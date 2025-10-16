Thứ Năm, 16/10/2025

Bộ Nội vụ định hướng bổ sung vị trí việc làm ở cấp xã

Nhật Dương

16/10/2025, 10:03

Theo Bộ Nội vụ, việc bố trí các vị trí việc làm này phải bảo đảm phù hợp với định hướng khung biên chế công chức tại cấp xã theo quy định của cấp có thẩm quyền...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Bộ Nội vụ vừa có văn bản gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc định hướng bổ sung vị trí việc làm ở cấp xã.

Bộ Nội vụ cho biết để bảo đảm nhân sự tại cấp xã đáp ứng yêu cầu tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp vận hành hiệu quả, thông suốt, Bộ đã có công văn số 7415/BNV-CCVC ngày 31/8/2025 gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về định hướng danh mục vị trí việc làm tại cấp xã.

Đến nay, qua kiến nghị của một số địa phương, căn cứ quy định của pháp luật liên quan, Bộ Nội vụ định hướng bổ sung vị trí việc làm tại Ủy ban nhân dân cấp xã. Việc bố trí các vị trí việc làm này phải bảo đảm phù hợp với định hướng khung biên chế công chức tại cấp xã theo quy định của cấp có thẩm quyền.

Cụ thể, về vị trí việc làm chuyên viên giúp việc các Ban của Hội đồng nhân dân, bố trí tại Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp xã, thực hiện nhiệm vụ chuyên trách tham mưu, giúp việc cho Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân cấp xã theo quy định của pháp luật.

Căn cứ yêu cầu nhiệm vụ, Ủy ban nhân dân cấp xã chủ động xác định yêu cầu về chuyên ngành đào tạo của công chức để bố trí cho phù hợp, bảo đảm thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Vị trí việc làm kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán và vị trí việc làm kế toán viên, bố trí tại các phòng chuyên môn và Trung tâm Phục vụ hành chính công thuộc Ủy nhân dân cấp xã được xác định là đơn vị kế toán, đơn vị dự toán ngân sách theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Việc xác định nhiệm vụ và khung năng lực của vị trí việc làm kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán, vị trí việc làm kế toán viên thực hiện tương ứng theo vị trí việc làm kế toán trưởng, hoặc phụ trách kế toán, vị trí việc làm kế toán viên thuộc danh mục vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên môn dùng chung lĩnh vực kế hoạch, tài chính trong cơ quan, tổ chức hành chính quy định tại Thông tư số 12/2022/TT-BNV (sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 06/2024/TT-BNV ngày 28/6/2024 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ).

Trên cơ sở định hướng, Bộ Nội vụ đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện theo thẩm quyền quy định.

Chi tiết mức lương của lãnh đạo Hội đồng nhân dân cấp xã

15:37, 09/10/2025

Chi tiết mức lương của lãnh đạo Hội đồng nhân dân cấp xã

Dự kiến số lượng Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp xã

09:48, 25/09/2025

Dự kiến số lượng Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp xã

Cả nước rà soát việc bố trí, sử dụng cán bộ, công chức cấp xã

13:31, 24/09/2025

Cả nước rà soát việc bố trí, sử dụng cán bộ, công chức cấp xã

Từ khóa:

bộ nội vụ cấp xã công chức kế toán vị trí việc làm

Chủ đề:

Nhân lực - Việc làm

Rà soát, điều chỉnh mức phụ cấp khu vực sau sắp xếp

Rà soát, điều chỉnh mức phụ cấp khu vực sau sắp xếp

Bộ Nội vụ đang phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương rà soát, điều chỉnh mức phụ cấp khu vực đối với địa bàn xã, phường, đặc khu sau sắp xếp để thống nhất áp dụng, động viên khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức yên tâm công tác tại vùng sâu, xa, vùng đặc biệt khó khăn…

Đề xuất mở rộng đối tượng có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập

Đề xuất mở rộng đối tượng có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập

Dự thảo mở rộng đối tượng có nghĩa vụ kê khai tài sản thu nhập trong các doanh nghiệp nhà nước theo Luật Phòng chống tham nhũng hiện hành từ “doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ” thành “doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết”...

Doanh nghiệp không được cắt giảm tiền lương khác khi tăng lương tối thiểu

Doanh nghiệp không được cắt giảm tiền lương khác khi tăng lương tối thiểu

Theo phương án đề xuất, mức lương tối thiểu năm 2026 sẽ tăng bình quân 7,2% so với mức hiện hành, và áp dụng từ ngày 1/1/2026. Bộ Nội vụ lưu ý, khi thực hiện mức lương tối thiểu mới, các doanh nghiệp không được xoá bỏ hoặc cắt giảm các chế độ tiền lương khác của người lao động như làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm...

Đà Nẵng: Thu hút nhân tài với mức lương tối đa 150 triệu/tháng

Đà Nẵng: Thu hút nhân tài với mức lương tối đa 150 triệu/tháng

Tại Đà Nẵng, nếu được tuyển dụng chuyên gia, nhà quản lý, nhà quản trị doanh nghiệp, nhà khoa học đầu ngành có thể hưởng mức lương được xác định theo 3 bậc gồm: 50 triệu đồng/tháng, 100 triệu đồng/tháng, 150 triệu đồng/tháng...

Bắc Ninh: Nghiên cứu thành lập Hiệp hội cung ứng lao động

Bắc Ninh: Nghiên cứu thành lập Hiệp hội cung ứng lao động

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh vừa giao Sở Nội vụ đề xuất nghiên cứu thành lập và ban hành Quy chế hoạt động của Hiệp hội cung ứng lao động tỉnh có sự điều tiết của Nhà nước nhằm tạo sự cạnh tranh lành mạnh trong cung ứng nhân lực giữa các doanh nghiệp...

Công nghệ lượng tử là tương lai

eMagazine

Công nghệ lượng tử là tương lai

Các ngân hàng trung ương đang nắm nhiều vàng hơn trái phiếu chính phủ Mỹ

Thế giới

Các ngân hàng trung ương đang nắm nhiều vàng hơn trái phiếu chính phủ Mỹ

Vinh danh 10 doanh nhân Việt Nam tiêu biểu Hành trình Đất nước Đổi mới - Hội nhập - Vươn tầm

eMagazine

Vinh danh 10 doanh nhân Việt Nam tiêu biểu Hành trình Đất nước Đổi mới - Hội nhập - Vươn tầm

1

“Thuế chồng thuế” làm giảm động lực khai thác tận thu, chế biến sâu của doanh nghiệp khoáng sản

Tài chính

2

Thị trường đường thừa nguồn cung, giá bán dưới giá thành sản xuất

Thị trường

3

Tình hình đăng ký doanh nghiệp 9 tháng năm 2025: Làn sóng khởi nghiệp và những khó khăn doanh nghiệp phải đối mặt

Đầu tư

4

BlackRock đang quản lý lượng tài sản 13,5 nghìn tỷ USD

Thế giới

5

Cổ phiếu lớn sẽ quyết định hướng đi của VN-Index

Chứng khoán

