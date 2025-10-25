Dự kiến bổ sung thêm 4 vị trí việc làm ở cấp xã

Theo đề xuất của Bộ Nội vụ, sau rà soát, vị trí việc làm sử dụng tại cấp xã là 43 vị trí, bao gồm 8 vị trí lãnh đạo, quản lý; 32 vị trí chuyên môn, nghiệp vụ bố trí theo ngành, lĩnh vực và 3 vị trí việc làm hỗ trợ, phục vụ. Như vậy, tăng thêm 4 vị trí so với định hướng trước đây...

Thực hiện kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và yêu cầu của Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Nội vụ đã hoàn tất việc rà soát danh mục vị trí việc làm trong toàn bộ hệ thống công lập, bao gồm cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, và chính quyền địa phương 2 cấp, nhằm bảo đảm bộ máy gọn nhẹ, hiệu lực, hiệu quả.

Ở cấp xã, Bộ Nội vụ định hướng danh mục gồm 43 vị trí việc làm, gồm: Lãnh đạo, quản lý; chuyên môn nghiệp vụ; hỗ trợ, phục vụ.

Cụ thể, vị ví việc làm lãnh đạo, quản lý, dự kiến 8 vị trí, gồm Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng chuyên môn; Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công; Chỉ huy trưởng, Phó Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã.

Vị trí việc làm công chức chuyên môn, nghiệp vụ: Dự kiến 32 vị trí (theo chức năng, nhiệm vụ của cấp xã mới).

Trong thời gian qua, triển khai thực hiện tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính đã có văn bản gửi các địa phương nội dung liên quan đến bố trí công chức ở cấp xã mới tại vị trí việc làm kế toán trưởng/phụ trách kế toán.

Để bảo đảm nhân sự tại cấp xã đáp ứng yêu cầu tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp vận hành hiệu quả, thông suốt, Bộ Nội vụ đã có Công văn số 7415/BNV-CCVC đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan, tổ chức thuộc phạm vi quản lý rà soát hiện trạng việc bố trí, sử dụng công chức đáp ứng chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu về chức năng, nhiệm vụ và tạm thời định hướng danh mục vị trí việc làm tại cấp xã là 39 vị trí (bao gồm 8 vị trí lãnh đạo, quản lý; 28 vị trí chuyên môn, nghiệp vụ định hướng bố trí theo ngành, lĩnh vực và 3 vị trí việc làm hỗ trợ, phục vụ).

Tiếp đó, Bộ Nội vụ đã có Công văn số 8167/BNV-CCVC đề nghị 34 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương rà soát, báo cáo thực trạng việc bố trí, sử dụng cán bộ, công chức làm việc ở các cơ quan, tổ chức thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã.

Từ định hướng vị trí việc làm cấp xã theo Công văn số 7415/BNV-CCVC nêu trên, báo cáo của địa phương về bố trí đội ngũ công chức ở cấp xã và đề nghị của các Bộ, quản lý ngành lĩnh vực về vị ví việc làm công chức cấp xã; căn cứ quy định của pháp luật liên quan, để phù hợp với thực tiễn hoạt động của chính quyền cấp xã, ngoài 28 vị ví việc làm được định hướng tại Công văn 7415, Bộ Nội vụ dự kiến bổ sung các vị trí việc làm, như sau:

Vị trí việc làm giúp việc Hội đồng nhân dân, bố trí tại Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp xã.

Vị trí việc làm kế toán trưởng/phụ trách kế toán, bố trí tại các phòng chuyên môn và Trung tâm Phục vụ hành chính công thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã được xác định là đơn vị kế toán, đơn vị dự toán ngân sách theo hướng dẫn của Bộ Tài chính. Đồng thời, điều chỉnh vị trí việc làm kế toán viên phù hợp với bố trí vị trí kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán.

Vị ví việc làm tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng; vị ví việc làm kiểm tra chuyên ngành.

Việc bố trí, sắp xếp các vị trí vị ví việc làm nêu trên (trừ vị ví việc làm giúp việc Hội đồng nhân dân đặt tại Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân) do Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định căn cứ vào tình hình thực tế và chức năng, nhiệm vụ theo quy định.

Như vậy, vị ví việc làm sử dụng tại cấp xã là 43 vị trí (bao gồm 8 vị trí lãnh đạo, quản lý; 32 vị trí chuyên môn, nghiệp vụ bố trí theo ngành, lĩnh vực và 3 vị trí việc làm hỗ trợ, phục vụ), tăng 4 vị trí so với định hướng tại Công văn số 7415.

Căn cứ khối lượng công việc theo từng nhóm nhiệm vụ thuộc ngành, lĩnh vực của Phòng chuyên môn ở cấp xã theo quy định tại Nghị định số 150/2025/NĐ-CP, Ủy ban nhân dân cấp xã bố trí công chức chuyên trách hoặc kiêm nhiệm để thực hiện các nhiệm vụ được giao, bảo đảm phù hợp với định hướng khung biên chế công chức tại cấp xã theo quy định của cấp có thẩm quyền.

Vị ví việc làm hỗ trợ, phục vụ (không bố trí công chức), dự kiến 3 vị trí, gồm: Nhân viên phục vụ; nhân viên bảo vệ; nhân viên lái xe.

Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm xác định và bố trí công chức chuyên trách hoặc kiêm nhiệm theo vị trí việc làm để thực hiện các nhiệm vụ được giao, bảo đảm phù hợp với định hướng khung biên chế công chức tại cấp xã theo quy định của cấp có thẩm quyền. Đồng thời xác định yêu cầu về chuyên ngành đào tạo của công chức để bố trí cho phù hợp, bảo đảm thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.