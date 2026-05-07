Nghiên cứu đầu tư tuyến đường bộ cao tốc Quảng Ngãi-Măng Đen theo phương thức PPP

Bộ Xây dựng vừa báo cáo Thủ tướng Chính phủ về phương án đầu tư tuyến cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum, đồng thời nêu rõ quan điểm đối với đề xuất đầu tư đoạn Quảng Ngãi - Măng Đen.

Theo Bộ Xây dựng, nhằm sớm triển khai tuyến cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum, đáp ứng nhu cầu vận tải, từng bước hoàn thiện mạng lưới cao tốc theo hành lang Đông - Tây, kết nối khu vực Tây Nguyên với duyên hải Trung Bộ, đồng thời góp phần bảo đảm quốc phòng - an ninh và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại các địa phương, Thủ tướng Chính phủ đã giao UBND tỉnh Quảng Ngãi làm cơ quan chủ quản triển khai dự án theo hình thức đầu tư công.

Trong điều kiện nguồn ngân sách nhà nước cần tập trung cho các công trình trọng điểm, quan trọng của quốc gia như: tuyến đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam, các tuyến đường sắt: Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, Hà Nội - Đồng Đăng, mở rộng tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông... Bộ Xây dựng cho biết việc đề xuất nghiên cứu đầu tư tuyến đường bộ cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum đoạn Quảng Ngãi - Măng Đen theo phương thức đối tác công-tư (PPP) sẽ giảm áp lực của ngân sách nhà nước.

Theo Bộ Xây dựng, định hướng này cũng phù hợp với chủ trương của Đảng và Nhà nước về tiếp tục hoàn thiện đồng bộ, tạo đột phá trong phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội theo Nghị quyết Đại hội XIV, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân theo Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 4/5/2025 của Bộ Chính trị.

Tuy nhiên, Bộ Xây dựng lưu ý, ngày 3/4/2026, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 12/CT-TTg về tăng cường hiệu lực, hiệu quả và trách nhiệm trong công tác đấu thầu. Chỉ thị yêu cầu rà soát toàn bộ các dự án BT đã, đang và dự kiến triển khai; chỉ xem xét các dự án thật sự cần thiết, cấp bách, hiệu quả và phù hợp quy hoạch.

Đối với trường hợp sử dụng quỹ đất để thanh toán cho nhà đầu tư, Chỉ thị cũng yêu cầu phải xác định rõ vị trí, diện tích, sự phù hợp với quy hoạch, giá trị dự kiến của quỹ đất thanh toán, đồng thời bảo đảm hiệu quả, tính khả thi và tránh phát sinh tranh chấp hoặc chi phí lãi vay do chậm thanh toán.

Hiện Bộ Tài chính đang nghiên cứu, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về xử lý các khó khăn, vướng mắc liên quan đến quỹ đất thanh toán cho nhà đầu tư thực hiện dự án BT, trong đó có nội dung về khấu trừ chi phí xây dựng hạ tầng khi xác định giá trị quỹ đất thanh toán.

Dưới góc độ quản lý chuyên ngành, Bộ Xây dựng đánh giá đề xuất của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc chuyển đổi hình thức đầu tư đoạn Quảng Ngãi - Măng Đen từ đầu tư công sang đầu tư theo phương thức PPP là có cơ sở.

Để huy động hiệu quả nguồn lực xã hội, sớm triển khai dự án và bảo đảm khai thác đồng bộ, phát huy hiệu quả đầu tư, Bộ Xây dựng kiến nghị Chính phủ xem xét, chấp thuận về nguyên tắc cho phép UBND tỉnh Quảng Ngãi nghiên cứu đầu tư tuyến cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum theo đề xuất của địa phương.