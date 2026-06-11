[Phóng sự ảnh] Sĩ tử Hà Nội bắt đầu làm bài thi tốt nghiệp THPT 2026
Phương Thảo
11/06/2026, 08:49
Sáng nay, hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước, trong đó có hơn 129.000 sĩ tử Hà Nội bước vào môn thi đầu tiên trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026. Môn Ngữ văn có thời gian làm bài 120 phút, đề thi được phát cho thí sinh lúc 7 giờ 30 phút...
Theo định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, để được xét công nhận
tốt nghiệp trung học phổ thông, thí sinh phải hoàn thành đủ 4 bài thi, gồm 2
môn bắt buộc là ngữ văn và toán cùng 2 môn lựa chọn trong số các môn học ở
chương trình lớp 12.
Kết quả kỳ thi vừa được sử dụng để xét công nhận tốt nghiệp
trung học phổ thông, vừa là căn cứ để nhiều trường đại học, cao đẳng sử dụng
trong tuyển sinh. Điểm số của kỳ thi này cũng là yếu tố then chốt để thí sinh lần đầu dùng để
xét học bổng ở 15 ngành kỹ thuật, công nghệ then chốt của đất nước.
Năm nay, Hà Nội có hơn 129.000 thí sinh đăng ký dự thi THPT, chiếm
khoảng 1/10 tổng số thí sinh của cả nước. Thành phố bố trí 222 điểm thi với gần
5.900 phòng thi; huy động hơn 18.500 cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia công
tác coi thi cùng gần 700 chiến sĩ công an làm nhiệm vụ tại các khâu của kỳ thi.
Trước đó, chiều 10/6, các thí sinh đã đến điểm thi làm thủ tục
dự thi, nghe phổ biến quy chế và kiểm tra thông tin cá nhân. Đã có hơn 14.800
thí sinh không đến làm thủ tục dự thi chiều qua, nhưng vẫn còn cơ hội nếu hoàn
thành trước giờ thi sáng nay. Các trường hợp phát hiện sai sót về họ tên, ngày
tháng năm sinh, đối tượng ưu tiên hoặc khu vực ưu tiên đã được hướng dẫn xử lý
kịp thời trước khi bước vào buổi thi chính thức.
Theo kế hoạch, chiều nay (11/6), thí sinh sẽ dự thi môn
toán. Ngày 12/6, thí sinh thi hai môn lựa chọn theo chương trình giáo dục phổ
thông hiện hành.
Với hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước, kì thi tốt nghiệp THPT năm 2026 có quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Không chỉ lập kỉ lục về số lượng thí sinh dự thi, kì thi năm nay còn đánh dấu việc nhiều địa phương lần đầu tiên sử dụng máy quét an ninh và các thiết bị chuyên dụng để phát hiện gian lận công nghệ cao.
Bộ GD&ĐT đã nhiều lần cảnh báo về các thiết bị siêu nhỏ như camera gắn khuy áo, mắt kính tích hợp camera, tai nghe siêu nhỏ, thiết bị ghi âm và truyền tín hiệu được ngụy trang tinh vi. Tại nhiều địa phương, lực lượng an ninh phối hợp với ngành giáo dục triển khai máy quét an ninh cầm tay và thiết bị dò tín hiệu điện tử tại các điểm thi.
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