình triển khai thi công.

Từ cuối tháng 2/2026 đến nay, giá dầu diesel 0.05S-II liên tục biến động mạnh. Cụ thể, giá nhiên liệu này từ mức 19.570 đồng/lít ngày 28/2/2026 đã tăng lên mức cao nhất 44.980 đồng/lít vào ngày 3/4/2026, sau đó giảm xuống 33.730 đồng/lít ngày 15/4/2026 và hiện ở mức 28.170 đồng/lít tính đến ngày 7/5/2026.

Ngoài áp lực từ giá nhiên liệu, tình trạng khan hiếm nguồn nhựa đường nhập khẩu và bê tông nhựa cũng đang ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ thi công của các nhà thầu.

Để tháo gỡ khó khăn, chủ đầu tư cho biết đã phối hợp thường xuyên với các chủ mỏ nhằm bảo đảm nguồn cung vật liệu, đặc biệt là vật liệu đá. Khối lượng vật liệu được phân bổ cho từng nhà thầu theo nhu cầu thực tế để đẩy nhanh tiến độ đưa vật liệu về công trường.

Đối với diễn biến tăng bất thường của giá nhiên liệu, Ban Giao thông cho biết chủ đầu tư đã có nhiều báo cáo và kiến nghị các cơ quan chức năng sớm cập nhật, điều chỉnh công bố giá vật liệu xây dựng và chỉ số giá xây dựng phù hợp với biến động của thị trường. Đây được xem là cơ sở để các nhà thầu thực hiện điều chỉnh giá, qua đó tháo gỡ một phần khó khăn trong bối cảnh nguồn vật liệu biến động mạnh.

Theo Ban Giao thông, phần chi phí điều chỉnh giá do biến động thị trường hiện nằm trong khoản dự phòng phí của dự án.

Ban Giao thông dự báo nếu trong tháng 5/2026 giá nhiên liệu dần ổn định, công suất huy động vật liệu cát, đá cũng như nguồn cung nhựa đường nhập khẩu sẽ được cải thiện, góp phần bù đắp sản lượng thi công bị ảnh hưởng trong thời gian qua.

Hiện, các đơn vị đang tập trung tối đa nguồn lực nhằm bám sát mục tiêu đưa dự án Vành đai 3 vào khai thác trong năm 2026 theo Nghị quyết 57/2022/QH15. Song song đó, các hạng mục phụ trợ như hệ thống an toàn giao thông, chiếu sáng, cây xanh cảnh quan, hệ thống giao thông thông minh (ITS) và trạm cân tự động cũng đang được triển khai đồng bộ để hoàn thành toàn bộ dự án vào cuối năm 2026.

Dự án Vành đai 3 TP. Hồ Chí Minh được xác định là công trình hạ tầng giao thông trọng điểm, đóng vai trò kết nối liên vùng, giảm áp lực cho hệ thống giao thông nội đô và tạo động lực phát triển kinh tế cho khu vực phía Nam. Trong bối cảnh giá nhiên liệu và vật liệu xây dựng biến động mạnh, TP. Hồ Chí Minh đang tập trung tháo gỡ khó khăn về nguồn cung vật liệu và chi phí nhằm bảo đảm tiến độ triển khai dự án.

An Giang: Bổ sung sân bay Thổ Chu vào quy hoạch cảng hàng không toàn quốc

Cảng hàng không Thổ Chu (tỉnh An Giang), có công suất thiết kế khoảng 20.000 hành khách/năm; tầm nhìn đến năm 2050 đạt khoảng 1 triệu hành khách/năm...

Việt Nam – Ấn Độ thúc đẩy hợp tác đầu tư, thương mại, kết nối chuỗi giá trị

Chiều 7/5 tại Mumbai, Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam – Ấn Độ diễn ra với sự tham dự của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, lãnh đạo bang Maharashtra và đông đảo doanh nghiệp hai nước, tập trung thúc đẩy hợp tác đầu tư, thương mại và kết nối chuỗi giá trị.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chứng kiến Lễ trao các thỏa thuận hợp tác giữa Việt Nam - Ấn Độ

Chiều 7/5 theo giờ địa phương, tại thành phố Mumbai thuộc bang Maharashtra, trong khuôn khổ Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Ấn Độ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và ông Shri Devendra Fadnavis - Thủ hiến bang Maharashtra, cùng lãnh đạo cấp cao hai nước đã chứng kiến Lễ trao các thỏa thuận hợp tác giữa các doanh nghiệp của hai bên.

TP.Hồ Chí Minh triển khai bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án đường Vành đai 4

UBND TP.Hồ Chí Minh vừa ban hành Kế hoạch số 170/KH-UBND triển khai thực hiện dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và xây dựng đường gom, đường bên thuộc dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 TP.Hồ Chí Minh trên địa bàn Thành phố.

Nghệ an: Thúc đẩy nhanh tiến độ hàng loạt dự án lớn

Hàng loạt dự án trọng điểm tại Nghệ An đang được tăng tốc triển khai trong bối cảnh địa phương đặt mục tiêu thu hút mạnh dòng vốn đầu tư và mở rộng không gian phát triển công nghiệp, đô thị. Lãnh đạo tỉnh yêu cầu các sở, ngành và địa phương tập trung tháo gỡ khó khăn ngay từ cơ sở, nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng và tái định cư...

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

eMagazine

Ngành xi măng trước sức ép hạn ngạch carbon

Thế giới

30 nền kinh tế nhập khẩu nhiều nhất thế giới, Việt Nam cũng có mặt

Thế giới

Các quỹ đầu tư quốc gia lớn nhất thế giới năm 2026

