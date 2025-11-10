Du lịch Thái Lan “nổi sóng” trước SEA Games

Tổng cục Du lịch Thái Lan dự kiến sẽ triển khai các chiến dịch quảng bá trong những tuần tới để tận dụng kỳ nghỉ kéo dài, với các gói du lịch và sự kiện đặc biệt được lên kế hoạch trên khắp các tỉnh thành lớn…

Theo tờ Bangkok Post, thượng nghị sĩ Chamlong Anantasuk, phát ngôn viên của Ủy ban Du lịch và Thể thao thượng viện Thái Lan, mới đây đã lên tiếng cảnh báo về sự sẵn sàng của nước này trong việc đăng cai SEA Games lần thứ 33, dự kiến ​​diễn ra từ ngày 9 đến 20/12 sắp tới.

Ông Chamlong cho biết trong cuộc thanh tra hai ngày trước tại Đại học Thể thao Quốc gia ở Chon Buri, ông đã phát hiện ra những thiếu sót lớn. Theo ông, sân thi đấu cho môn khúc côn cầu vẫn đang được làm lại mặt sân. Sân phục vụ cho môn bóng đá nữ với những chỗ ngồi xuống cấp vẫn còn nguyên. Ông nói thêm rằng các địa điểm tập tạ và judo thiếu rèm cửa, điều hòa không khí và ánh sáng phù hợp.

Ông cũng chỉ trích việc thiếu biển báo và công khai rõ ràng, lưu ý rằng các biểu ngữ ở Chon Buri chỉ chào đón du khách đến với SEA Games mà không nêu rõ môn thể thao nào được tổ chức tại địa điểm nào… Trong khi đó, ông Atthakorn Sirilathayakorn, Bộ trưởng Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan, kỳ vọng việc đăng cai SEA Games 33 và sau đó là ASEAN Para Games sẽ tác động tích cực đến kinh tế Thái Lan.

Theo ông Atthakorn, hai sự kiện này sẽ tạo ra doanh thu 5,285 tỉ baht (hơn 4.300 tỉ đồng), tạo ra 12.000 – 14.000 việc làm ở những ngành nghề khác nhau. Ông giải thích rằng SEA Games là một sự kiện thể thao quốc gia trong khu vực ASEAN và được công nhận ở châu Á là có quy mô lớn như các sự kiện thể thao khác.

"Sẽ có không dưới 12.000 vận động viên, huấn luyện viên và đoàn tùy tùng từ các nước ASEAN đến Thái Lan. Điều này sẽ tạo ra biến động kinh tế trong suốt thời gian diễn ra giải đấu tại tất cả các tỉnh đăng cai và lân cận. Khoản chi tiêu của họ sẽ được chi cho du lịch thể thao, qua đó kích thích cả thể thao và du lịch, tạo ra nguồn thu nội địa đáng kể", ông Atthakorn cho biết.

Đúng thời điểm này, Thái Lan đưa ra quy định: Những ai bị phát hiện "ngồi uống rượu bia" trong nhà hàng ngoài khung giờ cho phép (11h – 14h và 17h – 24h) có thể bị phạt tới 10.000 baht (300 USD). Theo quy định mới, người tiêu dùng, chứ không chỉ người bán, cũng bị phạt. Luật kiểm soát đồ uống có cồn mới của Thái Lan, có hiệu lực từ ngày 8/11, khiến giới du lịch lo ngại ảnh hưởng đến quá trình phục hồi của ngành.

Thông tin nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút nhiều phản ứng từ cộng đồng quốc tế và giới kinh doanh. Các cơ sở giải trí và nhà hàng tại những điểm đến du lịch lớn cho rằng luật mới có thể cản trở quá trình phục hồi kinh tế hậu đại dịch. Nhiều chủ quán chỉ ra rằng khách hàng mua đồ uống trước khung giờ cấm, nhưng ngồi uống quá vài phút cũng có nguy cơ bị phạt.

"Một đạo luật phản tác dụng", chủ một nhà hàng nhận định. Người này cho rằng dù có ngoại lệ dành cho các khu vực trong khách sạn, sân bay quốc tế, phạt thực khách tại nhà hàng sẽ làm nản lòng du khách. Nhiều du khách nước ngoài cũng đã lên mạng xã hội và phần bình luận báo chí để chỉ trích đạo luật, tuyên bố họ sẽ tránh đến Thái Lan và lựa chọn các quốc gia trong khu vực có chính sách thoáng hơn.

Ngành du lịch Thái Lan đặt mục tiêu đón 6,71 triệu lượt khách quốc tế trong 2 tháng cuối năm 2025, với kỳ vọng cả năm đạt mục tiêu 33,4 triệu lượt khách.

Tổng cục Du lịch Thái Lan (TAT) đã đưa ra các con số trên sau khi lượng khách quốc tế giảm 7,23% trong 10 tháng đầu năm, với tổng cộng 26.689.071 lượt khách. Điều này dẫn đến doanh thu từ thị trường quốc tế giảm 4,53%, đạt 1,23 nghìn tỷ baht.

Hiệp hội đại lý du lịch Thái Lan (Atta) hiện đang kêu gọi chính phủ nước này tăng số lượng chương trình khuyến mãi chuyến bay, trong khi Cục Hội nghị và triển lãm Thái Lan (TCEB) đề nghị chính phủ có thêm các biện pháp kích cầu khác. Cụ thể, TCEB đề xuất chính phủ ưu đãi thuế cho các nhà tổ chức du lịch gắn với sự kiện hội nghị, hội thảo và triển lãm (MICE).

Để thu hút thêm du khách, ngành du lịch nước này mới đây đã bổ nhiệm nữ ca sĩ Lisa (Blackpink) làm Đại sứ du lịch Thái Lan 2026. Tổng Cục trưởng Tổng cục Du lịch Thái Lan (TAT), Thapanee Kiatphaibool, cho biết việc hợp tác với Lisa là một cột mốc quan trọng giúp gia tăng mức độ hiện diện của du lịch Thái Lan trên truyền thông toàn cầu, đồng thời truyền cảm hứng để du khách quốc tế khám phá "sự kỳ diệu của đất nước này".

Việc hợp tác kéo dài một năm bao gồm chuỗi quảng cáo, chụp hình, ra mắt sản phẩm đặc biệt và một sự kiện độc quyền vào tháng 1. Nội dung chiến dịch bám theo "hành trình nghỉ ngơi và phục hồi" của Lisa tại Thái Lan.

Với hơn 107 triệu người theo dõi trên Instagram và tầm ảnh hưởng rộng trong âm nhạc lẫn thời trang, Lisa được kỳ vọng tạo được sức lan tỏa mạnh mẽ trên môi trường số. TAT dự đoán chiến dịch có thể đạt tới một tỷ lượt xem trực tuyến.

Cũng theo ước tính của TAT, quan hệ đối tác với Lisa có thể tạo thêm từ 5 đến 10 triệu chuyến đi đến Thái Lan vào năm 2026, mang về doanh thu 250 - 500 tỷ baht (tương đương 8,06 - 16,13 tỷ USD). Các quan chức kỳ vọng, tổng thu du lịch năm 2026 có khả năng vượt mốc kỷ lục năm 2019, thời điểm ngành du lịch Thái Lan ghi nhận khoảng 3 nghìn tỷ baht (96,77 tỷ USD).

Cũng để mở đường cho ngành du lịch năm 2026, nội các Thái Lan mới đây đã phê duyệt việc kéo dài kỳ nghỉ Tết Dương lịch sắp tới lên 5 ngày, nhằm kích thích du lịch nội địa và thúc đẩy nền kinh tế quốc gia. Theo quyết định trên, kỳ nghỉ Tết Dương lịch tới tại Thái Lan sẽ kéo dài từ ngày 31/12/2025 đến ngày 4/1/2026.

Đặc biệt, ngày 2/1 hàng năm cũng được Nội các Thái Lan phê duyệt là ngày nghỉ lễ của ngành ngân hàng, cho phép các tổ chức tài chính đóng cửa nghỉ lễ trên toàn quốc. Tuy nhiên, khu vực tư nhân có thể sẽ tổ chức ngày lễ này theo cách khác.

Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan đã hoan nghênh động thái này, cho biết nó sẽ giúp thúc đẩy du lịch nội địa và hỗ trợ các doanh nghiệp địa phương vẫn đang phục hồi sau những khó khăn kinh tế toàn cầu. Như vậy, năm 2026, Thái Lan sẽ có 21 ngày nghỉ lễ chính thức.