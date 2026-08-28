Dự báo sức mua tăng mạnh trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9

Kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9 kéo dài được dự báo sẽ thúc đẩy nhu cầu mua sắm tại các hệ thống bán lẻ, nhất là đối với những mặt hàng phục vụ nấu ăn tại nhà, họp mặt gia đình, liên hoan và dã ngoại…

Ảnh minh họa: MM Mega Market Việt Nam

Kỳ nghỉ Quốc khánh kéo dài đang tạo thêm một nhịp tăng trưởng cho thị trường hàng không và du lịch nội địa. Tại các đầu mối hàng không ba miền, lượng khách và số chuyến bay đều tăng đáng kể so với cùng kỳ. Tín hiệu này khích lệ các hệ thống bán lẻ đã tăng dự trữ hàng hóa, cùng nhiều chương trình khuyến mại được triển khai trong dịp này.

Ghi nhận tại siêu thị Satra Centre Mall Phạm Hùng (TP.HCM) sáng ngày 28/8 cho thấy, lượng khách tăng rõ tại các quầy thịt, thủy hải sản, thực phẩm chế biến, đồ uống và hàng tiêu dùng gia đình. Hàng hóa được bổ sung liên tục lên quầy kệ, nhiều nhóm sản phẩm áp dụng giá ưu đãi, mua nhiều giảm thêm hoặc khuyến mãi theo chương trình.

Ông Vũ Dương Quân, Giám đốc Nghiên cứu thị trường và quản lý hệ thống bán lẻ Satra, cho biết, để chuẩn bị cho nhu cầu mua sắm dịp lễ Quốc khánh, hệ thống đã làm việc sớm với nhà cung cấp, dự báo nhu cầu theo từng nhóm hàng và điều tiết lượng hàng tại từng điểm bán. Mục tiêu là duy trì nguồn cung dồi dào khi sức mua tăng nhưng vẫn bảo đảm tốc độ luân chuyển hàng hóa.

Các hệ thống bán lẻ đã tăng dự trữ hàng hóa cùng nhiều chương trình khuyến mại đón kỳ nghỉ lễ Quốc khánh. Ảnh: Winmart Cầu Giấy

WinMart cũng cho biết kế hoạch hàng hóa được xây dựng trên cơ sở dự báo sức mua tại từng khu vực. Cùng với đó, chương trình ưu đãi kéo dài từ ngày 20/8 đến hết ngày 2/9, tập trung vào các nhóm hàng thiết yếu, thực phẩm, đồ uống và hóa mỹ phẩm. Bà Phạm Huyền Trang, Giám đốc Ngành hàng WinMart, cho biết: “Đối với một số nhóm hàng thiết yếu như thực phẩm tươi sống, lượng cung ứng hàng hóa dự kiến tăng 130 - 200% so với ngày thường”.

Tương tự, từ ngày 27/8 đến 2/9, hơn 800 điểm bán thuộc hệ thống Saigon Co.op bước vào cao điểm phục vụ thị trường dịp Quốc khánh. Thay vì tập trung đơn thuần vào giảm giá, chương trình dành trọng tâm cho hàng sản xuất trong nước, đặc biệt là thực phẩm tươi sống, thực phẩm chế biến, nước giải khát... Hệ thống cũng triển khai các hoạt động trưng bày, dùng thử, kết nối nông sản, sản phẩm OCOP và đặc sản vùng miền với thị trường.

Trong khuôn khổ Lễ hội “Tự hào đặc sản Việt” 2026, Central Retail Việt Nam hướng đến kích cầu tiêu dùng và quảng bá các sản phẩm đặc sản vùng miền. Chương trình kéo dài đến hết ngày 9/9, giới thiệu hơn 200 sản phẩm đặc sản và sản phẩm OCOP như: bánh cốm, bánh đậu xanh, mì Chũ, miến dong, gạo đặc sản; cá ngừ, cá nục, chả ram, rong sụn, dừa xiêm, xoài cát Hòa Lộc, bún gạo ngũ sắc, tôm, cua, cá basa, bưởi, bánh pía…

Các siêu thị hướng đến kích cầu tiêu dùng và quảng bá các sản phẩm đặc sản vùng miền. Ảnh: GO Việt Nam

Trong khi đó, chào đón kỷ niệm 81 năm ngày Quốc Khánh 2/9, MM Mega Market Việt Nam khởi động chương trình "Việt Nam trong từng lựa chọn – Made in Vietnam" từ ngày 27/08 đến 09/09. Chương trình mang đến cơ hội mua sắm hàng tiêu dùng, thực phẩm tươi sống và đặc sản thuần Việt chất lượng cao với mức ưu đãi lên đến 50% trên hơn 1.000 sản phẩm.

Cụ thể, khai thác thế mạnh chuỗi cung ứng khép kín đạt chuẩn VietGAP, MM Mega Market giảm giá sâu cho các mặt hàng thiết yếu như Bắp Mỹ, xà lách lô lô, cải thảo, khoai lang Nhật, cà chua cherry, dưa leo baby và các loại rau ăn lá…. đồng thời bán giá ưu đãi cho sườn non, ba rọi, nạm bò, gầu bò, cá Saba, cá Thu Samma, hàu nướng phô mai, cá diêu hồng phi lê, thịt hàu sữa…

Cùng với đó, các đặc sản Việt và nông sản OCOP giảm giá đến 20%, bao gồm dòng sản phẩm hạt dinh dưỡng và trái cây sấy cao cấp, gia vị truyền thống và bánh kẹo đặc sản. Người tiêu dùng cũng có thể áp dụng các chương trình “Mua 1 tặng 1”, “Mua 2 tính tiền 1”, chính sách “Mua nhiều lợi nhiều”... Toàn bộ ưu đãi được triển khai đồng thời trên cả kênh trực tuyến lẫn trực tiếp tại hệ thống trung tâm MM Mega Market trên toàn quốc.

Chương trình kích cầu dịp Quốc khánh mang đến cơ hội mua sắm hàng tiêu dùng, thực phẩm tươi sống và đặc sản thuần Việt chất lượng cao. Ảnh: MM Mega Market Việt Nam

Song song với xu hướng gia tăng sức mua trong dịp cao điểm nghỉ lễ, khảo sát tiêu dùng năm 2026 của NielsenIQ (NIQ) cho thấy, số nhóm hàng trung bình được mua trong mỗi lần người tiêu dùng đến siêu thị đã giảm từ 7,4 xuống còn 5,5 nhóm. Tại cửa hàng nhỏ và siêu thị mini, con số này giảm từ 4,4 xuống 3,6 nhóm hàng. Đáng chú ý, có tới 86% người tham gia khảo sát cho biết ưu tiên chất lượng hơn số lượng.

Kết quả này cho thấy người tiêu dùng không ngừng mua sắm, nhưng đang cân nhắc kỹ hơn khi chọn sản phẩm. Trên các sàn thương mại điện tử, dữ liệu được ghi nhận từ Metric.vn trong 6 tháng đầu năm nay cũng chỉ ra sự thay đổi trong cơ cấu chi tiêu. Cụ thể, phân khúc giá 100.000 - 200.000 đã giảm thị phần từ 26,3% còn 22,9%. Trong khi đó, tất cả phân khúc từ 200.000 đồng trở lên đều tăng thị phần; riêng nhóm sản phẩm có giá trên 1 triệu đồng tăng khá mạnh.

Theo bà Nho Đinh, Giám đốc vận hành Metric.vn, người tiêu dùng vẫn tìm kiếm sản phẩm vừa túi tiền nhưng tỷ trọng chi tiêu dành cho các mặt hàng có giá cao hơn đang tăng lên. “Theo kinh nghiệm của chúng tôi, đây là dấu hiệu thị trường đang dịch chuyển theo chiều tăng về chất lượng”, bà Nho Đinh nhận định.

Người tiêu dùng không ngừng mua sắm, nhưng đang cân nhắc kỹ hơn khi chọn sản phẩm.. Ảnh: Satramart

Từ phía hệ thống phân phối, sự thay đổi của hành vi và sức mua được chuyển thành yêu cầu đối với nhà cung cấp. Ông Võ Hoàng Anh, Giám đốc Hàng nhãn riêng Saigon Co.op, cho biết, khi phát triển sản phẩm, đơn vị đồng thời xem xét 3 yếu tố gồm giá cả, chất lượng và xu hướng thị trường để làm việc với nhà sản xuất. Doanh nghiệp cũng đưa các tiêu chí như giảm tác động đến môi trường, sử dụng bao bì phù hợp, ưu tiên nguồn cung trong nước... vào quá trình phát triển sản phẩm.

Bên cạnh đó, giá trị của mùa mua sắm cao điểm sẽ nằm ở tốc độ luân chuyển hàng hóa. Sản phẩm bán nhanh giúp nhà phân phối tăng đơn hàng, doanh nghiệp giảm tồn kho và sớm tổ chức chu kỳ sản xuất tiếp theo. Vì vậy, mỗi đợt tăng sức mua cũng là cơ hội để hàng Việt mở rộng thị phần ngay trên thị trường nội địa.

Những mùa mua sắm lớn như dịp Quốc khánh 2/9 vì vậy cũng là phép thử đối với sức cạnh tranh của hàng Việt. Sản phẩm bán tốt sẽ kéo đơn hàng tăng; đơn hàng quay trở lại nhà máy tạo thêm dư địa duy trì sản xuất, phát triển sản phẩm và mở rộng thị trường. Khi sức mua được kết nối trực tiếp với sản xuất, mỗi sản phẩm Việt bán nhanh hơn trên quầy kệ cũng đồng nghĩa doanh nghiệp có thêm đơn hàng và thêm dư địa mở rộng thị trường nội địa.