TP. Hồ Chí Minh tăng tốc giải ngân gần 148.000 tỷ đồng vốn đầu tư công
Thanh Thuỷ
07/05/2026, 08:41
Với kế hoạch đầu tư công năm 2026 gần 148.000 tỷ đồng, TP. Hồ Chí Minh đã phân bổ 87,5%, song tiến độ giải ngân 4 tháng đầu năm vẫn chưa đạt kỳ vọng. Thành phố tháo gỡ điểm nghẽn, đặt mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng...
Ngày 6/5, Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được đã chủ trì
họp nghe báo cáo tình hình thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công 4 tháng đầu năm
2026 và công tác triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn
2026 - 2030.
THÁO GỠ ĐIỂM NGHẼN, ĐẨY NHANH TỐC ĐỘ TRIỂN KHAI
Báo cáo tại cuộc họp, ông Mai Bá Trước, Phó Giám đốc Sở Tài chính, cho
biết trong 4 tháng đầu năm 2026, công tác triển khai và giải ngân vốn đầu tư
công của Thành phố được thực hiện trong bối cảnh có nhiều thay đổi về tổ chức
bộ máy và là năm đầu của kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030.
Tuy nhiên, với sự chỉ đạo quyết liệt của Trung ương và Thành phố, kết quả thực
hiện đã ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực, tạo nền tảng quan trọng cho các
tháng tiếp theo.
Tổng kế
hoạch đầu tư công năm 2026 được Thủ tướng Chính phủ giao là 147.599 tỷ đồng.
Thành phố đã phân bổ chi tiết 129.199 tỷ đồng, đạt 87,5% kế hoạch, trong đó
toàn bộ vốn ngân sách Trung ương đã được phân bổ 100%. Phần vốn dự phòng ngân
sách địa phương đang được khẩn trương hoàn thiện thủ tục để trình cấp có thẩm
quyền phân bổ trong thời gian sớm nhất. Việc phân bổ vốn cơ bản đảm bảo đúng
quy định, có trọng tâm, trọng điểm, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.
Về kết quả giải
ngân, có 36 đơn vị, chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân tốt đạt hoặc vượt tiến độ đề
ra, góp phần kéo tăng tỷ lệ giải ngân chung của Thành phố.
Song song
đó, Thành phố đã cơ bản hoàn thành việc bàn giao, điều chuyển 3.195 dự án sau
khi tổ chức lại hệ thống quản lý dự án, đảm bảo các dự án tiếp tục được triển
khai liên tục, không bị gián đoạn. Công tác chuẩn bị đầu tư cho các dự án mới
cũng đang được đẩy nhanh, tạo tiền đề để gia tăng khối lượng thực hiện và giải
ngân trong các quý tiếp theo, đặc biệt là giai đoạn 6 tháng cuối năm.
Tuy nhiên, trong những tháng
đầu năm 2026, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công của Thành phố tuy có cải thiện
so với cùng kỳ nhưng vẫn chậm và chưa đạt kỳ vọng. Nguyên nhân chủ yếu đến từ
ba nhóm khó khăn chính.
Cụ thể, việc tổ chức lại hệ thống quản lý dự án gây gián
đoạn tạm thời; vướng mắc con dấu trong giai đoạn chuyển tiếp khiến nhiều khối
lượng đã thi công chưa thể thanh toán. Công tác bàn giao, phối hợp giữa các địa
phương, nhất là với dự án liên vùng, vẫn đang hoàn thiện.
Năm 2026 là năm đầu triển
khai kế hoạch trung hạn 2026–2030 nên nhiều dự án còn ở giai đoạn chuẩn bị, làm
hạn chế khối lượng nghiệm thu, thanh toán quý 1.
Bên
cạnh đó, các vướng mắc về giải phóng mặt bằng, hạ tầng kỹ thuật, pháp lý, tranh
chấp hợp đồng cùng biến động giá vật liệu và thiếu đơn giá thi công ban đêm
tiếp tục ảnh hưởng tiến độ.
Ngoài ra, qua rà soát danh mục 46 dự án được giao kế hoạch vốn lớn từ
500 tỷ đồng trở lên với tổng số vốn được giao 77.855 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng
60% tổng kế hoạch vốn Thành phố đã giao, phần lớn giải ngân thấp do kế hoạch
chi tập trung vào 6 tháng cuối năm, sau khi hoàn tất thủ tục và khởi công.
Đối với kế hoạch
đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030, Thành phố đã chủ động làm việc với
Bộ Tài chính và các cơ quan Trung ương để xác định khả năng cân đối nguồn vốn.
Dự kiến tổng nguồn vốn có thể huy động khoảng 1.145.120 tỷ đồng bao gồm cả ngân sách Trung ương
và địa phương. Trên cơ sở đó, Thành phố đã rà soát, xây dựng danh mục các dự án
trọng điểm trên nhiều lĩnh vực như giao thông, đường sắt đô thị, giáo dục, y
tế, khoa học công nghệ và an sinh xã hội, nhằm đáp ứng các mục tiêu phát triển
kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới.
PHẤN ĐẤU ĐẠT MỤC TIÊU 100% KẾ HOẠCH GIẢI NGÂN CỦA NĂM
Theo Kế hoạch,
Thành phố tiếp tục đặt mục tiêu đẩy mạnh giải ngân, phấn đấu đạt 30 - 35% trong
quý 2 và hoàn thành 100% kế hoạch năm. Các giải pháp trọng tâm bao gồm đẩy
nhanh phân bổ vốn còn lại, tăng cường kiểm tra thực địa, tháo gỡ vướng mắc về
mặt bằng và thủ tục đầu tư, điều hành linh hoạt kế hoạch vốn và nâng cao trách
nhiệm của các chủ đầu tư…
Về công tác
giải phóng mặt bằng, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hoàng Nguyên Dinh cho biết đến
thời điểm hiện nay, Thành phố đã giải ngân đạt khoảng 25% kế hoạch.
Qua rà soát, dự
kiến trong tháng 5/2026 sẽ giải ngân khoảng 10.000 tỷ đồng, nâng tỷ lệ giải ngân
công tác giải phóng mặt bằng lên khoảng 50% trên tổng số hơn 34.000 tỷ đồng
theo mục tiêu đề ra. Trong thời gian tới, xác định giải phóng mặt bằng
phải đi trước một bước, Thành phố phấn đấu đến tháng 10 đạt khoảng 90% kế hoạch
giải ngân, tổng số 34.000 tỷ đồng.
Kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Văn Được nhấn mạnh năm
2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi là năm đầu triển khai kế hoạch phát
triển kinh tế - xã hội và đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030. Thành phố
xác định đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công là động lực then chốt để đạt mục
tiêu tăng trưởng “hai con số”, góp phần thúc
đẩy kinh tế, tạo việc làm và kích hoạt các nguồn lực xã hội.
Để hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch năm 2026, Chủ tịch UBND
TP. Hồ Chí Minh yêu cầu các đơn vị triển khai quyết liệt nhiệm vụ, thực hiện nghiêm Chỉ
thị 16 của Chính phủ. Mục tiêu
giải ngân đặt ra là tháng 5/2026 trên 20%, quý 2 đạt 40 - 45%, quý 3 đạt 70% và cả
năm đạt 100%, đồng thời gắn kết quả với đánh giá cán bộ, thi đua và phân bổ
ngân sách.
Thành phố yêu cầu khắc phục
dứt điểm tồn tại, tăng cường kiểm tra thực địa, tháo gỡ vướng mắc về giải phóng
mặt bằng, quy hoạch, đấu thầu, đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý tiến độ; ưu
tiên các dự án lớn như metro số 2, vệ sinh môi trường giai đoạn 2 và các tuyến
kết nối.
Cùng với đó, khẩn trương
kiện toàn các ban quản lý dự án trước giữa tháng 5/2026; điều chuyển vốn từ dự
án chậm sang dự án hiệu quả; xây dựng hệ thống KPI và công khai tiến độ giải
ngân hằng tháng. Các chủ đầu tư phải nâng cao trách nhiệm, đăng ký vốn sát thực
tế, kiên quyết thay thế đơn vị yếu kém; theo dõi, điều chỉnh giá vật liệu phù
hợp.
"Thành
phố xác định đẩy mạnh giải ngân đầu tư công là nhiệm vụ trọng tâm năm 2026, gắn
trách nhiệm cá nhân, nhằm bảo đảm hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế - xã
hội", Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh nhấn mạnh.
