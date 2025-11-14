Dư địa phát triển bất động sản xanh Việt Nam rộng mở

Các chuyên gia nhận định năm 2025 là bước ngoặt của bất động sản xanh Việt Nam khi phát triển bền vững trở thành tiêu chí bắt buộc thay vì xu hướng. Doanh nghiệp Việt ngày càng chủ động tham gia báo cáo bền vững, tiếp cận vốn xanh và áp dụng tiêu chuẩn quốc tế…

Ngày 13/11/2025, Hội đồng Công trình Xanh Việt Nam (VGBC) phối hợp cùng Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB) đã tổ chức Hội nghị Bất động sản Xanh Việt Nam 2025.

Tại hội thảo, các chuyên gia nhận định: "Năm 2025 được xem là thời điểm bản lề đối với bất động sản xanh Việt Nam, khi yếu tố phát triển bền vững ngày càng trở thành tiêu chí bắt buộc thay vì chỉ là xu hướng. Sự chuyển dịch này thể hiện rõ qua việc doanh nghiệp trong nước bắt đầu tham gia sâu hơn vào báo cáo phát triển bền vững, tiếp cận nguồn tài chính xanh, và áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế như GRESB hay LOTUS".

LỢI ÍCH KÉP TRONG KINH TẾ VÀ MÔI TRƯỜNG

Bà Lưu Thị Thanh Mẫu, Phó Chủ tịch thường trực Hiệp hội Doanh nghiệp Xanh TP. Hồ Chí Minh (HGBA), Tổng Giám đốc Phúc Khang Corporation, cho biết đến cuối năm 2024, Việt Nam mới có hơn 559 công trình xanh với tổng diện tích khoảng 13,6 triệu m2 sàn, trong khi Singapore đã phủ xanh 61% diện tích sàn nhà và đặt mục tiêu đạt 80% vào năm 2030.

"Sự khác biệt này cho thấy dư địa phát triển rất lớn cho thị trường xanh tại Việt Nam, đồng thời là động lực mạnh mẽ cho các doanh nghiệp tiên phong phát triển công trình xanh", bà Mẫu nhận định.

Theo thống kê của GRESB, khu vực Đông Nam Á trong đó có Việt Nam, đang nổi lên như những thị trường đầy tiềm năng trong lĩnh vực phát triển bền vững của ngành bất động sản. Tính đến năm 2025, GRESB đã ghi nhận hơn 2.200 doanh nghiệp bất động sản toàn cầu và 200.000 dự án tham gia báo cáo phát triển bền vững, trong đó châu Á là khu vực tăng trưởng nhanh nhất, vượt cả châu Âu và Mỹ.

Việt Nam tuy mới ở giai đoạn đầu, nhưng được đánh giá là thị trường năng động, với nhiều dự án công nghiệp, văn phòng và đa chức năng đạt kết quả ấn tượng.

Các chuyên gia, doanh nghiệp thảo luận tại hội thảo.

Theo ông Trey Archer, Giám đốc Phát triển Kinh doanh GRESB, "lợi ích của việc theo đuổi bất động sản xanh không chỉ dừng lại ở khía cạnh môi trường mà còn mang lại hiệu quả kinh tế". Các doanh nghiệp áp dụng tiêu chuẩn bền vững có thể cắt giảm tới 30% chi phí năng lượng, tiết kiệm từ 20 - 25% lượng nước sử dụng và giảm trung bình 5,5% lượng khí thải nhà kính. Con số này vượt trội so với mức trung bình của châu Á (0,5%) và thế giới (1,3%).

Đáng chú ý, khu vực Đông Nam Á, bao gồm cả Việt Nam, đang dẫn đầu về khả năng giảm tiêu thụ nước, trong khi xu hướng toàn cầu lại gia tăng. Tuy nhiên, lượng rác thải rắn vẫn là một thách thức, đòi hỏi các giải pháp quản lý và tái chế hiệu quả hơn.

Về mặt thương mại, các công trình được chứng nhận xanh thường có giá trị định giá cao hơn từ 5 - 10% và thu hút được những khách thuê sẵn sàng trả phí cao hơn từ 7 - 15%.

Ông Douglas Snyder, Giám đốc điều hành VGBC. "Phân loại xanh tập trung vào quy trình, thay vì chỉ tiêu chuẩn cuối cùng. Các khoản vay xanh cần được đánh giá chi tiết về cách sử dụng, tác động môi trường, và báo cáo minh bạch với cơ quan tài chính. Đây là cơ sở để xây dựng các danh mục phân loại, so sánh tiêu chuẩn với khu vực khác, đồng thời thúc đẩy kinh tế tuần hoàn và bảo vệ xã hội. Hiện tại, thị trường bất động sản Việt Nam có thể áp dụng ba kịch bản đầu tư xanh: xây dựng công trình mới, cải tạo các tòa nhà hiện có và sáp nhập hoặc phát triển các dự án mới".

Ông Lee Leong Seng, Giám đốc Bộ phận Phát triển Bất động sản của Keppel Việt Nam, cho biết các dự án xanh đang là "thỏi nam châm" thu hút khách thuê, đặc biệt là các doanh nghiệp tìm kiếm không gian văn phòng đạt chuẩn ESG. Nhóm khách thuê cao cấp ưu tiên một môi trường làm việc lành mạnh và năng suất, giúp các dự án xanh giữ chân khách hàng và người mua nhà hiệu quả hơn.

Bên cạnh đó, việc tuân thủ các tiêu chuẩn bền vững giúp doanh nghiệp "bảo chứng cho tương lai" tài sản của mình, giúp chúng chống chịu tốt hơn trước biến đổi khí hậu, dễ dàng thích ứng với các quy định mới và duy trì giá trị lâu dài.

"Phát triển bền vững còn giúp doanh nghiệp tuân thủ chặt chẽ các quy định pháp luật, giảm thiểu rủi ro pháp lý, đồng thời củng cố hình ảnh thương hiệu, giúp doanh nghiệp được nhìn nhận là một đơn vị có trách nhiệm, đáng tin cậy", ông Lee Leong Seng nhận định.

MINH BẠCH DỮ LIỆU VÀ TIÊU CHUẨN XANH MỞ CỬA DÒNG VỐN ĐẦU TƯ

Theo Giám đốc Phát triển Kinh doanh GRESB, để hiện thực hóa các dự án xanh, tài chính là yếu tố không thể thiếu. Các khoản vay liên kết bền vững (Sustainability-linked Loans) đang trở thành một công cụ đòn bẩy quan trọng. Khoảng 4 - 5 năm trước, các trung tâm tài chính như Singapore và Hồng Kông đã đi đầu trong việc triển khai mô hình này.

Đến năm 2025, đã có ít nhất 5 ngân hàng lớn trong khu vực cung cấp các gói tín dụng xanh, tạo điều kiện cho doanh nghiệp bất động sản Việt Nam tiếp cận nguồn vốn ưu đãi để giảm chi phí đầu tư và vận hành.

Đồng quan điểm, ông Douglas Snyder, Giám đốc điều hành VGBC, cho rằng việc áp dụng các tiêu chuẩn tài chính xanh của ASEAN là một cơ hội lớn. Các tiêu chuẩn này không chỉ giúp doanh nghiệp xây dựng các công trình thân thiện với môi trường mà còn đảm bảo dòng vốn đầu tư được sử dụng một cách minh bạch và hiệu quả.

Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB) là tổ chức quốc tế chuyên đánh giá hiệu quả thực hiện ESG (Môi trường, Xã hội và Quản trị) trong lĩnh vực bất động sản và hạ tầng. GRESB được thành lập năm 2009 bởi ba nhà đầu tư tổ chức tại châu Âu, hiện đóng vai trò trung gian giữa hơn 150 thành viên và các quỹ đầu tư toàn cầu, kết nối doanh nghiệp bất động sản với nguồn vốn xanh.

Tuy nhiên, theo ông Trey Archer, thách thức lớn nhất mà thị trường phải đối mặt là sự thiếu hụt và chất lượng chưa đảm bảo của dữ liệu. Việc thu thập, đo lường và đánh giá dữ liệu là nền tảng để cải thiện hiệu quả vận hành, nhưng phần lớn doanh nghiệp, vẫn chưa có hệ thống dữ liệu đầy đủ về tài sản và dự án của mình. Dữ liệu về điện, nước và năng lượng tái tạo thường thiếu hoặc không được cập nhật, gây khó khăn cho việc đánh giá và so sánh hiệu suất.

Nhiều doanh nghiệp bày tỏ lo ngại khi bị chấm điểm hay so sánh với đối thủ, nhưng theo các chuyên gia, đây không phải là rào cản mà là cơ hội để tăng tính minh bạch và cải thiện năng lực cạnh tranh.

Để khắc phục vấn đề dữ liệu, các chương trình tích hợp công nghệ hiện đại đang được phát triển. Công nghệ này cho phép kết nối trực tiếp với đồng hồ đo điện, nước để thu thập số liệu tự động, giảm thiểu sai sót và tiết kiệm nhân lực. Việc chuẩn hóa dữ liệu sẽ giúp các doanh nghiệp dễ dàng liên kết với các hệ thống đánh giá quốc tế và đạt được các chứng nhận xanh, từng bước cải thiện chất lượng hoạt động.