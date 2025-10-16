Bộ Nội vụ định hướng bổ sung vị trí việc làm ở cấp xã

Theo Bộ Nội vụ, việc bố trí các vị trí việc làm này phải bảo đảm phù hợp với định hướng khung biên chế công chức tại cấp xã theo quy định của cấp có thẩm quyền...

Bộ Nội vụ vừa có văn bản gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc định hướng bổ sung vị trí việc làm ở cấp xã.

Bộ Nội vụ cho biết để bảo đảm nhân sự tại cấp xã đáp ứng yêu cầu tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp vận hành hiệu quả, thông suốt, Bộ đã có công văn số 7415/BNV-CCVC ngày 31/8/2025 gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về định hướng danh mục vị trí việc làm tại cấp xã.

Đến nay, qua kiến nghị của một số địa phương, căn cứ quy định của pháp luật liên quan, Bộ Nội vụ định hướng bổ sung vị trí việc làm tại Ủy ban nhân dân cấp xã. Việc bố trí các vị trí việc làm này phải bảo đảm phù hợp với định hướng khung biên chế công chức tại cấp xã theo quy định của cấp có thẩm quyền.

Cụ thể, về vị trí việc làm chuyên viên giúp việc các Ban của Hội đồng nhân dân, bố trí tại Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp xã, thực hiện nhiệm vụ chuyên trách tham mưu, giúp việc cho Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân cấp xã theo quy định của pháp luật.

Căn cứ yêu cầu nhiệm vụ, Ủy ban nhân dân cấp xã chủ động xác định yêu cầu về chuyên ngành đào tạo của công chức để bố trí cho phù hợp, bảo đảm thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Vị trí việc làm kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán và vị trí việc làm kế toán viên, bố trí tại các phòng chuyên môn và Trung tâm Phục vụ hành chính công thuộc Ủy nhân dân cấp xã được xác định là đơn vị kế toán, đơn vị dự toán ngân sách theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Việc xác định nhiệm vụ và khung năng lực của vị trí việc làm kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán, vị trí việc làm kế toán viên thực hiện tương ứng theo vị trí việc làm kế toán trưởng, hoặc phụ trách kế toán, vị trí việc làm kế toán viên thuộc danh mục vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên môn dùng chung lĩnh vực kế hoạch, tài chính trong cơ quan, tổ chức hành chính quy định tại Thông tư số 12/2022/TT-BNV (sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 06/2024/TT-BNV ngày 28/6/2024 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ).

Trên cơ sở định hướng, Bộ Nội vụ đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện theo thẩm quyền quy định.