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Hơn 220 gian hàng hội tụ Nghệ An, người tiêu dùng thỏa sức mua sắm đặc sản các miền

N Nguyễn Thuấn

Hơn 220 gian hàng, quy tụ hơn 150 doanh nghiệp, hợp tác xã và đơn vị xúc tiến thương mại trong cả nước đang tạo nên một không gian mua sắm, trải nghiệm hàng hóa đa dạng tại Hội chợ Công Thương vùng Bắc Trung Bộ tại Nghệ An năm 2026...

Không gian Hội chợ Công Thương vùng Bắc Trung Bộ tại Nghệ An năm 2026. Ảnh: PT
Không gian Hội chợ Công Thương vùng Bắc Trung Bộ tại Nghệ An năm 2026. Ảnh: PT

Diễn ra từ ngày 28/8 đến 3/9, hội chợ quy tụ nhiều nhóm sản phẩm từ nông - lâm - hải sản, hàng thủ công mỹ nghệ, sản phẩm làng nghề đến các sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu và nhiều mặt hàng chất lượng cao.

Đáng chú ý, Nghệ An có hơn 100 gian hàng của các doanh nghiệp, hợp tác xã tiêu biểu trên địa bàn. Đây là dịp để những sản phẩm mang đặc trưng vùng miền tiếp cận trực tiếp người dân, du khách, qua đó mở rộng thị trường và tìm kiếm thêm khách hàng.

Các sản phẩm OCOP được giới thiệu đến người tiêu dùng Nghệ An trong dịp lễ Quốc khánh. Ảnh: PT
Các sản phẩm OCOP được giới thiệu đến người tiêu dùng Nghệ An trong dịp lễ Quốc khánh. Ảnh: PT

Với người tiêu dùng, hội chợ không chỉ là nơi tham quan, mua sắm mà còn mang đến cơ hội trực tiếp khám phá nhiều sản phẩm được đưa từ các địa phương về cùng một không gian. Người mua có thể tìm hiểu nguồn gốc, đặc trưng và chất lượng sản phẩm trước khi lựa chọn.

Nhưng phía sau những gian hàng đông đúc còn là câu chuyện lớn hơn của thị trường. Với doanh nghiệp và hợp tác xã, một sản phẩm muốn đi xa không chỉ cần chất lượng mà còn phải tìm được khách hàng, đối tác và kênh phân phối phù hợp.

Vì vậy, hội chợ được kỳ vọng trở thành cầu nối giữa nhà sản xuất, nhà phân phối và người tiêu dùng; tạo cơ hội để doanh nghiệp quảng bá thương hiệu, tìm kiếm đối tác, ký kết hợp đồng, mở rộng hệ thống phân phối và đưa sản phẩm Việt tiếp cận thị trường rộng hơn.

Nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã mang sản phẩm tiêu biểu đến quảng bá, tìm kiếm thị trường mới. Ảnh: PT
Nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã mang sản phẩm tiêu biểu đến quảng bá, tìm kiếm thị trường mới. Ảnh: PT

Không chỉ tạo điểm mua sắm trong dịp lễ Quốc khánh, Hội chợ Công Thương vùng Bắc Trung Bộ tại Nghệ An năm 2026 còn là dịp để hàng Việt “gặp” người tiêu dùng theo cách trực tiếp nhất. Từ một gian hàng tại hội chợ, nhiều sản phẩm địa phương có thể tìm được cơ hội bước vào những thị trường và kênh phân phối mới.

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