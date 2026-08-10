Siết rửa tiền qua USDT, thu hẹp chênh lệch giá vàng: USD tự do lao dốc dưới 26.000 đồng

Chỉ trong ngày 10/8, giá bán USD tự do đã giảm 270 đồng so với cuối tuần trước, tương đương mức giảm 1,04%, giao dịch quanh 25.830 VND...

Cơ quan chức năng đẩy mạnh kiểm soát rửa tiền và chấn chỉnh thị trường vàng giúp cầu USD phi chính thức hạ nhiệt (Ảnh: PL).

Ngày 10/8, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.491 VND, tăng 28 đồng, tương đương 0,11% so với mức 25.463 VND ngày 7/8. Cùng chiều, tỷ giá trần tăng từ 26.736 lên 26.765 VND , tương ứng tăng 29 đồng.

Tính đến ngày 10/08/2026, tỷ giá trung tâm USD/VND tăng khoảng 1,46% so với đầu năm, phần lớn mức tăng từ đầu năm tập trung trong thời gian từ đầu tháng 7 đến nay (1,13%).

Trong bối cảnh các hoạt động giao dịch tiền điện tử, rửa tiền được kiểm soát chặt hơn và chênh lệch giá vàng trong nước – thế giới cùng thu hẹp, cầu ngoại tệ trên thị trường phi chính thức có thể đã giảm đáng kể, góp phần đưa tỷ giá USD/VND tự do ngày 10/08 xuống 25.830 đồng/USD ở chiều bán, giảm 3,69% so với đầu năm và 3,33% so với đầu tháng 7, đồng thời thấp hơn khoảng 490 đồng/USD so với giá bán tại ngân hàng thương mại.

Ngày 10/08, tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại phổ biến 25.900–26.080 đồng/USD chiều mua và 26.305–26.700 đồng/USD chiều bán, với chênh lệch mua – bán khoảng 300–500 đồng/USD. Indovina mua chuyển khoản cao nhất ở 26.080 đồng/USD, trong khi Sacombank bán thấp nhất ở 26.305 đồng/USD. So với trần tỷ giá khoảng 26.766 đồng/USD, giá bán phổ biến vẫn thấp hơn 366–461 đồng, riêng mức bán cao nhất 26.700 đồng/USD tại Saigonbank chỉ cách trần khoảng 66 đồng. So với đầu năm, tỷ giá bán tại các ngân hàng giảm khoảng 0,55%.

Nguồn: VnEconomy cập nhật từ website các ngân hàng.

Ở thị trường tự do, tỷ giá USD/VND ngày 10/08/2026 được ghi nhận ở mức 25.800 đồng/USD chiều mua và 25.830 đồng/USD chiều bán, cùng giảm 270 đồng/USD so với ngày 7/8, tương ứng mức giảm khoảng 1,04%. Chênh lệch giữa giá mua và bán chỉ ở mức 30 đồng/USD, cho thấy biên giao dịch khá hẹp.

Đáng chú ý, giá USD tự do hiện thấp hơn khoảng 490 đồng/USD so với mức bán 26.320 đồng/USD tại các ngân hàng thương mại, tương đương thấp hơn khoảng 1,9%.

Tỷ giá trung tâm tăng mạnh từ tháng 7/2026 nhưng giá USD ngân hàng giảm nhẹ (Nguồn:NHNN, WiGroup).

Đà giảm của tỷ giá USD/VND trên thị trường tự do thời gian gần đây được hỗ trợ bởi sự suy giảm nhu cầu ngoại tệ từ các giao dịch phi chính thức, đặc biệt liên quan đến tiền điện tử và vàng.

Đầu tháng 8, Công an Hải Phòng công bố triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc xuyên quốc gia và rửa tiền quy mô lớn, trong đó dòng tiền từ hoạt động đánh bạc được chuyển qua hệ thống tài khoản ngân hàng, sau đó sử dụng để mua USDT trên thị trường tự do và chuyển vào ví của các đối tượng cầm đầu. Đáng chú ý, một trong những đầu mối của đường dây được xác định giao dịch khoảng 7 - 10 triệu USDT mỗi ngày; cơ quan điều tra đã bắt tạm giam 28 đối tượng, đồng thời phong tỏa 2.003 tài khoản tại 36 ngân hàng với tổng số dư trên 3.000 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, áp lực từ thị trường vàng lên tỷ giá tự do cũng giảm đáng kể. Trong tháng 7, giá vàng trong nước giảm hơn 3% trong khi giá vàng thế giới tăng khoảng 1%, khiến chênh lệch giữa giá vàng trong nước và quốc tế được thu hẹp, hiện quanh mức 7 triệu đồng/lượng. Khi mức chênh lệch này giảm, động cơ kinh doanh chênh lệch giá cũng như nhu cầu ngoại tệ liên quan đến hoạt động nhập khẩu vàng không chính thức có xu hướng suy yếu, từ đó giảm một nguồn cầu USD trên thị trường tự do.