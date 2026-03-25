Tiếp tục gỡ “nút thắt” xe du lịch cho phố cổ Hà Nội

Tường Bách

25/03/2026, 10:34

Dừng đỗ xe đón/trả khách trong các khu phố cổ Hà Nội luôn là bài toán khó với doanh nghiệp. Hạ tầng giao thông chật hẹp, phương tiện đông đúc và đặc biệt là “khu vực lõi” của Thủ đô thiếu các điểm trông giữ xe phù hợp…

Theo quyết định số 01/2026 của UBND TP. Hà Nội quy định về phạm vi hạn chế hoạt động của các phương tiện giao thông đường bộ, xe kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng (xe ô tô chở người từ 28 chỗ trở lên không kể người lái) chỉ được phép hoạt động ngoài giờ cao điểm (từ 6h - 9h sáng, 16h - 19h30 chiều hàng ngày).

Sau hơn hai tháng triển khai, hiệu quả bước đầu đã được ghi nhận khi nhiều tuyến phố không còn cảnh ùn tắc giao thông. Lực lượng chức năng đã tăng cường tuyên truyền, kết hợp xử phạt những trường hợp vi phạm quy định. Tuy nhiên, nhiều bất cập cũng đã xuất hiện.

Thông thường, các chuyến xe chở khách du lịch thường khởi hành từ Hà Nội vào buổi sáng; trở về trả khách tại các khách sạn vào buổi chiều. Do bị giới hạn thời gian hoạt động, nhiều tài xế lựa chọn dừng đỗ tại các tuyến ngoài khu vực cấm để chờ đến giờ được phép lưu thông hoặc chờ đón khách cho hành trình tiếp theo. Tuy nhiên, việc dừng đỗ các phương tiện kích thước lớn, đặc biệt trong giờ cao điểm, không chỉ gây ùn tắc mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Ghi nhận tại phố Nguyễn Khoái (Hà Nội), vào các khung giờ buổi sáng, không khó để bắt gặp hình ảnh các xe hợp đồng dừng đỗ ven đường để chờ đón/trả khách. Những phương tiện có kích thước lớn chiếm dụng một phần lòng đường, khiến dòng xe phía sau phải di chuyển chậm hoặc chuyển làn đột ngột. Phần lớn hành khách trên các xe này là người nước ngoài, di chuyển theo tour du lịch, lưu trú tại khu vực phố cổ.

Thực tế, những khu vực tập trung nhiều khách sạn lớn, nhiều địa điểm tham quan, du lịch nhất của Hà Nội đều nằm phía trong đường Vành đai 3, nhất là các phường Hoàn Kiếm, Cửa Nam, Ba Đình... Đây là khu vực có những danh thắng nổi tiếng như Lăng Bác, hồ Hoàn Kiếm, Hoàng thành Thăng Long, di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Di tích Nhà tù Hỏa Lò, phố cổ... Việc điều chỉnh thời gian để tránh khung giờ cấm sẽ ảnh hưởng lớn đến lịch trình du ngoạn của khách.

Du khách quốc tế sau một chặng bay dài để đến Việt Nam, lại tiếp tục phải chờ đợi đến giờ để xe được phép vào nội thành về khách sạn. Đây là cảm nhận đầu tiên của khách quốc tế khi đến Hà Nội nên ảnh hưởng rất nhiều đến cảm xúc của du khách sau đó. Hơn nữa, khung giờ hạn chế phương tiện lúc chiều tối trùng vào giờ ăn tối, sử dụng các dịch vụ du lịch đêm của khách quốc tế, nên khó để điều chỉnh.

Hiện, các doanh nghiệp buộc phải sử dụng biện pháp trung chuyển khách bằng phương tiện dưới 28 chỗ. Điều này gây phát sinh thêm những chi phí, làm đội giá tour. Ông Trần Văn Hiên, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch phường Hoàn Kiếm, cho biết: “Phải di chuyển nhiều lần, đổi nhiều xe, cũng dễ khiến du khách cảm thấy không thoải mái”.

Gần đây, một số đoàn khách quốc tế xuất phát từ nội thành Hà Nội đi Hạ Long đã buộc phải lùi giờ đón, cắt giảm điểm tham quan hoặc thay đổi lịch ăn uống để kịp lịch trình. Các doanh nghiệp lữ hành cho rằng, điều này thậm chí có nguy cơ khiến du khách bỏ qua Hà Nội để đi thẳng tới Sa Pa, Hà Giang, Ninh Bình...

Khó khăn nhất là các chương trình dã ngoại, du lịch học đường với đặc thù số lượng đông, thường sử dụng xe 45 chỗ để tối ưu cả về sức chứa và quản lý đoàn theo từng lớp học. Như vậy, các em từ địa phương khác phải đến nơi khi các điểm tham quan, di tích còn chưa mở cửa. "Chúng tôi sắp có đoàn hơn 1.000 học sinh tham gia chương trình giáo dục di sản tại Hoàng Thành Thăng Long, theo kế hoạch cũ là từ 8h - 10h30. Nếu sử dụng xe trên 29 chỗ, các cháu sẽ phải đến Hoàng Thành trước 6h sáng", đại diện một đơn vị cho biết.

Trong bối cảnh này, mới đây, Sở Du lịch Hà Nội đã tổ chức hội nghị trao đổi giữa các cơ quan chức năng với doanh nghiệp du lịch, vận tải, khách sạn... về phục vụ khách du lịch tại Thủ đô, theo các quy định mới liên quan đến hoạt động của phương tiện giao thông đường bộ trên địa bàn.

Tại hội nghị, Phòng Cảnh sát Giao thông cho biết sẽ tiếp nhận và xử lý hồ sơ cấp văn bản chấp thuận cho các phương tiện hoạt động trong phạm vi hạn chế trên địa bàn thành phố. Cụ thể, các phương tiện vận chuyển khách theo hợp đồng (bao gồm xe chở khách du lịch) được xem xét, chấp thuận để hoạt động 24/24h và di chuyển trong phạm vi khu vực hạn chế trên địa bàn thành phố.

Việc cấp văn bản chấp thuận tạo điều kiện cho xe ô tô vận tải khách du lịch trên 28 chỗ được hoạt động theo chương trình, hợp đồng du lịch đã ký kết với khách, không bị hạn chế về thời gian và lộ trình lưu thông. Việc triển khai nhằm tạo điều kiện cho các phương tiện có nhu cầu lưu thông trong khu vực hạn chế, đồng thời góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Hiện nay, cơ quan chức năng đã cấp phép cho 18 đơn vị. Hồ sơ được tiếp nhận tại trụ sở Phòng Cảnh sát giao thông, số 90 Trần Nhật Duật, phường Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Tại hội nghị, các doanh nghiệp du lịch nhìn chung thể hiện sự đồng thuận với chủ trương của Thành phố trong việc giảm ùn tắc giao thông, một vấn đề tồn tại lâu dài của Hà Nội. Các đơn vị đều cam kết tuân thủ quy định, sẵn sàng thích ứng và chuyển đổi nếu được hỗ trợ kịp thời. Tuy nhiên, trong giai đoạn đầu triển khai, sự xáo trộn là khó tránh khỏi và cần có các giải pháp trung gian để giảm “độ sốc” cho thị trường.

Các kiến nghị tập trung vào việc điều chỉnh khung giờ hạn chế, xây dựng các điểm trung chuyển ngoài vành đai 3, tổ chức phương tiện trung chuyển (xe điện, xe nhỏ), hoặc thiết lập “luồng xanh” dành riêng cho xe du lịch.

Trong thời gian tới, Sở Du lịch sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng của Thành phố và các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn trong việc theo dõi sát tình hình triển khai các quy định nêu trên; kịp thời nắm bắt, tổng hợp các khó khăn, vướng mắc phát sinh và thông tin.

Từ đó tiếp tục triển khai thực hiện theo chỉ đạo của Thành ủy, UBND Thành phố về việc quyết tâm giải quyết 2 điểm nghẽn: Trật tự đô thị và ùn tắc giao thông. Đồng thời tăng cường thông tin, hướng dẫn và hỗ trợ các doanh nghiệp du lịch, vận chuyển khách du lịch thích ứng, khắc phục khó khăn, ổn định hoạt động kinh doanh, thúc đẩy hoạt động du lịch trên địa bàn Thủ đô.

Trong bối cảnh du lịch trong nước phục hồi mạnh mẽ và thị trường quốc tế dần ổn định, TP. Hồ Chí Minh tiếp tục khẳng định vai trò là trung tâm du lịch hàng đầu cả nước khi ghi nhận gần 20 triệu lượt khách trong quý 1/2026...

Trong bối cảnh du lịch toàn cầu đang dần phục hồi sau những biến động lớn, Đà Nẵng đã nhanh chóng nắm bắt cơ hội để tái định vị là một điểm đến không chỉ hấp dẫn mà còn mang lại những trải nghiệm sâu sắc và chân thực...

Diễn ra từ ngày 10 đến 12/4 tại Hà Nội, Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam - VITM 2026 sẽ bao gồm nhiều hoạt động xúc tiến, kết nối giao thương và quảng bá điểm đến…

Các đòn đáp trả của Iran trên khắp Trung Đông đã khiến nhu cầu du lịch tại khu vực này gần như đóng băng, trong khi gián đoạn hàng không ảnh hưởng tới khoảng 526.000 hành khách mỗi ngày...

Ngày hội năm nay có chủ đề "Rộn ràng hè về" (Vibrant Summer Fest), hưởng ứng cột mốc kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976 - 2/7/2026) và nhằm kích cầu du lịch nội địa trong dịp hè 2026…

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Diễn đàn Kinh doanh và Đầu tư EU–Việt Nam 2026: Từ đối thoại đến hành động

Diễn đàn Kinh doanh và Đầu tư EU–Việt Nam 2026: Từ đối thoại đến hành động

Dự trữ dầu chiến lược của các nước G7

Thúc đẩy hợp tác EU - Việt Nam: Góc nhìn từ các Đại sứ châu Âu

