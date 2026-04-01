Du lịch Huế “làm mới” mình bằng công nghệ

Với sự hỗ trợ từ Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA), thành phố Huế đang đẩy nhanh tiến độ các hạng mục thuộc dự án đô thị thông minh, từ hạ tầng số đến không gian văn hóa mới, hướng tới nâng cao trải nghiệm cho người dân và du khách...
Chiều 31/3, tại thành phố Huế đã diễn ra hội thảo Dự án “Xây
dựng thành phố Huế văn hóa và du lịch thông minh”, nhằm đánh giá tiến độ, cập
nhật kết quả triển khai và thống nhất định hướng thực hiện trong thời gian tới.
NHIỀU HẠNG MỤC ĐÃ PHÁT HUY HIỆU QUẢ
Dự án “Xây dựng thành phố Huế văn hóa và du lịch thông minh”
do Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc tài trợ đang từng bước ghi nhận những kết
quả tích cực sau thời gian triển khai.
Theo UBND thành phố Huế, một trong những điểm nhấn là hệ thống
chiếu sáng thông minh kết hợp camera giám sát dọc tuyến sông Hương đã hoàn
thành và đưa vào vận hành. Hạng mục này không chỉ góp phần nâng cao mỹ quan đô
thị mà còn tăng cường đảm bảo an ninh, an toàn cho người dân và du khách.
Cùng với đó, hợp phần xây dựng cơ sở dữ liệu văn hóa – du lịch
đang được triển khai đồng bộ, từng bước hình thành nền tảng số phục vụ công tác
quản lý, quảng bá và nâng cao trải nghiệm du lịch tại Huế.
Đối với các hạng mục trọng điểm, dự án cầu đi bộ qua sông
Hương và khu phức hợp văn hóa tại cồn Dã Viên đã cơ bản hoàn thiện hồ sơ thiết
kế bản vẽ thi công và dự toán. Hiện thành phố đang chỉ đạo các đơn vị liên quan
khẩn trương hoàn tất công tác thẩm định theo quy định để sớm triển khai các bước
tiếp theo.
Phát biểu tại hội thảo, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Trần
Hữu Thùy Giang đánh giá cao sự hỗ trợ hiệu quả của KOICA và các đối tác Hàn Quốc,
góp phần quan trọng đảm bảo tiến độ và chất lượng dự án trong bối cảnh Huế đang
đẩy mạnh chuyển đổi số và phát triển đô thị thông minh.
Thành phố đặt mục tiêu khởi công các hạng mục trọng điểm vào
đầu quý 2/2026, trên cơ sở hoàn thiện đầy đủ các điều kiện cần thiết.
HƯỚNG TỚI KHÔNG GIAN VĂN HÓA MỞ, HIỆN ĐẠI
Không chỉ tập trung vào hạ tầng, dự án còn hướng đến kiến tạo
các không gian văn hóa – du lịch mới, góp phần làm phong phú đời sống đô thị.
Tại hội thảo, lãnh đạo thành phố Huế đề xuất KOICA hỗ trợ lắp
đặt các kiosk thông tin du lịch thông minh dọc tuyến đường Lê Lợi và khu vực
phía trước Đại Nội Huế. Đây được kỳ vọng sẽ giúp du khách dễ dàng tra cứu thông
tin, nâng cao trải nghiệm khi tham quan.
Đại diện KOICA, bà Song Eun Eui cho biết khu phức hợp văn
hóa tại cồn Dã Viên được định hướng trở thành không gian mở, nơi các thế hệ có
thể gặp gỡ, nghỉ ngơi, giao lưu và tham gia các hoạt động văn hóa – nghệ thuật.
Theo bà, tuyến đi bộ ven sông Hương hiện đã trở thành không
gian sinh hoạt quen thuộc của người dân. Khi cầu đi bộ và khu văn hóa tại cồn
Dã Viên hoàn thiện, khu vực này sẽ tiếp tục được mở rộng, kết nối hài hòa với
nhịp sống đô thị, trở thành điểm đến hấp dẫn cho cả người dân và du khách.
Đại diện KOICA Việt Nam cũng khẳng định sẽ tiếp tục đồng
hành cùng thành phố Huế, góp phần đưa dự án hoàn thành đúng tiến độ, hướng đến
mục tiêu phát triển bền vững.
Trước đó, trong phiên làm việc buổi sáng cùng ngày, các
chuyên gia đã trình bày đề xuất chương trình và cơ cấu vận hành không gian văn
hóa phức hợp tại cồn Dã Viên, đồng thời giới thiệu các mô hình vận hành không
gian số tương đồng tại Hàn Quốc. Trong phiên hội thảo buổi chiều, báo cáo thiết
kế cuối cùng của khu vực này cùng cầu đi bộ qua sông Hương cũng được đưa ra thảo
luận, lấy ý kiến để hoàn thiện.
Dự án có tổng mức đầu tư hơn 371 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn
ODA không hoàn lại do KOICA tài trợ chiếm khoảng 330 tỷ đồng. Mục tiêu của dự
án là hỗ trợ Huế phát triển theo định hướng đô thị thông minh, lấy du lịch văn
hóa bền vững làm trọng tâm, qua đó nâng cao chất lượng trải nghiệm cho người
dân và du khách, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội gắn với bảo tồn
di sản và bảo vệ môi trường.
Du lịch Việt Nam tái định vị, hướng tới mục tiêu 14% GDP
Những năm gần đây, du lịch một mình (solo travel) dần trở thành xu hướng được nhiều người lựa chọn. Không còn phụ thuộc vào bạn đồng hành hay lịch trình chung, mỗi chuyến đi được cá nhân hóa, mang đậm dấu ấn riêng và trở thành hành trình khám phá bản thân…
Du lịch Việt Nam tái định vị, hướng tới mục tiêu 14% GDP
Chiến lược mới chú trọng phát triển cân bằng giữa du lịch quốc tế và nội địa. Trong khi khách quốc tế tiếp tục giữ vai trò động lực tăng trưởng, thị trường nội địa được xác định là “bệ đỡ” ổn định, giúp ngành thích ứng linh hoạt trước biến động bên ngoài...
