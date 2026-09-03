Kích cầu sức mua liên tục, không chỉ trong những kỳ nghỉ lễ

Năm ngày nghỉ lễ Quốc khánh vừa qua, không khí mua sắm tại các siêu thị, trung tâm thương mại ở TP.HCM rất sôi động. Từ buổi sáng, khu vực thực phẩm tươi sống, rau củ, trái cây, nước giải khát và thức ăn chế biến sẵn đã thu hút đông khách lựa chọn. Một số thời điểm, người tiêu dùng phải chờ khá lâu tại quầy thanh toán.
Ghi nhận trong ngày 2/9, giá nhiều mặt hàng thiết yếu tại các siêu thị và cửa hàng bán lẻ không có nhiều biến động. Nguồn cung hàng hóa được duy trì, trong khi giá nhiều nhóm hàng tiêu dùng thiết yếu tiếp tục được niêm yết ổn định. Các mặt hàng như gạo, dầu ăn, nước mắm, mì ăn liền, sữa và đồ gia dụng không ghi nhận biến động lớn so với trước kỳ nghỉ lễ.
Tại trung tâm thương mại Aeon Mall, việc kết hợp giữa khu mua sắm, ẩm thực và các dịch vụ vui chơi tạo thuận tiện cho nhóm khách gia đình. Ở khu vực ẩm thực, AEON tăng lựa chọn thức ăn chế biến sẵn, thực phẩm sơ chế, bánh mì và bánh ngọt. Các bộ sản phẩm dành cho tiệc gia đình, nguyên liệu món nướng và thiết bị nướng trong nhà cũng được bổ sung.
Theo thống kê sơ bộ của Saigon Co.op, sức mua tại hệ thống tăng khoảng 30 - 40% so với ngày thường. Đơn vị tăng dự trữ thực phẩm tươi sống, rau củ, trái cây, nước giải khát, đồng thời bổ sung nhân sự quầy hàng, chế biến và thu ngân. Ngay sau giờ mở cửa lúc 9h, nhiều người tiêu dùng đã tìm tới các quầy hàng tươi sống, thịt, cá, rau, củ, quả và thực phẩm chế biến sẵn.
Tương tự tại Hà Nội, trong kỳ nghỉ lễ các hệ thống siêu thị trên địa bàn như GO! Thăng Long, Co.opmart, AEON, WinMart… đón lượng lớn khách hàng đến mua sắm. Đại diện hệ thống siêu thị WinMart thông tin, doanh số bán hàng trong kỳ nghỉ lễ tăng khoảng 2 - 3 lần so với ngày thường, các mặt hàng được khách chọn mua nhiều như hóa mỹ phẩm, thực phẩm tươi sống, thực phẩm chế biến…
Giám đốc Ngành hàng WinMart Phạm Huyền Trang thông tin: Ngay từ tháng 7, siêu thị WinMart đã phối hợp với các nhà cung cấp lên kế hoạch sản lượng, lịch giao hàng và phương án bổ sung hàng trong thời gian cao điểm. Đối với một số nhóm hàng thiết yếu như thực phẩm tươi sống, lượng cung ứng hàng hóa tăng 130 - 200% so với ngày thường.
Cùng với việc bảo đảm nguồn cung, các hệ thống bán lẻ triển khai nhiều chương trình giảm giá, ưu đãi nhằm tạo thêm lựa chọn cho người tiêu dùng trong dịp lễ. Tại hệ thống GO! Thăng Long, chương trình khuyến mãi diễn ra từ ngày 27/8 đến hết ngày 9/9 với các hình thức mua 2 tặng 1, mua 1 tặng 1 và giảm giá trực tiếp đến 45%. Nhiều nhóm hàng thiết yếu được đưa vào chương trình như gạo, rau củ, trái cây, thực phẩm đông lạnh, đồ gia dụng và sản phẩm chăm sóc nhà cửa.
WinMart cũng triển khai các chương trình ưu đối với thực phẩm, đồ uống, hóa mỹ phẩm và hàng thiết yếu, với nhiều hình thức như giảm giá, mua theo combo, mua 1 tặng 1 hoặc mua 2 tặng 1. Trong khi đó, hệ thống siêu thị Co.op Mart ưu đãi thiết thực bằng cách giảm giá, hoàn tiền, cộng điểm thưởng, tặng quà tại các nhóm hàng thực phẩm tươi sống, thực phẩm chế biến, nước giải khát, hàng gia dụng... đến hết ngày 9/9.
Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội Nguyễn Thế Hiệp cho biết thành phố khuyến khích các hệ thống bán lẻ thực hiện chương trình kích cầu giảm giá 50% vừa đáp ứng nhu cầu mua sắm dịp lễ, thúc đẩy sức mua. “Một điểm đáng chú ý là việc các hệ thống phân phối ưu tiên đưa sản phẩm OCOP, đặc sản vùng miền vào hệ thống bán lẻ. Đây không chỉ là giải pháp bảo đảm nguồn cung mà còn mở rộng cơ hội tiếp cận thị trường cho doanh nghiệp”, ông Hiệp nhấn mạnh.
Nhìn tổng thể, cuộc đua kích cầu dịp 2/9 không chỉ thể hiện ở mức giảm giá cao nhất mà còn ở cách các nhà bán lẻ thiết kế ưu đãi sát nhu cầu. Saigon Co.op tập trung điểm thưởng, hoàn tiền và quyền lợi thành viên. WinMart kết hợp tăng mạnh nguồn cung với combo giá tốt. AEON mở rộng ưu đãi từ thực phẩm đến gia dụng, du lịch. MM Mega Market tạo điểm nhấn bằng hơn 1.000 sản phẩm và nhóm hàng Việt, OCOP...
Các chương trình đều kéo dài từ trước lễ đến đầu tháng 9 thay vì dồn hoàn toàn vào ngày 2/9. Điều này giúp phân bổ lượng khách, tạo thêm thời gian mua sắm và kích thích người tiêu dùng quay lại. Khuyến mãi trực tiếp tại siêu thị cũng được triển khai song song với kênh trực tuyến, phù hợp với người tiêu dùng muốn tiết kiệm thời gian trong kỳ nghỉ.
Các doanh nghiệp đánh giá, kỳ nghỉ lễ 5 ngày sẽ đóng góp đáng kể vào kết quả kinh doanh trong quý 3. Sau kỳ nghỉ, các nhà bán lẻ tiếp tục chuẩn bị cho mùa mua sắm cuối năm nhằm thúc đẩy sức mua. Có thể thấy, giá trị lớn hơn của mùa mua sắm hiện nay nằm ở khả năng tạo ra một chuỗi tiêu dùng liên tục. Nhờ đó, hiệu ứng sẽ không chỉ nằm ở bán lẻ mà còn lan sang sản xuất, chế biến, vận chuyển và logistics.
Đây là lý do nhiều địa phương đang kết hợp kích cầu với xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu và mở rộng hệ thống phân phối. Các sản phẩm nông nghiệp, đặc sản vùng miền và OCOP được đưa vào nhiều chương trình quảng bá nhằm mở rộng đầu ra. Thị trường nội địa từ đó được khai thác theo hướng rộng hơn, hàng Việt từng bước xác lập vị trí trong hệ thống phân phối hiện đại và tạo nên thói quen mua sắm lâu dài.
Cùng với đó, thương mại điện tử và livestream đang mở thêm cánh cửa cho doanh nghiệp nhỏ, hợp tác xã và các chủ thể OCOP tiếp cận người tiêu dùng. Nếu biết kết hợp giữa cửa hàng, siêu thị và nền tảng số, doanh nghiệp có thể giảm mở rộng thị trường với chi phí hợp lý hơn. Điều doanh nghiệp cần hướng tới không phải một mùa bán hàng tăng đột biến, mà là khả năng biến những điểm cao của thị trường thành đà tăng trưởng liên tục.
Để làm được điều đó, sức mua cần được hỗ trợ bằng nguồn cung ổn định, giá cả hợp lý, chất lượng được kiểm soát và hệ thống phân phối thuận tiện. Thị trường nội địa sẽ giúp doanh nghiệp giải phóng hàng hóa, tạo thêm động lực cho sản xuất trong nước. Quan trọng hơn, chuỗi kích cầu sức mua kéo dài liên tục sẽ trở thành một cơ hội để thương hiệu Việt củng cố niềm tin, mở rộng độ phủ và cạnh tranh bền vững ngay trên sân nhà.
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