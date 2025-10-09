Chi tiết mức lương của lãnh đạo Hội đồng nhân dân cấp xã

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Năm, 09/10/2025
Phúc Minh
09/10/2025, 15:37
Bộ Nội vụ vừa có ý kiến về việc thực hiện chế độ, chính sách đối với người được chỉ định giữ chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Trưởng các Ban của Hội đồng nhân dân cấp xã...
Bộ Nội vụ cho biết tại Nghị quyết số 203/2025/QH15 ngày 16/6/2025 của Quốc hội về sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đã cho phép trong trường hợp đặc biệt chỉ định nhân sự không phải là đại biểu Hội đồng nhân dân giữ chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Trưởng các Ban của Hội đồng nhân dân ở đơn vị hành chính sau sắp xếp.
Triển khai các quy định này, Ủy ban Công tác đại biểu đã có Văn bản số 503/UBCTĐB15 ngày 26/6/2025 hướng dẫn cụ thể trường hợp người được chỉ định không phải là đại biểu Hội đồng nhân dân vẫn thực hiện tất cả các nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu Hội đồng nhân dân và chức danh được chỉ định theo quy định của pháp luật.
Theo đó, người được chỉ định giữ chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Trưởng các Ban của Hội đồng nhân dân cấp xã nêu trên là đối tượng được áp dụng Nghị quyết số 1206/2016/NQ-UBTVQH13 ngày 13/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về chế độ, chính sách và các điều kiện bảo đảm hoạt động của đại biểu Hội đồng nhân dân.
Theo Điều 3 Nghị quyết số 1206/2016/NQ-UBTVQH13, chế độ chính sách đối với đại biểu Hội đồng nhân dân được quy định như sau: Về tiền lương, đại biểu Hội đồng nhân dân hoạt động chuyên trách là cán bộ, công chức của cơ quan nhà nước thuộc đối tượng áp dụng của Luật Cán bộ, công chức được trả lương, phụ cấp và các chế độ khác từ ngân sách nhà nước theo quy định của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và quy định khác của pháp luật.
Đại biểu Hội đồng nhân dân hoạt động không chuyên trách đang làm việc ở cơ quan, tổ chức, đơn vị trong thời gian thực hiện nhiệm vụ đại biểu được bảo đảm trả lương, phụ cấp, các chế độ khác theo quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương.
Đại biểu Hội đồng nhân dân hoạt động không chuyên trách mà không phải là người hưởng lương (kể cả người hưởng lương hưu), hoặc hưởng trợ cấp hàng tháng từ ngân sách nhà nước, hoặc từ Quỹ Bảo hiểm xã hội thì được chi trả chế độ tiền công lao động theo ngày thực tế thực hiện nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân.
Cụ thể, đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã bằng 0,10 mức lương cơ sở/ngày; đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh 0,14 mức lương cơ sở/ngày.
Ngày thực tế thực hiện nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân là ngày tham gia các hoạt động của Hội đồng nhân dân theo kế hoạch, chương trình hoạt động của Hội đồng nhân dân.
Về hoạt động phí, đại biểu Hội đồng nhân dân (bao gồm cả đại biểu hoạt động chuyên trách và hoạt động không chuyên trách) được hưởng hoạt động phí hàng tháng. Trong đó, đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã, hệ số 0,3 mức lương cơ sở; đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, hệ số 0,5 mức lương cơ sở.
Bên cạnh đó, đại biểu Hội đồng nhân dân được tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế.
Nếu từ trần mà người lo mai táng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp mai táng từ Quỹ Bảo hiểm xã hội, hoặc không thuộc đối tượng hưởng trợ cấp mai táng từ ngân sách nhà nước, thì được hưởng một lần trợ cấp mai táng bằng 10 lần mức lương cơ sở do Hội đồng nhân dân cấp đó chi trả từ ngân sách nhà nước.
Ngoài ra, đại biểu Hội đồng nhân dân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được xét khen thưởng theo quy định của Luật Thi đua khen thưởng.
