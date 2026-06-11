Nhóm khách hàng tiềm năng tiếp theo của ngành wellness

Từ vitamin hàng ngày đến các khu nghỉ dưỡng phục hồi cao cấp, các thương hiệu wellness đang chạy đua để đáp ứng nhu cầu của phụ nữ đang trong giai đoạn chuyển tiếp sang thiên chức làm mẹ...

Giai đoạn hậu sản từ lâu vẫn là một "vùng mờ" không chỉ với nhiều phụ nữ, mà ngay cả với giới y khoa. Trong một thập kỷ qua, các nhà nghiên cứu mới bắt đầu thực sự thấu hiểu và ghi nhận mức độ ảnh hưởng của "matrescence" - quá trình chuyển hóa khi một người phụ nữ trở thành người mẹ - lên cơ thể, tâm lý và sự phát triển của họ suốt phần đời còn lại.

Dù thuật ngữ này vẫn chưa xuất hiện trong hầu hết các từ điển hay được dùng phổ biến trong đời sống, những nghiên cứu khoa học mới nhất đang giúp các bà mẹ dần hiểu rõ hơn về những thay đổi mà họ đang trải qua.

Ngành công nghiệp wellness cũng đang chú ý đến điều này. Các sản phẩm làm đẹp, liệu pháp chăm sóc sức khỏe và chương trình nghỉ dưỡng nhiều ngày dành riêng cho các bà mẹ mới sinh đang trở thành một mảng kinh doanh tăng trưởng nhanh.

TỪ NGHIÊN CỨU ĐẾN THỊ TRƯỜNG

Năm 2019, nghiên cứu của các nhà thần kinh học người Tây Ban Nha công bố trên tạp chí Human Brain Mapping chỉ ra rằng matrescence tác động lên não bộ của phụ nữ sâu sắc không kém giai đoạn dậy thì. Đến năm 2023, một nghiên cứu trên tạp chí Cognitive Sciences làm rõ hơn những thay đổi này, cho thấy tính linh hoạt thần kinh của não bộ phụ nữ điều chỉnh vĩnh viễn để thích nghi với tải nhận thức lớn hơn sau khi sinh con.

Tính linh hoạt thần kinh của não bộ phụ nữ điều chỉnh vĩnh viễn để thích nghi với tải nhận thức lớn hơn sau khi sinh con.

Sự quan tâm ngày càng tăng đó đang gặp đúng thời điểm nền kinh tế wellness trị giá 6,8 nghìn tỷ USD sẵn sàng lao vào lĩnh vực sức khỏe phụ nữ hơn bao giờ hết. Chỉ một năm trước, ngành này bắt đầu khai thác chủ đề mãn kinh - một đề tài từng bị coi là "cấm kỵ" nay đã trở thành xu hướng tiêu dùng lớn mạnh, mở ra cơ hội thương mại khổng lồ.

Theo Viện Y tế Quốc gia Mỹ, mỗi năm có khoảng 27 triệu phụ nữ trải qua giai đoạn mãn kinh trên toàn cầu, nhưng con số phụ nữ sinh con trong cùng kỳ lên tới khoảng 130 triệu người, biến các bà mẹ trở thành một thị trường thậm chí còn lớn hơn. Tại Mỹ, sau khi sinh, các bà mẹ thường chỉ được khám hậu sản một lần duy nhất, thường vào khoảng sáu tuần sau sinh và sau đó phải tự xoay xở.

Tại Anh, các bà mẹ được chăm sóc nhiều hơn một chút nhờ các chuyến thăm khám tại nhà của nữ hộ sinh trong 10 ngày đầu, nhưng vẫn còn rất thiếu sự hỗ trợ dài hạn. Chỉ riêng trên Facebook, hàng nghìn "nhóm bà mẹ" đang lan rộng khắp nơi, tràn ngập những người phụ nữ đang tìm kiếm lời khuyên về các vấn đề về sức khỏe như chuột rút, rụng tóc sau sinh và vô số lo lắng khác.

DỊCH VỤ WELLNESS HẬU SẢN CHUYÊN SÂU KHÔNG DỄ TIẾP CẬN

Phần lớn những công nghệ hay phương pháp chăm sóc sức khỏe mới xuất hiện trong thị trường hậu sản lại không dễ tiếp cận như vitamin hay dầu dưỡng bụng, thậm chí không có cơ sở y học. Đồng thời, chúng cũng còn kém xa mô hình chăm sóc hậu sản đã ăn sâu vào văn hóa ở một vài nước châu Á và Nam Mỹ, nơi các bà mẹ mới sinh có thể dễ dàng tìm và chi trả cho người hỗ trợ sinh hoạt tại nhà trong tháng đầu, bao gồm cả tư vấn dinh dưỡng và hướng dẫn cho con bú.

Các gói nghỉ dưỡng phục hồi sau sinh dao động từ những liệu trình đơn lẻ đến các chương trình chăm sóc toàn diện nhiều ngày, có thể tiêu tốn hàng nghìn USD.

Một ngoại lệ đáng chú ý là các khu nghỉ dưỡng hậu sản, vốn đã phổ biến từ lâu ở Hàn Quốc và nay mới bắt đầu xuất hiện tại Mỹ. Tuy nhiên, điều này đặt hành trình chăm sóc sau sinh vào khuôn khổ của các spa khách sạn cao cấp khắp nơi, thay vì tại chính ngôi nhà của người phụ nữ. Các gói nghỉ dưỡng phục hồi sau sinh dao động từ những liệu trình đơn lẻ đến các chương trình chăm sóc toàn diện nhiều ngày, có thể tiêu tốn hàng nghìn USD.

Mức độ đón nhận thực tế vẫn còn khó định lượng. Shou Sugi Ban House - khu nghỉ dưỡng sức khỏe do phụ nữ làm chủ và vận hành tại Water Mill, New York - ra mắt chương trình matrescence retreat dưới dạng trải nghiệm nửa ngày, nguyên ngày hoặc qua đêm vào tháng 11/2025 (em bé không được mang theo).

Dù khách sạn từ chối tiết lộ con số đặt phòng, Taylor Rose Berry, giám đốc điều hành của khu nghỉ dưỡng, chia sẻ: "Các khách thường nói rằng họ cảm thấy được nhìn nhận - đôi khi là lần đầu tiên kể từ khi làm mẹ. Cảm giác được chăm sóc mà không phải chăm sóc cho ai khác, dù chỉ vài tiếng, là điều vô cùng quý giá".

Hầu hết đối tượng khách hàng mục tiêu của các trung tâm chăm sóc sức khỏe hậu thai sản này là những phụ nữ khá giả sống gần khu nghỉ dưỡng, có thể sắp xếp những khoảng thời gian ngắn cho bản thân.

Các dịch vụ spa hậu sản cũng đang xuất hiện tại Cheval Blanc Paris, Six Senses Kanuhura ở Maldives và Park Hyatt St. Kitts - tất cả đều từ chối chia sẻ hoặc chưa có số liệu về doanh thu. Riêng Four Seasons Hotel Hong Kong ghi nhận mức tăng trưởng 80% theo năm đối với các liệu trình chăm sóc hậu sản, bao gồm massage và craniosacral therapy, nhưng không cung cấp con số cụ thể.

Hầu hết đối tượng khách hàng mục tiêu của các trung tâm chăm sóc sức khỏe hậu thai sản này là những phụ nữ khá giả sống gần khu nghỉ dưỡng, có thể sắp xếp những khoảng thời gian ngắn cho bản thân - chứ không phải những người phải đi xa hay gửi con nhiều ngày liền để phục hồi.

Cheval Blanc Paris - thuộc sở hữu của LVMH - là một ví dụ điển hình khi hướng đến các bà mẹ tại Paris thông qua chương trình mang tên Haute Motherhood tại spa Dior, ra mắt vào tháng 12/2025. Với mức giá 2.600 euro (khoảng 3.036 USD), gói chăm sóc hậu sản này gộp và giảm giá nhiều liệu trình nhằm đáp ứng toàn diện nhu cầu sức khỏe của bà mẹ mới sinh trong vài tuần: chăm sóc da mặt, massage, Reiki, thở chánh niệm để điều hòa hệ thần kinh và Pilates để phục hồi cơ bụng và sàn chậu.

Haute Motherhood tại spa Dior.

Tuy nhiên, đa phần các dịch vụ chăm sóc hậu sản wellness chuyên sâu hay khu nghỉ dưỡng hậu sản thường dành cho các đối tượng khách hàng cấp cao, chưa thực sự phổ biến với người tiêu dùng tầm chung.

Vì vậy, làn song các dịch vụ wellness hướng vào các bà mẹ mới sinh cũng không thiếu tiếng nói phản biện. Với nhiều phụ nữ sau sinh, thay đổi chuẩn mực chăm sóc bản thân không phải là chuyện mua được sản phẩm đắt tiền hơn - mà là thúc đẩy xã hội thừa nhận chính xác về giai đoạn này, từ đó tạo ra sự nhận thức và hỗ trợ thiết thực hơn.

"Những bà mẹ mới sinh thực sự thiếu thốn nhất không phải là những gợi ý sản phẩm tốt hơn. Họ là những người cần cộng đồng, cần thông tin và cần cảm thấy rằng trải nghiệm của mình là có thật và được chia sẻ," Michelle Kennedy, nhà sáng lập kiêm CEO của Peanut - mạng xã hội dành cho các bà mẹ - nhận định.