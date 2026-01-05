Du lịch Sầm Sơn đón 8,8 triệu lượt khách năm 2025

Năm 2025 ghi dấu bước chuyển mạnh mẽ của phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa khi hàng loạt công trình, sản phẩm du lịch mới được đưa vào khai thác, cùng chuỗi sự kiện văn hóa – thể thao quy mô lớn...

Những thay đổi này không chỉ làm mới diện mạo đô thị biển mà còn tạo nền tảng quan trọng để Sầm Sơn từng bước khắc phục tính mùa vụ, khẳng định vai trò đầu tàu du lịch của địa phương.

HẠ TẦNG, SẢN PHẨM MỚI TẠO ĐỘNG LỰC TĂNG TRƯỞNG

Năm 2025, du lịch phường Sầm Sơn ghi nhận sự xuất hiện của nhiều công trình, sản phẩm mới có sức lan tỏa lớn như Quảng trường biển và trục cảnh quan lễ hội, Công viên nước Sun World, Khu lưu niệm đồng bào, cán bộ, chiến sĩ và học sinh miền Nam tập kết ra Bắc. Các dự án này không chỉ góp phần chỉnh trang, nâng tầm không gian đô thị ven biển mà còn mở rộng hệ sinh thái trải nghiệm cho du khách.

Từ chỗ chủ yếu dựa vào du lịch nghỉ dưỡng biển, Sầm Sơn từng bước hình thành thêm các không gian vui chơi giải trí, tham quan văn hóa – lịch sử, tạo điều kiện để du khách kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng mức chi tiêu. Đây được xem là một trong những yếu tố quan trọng giúp du lịch Sầm Sơn giảm dần sự phụ thuộc vào mùa cao điểm hè.

Công viên nước Sun World tại Sầm Sơn

Song song với phát triển hạ tầng, mục tiêu xây dựng Sầm Sơn trở thành “phường của lễ hội” tiếp tục được hiện thực hóa thông qua hàng loạt sự kiện văn hóa, chính trị, du lịch có quy mô lớn. Nổi bật là lễ khai mạc Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn 2025; Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2.9; Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Sầm Sơn lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Bên cạnh đó, các lễ hội truyền thống như Lễ hội Cầu phúc, Lễ hội đền Độc Cước, Lễ hội bánh chưng – bánh giầy, Lễ hội Cầu Ngư – Bơi trải, Liên hoan nghệ thuật truyền thống, nghệ thuật quần chúng lần thứ III… tiếp tục được duy trì và làm mới về nội dung, hình thức, tạo điểm nhấn đặc trưng cho du lịch địa phương.

SỰ KIỆN THỂ THAO, QUẢN LÝ DỊCH VỤ VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA

Cùng với các hoạt động văn hóa, phường Sầm Sơn còn tổ chức, đăng cai nhiều giải thể thao quy mô quốc gia như Giải vô địch Pencak Silat quốc gia 2025, Giải vô địch đấu kiếm quốc gia 2025, Giải vô địch cầu mây bãi biển quốc gia 2025, Giải vô địch trẻ võ cổ truyền quốc gia lần thứ XXVI, Giải marathon chào Sầm Sơn, cùng nhiều giải bóng bàn, cầu lông, pickleball hè Sầm Sơn 2025.

Lễ khai mạc Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn 2025 tạo không khí sôi động, mở màn cho mùa du lịch cao điểm.

Chuỗi sự kiện thể thao – du lịch, kết hợp liên hoan ẩm thực, chợ trưng bày sản phẩm OCOP và đặc sản xứ Thanh đã góp phần tạo không khí sôi động quanh năm, qua đó kéo dài thời gian lưu trú và tăng mức chi tiêu của du khách.

Công tác quản lý dịch vụ du lịch cũng được tăng cường. Phường đã tổ chức tập huấn, quản lý 270 thợ nhiếp ảnh; đưa vào vận hành 474 xe điện 4 bánh và 250 xe xích lô; đồng thời đẩy mạnh kiểm tra, xử lý các hành vi chèo kéo, ép giá, gây phiền hà cho du khách.

Hiện toàn phường có 999 cơ sở lưu trú với hơn 23.000 phòng, trong đó 118 cơ sở được xếp hạng từ 1 đến 5 sao, cơ bản đáp ứng nhu cầu đa dạng của các phân khúc khách. Nhờ những yếu tố trên, năm 2025, phường Sầm Sơn đón khoảng 8,8 triệu lượt khách, doanh thu du lịch đạt 17,48 nghìn tỷ đồng, tiếp tục khẳng định vị thế trung tâm du lịch của Thanh Hóa.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, lãnh đạo phường Sầm Sơn cũng thẳng thắn chỉ ra nhiều tồn tại. Chất lượng dịch vụ nhìn chung chưa cao, giá trị gia tăng thấp; phân khúc dịch vụ cao cấp còn thiếu, sản phẩm du lịch vẫn chủ yếu tập trung vào nghỉ dưỡng biển, mới đáp ứng nhóm khách có mức chi tiêu trung bình đến khá.

Đáng chú ý, Sầm Sơn chưa thu hút được khách quốc tế, trong khi các giá trị lịch sử, văn hóa – từng khiến nơi đây được người Pháp lựa chọn làm điểm nghỉ dưỡng từ rất sớm – chưa được khai thác hiệu quả. Công tác quản lý nhà nước về du lịch còn gặp khó khăn do thiếu các công cụ pháp lý đủ mạnh; việc sắp xếp, quản lý hoạt động thương mại, dịch vụ có thời điểm chưa chặt chẽ, tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, dừng đỗ phương tiện không đúng quy định vẫn còn xảy ra.

Một số cơ sở lưu trú chưa chú trọng nâng cấp cơ sở vật chất, đảm bảo phòng cháy, chữa cháy, vệ sinh an toàn thực phẩm; công tác vệ sinh môi trường có lúc chưa đáp ứng yêu cầu. Đặc biệt, tính chuyên nghiệp của một bộ phận lao động du lịch còn hạn chế, kỹ năng giao tiếp, ứng xử và trình độ ngoại ngữ chưa đáp ứng yêu cầu, ảnh hưởng đến hình ảnh và thương hiệu du lịch Sầm Sơn.

Hướng tới mục tiêu năm 2026 đón trên 9 triệu lượt khách, phục vụ khoảng 18,4 triệu ngày khách, doanh thu đạt 18,8 nghìn tỷ đồng, lãnh đạo phường Sầm Sơn cho biết sẽ tiếp tục tăng cường vai trò chỉ đạo của Ban Chỉ đạo du lịch; rà soát, điều chỉnh các phương án quản lý dịch vụ sát thực tiễn; kiên quyết xử lý các hành vi ép giá, vi phạm trật tự đô thị.

Cùng với đó là đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá, ứng dụng chuyển đổi số trong hoạt động du lịch; kêu gọi đầu tư phát triển các sản phẩm mới, đa dạng hóa trải nghiệm; chú trọng đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực theo hướng chuyên nghiệp, văn minh, xây dựng hình ảnh đất và người Sầm Sơn thân thiện, mến khách.