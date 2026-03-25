Thứ Tư, 25/03/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Du lịch

TP. Hồ Chí Minh đón gần 20 triệu lượt khách du lịch trong quý 1/2026

Uyên Phương

25/03/2026, 10:27

Trong bối cảnh du lịch trong nước phục hồi mạnh mẽ và thị trường quốc tế dần ổn định, TP. Hồ Chí Minh tiếp tục khẳng định vai trò là trung tâm du lịch hàng đầu cả nước khi ghi nhận gần 20 triệu lượt khách trong quý 1/2026...

Du khách du xuân ở đường sách Nguyễn Văn Bình dịp Tết Bính Ngọ 2026. Ảnh: Hà Sang

Theo báo cáo của Sở Du lịch TP. Hồ Chí Minh, quý 1/2026, hoạt động du lịch của Thành phố diễn ra trong bối cảnh thuận lợi. Các yếu tố chính trị - kinh tế ổn định, niềm tin thị trường được củng cố cùng với sự phát triển của hạ tầng giao thông, hạ tầng số và dịch vụ đã tạo nền tảng quan trọng để ngành du lịch phục hồi và tăng trưởng.

Ở thị trường quốc tế, dù còn chịu tác động gián tiếp từ những bất ổn khu vực, song TP. Hồ Chí Minh vẫn được đánh giá là điểm đến an toàn, có khả năng kết nối tốt và dịch vụ đa dạng. Xu hướng du khách quốc tế ưu tiên các đô thị lớn, ổn định về chính trị và có hệ sinh thái dịch vụ hoàn chỉnh đã góp phần giúp Thành phố duy trì sức hút.

Trong khi đó, thị trường nội địa tiếp tục đóng vai trò trụ cột. Nhu cầu du lịch, nghỉ dưỡng, trải nghiệm văn hóa và ẩm thực tăng cao, đặc biệt trong các dịp lễ, Tết đầu năm, đã thúc đẩy lượng khách đến Thành phố tăng mạnh. Các sản phẩm du lịch đô thị, du lịch văn hóa, du lịch ẩm thực và sự kiện tiếp tục được khai thác hiệu quả.

Ngay từ tháng đầu năm, ngành du lịch TP. Hồ Chí Minh đã ghi nhận sự khởi sắc rõ nét. Tháng 01/2026, tổng thu du lịch ước đạt khoảng 49.500 tỷ đồng; khách quốc tế đạt khoảng 1,35 triệu lượt, khách nội địa đạt gần 3,9 triệu lượt.

Tăng trưởng tiếp tục được củng cố trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Cụ thể, trong 9 ngày nghỉ Tết này, TP.Hồ Chí Minh ghi nhận đón khoảng 4,32 triệu lượt khách tham quan; trong đó khách quốc tế đạt khoảng 170.000 lượt; tổng thu du lịch đạt khoảng 12.150 tỷ đồng, tăng mạnh so với cùng kỳ.

Tổng lượng khách du lịch đến TP.Hồ Chí Minh trong quý 1 ước đạt gần 20 triệu lượt, với khách nội địa chiếm tỷ trọng lớn. Khách quốc tế tiếp tục phục hồi tích cực, đóng góp đáng kể vào tổng thu du lịch và nâng cao hình ảnh điểm đến.

Một trong những yếu tố quan trọng giúp TP. Hồ Chí Minh duy trì đà tăng trưởng là việc chủ động đổi mới sản phẩm và nâng cao chất lượng dịch vụ. Thành phố đã tập trung phát triển các sản phẩm du lịch gắn với kinh tế đêm, du lịch đường thủy, du lịch văn hóa và công nghiệp sáng tạo.

Các chương trình kích cầu du lịch, liên kết vùng, cũng như hoạt động xúc tiến, quảng bá được triển khai đồng bộ. Thành phố đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong quản lý và quảng bá du lịch, từng bước xây dựng hệ sinh thái du lịch thông minh.

Bên cạnh đó, việc tổ chức các sự kiện văn hóa, lễ hội, hội chợ, triển lãm quy mô lớn đã góp phần tạo điểm nhấn, thu hút du khách trong và ngoài nước. Các doanh nghiệp du lịch cũng chủ động làm mới sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của thị trường.

Năm 2026, ngành du lịch TP. Hồ Chí Minh đặt mục tiêu đón khoảng 11 triệu lượt khách quốc tế và 50 triệu lượt khách nội địa, với tổng thu du lịch dự kiến đạt khoảng 330.000 tỷ đồng.

Trong quý 2/2026, TP. Hồ Chí Minh xác định tiếp tục đẩy mạnh phục hồi và phát triển du lịch theo hướng bền vững, gắn với các trụ cột mới như kinh tế số, kinh tế xanh và công nghiệp văn hóa. Trong đó tập trung nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng cường liên kết vùng, mở rộng thị trường quốc tế và đẩy mạnh chuyển đổi số trong toàn ngành.

Tuy nhiên, báo cáo của Sở Du lịch Thành phố cũng chỉ ra một số thách thức như môi trường du lịch quốc tế vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố bất định; cạnh tranh giữa các điểm đến trong khu vực ngày càng gay gắt; yêu cầu về chất lượng dịch vụ, trải nghiệm và chuyển đổi số ngày càng cao... Những điều này đặt ra yêu cầu ngành du lịch Thành phố phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ để giữ vững vị thế.

Từ khóa:

3 tháng đầu năm chuyển đổi số trong du lịch du lịch du lịch TP.Hồ Chí Minh quý 1/2026 tháng 3/2026 Vneconomy

Đọc thêm

VnEconomy

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Diễn đàn Kinh doanh và Đầu tư EU–Việt Nam 2026: Từ đối thoại đến hành động

eMagazine

Diễn đàn Kinh doanh và Đầu tư EU–Việt Nam 2026: Từ đối thoại đến hành động

Dự trữ dầu chiến lược của các nước G7

Thế giới

Dự trữ dầu chiến lược của các nước G7

Thúc đẩy hợp tác EU - Việt Nam: Góc nhìn từ các Đại sứ châu Âu

eMagazine

Thúc đẩy hợp tác EU - Việt Nam: Góc nhìn từ các Đại sứ châu Âu

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Thao túng cổ phiếu ST8, một cá nhân bị phạt 1,5 tỷ đồng

Khung pháp lý

2

Bộ Tài chính liên tục đốc thúc kiểm kê tài sản công trước 7 ngày hạn cuối

Tài chính

3

Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với lãnh đạo an ninh và nghị viện Liên bang Nga

Tiêu điểm

4

Mỹ gửi Iran kế hoạch 15 điểm để kết thúc chiến sự

Thế giới

5

Ngân hàng Thế giới đồng hành cùng Việt Nam xây hệ sinh thái công nghệ cao

Kinh tế số

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy