Du lịch Việt Nam “mở hàng” năm 2026 với nhiều tin vui

Theo thông tin từ Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, công suất phòng trung bình dịp Tết Dương lịch 2026 tại các cơ sở lưu trú du lịch đạt khoảng 51% trên phạm vi toàn quốc. Một số địa phương trọng điểm ghi nhận công suất cao hơn, khoảng 65%...

Theo báo cáo của Sở Du lịch TP.HCM, trong 4 ngày nghỉ lễ Tết Dương lịch 2026, khách tham quan các khu, điểm du lịch ước đạt 1.240.000 lượt. Khách quốc tế đến thành phố đạt 75.726 lượt. Công suất phòng ước đạt khoảng 75%; doanh thu du lịch ước đạt 2.632 tỷ đồng.

Khu vực trung tâm Thành phố như đường đi bộ Nguyễn Huệ - Bến Bạch Đằng, Công viên bờ sông Sài Gòn thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia các hoạt động chào đón năm mới, biểu diễn nghệ thuật đường phố, du lịch đường sông. Tại khu vực Bình Dương, hoạt động du lịch ghi nhận tín hiệu tích cực, chủ yếu là khách nội địa và khách tham quan ngắn ngày, tập trung tại Khu du lịch Đại Nam.

Tại khu vực Bà Rịa-Vũng Tàu, các bãi biển Vũng Tàu, Long Hải, Hồ Tràm, Hồ Cốc trong những ngày nghỉ lễ ghi nhận lượng khách tăng mạnh. Tại các khu nghỉ dưỡng tại Hồ Tràm, Long Hải có công suất phòng đạt mức cao, nhiều cơ sở ghi nhận kín phòng trong các ngày cao điểm. Trong khi đó, các điểm du lịch tâm linh, sinh thái như tượng Chúa Kitô Vua, Núi Lớn-Núi Nhỏ, suối khoáng nóng Bình Châu thu hút lượng lớn khách tham quan.

TP.HCM đón khoảng 1.240.000 lượt khách trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026.

Tương tự, kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày đã chứng kiến sự bùng nổ ngoạn mục của ngành du lịch Hà Nội. Theo báo cáo từ Sở Du lịch TP. Hà Nội, lượng khách đổ về Thủ đô ước đạt 560.000 lượt, tăng khoảng 250% so với cùng kỳ năm trước, thiết lập một cột mốc chưa từng có trong lịch sử các kỳ nghỉ Tết Dương lịch.

Trong tổng số 560.000 lượt khách, phân khúc khách quốc tế ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ nhất với 110.000 lượt, tăng gần 290%. Lượng khách nội địa cũng không kém cạnh khi đạt 450.000 lượt, tăng hơn 240% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, tổng thu từ du lịch trong 4 ngày nghỉ lễ (từ 1/1 đến 4/1) ước tính đạt 2,1 nghìn tỷ đồng.

Sự gia tăng đột biến về lượng khách cũng kéo theo sự sôi động của thị trường lưu trú. Công suất sử dụng phòng trung bình của khối khách sạn đạt 73,8%. Đặc biệt, nhiều khách sạn 4 - 5 sao và khu căn hộ cao cấp đã hoạt động gần như hết công suất. Chẳng hạn như: Hotel de l’Opera- Mgallery Hanoi đạt công suất phòng 99%, Khách sạn Mường Thanh Xa La đạt 98%, Khách sạn Novotel Thái Hà đạt 93%...

Trong khi đó, theo báo cáo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Khánh Hòa, ước tính từ ngày 1 đến hết ngày 4/1, toàn tỉnh đón 154.467 lượt khách lưu trú. Trong đó có 47.817 khách quốc tế và 106.650 khách nội địa, công suất phòng lưu trú hơn 66,94%. Tổng lượt khách tham quan ở các điểm du lịch ước 349.430 lượt khách; tổng doanh thu du lịch ước đạt 648,1 tỷ đồng.

Ước tính từ ngày 1 đến hết ngày 4/1/2026, toàn tỉnh Khánh Hòa đón 154.467 lượt khách lưu trú.

Khách du lịch tập trung tại các khu nghỉ dưỡng ở khu vực Bãi Dài với công suất khoảng trên 90%; các khu nghỉ dưỡng khép kín ở các đảo đạt công suất khoảng trên 70%. Khu vực Nha Trang có công suất đạt hơn 70%, chủ yếu tập trung vào phân khúc khách sạn có vị trí đẹp và chất lượng dịch vụ tốt. Ngược lại, một số khu vực phía Nam tỉnh Khánh Hòa có công suất phòng còn thấp, chỉ đạt khoảng 30%.

Từ ngày 1 đến 4/1, Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh phục vụ 512 lượt chuyến bay cất/hạ cánh, tăng 4% so với cùng kỳ năm 2025 và tăng 5% so với tuần cuối tháng 12/2025. Trong đó, có 321 chuyến quốc tế và 191 chuyến nội địa. Tổng lượt khách qua Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh trong dịp này khoảng 95.000 hành khách, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2025 và tăng 9% so với tuần cuối tháng 12/2025.

Đặc biệt, ngày 4/1, tàu biển quốc tế Costa Serena (quốc tịch Italia) đã mang theo 2.961 khách du lịch tới Khánh Hòa, đa số đến từ các quốc gia Châu Âu. Tàu neo tại vịnh Nha Trang và đưa khách vào Bến du thuyền quốc tế Ana Marina. Theo kế hoạch, sau chuyến tàu mở hàng năm mới, trong tháng 2, tàu Costa Serena sẽ tiếp tục ghé Khánh Hòa vào các ngày 1/2 và 20/2.

Các địa phương du lịch khác cũng chứng kiến không khí sôi nổ đón khách trong những ngày đầu tiên của năm 2026. Quảng Ninh ước đón và phục vụ 657.000 lượt khách. Trong đó, khách quốc tế ước khoảng 70.500 lượt; khách lưu trú ước khoảng 218.000 lượt. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt khoảng 1.620 tỉ đồng.

Quảng Ninh ước đón và phục vụ 657.000 lượt khách trong 4 ngày đầu năm 2026.

Lâm Đồng ước đón và phục vụ 650.000 lượt khách; trong đó khách quốc tế ước khoảng 30.000 lượt. Công suất phòng đạt khoảng 70 - 80%; tổng thu từ khách du lịch ước đạt khoảng 1.200 tỉ đồng. Ninh Bình ước đón và phục vụ 723.063 lượt khách. Trong đó, khách quốc tế ước khoảng 177.974 lượt; tổng thu từ khách du lịch ước đạt khoảng 795 tỉ đồng.

Lào Cai ước đón và phục vụ 363.112 lượt khách. Trong đó khách quốc tế ước khoảng 32.298 lượt; tổng thu từ khách du lịch ước đạt khoảng 1.500 tỉ đồng. Các địa phương như Đà Nẵng, Khánh Hòa, An Giang, Phú Thọ, TP Huế, Hải Phòng… cũng ghi nhận kết quả tăng trưởng khả quan cả về lượng khách và doanh thu, phản ánh xu hướng phục hồi và mở rộng thị trường đang diễn ra khá đồng đều.

Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam nhận định, thị trường tour Tết Dương lịch 2026 chứng kiến sự đa dạng hơn về điểm đến, phong phú về loại hình sản phẩm và có sự nâng cấp rõ rệt về chất lượng dịch vụ. Ngay sau khi kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026 được điều chỉnh kéo dài lên 4 ngày, các doanh nghiệp lữ hành, cơ sở lưu trú, vận chuyển và điểm đến nhanh chóng cập nhật sản phẩm, xây dựng tour phù hợp hành trình ngắn ngày.

Ngành hàng không tăng cường tàu bay nội địa, song giá vé tăng ở thời điểm cận lễ do nhu cầu đặt tour giờ chót.

Tuy nhiên, do thông tin nghỉ lễ được công bố khá muộn, nhiều đơn vị tập trung đẩy mạnh các dịch vụ lẻ như vé máy bay, phòng khách sạn hoặc tour thiết kế riêng cho nhóm gia đình, Việt kiều về nước ngắn ngày. Các cơ sở lưu trú triển khai nhiều gói ưu đãi, giảm giá phòng 20 - 30%, không phụ thu, tặng kèm voucher, quà tặng và dịch vụ bổ trợ; nhiều khách sạn 4-5 sao đưa vào các sản phẩm mới để kích cầu.

Ngành hàng không tăng cường tàu bay nội địa, song giá vé tăng ở thời điểm cận lễ do nhu cầu đặt tour giờ chót. Ngược lại, ngành đường sắt ghi nhận lượng khách tăng mạnh, nhiều tuyến du lịch trọng điểm ở cả hai đầu Bắc - Nam kín chỗ trong các ngày cao điểm.