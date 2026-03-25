TP. Hồ Chí Minh đón gần 20 triệu lượt khách du lịch trong quý 1/2026

Trong bối cảnh du lịch trong nước phục hồi mạnh mẽ và thị trường quốc tế dần ổn định, TP. Hồ Chí Minh tiếp tục khẳng định vai trò là trung tâm du lịch hàng đầu cả nước khi ghi nhận gần 20 triệu lượt khách trong quý 1/2026...

Theo báo cáo của Sở Du lịch TP. Hồ Chí Minh, quý 1/2026, hoạt động du lịch của Thành phố diễn ra trong bối cảnh thuận lợi. Các yếu tố chính trị - kinh tế ổn định, niềm tin thị trường được củng cố cùng với sự phát triển của hạ tầng giao thông, hạ tầng số và dịch vụ đã tạo nền tảng quan trọng để ngành du lịch phục hồi và tăng trưởng.

Ở thị trường quốc tế, dù còn chịu tác động gián tiếp từ những bất ổn khu vực, song TP. Hồ Chí Minh vẫn được đánh giá là điểm đến an toàn, có khả năng kết nối tốt và dịch vụ đa dạng. Xu hướng du khách quốc tế ưu tiên các đô thị lớn, ổn định về chính trị và có hệ sinh thái dịch vụ hoàn chỉnh đã góp phần giúp Thành phố duy trì sức hút.

Trong khi đó, thị trường nội địa tiếp tục đóng vai trò trụ cột. Nhu cầu du lịch, nghỉ dưỡng, trải nghiệm văn hóa và ẩm thực tăng cao, đặc biệt trong các dịp lễ, Tết đầu năm, đã thúc đẩy lượng khách đến Thành phố tăng mạnh. Các sản phẩm du lịch đô thị, du lịch văn hóa, du lịch ẩm thực và sự kiện tiếp tục được khai thác hiệu quả.

Ngay từ tháng đầu năm, ngành du lịch TP. Hồ Chí Minh đã ghi nhận sự khởi sắc rõ nét. Tháng 01/2026, tổng thu du lịch ước đạt khoảng 49.500 tỷ đồng; khách quốc tế đạt khoảng 1,35 triệu lượt, khách nội địa đạt gần 3,9 triệu lượt.

Tăng trưởng tiếp tục được củng cố trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Cụ thể, trong 9 ngày nghỉ Tết này, TP.Hồ Chí Minh ghi nhận đón khoảng 4,32 triệu lượt khách tham quan; trong đó khách quốc tế đạt khoảng 170.000 lượt; tổng thu du lịch đạt khoảng 12.150 tỷ đồng, tăng mạnh so với cùng kỳ.

Tổng lượng khách du lịch đến TP.Hồ Chí Minh trong quý 1 ước đạt gần 20 triệu lượt, với khách nội địa chiếm tỷ trọng lớn. Khách quốc tế tiếp tục phục hồi tích cực, đóng góp đáng kể vào tổng thu du lịch và nâng cao hình ảnh điểm đến.

Một trong những yếu tố quan trọng giúp TP. Hồ Chí Minh duy trì đà tăng trưởng là việc chủ động đổi mới sản phẩm và nâng cao chất lượng dịch vụ. Thành phố đã tập trung phát triển các sản phẩm du lịch gắn với kinh tế đêm, du lịch đường thủy, du lịch văn hóa và công nghiệp sáng tạo.

Các chương trình kích cầu du lịch, liên kết vùng, cũng như hoạt động xúc tiến, quảng bá được triển khai đồng bộ. Thành phố đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong quản lý và quảng bá du lịch, từng bước xây dựng hệ sinh thái du lịch thông minh.

Bên cạnh đó, việc tổ chức các sự kiện văn hóa, lễ hội, hội chợ, triển lãm quy mô lớn đã góp phần tạo điểm nhấn, thu hút du khách trong và ngoài nước. Các doanh nghiệp du lịch cũng chủ động làm mới sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của thị trường.

Năm 2026, ngành du lịch TP. Hồ Chí Minh đặt mục tiêu đón khoảng 11 triệu lượt khách quốc tế và 50 triệu lượt khách nội địa, với tổng thu du lịch dự kiến đạt khoảng 330.000 tỷ đồng.

Trong quý 2/2026, TP. Hồ Chí Minh xác định tiếp tục đẩy mạnh phục hồi và phát triển du lịch theo hướng bền vững, gắn với các trụ cột mới như kinh tế số, kinh tế xanh và công nghiệp văn hóa. Trong đó tập trung nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng cường liên kết vùng, mở rộng thị trường quốc tế và đẩy mạnh chuyển đổi số trong toàn ngành.

Tuy nhiên, báo cáo của Sở Du lịch Thành phố cũng chỉ ra một số thách thức như môi trường du lịch quốc tế vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố bất định; cạnh tranh giữa các điểm đến trong khu vực ngày càng gay gắt; yêu cầu về chất lượng dịch vụ, trải nghiệm và chuyển đổi số ngày càng cao... Những điều này đặt ra yêu cầu ngành du lịch Thành phố phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ để giữ vững vị thế.