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[Phóng sự ảnh] Sĩ tử Hà Nội bắt đầu làm bài thi tốt nghiệp THPT 2026

Phương Thảo

11/06/2026, 08:49

Sáng nay, hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước, trong đó có hơn 129.000 sĩ tử Hà Nội bước vào môn thi đầu tiên trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026. Môn Ngữ văn có thời gian làm bài 120 phút, đề thi được phát cho thí sinh lúc 7 giờ 30 phút...

Theo kế hoạch của Bộ GD&ĐT, công tác chấm thi sẽ được triển khai ngay sau khi kết thúc kì thi.
Theo kế hoạch của Bộ GD&ĐT, công tác chấm thi sẽ được triển khai ngay sau khi kết thúc kì thi.

Theo định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, để được xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông, thí sinh phải hoàn thành đủ 4 bài thi, gồm 2 môn bắt buộc là ngữ văn và toán cùng 2 môn lựa chọn trong số các môn học ở chương trình lớp 12.

Kết quả kỳ thi vừa được sử dụng để xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông, vừa là căn cứ để nhiều trường đại học, cao đẳng sử dụng trong tuyển sinh. Điểm số của kỳ thi này cũng là yếu tố then chốt để thí sinh lần đầu dùng để xét học bổng ở 15 ngành kỹ thuật, công nghệ then chốt của đất nước.

Năm nay, Hà Nội có hơn 129.000 thí sinh đăng ký dự thi THPT, chiếm khoảng 1/10 tổng số thí sinh của cả nước. Thành phố bố trí 222 điểm thi với gần 5.900 phòng thi; huy động hơn 18.500 cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia công tác coi thi cùng gần 700 chiến sĩ công an làm nhiệm vụ tại các khâu của kỳ thi.

Trước đó, chiều 10/6, các thí sinh đã đến điểm thi làm thủ tục dự thi, nghe phổ biến quy chế và kiểm tra thông tin cá nhân. Đã có hơn 14.800 thí sinh không đến làm thủ tục dự thi chiều qua, nhưng vẫn còn cơ hội nếu hoàn thành trước giờ thi sáng nay. Các trường hợp phát hiện sai sót về họ tên, ngày tháng năm sinh, đối tượng ưu tiên hoặc khu vực ưu tiên đã được hướng dẫn xử lý kịp thời trước khi bước vào buổi thi chính thức.

Theo kế hoạch, chiều nay (11/6), thí sinh sẽ dự thi môn toán. Ngày 12/6, thí sinh thi hai môn lựa chọn theo chương trình giáo dục phổ thông hiện hành.

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Ngữ văn là môn duy nhất hiện thi theo hình thức tự luận, đề sẽ tiếp tục sử dụng ngữ liệu nằm ngoài sách giáo khoa. Điều chỉnh này đã được áp dụng từ năm 2025 và có tác động tích cực giúp thầy trò ở trường phổ thông đổi mới phương pháp dạy học, hướng đến hình thành năng lực, kỹ năng, giảm bớt tình trạng học tủ, đọc chép theo văn mẫu.
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Tại điểm thi THCS Xuân La, dù mang những cảm xúc khác nhau, phần lớn thí sinh đều cho biết đã hoàn tất việc ôn tập và sẵn sàng bước vào kỳ thi quan trọng.
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Càng gần đến giờ vào phòng thi, điểm trường Tiểu học Tân Định (Tương Mai, Hà Nội) càng đông đúc, không khí dường như cũng nóng lên cùng tâm trạng hồi hộp của thí sinh và phụ huynh. Giờ phát đề môn Ngữ văn là 7h30 và giờ bắt đầu làm bài 7h35.

Với hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước, kì thi tốt nghiệp THPT năm 2026 có quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Không chỉ lập kỉ lục về số lượng thí sinh dự thi, kì thi năm nay còn đánh dấu việc nhiều địa phương lần đầu tiên sử dụng máy quét an ninh và các thiết bị chuyên dụng để phát hiện gian lận công nghệ cao.

Bộ GD&ĐT đã nhiều lần cảnh báo về các thiết bị siêu nhỏ như camera gắn khuy áo, mắt kính tích hợp camera, tai nghe siêu nhỏ, thiết bị ghi âm và truyền tín hiệu được ngụy trang tinh vi. Tại nhiều địa phương, lực lượng an ninh phối hợp với ngành giáo dục triển khai máy quét an ninh cầm tay và thiết bị dò tín hiệu điện tử tại các điểm thi.

[Phóng sự ảnh] 222 điểm thi Hà Nội bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

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TP. Hồ Chí Minh: Gần 143.000 thí sinh sẽ tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT tại 250 điểm thi

10:23, 22/05/2026

TP. Hồ Chí Minh: Gần 143.000 thí sinh sẽ tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT tại 250 điểm thi

Từ khóa:

Hà Nội Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 phóng sự ảnh thi môn ngữ văn Vneconomy

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[Phóng sự ảnh] 222 điểm thi Hà Nội bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

[Phóng sự ảnh] 222 điểm thi Hà Nội bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

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