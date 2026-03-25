Du lịch Huế sôi động ngay từ quý I/2026

Nhờ chuẩn bị tốt cho mùa cao điểm và đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá, du lịch Huế đã đạt nhiều kết quả nổi bật trong quý I/2026, với lượng khách và doanh thu đều tăng trưởng mạnh.
Theo báo cáo của Sở Du lịch thành phố Huế, trong quý I/2026,
tổng lượng khách đến địa phương ước đạt hơn 1,9 triệu lượt, tăng 31,3% so với
cùng kỳ năm trước. Trong đó, khách quốc tế đạt trên 843 nghìn lượt, tăng 26,7%,
còn khách nội địa đạt hơn 1,05 triệu lượt, tăng 35,2%.
Đáng chú ý, lượng khách lưu trú đạt hơn 716 nghìn lượt, tăng
22,4%, phản ánh xu hướng kéo dài thời gian lưu trú và mức chi tiêu của du khách
ngày càng cải thiện. Đây là tín hiệu tích cực cho thấy chất lượng điểm đến đang
được nâng cao, thay vì chỉ tăng về số lượng khách.
Đặc biệt, tổng thu từ du lịch ước đạt gần 4.478,7 tỷ đồng,
tăng tới 71,4% so với cùng kỳ năm trước. Mức tăng trưởng doanh thu cao hơn nhiều
so với tăng trưởng lượng khách cho thấy hiệu quả khai thác dịch vụ, sản phẩm du
lịch và khả năng chi tiêu của du khách đã được cải thiện đáng kể.
Riêng trong tháng 3/2026, Huế tiếp tục duy trì đà tăng trưởng
khi đón gần 700 nghìn lượt khách.
Trong định hướng sản phẩm, Huế tiếp tục phát huy lợi thế di
sản, văn hóa và cảnh quan thiên nhiên, đồng thời đẩy mạnh đổi mới, đa dạng hóa
loại hình du lịch. Các sản phẩm du lịch trải nghiệm, sinh thái, cộng đồng và du
lịch xanh được ưu tiên phát triển, phù hợp với xu hướng du lịch bền vững.
Một số mô hình mới như du lịch “không rác thải”, tour trải
nghiệm “từ nông trại đến bàn ăn” hay kế hoạch xây dựng bảo tàng số 3D về ẩm thực
đang từng bước hình thành, góp phần tạo ra sản phẩm đặc trưng, nâng cao sức hấp
dẫn của điểm đến.
Cùng với đó, việc ứng dụng công nghệ số trong du lịch được đẩy
mạnh, với định hướng xây dựng hệ thống ứng dụng trí tuệ nhân tạo hỗ trợ du
khách tra cứu thông tin, lựa chọn dịch vụ và tối ưu hóa trải nghiệm. Đây là bước
đi quan trọng trong tiến trình chuyển đổi số, góp phần nâng cao chất lượng phục
vụ và hiệu quả quản lý.
Ở lĩnh vực lữ hành và lưu trú, công tác quản lý nhà nước tiếp
tục được siết chặt. Toàn thành phố hiện có 87 đơn vị lữ hành cùng hơn 900 cơ sở
lưu trú với trên 14 nghìn phòng, cơ bản đáp ứng nhu cầu đa dạng của du khách.
Ngành du lịch cũng tăng cường kiểm tra, giám sát việc niêm yết giá, chất lượng
dịch vụ và điều kiện kinh doanh, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, qua đó
xây dựng hình ảnh điểm đến an toàn, thân thiện.
Bước sang quý II/2026, ngành du lịch thành phố Huế xác định tiếp
tục triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm duy trì đà tăng trưởng. Trọng tâm là
hoàn thiện cơ chế, chính sách; thành lập Quỹ xúc tiến du lịch; phát triển các sản
phẩm đặc thù như du lịch ẩm thực, chăm sóc sức khỏe, du lịch cộng đồng. Đồng thời,
nhiều sự kiện, lễ hội như “Ngày hội Sen Huế 2026”, “Ngày Bún bò Huế” sẽ được tổ
chức nhằm tạo điểm nhấn thu hút du khách.
Tiếp tục gỡ “nút thắt” xe du lịch cho phố cổ Hà Nội
10:34, 25/03/2026
TP. Hồ Chí Minh đón gần 20 triệu lượt khách du lịch trong quý 1/2026
10:27, 25/03/2026
Đọc thêm
Du lịch làng nghề Hà Nội: Xanh hóa để phát triển bền vững
Trong dòng chảy hội nhập, các làng nghề của Hà Nội không còn chỉ là nơi lưu giữ ký ức văn hóa, mà đang chuyển mình theo hướng “xanh hóa” để phát triển bền vững.
Thị trường điện máy gia dụng “đón hè” sớm
Hà Nội đang có những ngày với nhiệt độ cao hơn hẳn so với trung bình cùng thời điểm nhiều năm. Chiều nay, 24/3, nhiệt độ cảm nhận ở Hà Nội có thể lên tới 33 độ C, trời khá nóng. Đến đầu tuần sau, dự báo nhiệt độ sẽ là 38 – 39 độ C, trời rất nóng…
Cuộc đua giao hàng nhanh của các “ông lớn” bán lẻ
Nếu trước đây, bán lẻ chủ yếu là qua hình thức trực tiếp thì hiện nay đang bước vào thời kỳ của "bán lẻ tức thời". Thuật ngữ này chỉ hình thức mua sắm trực tuyến và người mua có thể nhận giao hàng sau một khoảng thời gian rất ngắn…
Áp lực giá khiến người tiêu dùng thay đổi thói quen chi tiêu
Trên thị trường, nhiều hàng quán và cơ sở dịch vụ đã bắt đầu điều chỉnh giá bán khi giá xăng dầu tăng kéo theo chi phí vận chuyển và nguyên liệu đầu vào leo thang. Diễn biến này đang tạo áp lực lên cả người bán lẫn người tiêu dùng...
Sự kiện ẩm thực độc đáo cùng đầu bếp sao Michelin
Nhà hàng fine dining Pháp Le Beaulieu sẽ đánh dấu sự trở lại của chuỗi sự kiện “Rendez-vous – Điểm hẹn Ẩm thực” năm 2026 với đêm tiệc four-hands đẳng cấp cùng Bếp trưởng Thibault Sombardier...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: