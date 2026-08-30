Hơn 220 gian hàng hội tụ Nghệ An, người tiêu dùng thỏa sức mua sắm đặc sản các miền

Diễn ra từ ngày 28/8 đến 3/9, hội chợ quy tụ nhiều nhóm sản phẩm từ nông - lâm - hải sản, hàng thủ công mỹ nghệ, sản phẩm làng nghề đến các sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu và nhiều mặt hàng chất lượng cao.
Đáng chú ý, Nghệ An có hơn 100 gian hàng của các doanh nghiệp, hợp tác xã tiêu biểu trên địa bàn. Đây là dịp để những sản phẩm mang đặc trưng vùng miền tiếp cận trực tiếp người dân, du khách, qua đó mở rộng thị trường và tìm kiếm thêm khách hàng.
Với người tiêu dùng, hội chợ không chỉ là nơi tham quan, mua sắm mà còn mang đến cơ hội trực tiếp khám phá nhiều sản phẩm được đưa từ các địa phương về cùng một không gian. Người mua có thể tìm hiểu nguồn gốc, đặc trưng và chất lượng sản phẩm trước khi lựa chọn.
Nhưng phía sau những gian hàng đông đúc còn là câu chuyện lớn hơn của thị trường. Với doanh nghiệp và hợp tác xã, một sản phẩm muốn đi xa không chỉ cần chất lượng mà còn phải tìm được khách hàng, đối tác và kênh phân phối phù hợp.
Vì vậy, hội chợ được kỳ vọng trở thành cầu nối giữa nhà sản xuất, nhà phân phối và người tiêu dùng; tạo cơ hội để doanh nghiệp quảng bá thương hiệu, tìm kiếm đối tác, ký kết hợp đồng, mở rộng hệ thống phân phối và đưa sản phẩm Việt tiếp cận thị trường rộng hơn.
Không chỉ tạo điểm mua sắm trong dịp lễ Quốc khánh, Hội chợ Công Thương vùng Bắc Trung Bộ tại Nghệ An năm 2026 còn là dịp để hàng Việt “gặp” người tiêu dùng theo cách trực tiếp nhất. Từ một gian hàng tại hội chợ, nhiều sản phẩm địa phương có thể tìm được cơ hội bước vào những thị trường và kênh phân phối mới.
Thị trường càng mở rộng, yêu cầu đối với sản phẩm OCOP càng cao. Không dừng ở việc được công nhận, các chủ thể tại Huế sẽ phải cạnh tranh bằng chất lượng, thương hiệu, bao bì, câu chuyện sản phẩm và khả năng đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng...
Lạp xưởng bò, đường thốt nốt, bánh hạnh nhân, cá ngừ đóng hộp, nước mắm, muối tôm, yến chưng, mật ong dú... những sản phẩm đặc sản của An Giang đạt chứng nhận OCOP từ 3 - 5 sao, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn kiểm định nghiêm ngặt như VietGAP, GlobalGAP, ISO, HACCP, GMP đã đến với người tiêu dùng Thủ đô...
Kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9 kéo dài được dự báo sẽ thúc đẩy nhu cầu mua sắm tại các hệ thống bán lẻ, nhất là đối với những mặt hàng phục vụ nấu ăn tại nhà, họp mặt gia đình, liên hoan và dã ngoại…
Dù sức mua còn yếu, việc các doanh nghiệp đưa bánh Trung thu ra thị trường từ sớm phản ánh sự chủ động trong chiến lược tiếp cận khách hàng. Trong những tuần tới, thị trường được kỳ vọng sẽ bước vào thời điểm cạnh tranh sôi động về giá bán, chất lượng và giá trị thương hiệu…
Từ giảm giá, trưng bày đặc sản đến các hoạt động trải nghiệm, mùa kích cầu tiêu dùng dịp lễ Quốc khánh 2/9 đang mở ra cơ hội để hàng Việt đến gần hơn với người tiêu dùng và trở thành lựa chọn ưu tiên trong mỗi giỏ hàng...
Các thành phố lớn tại Việt Nam đang đối mặt với tình trạng “đô thị nén”, mật độ xây dựng cao, thiếu không gian mở và cây xanh. Điều này làm suy giảm khả năng thông gió tự nhiên, gia tăng hiện tượng đảo nhiệt đô thị và khiến con người ngày càng phụ thuộc vào hệ thống điều hòa…
Sau hơn một năm khởi công, dự án Đại lộ Nam sông Mã giai đoạn 2 tại Thanh Hóa đã đạt hơn 50% khối lượng. Dù thời tiết bước vào mùa mưa bão, các nhà thầu đang tập trung nhân lực, máy móc, đẩy nhanh thi công, phấn đấu hoàn thành tuyến đường vào tháng 3/2027.
Phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD) kết hợp với mạng lưới đường sắt đô thị (metro) là chiến lược cốt lõi để giải quyết ùn tắc và tái cấu trúc không gian. Mô hình này tập...
Kỷ niệm 35 năm thành lập Tạp chí Kinh tế Việt Nam (1991 - 2026)
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...