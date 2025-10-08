Thứ Tư, 08/10/2025

Đề xuất tăng hàng loạt mức phụ cấp đặc thù cho nhân viên y tế

Thu Hằng

08/10/2025, 11:39

Theo Bộ Y tế, việc xây dựng mức phụ cấp mới để phù hợp với thực tế nhằm đảm bảo đời sống tối thiểu, tiền công cho người lao động khi thực hiện nhiệm vụ...

Bộ Y tế đề xuất tăng một số chế độ phụ cấp đặc thù đối với người lao động trong các cơ sở y tế công lập. Ảnh minh họa: Phương Thảo.
Bộ Y tế đề xuất tăng một số chế độ phụ cấp đặc thù đối với người lao động trong các cơ sở y tế công lập. Ảnh minh họa: Phương Thảo.

Bộ Tư pháp vừa công bố hồ sơ thẩm định dự thảo Nghị định quy định một số chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức, người lao động và lực lượng vũ trang trong các cơ sở y tế công lập, chế độ phụ cấp chống dịch; chế độ hỗ trợ nhân viên y tế thôn, tổ dân phố và cô đỡ thôn, bản. Hồ sơ dự thảo do Bộ Y tế xây dựng.

Theo dự thảo, người đứng đầu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có giường bệnh căn cứ vào tình hình thực tế về nhân lực, và hoạt động của từng bộ phận trong đơn vị để quyết định hình thức bố trí người lao động làm việc theo ca, kíp hoặc làm thêm giờ.

Trường hợp thiếu nhân lực, không thể bố trí người lao động làm việc theo ca kíp hoặc làm thêm giờ, thì phải bố trí người lao động trực 24/24 giờ.

Người lao động trực 24/24 giờ vào ngày làm việc được hưởng mức phụ cấp 325.000 đồng/người/phiên trực đối với: cơ sở y tế hạng đặc biệt, hạng I; Viện Pháp y Tâm thần Trung ương, Viện Pháp y Tâm thần Trung ương Biên Hòa.

255.000 đồng/người/phiên trực đối với: cơ sở y tế hạng II, Viện Pháp y Quốc gia, trung tâm pháp y tâm thần khu vực, Viện Pháp y quân đội thuộc Bộ Quốc phòng, Phòng giám định kỹ thuật hình sự thuộc Bộ Quốc phòng, Trung tâm giám định pháp y thuộc Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an, Viện khoa học hình sự thuộc Bộ Công an, Phòng kỹ thuật hình sự thuộc Công an cấp tỉnh, Trung tâm Điều phối Quốc gia về Ghép bộ phận cơ thể người (đối với trực điều phối lấy, vận chuyển, bảo quản mô, bộ phận cơ thể người).

185.000 đồng/người/phiên trực đối với: các cơ sở y tế còn lại, trung tâm pháp y cấp tỉnh, Trung tâm Điều phối Quốc gia về Ghép bộ phận cơ thể người (đối với trực tư vấn, vận động hiến tặng mô, bộ phận cơ thể người), cơ sở cấp cứu ngoại viện (đối với trực ở các điểm cấp cứu).

70.000 đồng/người/phiên trực đối với: trạm y tế xã, điểm trạm y tế thuộc trạm y tế xã, trạm y tế quân dân y, bệnh xá quân dân y, bệnh xá của công an nhân dân, cơ sở chữa bệnh được thành lập theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, cơ sở nuôi dưỡng thương binh, bệnh binh, cơ sở trợ giúp xã hội công lập.

Người lao động trực theo chế độ thường trú ngoại viện được hưởng mức phụ cấp 160.000 đồng/người/phiên trực đối với: cơ sở y tế hạng đặc biệt, hạng I; Viện Pháp y Tâm thần Trung ương, Viện Pháp y Tâm thần Trung ương Biên Hòa.

Mức 125.000 đồng/người/phiên trực đối với: cơ sở y tế hạng II, Viện Pháp y Quốc gia, trung tâm pháp y tâm thần khu vực, Viện Pháp y quân đội thuộc Bộ Quốc phòng, Phòng giám định kỹ thuật hình sự thuộc Bộ Quốc phòng, Trung tâm giám định pháp y thuộc Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an, Viện khoa học hình sự thuộc Bộ Công an, Phòng kỹ thuật hình sự thuộc Công an cấp tỉnh, Trung tâm Điều phối Quốc gia về Ghép bộ phận cơ thể người (đối với trực điều phối lấy, vận chuyển, bảo quản mô, bộ phận cơ thể người).

90.000 đồng/người/phiên trực đối với: các cơ sở y tế còn lại, trung tâm pháp y cấp tỉnh, Trung tâm Điều phối Quốc gia về Ghép bộ phận cơ thể người (đối với trực tư vấn, vận động hiến tặng mô, bộ phận cơ thể người), cơ sở cấp cứu ngoại viện (đối với trực ở các điểm cấp cứu).

35.000 đồng/người/phiên trực đối với: trạm y tế xã, điểm trạm y tế thuộc trạm y tế xã, trạm y tế quân dân y, bệnh xá quân dân y, bệnh xá của công an nhân dân, cơ sở chữa bệnh được thành lập theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, cơ sở nuôi dưỡng thương binh, bệnh binh, cơ sở trợ giúp xã hội công lập.

Người lao động trực 24/24 giờ cũng sẽ được hỗ trợ tiền ăn là 40.000 đồng/người/ phiên trực.

Người lao động được nghỉ và được hưởng nguyên lương sau khi tham gia trực như sau: Trực 24/24 giờ vào ngày thường, ngày nghỉ hằng tuần được nghỉ bù 1 ngày; trực 24/24 giờ vào các ngày lễ, Tết được nghỉ bù 2 ngày. Người làm việc theo ca 12/24 giờ hoặc ca 16/24 giờ được nghỉ ít nhất 12 giờ tiếp theo.

Trường hợp cơ sở y tế huy động người lao động làm việc vào giờ nghỉ trên, thì phải trả tiền lương làm thêm giờ theo quy định của pháp luật về lao động.

Cơ sở y tế huy động người lao động làm thêm giờ thì phải trả tiền lương làm thêm giờ cho người lao động theo quy định của pháp luật về lao động. Người làm việc vào ca đêm được trả tiền lương làm việc vào ban đêm theo quy định của pháp luật về lao động.

Từ khóa:

Bộ Y tế cơ sở y tế Làm thêm giờ người lao động phụ cấp đặc thù trực 24/24 giờ

