Dự đoán 5 xu hướng thời trang Xuân - Hè 2026

Mùa thời trang nữ Xuân - Hè 2026 sắp tới, xu hướng thời trang đang nghiêng về phong cách kỳ lạ, maximalist hơn, khi người tiêu dùng tiếp tục theo đuổi chủ nghĩa cá nhân thông qua cách phối đồ, họa tiết, chất liệu và phụ kiện…
Xuân - Hè 2026 hứa hẹn sẽ là một mùa thời trang lớn, với màn ra mắt của các giám đốc sáng tạo tại Chanel, Gucci, Bottega Veneta, Balenciaga và Dior (dòng sản phẩm nữ), và đó chỉ là vài thương hiệu tiêu biểu.
Trong khi mỗi giám đốc sáng tạo đều muốn khẳng định dấu ấn riêng và định hình tầm nhìn cho mùa mới, thì các show diễn menswear Xuân - Hè 2026, Tuần lễ Thời trang Copenhagen và những sự kiện mùa hè như Liên hoan phim Venice, đã phần nào hé lộ những phom dáng, bảng màu và thẩm mỹ sẽ định hình mùa tới.
Mùa Xuân - Hè vừa qua được mệnh danh là “mùa hè không xu hướng”, khi thời trang dần thoát khỏi vòng xoáy của những micro-trend thoáng qua. Vì vậy, việc Xuân - Hè 2026 tập trung ít hơn vào các trào lưu thẩm mỹ như medievalcore hay Barbiecore là điều dễ hiểu.
Dưới đây là những xu hướng và phong cách thẩm mỹ chủ đạo cần chú ý trên sàn diễn cũng như trên đường phố mùa Xuân - Hè 2026.
NỮ TÍNH MỀM MẠI
Kể từ làn sóng hồi sinh boho sau màn ra mắt của Chemena Kamali tại Chloé (Xuân - Hè 2024), phong cách nữ tính mềm mại đã dần nổi lên qua từng mùa. Và xu hướng này được dự đoán sẽ tiếp tục bùng nổ trong Xuân - Hè 2026.
Những dấu hiệu đã sớm xuất hiện trên thảm đỏ: loạt thiết kế đầu tiên từ bộ sưu tập Dior womenswear của Jonathan Anderson tại Liên hoan phim Venice đều đồng điệu với tinh thần này. Có thể kể đến chiếc váy sơ mi lụa thắt nơ ở cổ của Rebecca Marder, bộ đầm xanh navy gây ấn tượng của Greta Lee với chiếc nơ khổng lồ ở gấu váy, hay thiết kế màu hồng baby của Chloë Sevigny từ Simone Rocha, phủ đầy ruy băng và nơ satin.
Những chiếc áo blouse đã trở thành xu hướng ngay từ mùa Xuân này, với lượng hàng về cửa hàng tăng 28% so với Xuân - Hè 2024, theo số liệu từ công ty phân tích bán lẻ EDITED, đơn vị theo dõi tình hình nhập hàng và tốc độ bán ra của các kiểu dáng trực tuyến lẫn tại cửa hàng để xác định xu hướng nổi bật cho các mùa tiếp theo.
Theo nhà phân tích bán lẻ Aoife Byrne của EDITED, những chiếc blouse nữ tính, nổi bật với tay áo hoặc cổ áo tạo điểm nhấn — bao gồm cổ áo Peter Pan, nơ pussybow và bèo nhún — được dự đoán sẽ lên ngôi trong Xuân - Hè 2026.
TỐI TĂM VÀ NHIỀU ĐƯỜNG CẮT XẺ
Chúng ta cũng có thể kỳ vọng một sự biến tấu u tối hơn cho phong cách lãng mạn trong mùa này. Đường viền váy được dự đoán sẽ được kéo cao, cắt xẻ và xé rách trong mùa Xuân - Hè 2026, khi người tiêu dùng ưa chuộng sự huyền bí hơn trong trang phục.
“Những phom dáng định hướng (directional silhouettes) đã thống trị năm 2025 và cho thấy nhu cầu về sự khác lạ,” bà Aoife Byrne cho biết. “Chúng ta có thể mong đợi các nhà thiết kế sẽ tiếp tục phát triển xu hướng này trong mùa tới.”
WGSN đã đặt tên cho trào lưu lãng mạn tối tăm này là “haunted cabaret”, một phần lấy cảm hứng từ bộ sưu tập Maison Margiela Artisanal Xuân - Hè 2024 của John Galliano với những phom dáng và lớp trang điểm mang màu sắc sân khấu, đầy tính nổi loạn.
Người kế nhiệm Galliano tại Maison Margiela, Glenn Martens, đang tiếp tục thổi bùng xu hướng này. Những thiết kế đầu tiên ông thực hiện cho nhà mốt đã xuất hiện với các chi tiết gấu váy déchiré (rách có chủ ý) và viền tua tả, như mẫu váy Cate Blanchett mặc tại Liên hoan phim Venice, với phần chân váy được tạo hoàn toàn từ cánh chim giả.
HỌA TIẾT TÁO BẠO
Các thương hiệu ngày càng đầu tư vào những mẫu in hoạ tiết táo bạo, theo ghi nhận từ WGSN, và Xuân - Hè 2026 sẽ tiếp tục chứng kiến xu hướng này.
“Chấm bi đã cực kỳ thịnh hành trong mùa hè năm nay, nhưng trào lưu này sẽ không dừng lại mà sẽ phát triển vượt ra ngoài kiểu chấm bi cổ điển,” Kim Cupido, chiến lược gia cấp cao về sàn diễn tại công ty dự báo xu hướng WGSN cho biết. Những họa tiết chấm mang cảm hứng động vật như da báo hoặc lông chó đốm đang thay thế chấm bi truyền thống.
Bên cạnh chấm bi, những họa tiết động vật phổ biến sẽ gồm có ngựa vằn và hổ, được dùng để tạo điểm nhấn cho các trang phục tối giản hơn. Theo Heuritech – nền tảng dự báo xu hướng sử dụng công nghệ nhận diện hình ảnh trên Instagram để phát hiện và dự đoán sự phát triển của các trào lưu bằng AI – mức độ xuất hiện của họa tiết ngựa vằn dự kiến sẽ tăng 21% ở châu Âu và 17% ở Mỹ. Trong khi đó, họa tiết da rắn được dự báo sẽ tăng 22% ở châu Âu và 6% ở Mỹ.
Song song với đó, kẻ caro cũng sẽ tiếp tục lên ngôi, được phối trong những lớp layer tương phản, bao gồm gingham, Prince of Wales và windowpane.
ÔM DÁNG VÀ THẮT EO
Xu hướng này đã manh nha từ một thời gian nhờ các bộ sưu tập của Anthony Vaccarello tại Saint Laurent, nhưng đến mùa Xuân - Hè 26, cảm hứng từ thập niên 80 sẽ trở thành nguồn cảm hứng cho các thương hiệu, theo các chuyên gia trong ngày.
Bên cạnh họa tiết, người tiêu dùng sẽ tìm cách làm mới trang phục hằng ngày bằng những chi tiết với phom dáng phóng đại như vai to bản và eo thắt chặt. Màn ra mắt tại bộ sưu tập Givenchy Thu - Đông 2025 của Sarah Burton với phần vai quyền lực, eo bóp nhỏ và hông nới rộng đã thổi bùng thêm cho trào lưu này.
Theo Heuritech, những phom dáng ôm sát đang gia tăng, vượt ra ngoài phạm vi đồ suit. Thời trang đang rời xa kiểu dáng oversized, với sự xuất hiện của áo khoác ôm dáng được dự báo tăng 7%, trong khi áo tank top ôm dáng và blouse ôm dáng đều được dự kiến tăng 13%.
Người tiêu dùng cũng đang tìm kiếm những món đồ có thể nâng tầm một bộ trang phục đơn giản, bà Kim Cupido cho biết. “Chúng ta có thể kỳ vọng vào những biến tấu trong thiết kế áo sơ mi: chơi đùa với chi tiết màu sắc hoặc tay áo, chi tiết nút cài, thậm chí cả cách xử lý khuy cài để người mặc có thể điều chỉnh áo theo phom dáng mà họ muốn lựa chọn cho từng ngày cụ thể.”
TÔNG LẠNH BĂNG GIÁ VÀ PASTEL MỜ
Mùa Xuân - Hè 2025 đã chứng kiến sắc vàng bơ trở thành hiện tượng, với số lượng các mẫu mới được các nhà bán lẻ nhập về tăng 47% so với cùng kỳ năm trước, theo dữ liệu từ EDITED. Giờ đây, các tông băng giá đang lên ngôi, trong đó sắc xanh lạnh được các nhà dự báo xu hướng đánh giá là có tiềm năng thương mại đặc biệt.
“Màu xanh băng sẽ là gam màu chủ đạo của mùa,” bà Kim Cupido từ WGSN cho biết. Sắc thái này đã xuất hiện nổi bật tại Liên hoan phim Venice, từ Emily Blunt trong bộ đồ Schiaparelli đến Alexa Chung với áo ngực lụa Miu Miu. Những tông xanh khác cũng sẽ gây xu hướng, theo Heuritech, đơn vị dự báo sự gia tăng xuất hiện của ultramarine, xanh cerulean và xanh baby blue.
Những gam pastel xám mờ và pastel pha sắc, đặc biệt là xanh lá và hồng, cũng sẽ trở thành những màu chủ đạo, không chỉ xuất hiện trong trang phục dự tiệc mà còn lan sang cả các thiết kế mang tính ứng dụng hơn, bà Cupido cho biết.
“Chúng tôi đã thấy xu hướng này xuất hiện trong các bộ sưu tập ở Milan và Paris, đáng chú ý là tại Sacai và White Mountaineering. Đây là một cách tuyệt vời để làm mới những câu chuyện thời trang lấy cảm hứng từ công năng, khiến chúng không còn thuần túy chỉ mang tính chức năng nữa”.
