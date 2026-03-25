Du lịch Huế sôi động ngay từ quý I/2026

Nguyễn Thuấn

25/03/2026, 16:53

Nhờ chuẩn bị tốt cho mùa cao điểm và đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá, du lịch Huế đã đạt nhiều kết quả nổi bật trong quý I/2026, với lượng khách và doanh thu đều tăng trưởng mạnh.

Khách quốc tế đến Huế tăng mạnh trong quý I/2026
Khách quốc tế đến Huế tăng mạnh trong quý I/2026

Theo báo cáo của Sở Du lịch thành phố Huế, trong quý I/2026, tổng lượng khách đến địa phương ước đạt hơn 1,9 triệu lượt, tăng 31,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khách quốc tế đạt trên 843 nghìn lượt, tăng 26,7%, còn khách nội địa đạt hơn 1,05 triệu lượt, tăng 35,2%.

Đáng chú ý, lượng khách lưu trú đạt hơn 716 nghìn lượt, tăng 22,4%, phản ánh xu hướng kéo dài thời gian lưu trú và mức chi tiêu của du khách ngày càng cải thiện. Đây là tín hiệu tích cực cho thấy chất lượng điểm đến đang được nâng cao, thay vì chỉ tăng về số lượng khách.

Đặc biệt, tổng thu từ du lịch ước đạt gần 4.478,7 tỷ đồng, tăng tới 71,4% so với cùng kỳ năm trước. Mức tăng trưởng doanh thu cao hơn nhiều so với tăng trưởng lượng khách cho thấy hiệu quả khai thác dịch vụ, sản phẩm du lịch và khả năng chi tiêu của du khách đã được cải thiện đáng kể.

Riêng trong tháng 3/2026, Huế tiếp tục duy trì đà tăng trưởng khi đón gần 700 nghìn lượt khách.

Trong định hướng sản phẩm, Huế tiếp tục phát huy lợi thế di sản, văn hóa và cảnh quan thiên nhiên, đồng thời đẩy mạnh đổi mới, đa dạng hóa loại hình du lịch. Các sản phẩm du lịch trải nghiệm, sinh thái, cộng đồng và du lịch xanh được ưu tiên phát triển, phù hợp với xu hướng du lịch bền vững.

Một số mô hình mới như du lịch “không rác thải”, tour trải nghiệm “từ nông trại đến bàn ăn” hay kế hoạch xây dựng bảo tàng số 3D về ẩm thực đang từng bước hình thành, góp phần tạo ra sản phẩm đặc trưng, nâng cao sức hấp dẫn của điểm đến.

Đông đảo du khách đến tham quan Đại Nội Huế
Đông đảo du khách đến tham quan Đại Nội Huế

Cùng với đó, việc ứng dụng công nghệ số trong du lịch được đẩy mạnh, với định hướng xây dựng hệ thống ứng dụng trí tuệ nhân tạo hỗ trợ du khách tra cứu thông tin, lựa chọn dịch vụ và tối ưu hóa trải nghiệm. Đây là bước đi quan trọng trong tiến trình chuyển đổi số, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ và hiệu quả quản lý.

Ở lĩnh vực lữ hành và lưu trú, công tác quản lý nhà nước tiếp tục được siết chặt. Toàn thành phố hiện có 87 đơn vị lữ hành cùng hơn 900 cơ sở lưu trú với trên 14 nghìn phòng, cơ bản đáp ứng nhu cầu đa dạng của du khách. Ngành du lịch cũng tăng cường kiểm tra, giám sát việc niêm yết giá, chất lượng dịch vụ và điều kiện kinh doanh, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, qua đó xây dựng hình ảnh điểm đến an toàn, thân thiện.

Bước sang quý II/2026, ngành du lịch thành phố Huế xác định tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm duy trì đà tăng trưởng. Trọng tâm là hoàn thiện cơ chế, chính sách; thành lập Quỹ xúc tiến du lịch; phát triển các sản phẩm đặc thù như du lịch ẩm thực, chăm sóc sức khỏe, du lịch cộng đồng. Đồng thời, nhiều sự kiện, lễ hội như “Ngày hội Sen Huế 2026”, “Ngày Bún bò Huế” sẽ được tổ chức nhằm tạo điểm nhấn thu hút du khách.

