Trang chủ Đầu tư

Nghiên cứu đầu tư tuyến đường bộ cao tốc Quảng Ngãi-Măng Đen theo phương thức PPP

Gia Huy

07/05/2026, 10:43

Theo Bộ Xây dựng, việc nghiên cứu đầu tư tuyến đường bộ cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum đoạn Quảng Ngãi - Măng Đen theo phương thức đối tác công-tư (PPP) sẽ giảm áp lực của ngân sách nhà nước...

Ảnh minh họa.

Bộ Xây dựng vừa báo cáo Thủ tướng Chính phủ về phương án đầu tư tuyến cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum, đồng thời nêu rõ quan điểm đối với đề xuất đầu tư đoạn Quảng Ngãi - Măng Đen.

Theo Bộ Xây dựng, nhằm sớm triển khai tuyến cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum, đáp ứng nhu cầu vận tải, từng bước hoàn thiện mạng lưới cao tốc theo hành lang Đông - Tây, kết nối khu vực Tây Nguyên với duyên hải Trung Bộ, đồng thời góp phần bảo đảm quốc phòng - an ninh và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại các địa phương, Thủ tướng Chính phủ đã giao UBND tỉnh Quảng Ngãi làm cơ quan chủ quản triển khai dự án theo hình thức đầu tư công.

Trong điều kiện nguồn ngân sách nhà nước cần tập trung cho các công trình trọng điểm, quan trọng của quốc gia như: tuyến đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam, các tuyến đường sắt: Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, Hà Nội - Đồng Đăng, mở rộng tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông... Bộ Xây dựng cho biết việc đề xuất nghiên cứu đầu tư tuyến đường bộ cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum đoạn Quảng Ngãi - Măng Đen theo phương thức đối tác công-tư (PPP) sẽ giảm áp lực của ngân sách nhà nước.

Theo Bộ Xây dựng, định hướng này cũng phù hợp với chủ trương của Đảng và Nhà nước về tiếp tục hoàn thiện đồng bộ, tạo đột phá trong phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội theo Nghị quyết Đại hội XIV, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân theo Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 4/5/2025 của Bộ Chính trị.

Tuy nhiên, Bộ Xây dựng lưu ý, ngày 3/4/2026, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 12/CT-TTg về tăng cường hiệu lực, hiệu quả và trách nhiệm trong công tác đấu thầu. Chỉ thị yêu cầu rà soát toàn bộ các dự án BT đã, đang và dự kiến triển khai; chỉ xem xét các dự án thật sự cần thiết, cấp bách, hiệu quả và phù hợp quy hoạch. 

Đối với trường hợp sử dụng quỹ đất để thanh toán cho nhà đầu tư, Chỉ thị cũng yêu cầu phải xác định rõ vị trí, diện tích, sự phù hợp với quy hoạch, giá trị dự kiến của quỹ đất thanh toán, đồng thời bảo đảm hiệu quả, tính khả thi và tránh phát sinh tranh chấp hoặc chi phí lãi vay do chậm thanh toán.

Hiện Bộ Tài chính đang nghiên cứu, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về xử lý các khó khăn, vướng mắc liên quan đến quỹ đất thanh toán cho nhà đầu tư thực hiện dự án BT, trong đó có nội dung về khấu trừ chi phí xây dựng hạ tầng khi xác định giá trị quỹ đất thanh toán.

Dưới góc độ quản lý chuyên ngành, Bộ Xây dựng đánh giá đề xuất của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc chuyển đổi hình thức đầu tư đoạn Quảng Ngãi - Măng Đen từ đầu tư công sang đầu tư theo phương thức PPP là có cơ sở.

Để huy động hiệu quả nguồn lực xã hội, sớm triển khai dự án và bảo đảm khai thác đồng bộ, phát huy hiệu quả đầu tư, Bộ Xây dựng kiến nghị Chính phủ xem xét, chấp thuận về nguyên tắc cho phép UBND tỉnh Quảng Ngãi nghiên cứu đầu tư tuyến cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum theo đề xuất của địa phương.

Ninh Bình: Phấn đấu hoàn thành mở rộng cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn trước 30/6

Thông xe nhiều tuyến cao tốc, phục vụ nhu cầu đi lại tăng cao dịp lễ

Tăng vốn dự án cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Mộc Bài lên gần 23.000 tỷ đồng

4 tháng đầu năm 2026, kinh tế Huế duy trì đà tăng trưởng ổn định với sự đóng góp nổi bật của khu vực dịch vụ, đặc biệt là du lịch. Cùng với đó, sản xuất công nghiệp và thu hút đầu tư tiếp tục khởi sắc, góp phần củng cố các động lực tăng trưởng.

Với kế hoạch đầu tư công năm 2026 gần 148.000 tỷ đồng, TP. Hồ Chí Minh đã phân bổ 87,5%, song tiến độ giải ngân 4 tháng đầu năm vẫn chưa đạt kỳ vọng. Thành phố tháo gỡ điểm nghẽn, đặt mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng...

Bức tranh kinh tế - xã hội Quảng Trị trong 4 tháng đầu năm 2026 ghi nhận nhiều điểm sáng, từ sản xuất công nghiệp, thương mại - dịch vụ đến thu ngân sách. Trên nền tảng đó, địa phương đang tăng tốc triển khai các giải pháp trọng tâm, hướng tới mục tiêu tăng trưởng GRDP cả năm đạt 10,6%.

Bộ Xây dựng vừa có công điện yêu cầu UBND thành phố Đà Nẵng đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng các dự án: Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14B và Quốc lộ 14E, để kịp thời thi công đưa vào sử dụng nhằm sớm phát huy hiệu quả nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025...

Nghệ An triển khai đồng loạt các giải pháp mạnh "thúc" đầu tư công

Khối lượng vốn đầu tư công phải giải ngân năm 2026 của Nghệ An lên tới hơn 16.441 tỷ đồng, song tiến độ 4 tháng đầu năm mới đạt 13,54%, thấp hơn bình quân cả nước. Trước áp lực lớn về thời gian và tăng trưởng, tỉnh đang triển khai đồng loạt các giải pháp mạnh, siết kỷ luật, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu và xử lý nghiêm nhà thầu yếu kém...

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Ngành xi măng trước sức ép hạn ngạch carbon

Ngành xi măng trước sức ép hạn ngạch carbon

30 nền kinh tế nhập khẩu nhiều nhất thế giới, Việt Nam cũng có mặt

Các quỹ đầu tư quốc gia lớn nhất thế giới năm 2026

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

