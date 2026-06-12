World Cup của thời đại số: Các nhà sáng tạo nội dung sẽ “ghi bàn”?

Lễ khai mạc tại sân Azteca kéo dài khoảng 16 phút, trở thành một trong những chương trình khai mạc ngắn nhất trong lịch sử World Cup. Dù vậy, đây là một chương trình giàu màu sắc với âm nhạc đương đại và các yếu tố văn hóa Mexico đặc trưng...

Điểm nhấn của buổi lễ là màn trình diễn ca khúc chính thức World Cup 2026 mang tên “Dai Dai” do nữ ca sĩ Shakira và nghệ sĩ Nigeria Burna Boy thể hiện. Bên cạnh đó, hàng loạt nghệ sĩ nổi tiếng của Mexico và khu vực Mỹ Latinh như J Balvin, Maná, Lila Downs, Belinda, Los Ángeles Azules và Alejandro Fernández đã cùng xuất hiện trên sân khấu.

Một trong những nét độc đáo của Lễ khai mạc năm nay là sự tham gia trực tiếp của khán giả trên sân trong nhiều phần trình diễn. Theo FIFA, người hâm mộ không chỉ là người xem, mà còn trở thành một phần của chương trình nghệ thuật thông qua các hoạt động tương tác được thiết kế đặc biệt cho ngày hội khai màn.

Tuy nhiên, ca khúc “Dai Dai” từ trước lễ khai mạc đã phải “đấu” với một đối thủ đáng gờm. Nhà sáng tạo nội dung và streamer người Mỹ IShowSpeed đã trở thành tâm điểm toàn cầu sau khi phát hành ca khúc “World Cup (Champions)”, lấy cảm hứng từ FIFA World Cup 2026. Hiện tượng mạng 21 tuổi này có hơn 54,4 triệu người đăng ký trên YouTube và khoảng 48,2 triệu người theo dõi trên Instagram.

Nhạc phẩm ra mắt ngày 1/6, vượt mốc 10 triệu lượt xem trên YouTube chỉ trong vòng 24 giờ đầu tiên. Đến sáng 7/6, MV thu hút gần 30 triệu lượt xem. Trang Firstpost nhận xét: "Trong khi ca khúc chính thức của FIFA Dai Dai tôn vinh sự đa dạng văn hóa và tính chuyên nghiệp thì World Cup (Champions) của Speed lại thể hiện sự tự do, bùng nổ, những cảm xúc nguyên bản của người hâm mộ".

Ngày 11/6 (rạng sáng 12/6 theo giờ Hà Nội), Lễ khai mạc World Cup 2026 đã diễn ra trên Sân vận động Azteca ở thủ đô Mexico City. Ảnh: FIFA

Trên YouTube, nhiều khán giả gọi nhạc phẩm "World Cup (Champions)" là "cú cứu nguy phút chót cho giải đấu", "bản hit của mùa hè 2026". Sau khi bài hát đạt thành công bùng nổ trên các nền tảng số, FIFA đã quyết định đưa ca khúc vào album chính thức của FIFA World Cup 2026.

Mới nhất, FIFA đã đăng tải đoạn video ghi lại chuyến thăm trụ sở của streamer người Mỹ. Đón tiếp anh là Chủ tịch FIFA Gianni Infantino, trao tận tay IShowSpeed tấm Fan ID đầu tiên của World Cup 2026. Anh trở thành người hâm mộ đầu tiên chính thức sở hữu loại thẻ đặc biệt này tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Với những động thái này, giới truyền thông đánh giá, World Cup 2026 có thể là giải đấu đánh dấu bước ngoặt trong cách người hâm mộ tiếp cận bóng đá. Các nền tảng số, nhà sáng tạo nội dung và các kênh phát sóng phi truyền thống sẽ được FIFA mời "ghi bàn" nhằm thu hút thế hệ khán giả trẻ.

Tại Brazil – quốc gia nổi tiếng với niềm đam mê bóng đá và sở hữu 5 chức vô địch World Cup – nền tảng duy nhất phát sóng đầy đủ cả 104 trận đấu không phải đài truyền hình truyền thống, mà là CazéTV, kênh trực tuyến do streamer nổi tiếng Casimiro Miguel dẫn dắt.

FIFA đã quyết định đưa ca khúc của streamer IShowSpeed vào album chính thức của FIFA World Cup 2026.

World Cup 2026 cũng chứng kiến số lượng thỏa thuận với các đối tác phát sóng kỹ thuật số nhiều chưa từng có. Đầu năm nay, TikTok được FIFA lựa chọn làm nền tảng ưu tiên cho nội dung video tại World Cup 2026. Các nhà sáng tạo nội dung sẽ được tiếp cận nhiều tài nguyên chính thức của giải đấu để sản xuất nội dung phục vụ người hâm mộ, cùng hàng loạt hình thức nội dung mới, bao gồm cả việc livestream một phần các trận đấu trên TikTok.

Song song với đó, FIFA ký thỏa thuận với YouTube cho phép các đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng trực tiếp 10 phút đầu tiên của các trận đấu trên nền tảng này. Vì vậy, việc kết hợp giữa các nhà sáng tạo nội dung và bản quyền chính thức được xem là cơ hội để tiếp cận thế hệ người hâm mộ bóng đá tiếp theo.

Những thay đổi trong chiến lược truyền thông cho thấy FIFA không còn chỉ cạnh tranh với các giải đấu thể thao khác, mà còn cạnh tranh với toàn bộ hệ sinh thái giải trí số. Trong bối cảnh Gen Z và thế hệ Alpha ngày càng ưu tiên nội dung ngắn, tương tác cao và trải nghiệm cộng đồng trực tuyến, FIFA đang chủ động đưa World Cup đến nơi khán giả hiện diện thay vì chờ họ tìm đến các kênh truyền thống.

TikTok được FIFA lựa chọn làm nền tảng ưu tiên cho nội dung video tại World Cup 2026.

Ở chiều ngược lại, các nhà sáng tạo nội dung cũng trở thành chiến lược phân phối chủ đạo trong một thế giới mà sự chú ý của khán giả đã trở nên phân tán. Một người hâm mộ khi đang theo dõi trận đấu tại World Cup có thể đồng thời tiếp nhận các phản ứng của nhà sáng tạo trên YouTube, theo dõi những đoạn clip trên TikTok, tham gia vào các cộng đồng trên Discord và tương tác với những bình luận bóng đá trên nhiều nền tảng khác nhau.

Để cung cấp “nguyên liệu” cho các nhà sáng tạo nội dung, FIFA xác nhận trận chung kết World Cup 2026 sẽ lần đầu tiên có chương trình biểu diễn giữa hiệp theo phong cách trận chung kết bóng bầu dục chuyên nghiệp Super Bowl của Mỹ. Đây là thay đổi mang tính biểu tượng, bởi World Cup từ lâu vốn tránh các yếu tố "showbiz hóa" quá mạnh.

Mong muốn tiếp cận khán giả đại chúng, giới trẻ và người dùng mạng xã hội, chương trình sẽ được phối hợp cùng tổ chức Global Citizen và do Chris Martin, trưởng nhóm Coldplay, tham gia định hướng sáng tạo. Điều này cho thấy FIFA đang học rất nhiều từ mô hình thể thao giải trí kiểu Mỹ, nơi trận đấu không phải là sản phẩm duy nhất, mà chỉ là một phần của trải nghiệm tổng thể.

Nhiều năm qua, Mỹ đã biến các sự kiện thể thao lớn như Super Bowl, NBA All-Star (bóng rổ) hay WrestleMania (đô vật) thành những "siêu tuần lễ giải trí", nơi hòa nhạc, quảng cáo, người nổi tiếng, du lịch và thương mại vận hành song song với thể thao. World Cup 2026 đang đi theo đúng hướng đó.

Tại World Cup 2026, trận đấu không phải là sản phẩm duy nhất, mà chỉ là một phần của trải nghiệm tổng thể.

FIFA Fan Festival tại nhiều thành phố sẽ không chỉ là nơi xem bóng đá miễn phí mà còn có hòa nhạc, khu trải nghiệm thương hiệu, ẩm thực, trò chơi tương tác và hoạt động mạng xã hội. Người hâm mộ giờ không chỉ xem một trận đấu rồi thôi. Họ được khuyến khích đi xuyên nhiều thành phố, kết hợp các chuyến du hành, xem hòa nhạc, du lịch đô thị và hoạt động văn hóa.

Với khoảng cách rất lớn giữa các điểm tổ chức, World Cup 2026 gần như trở thành một "festival xuyên lục địa". Những hoạt động như tiệc ngoài trời trước trận đấu ở bãi đậu xe sân vận động có thể trở thành nét đặc trưng mới của World Cup. Các sân như SoFi Stadium hay Mercedes-Benz Stadium cũng được thiết kế như trung tâm giải trí đa năng với nhà hàng, khu mua sắm và trải nghiệm kỹ thuật số.

Tờ Sports Business Journal gọi World Cup 2026 là "cơ hội thương mại lớn nhất lịch sử thể thao Bắc Mỹ". Điều này phản ánh tham vọng của FIFA muốn biến World Cup thành nền tảng kinh doanh toàn diện, chứ không chỉ là một giải đấu bóng đá.