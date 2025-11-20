Du khách xứ tỷ dân chuyển hướng từ Nhật Bản sang Hàn Quốc

Chỉ vài ngày sau khi Trung Quốc kêu gọi công dân không đi du lịch Nhật Bản, công ty lữ hành East Japan International Travel Service có trụ sở tại Tokyo đã mất 80% lượng đặt phòng trong thời gian còn lại của năm…

Cảnh báo du lịch được Bắc Kinh đưa ra sau phát biểu của Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi về Đài Loan, đã gây ra làn sóng hủy chuyến bay và làm ảnh hưởng đến các cổ phiếu liên quan đến du lịch tại Nhật Bản. "Đây là một thách thức lớn đối với chúng tôi", Yu Jinxin, Phó Chủ tịch của Công ty du lịch quốc tế Đông Nhật Bản cho biết.

Theo Guardian, thậm chí cổ phiếu của các doanh nghiệp Nhật Bản trong lĩnh vực bán lẻ cũng chịu ảnh hưởng. Lý do là bởi du khách Trung Quốc thường chi tiêu mạnh cho mỹ phẩm, thời trang và đồ điện tử trong chuyến đi.

Ngay phiên giao dịch sáng 17/11/2025, cổ phiếu hãng mỹ phẩm Shiseido đã giảm 9%, cổ phiếu Takashimaya - tập đoàn vận hành chuỗi trung tâm thương mại - giảm hơn 5%, cổ phiếu Fast Retailing - chủ sở hữu thương hiệu Uniqlo - giảm hơn 4%...

Hãng truyền thông Trung Quốc Pengpai (The Paper) đưa tin vào ngày 18/11 rằng nhiều công ty du lịch Trung Quốc gần đây đã phải hủy hàng loạt tour du lịch theo nhóm đến Nhật Bản. Một công ty du lịch có trụ sở tại Thượng Hải cho biết: "Tỷ lệ hủy các tour du lịch theo nhóm đến Nhật Bản đã vượt quá 60% và tỷ lệ hủy vé máy bay cũng cao".

Một công ty lữ hành lớn do nhà nước quản lý có trụ sở tại Bắc Kinh cho biết họ đã ngừng tổ chức các tour du lịch cá nhân và theo nhóm đến Nhật Bản từ ngày 16/11/2025. Công ty này cũng đã tạm dừng dịch vụ xin visa và sẽ hoàn tiền cho những khách hàng đã mua các gói tour Nhật Bản. Trang web của công ty không hiển thị bất kỳ mục liên quan nào khi tìm kiếm các từ khóa như "Nhật Bản" và "Tokyo".

Các doanh nghiệp Nhật Bản trong lĩnh vực du lịch và bán lẻ đang chịu ảnh hưởng.

Sau khi cảnh báo du lịch được Bộ Ngoại giao Trung Quốc ban hành, theo ông Li Hanming, chuyên gia độc lập về ngành hàng không Trung Quốc, các hãng bay nước này ghi nhận gần 491.000 lượt hủy vé đi Nhật Bản, tương đương 32% tổng lượng đặt chỗ.

Ít nhất bảy hãng hàng không lớn của Trung Quốc đã thông báo hoàn hoặc đổi vé miễn phí đến hết ngày 31/12/2025. Một số tuyến như Thượng Hải – Tokyo và Thượng Hải – Osaka ghi nhận tới 70% vé hoàn là vé khứ hồi. Tỷ lệ chuyến bay bị ảnh hưởng lên tới 82% vào ngày 16/11/2025 và 75,6% một ngày sau đó. Lượng vé hủy hôm chủ nhật cao gấp 27 lần số đặt mới.

Ông Li nhận định lo ngại về an toàn đang chi phối quyết định của hành khách. Quy mô đợt hủy vé này được đánh giá tương tự giai đoạn Covid-19 bùng phát đầu năm 2020.

Các hãng hàng không Trung Quốc hiện nắm giữ 5 vị trí dẫn đầu về thị phần đường bay đến Nhật Bản. Dù tín hiệu hạ nhiệt ngoại giao đã xuất hiện, các hãng bay dự kiến vẫn điều chỉnh đáng kể công suất trong những tuần tới. Theo China Trading Desk có trụ sở ở Singapore, lượng khách đặt bay đi Nhật trong vài tuần tới đã giảm hơn 30% so với tuần trước. Đa phần các chuyến bị hủy có lịch khởi hành trước tháng 1.

Theo SCMP, nhu cầu du lịch Nhật Bản giảm mạnh đã chuyển hướng sự chú ý sang Hàn Quốc. Dữ liệu được công bố hôm trước bởi nền tảng du lịch Qunar của Trung Quốc cho thấy Hàn Quốc là điểm đến nước ngoài được du khách Trung Quốc ưa chuộng nhất trong dịp cuối tuần 15 - 16/11/2025, vượt qua Nhật Bản, quốc gia trước đó đã giữ vị trí dẫn đầu.

Nhu cầu du lịch Nhật Bản giảm mạnh đã chuyển hướng sự chú ý sang Hàn Quốc.

Trong cùng kỳ, Hàn Quốc cũng đứng đầu về lượng thanh toán vé máy bay và khối lượng tìm kiếm, trong đó Seoul dẫn đầu. Thái Lan, Hồng Kông, Malaysia, Singapore, Việt Nam và Indonesia lần lượt xếp sau.

Thực tế, từ cuối tháng 9/2025, Hàn Quốc đã áp dụng chính sách miễn thị thực tạm thời cho khách Trung Quốc du lịch theo đoàn. Song song, khách sạn, khu nghỉ dưỡng, cửa hàng bách hóa và nhà bán lẻ miễn thuế, đang đẩy mạnh các chiến dịch tiếp thị để thu hút khách hàng Trung Quốc.

Theo tờ Korea Times, cổ phiếu du lịch Hàn Quốc đã tăng phiên thứ ba liên tiếp vào thứ Tư, khi khuyến cáo du lịch của Trung Quốc đối với Nhật Bản đã thúc đẩy kỳ vọng về sự gia tăng du lịch đến Hàn Quốc.

Yellow Balloon Tour đóng cửa ở mức 6.340 won (4,33 USD), tăng 5,32% so với phiên trước. Các công ty lữ hành nội địa khác cũng tăng trưởng, với Very Good Tour tăng 10,11%, Mode Tour tăng 1,53% và Hana Tour tăng 2,58%.

Các hãng hàng không giá rẻ khác cũng hưởng lợi. Air Busan tăng vọt tới 22% trong phiên giao dịch đầu giờ trước khi thu hẹp đà tăng do hoạt động chốt lời, chốt phiên tăng 4,36% lên 1.770 won. Jeju Air và Jin Air cũng tăng lần lượt 4,33% và 2,74%.

Hàn Quốc cũng đứng đầu về lượng thanh toán vé máy bay và khối lượng tìm kiếm từ du khách Trung Quốc, trong đó Seoul dẫn đầu.

Takahide Kiuchi, nhà phân tích tại Viện Nghiên cứu Nomura, một viện nghiên cứu tư nhân của Nhật Bản, ước tính rằng sự sụt giảm mạnh lượng du khách Trung Quốc có thể làm giảm 0,36% GDP của Nhật Bản, gây thiệt hại 2,2 nghìn tỷ Yên (khoảng 20,8 nghìn tỷ won Hàn Quốc).

Trong bối cảnh khó khăn, truyền thông Nhật Bản mới đây cập nhật kế hoạch tăng lệ phí cấp thị thực cho khách nước ngoài của chính phủ nước này. Hiện nay, lệ phí thị thực (visa) tại Nhật Bản khoảng 3.000 Yên (tương đương 19,5 USD) cho thị thực nhập cảnh một lần và 6.000 Yên cho visa nhập cảnh hai lần hoặc nhiều lần.

Trong khi đó, phí xin thị thực du lịch hoặc công tác ở Mỹ là 185 USD và Vương quốc Anh là 127 bảng (tương đương 167 USD) cho thị thực ngắn hạn. Tại các quốc gia thuộc khu vực đồng euro (eurozone), thị thực lưu trú ngắn hạn tiêu chuẩn có giá 90 euro (khoảng 104 USD) đối với công dân không thuộc Liên minh châu Âu (EU).

Theo các nguồn tin, gói chính sách kinh tế tổng thể mà Chính phủ Nhật Bản dự kiến hoàn thiện trong tháng này sẽ bao gồm việc tăng lệ phí thị thực, áp dụng từ năm tài khóa bắt đầu vào tháng 4/2026. Một phần doanh thu bổ sung từ việc tăng phí sẽ được sử dụng để giải quyết tình trạng quá tải du lịch và tác động tiêu cực đến môi trường ở nhiều điểm du lịch nổi tiếng.

Nhật Bản sẽ tăng phí xin thị thực lên mức tương đương Mỹ và các nước châu Âu.

Một cuộc khảo sát của hãng truyền thông địa phương Asahi Shimbun cho thấy, mặc dù người dân Nhật Bản thực sự lo lắng về quá tải du lịch, 68% vẫn cho rằng kỷ lục du lịch mới là một tín hiệu tích cực.

Một số dự báo cho rằng lượng khách du lịch sẽ đạt 40 triệu lượt trong năm nay, chính phủ Nhật Bản vẫn đặt mục tiêu đón 60 triệu lượt khách vào năm 2030. Nhật Bản gần đây cũng đứng đầu danh sách các quốc gia mà du khách muốn quay trở lại.