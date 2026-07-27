Du lịch MICE “bắt tay” văn hóa để nâng chất trải nghiệm

Tại cuộc họp báo kinh tế - xã hội do UBND TP.HCM tổ chức mới đây, ông Nguyễn Hữu Ân, Phó Trưởng phòng Quy hoạch - Phát triển tài nguyên du lịch (Sở Du lịch TPHCM), cho biết trong 7 tháng đầu năm 2026, ngành du lịch tiếp tục ghi nhận kết quả tích cực…

Ảnh minh họa: Lữ hành Vietluxtour

Sau 7 tháng, TP.HCM ước đón hơn 7,13 triệu lượt khách quốc tế, tăng 42,7% so với cùng kỳ năm 2025, đạt gần 65% kế hoạch năm. Khách du lịch nội địa ước đạt 31,67 triệu lượt, hoàn thành hơn 63% kế hoạch. Tổng thu từ du lịch đạt khoảng 237.466 tỷ đồng, tăng 55,3% so với cùng kỳ và đã hoàn thành khoảng 72% chỉ tiêu doanh thu cả năm.

Trên nền tảng kết quả này, ngành du lịch đặt mục tiêu trong quý 3/2026 đón khoảng 3 triệu lượt khách quốc tế và 25 triệu lượt khách nội địa, đưa lũy kế doanh thu đạt khoảng 70% kế hoạch năm. Sang quý 4, ngành tiếp tục phấn đấu đón thêm 3 triệu lượt khách quốc tế và 10 triệu lượt khách nội địa, quyết tâm hoàn thành và vượt mục tiêu doanh thu 330.000 tỷ đồng trong năm 2026.

Theo ông Ân, để hiện thực hóa các mục tiêu này, ngành sẽ chuyển từ cách tiếp cận xem du lịch là một ngành dịch vụ đơn lẻ sang phát triển du lịch như một hệ sinh thái toàn diện, gắn kết lợi thế đô thị, công nghiệp, biển đảo và bản sắc văn hóa của thành phố. Các sản phẩm có khả năng tạo giá trị gia tăng cao như du lịch MICE, du lịch tàu biển và du lịch y tế sẽ được ưu tiên phát triển nhằm kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng mức chi tiêu của du khách.

ác sản phẩm có khả năng tạo giá trị gia tăng cao như du lịch MICE, du lịch tàu biển và du lịch y tế sẽ được ưu tiên phát triển. Ảnh: Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh

Trong đó, du lịch MICE được các doanh nghiệp lữ hành ghi nhận đang tiếp tục gia tăng cả về số lượng lẫn mức chi tiêu. Bà Trần Thị Bảo Thu, Giám đốc Tiếp thị - Truyền thông Công ty Vietluxtour, cho hay trong hai quý đầu năm 2026, thị trường du lịch MICE ghi nhận sức bật mạnh mẽ với lượng khách tăng khoảng 35% so với cùng kỳ năm trước. Không chỉ tăng về số lượng, xu hướng chi tiêu của khách MICE cũng có nhiều thay đổi.

Hiện nay, nhóm khách này sẵn sàng chi trả cao hơn 25 - 40% cho các trải nghiệm cá nhân hóa và cao cấp. Thay vì lịch trình dày đặc, xu hướng “Bleisure” (kết hợp công việc và nghỉ dưỡng) cùng “Wellness MICE” (MICE kết hợp chăm sóc sức khỏe, du lịch y tế) ngày càng được ưa chuộng. Các dịch vụ được khách MICE lựa chọn nhiều nhất gồm lưu trú tại các quần thể nghỉ dưỡng 5 sao có không gian hội nghị biệt lập, gala dinner ứng dụng công nghệ và các chương trình chăm sóc sức khỏe chuyên sâu.

Tuy nhiên, bà Bảo Thu cho rằng TP.HCM cần phát triển thêm các trung tâm hội chợ, triển lãm quy mô quốc tế với sức chứa trên 10.000 khách, đáp ứng yêu cầu tổ chức các hội nghị, triển lãm và sự kiện tầm cỡ thế giới. Đồng thời, phát huy lợi thế về hệ thống bệnh viện và cơ sở y tế chất lượng cao để hình thành hệ sinh thái MICE kết hợp du lịch y tế, phát triển các sản phẩm hội nghị gắn với tầm soát sức khỏe, chăm sóc sắc đẹp và nghỉ dưỡng, tạo lợi thế cạnh tranh khác biệt và mang lại nguồn thu ngoại tệ lớn.

Thị trường du lịch MICE ghi nhận sức bật mạnh mẽ với lượng khách tăng khoảng 35% so với cùng kỳ năm trước. Ảnh: Lữ hành Vietluxtour

Tại lễ ký kết Bản ghi nhớ hợp tác (MoU) giai đoạn 2026-2030 của Trung tâm Nghệ thuật TP.HCM và Trung tâm Xúc tiến Du lịch TP.HCM mới đây, ông Lê Hồng Sơn, Giám đốc Trung tâm, cho biết thời gian tới, trung tâm sẽ tiếp tục đầu tư, quảng bá các vở xiếc ăn khách như Mơ show, Vùng đất kỳ bí và xây dựng thêm nhiều chương trình biểu diễn có thể khai thác thường xuyên, hướng đến trở thành sản phẩm văn hóa du lịch đặc trưng của thành phố.

Các chương trình nghệ thuật sẽ được phát triển theo hướng phục vụ du lịch MICE, kinh tế đêm và các chương trình kích cầu, đồng thời xây dựng các gói trải nghiệm, vé ưu đãi và sản phẩm lưu niệm nhằm kéo dài thời gian lưu trú, gia tăng mức chi tiêu của du khách. Qua đó, TP.HCM kỳ vọng hình thành hệ sinh thái sản phẩm du lịch văn hóa đặc trưng và nâng cao sức cạnh tranh của điểm đến.

Chia sẻ trong khuôn khổ talkshow “Tiềm năng phát triển du lịch MICE TP.HCM”, ông Lê Trương Hiền Hòa, Phó Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM, khẳng định Nghị quyết số 62/2025/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ phát triển du lịch MICE đến năm 2030 là một quyết sách đúng thời điểm, tạo hành lang pháp lý quan trọng để đưa du lịch MICE trở thành trụ cột kinh tế của thành phố. Với nền tảng hiện tại, TP.HCM đã hội tụ đủ điều kiện để vươn tầm trở thành đô thị sự kiện tiêu biểu của khu vực.

Ông Lê Trương Hiền Hòa khẳng định Sở Du lịch TP.HCM định hướng cải cách theo hướng thực chất, gồm chuẩn hóa hồ sơ, hướng dẫn rõ ràng ngay từ đầu, tăng cường đối thoại và phối hợp liên ngành nhằm giảm cảm giác khó tiếp cận cho doanh nghiệp. Khi quy trình minh bạch, doanh nghiệp sẽ chủ động hơn trong việc xây dựng và khai thác sản phẩm MICE.

Các chương trình nghệ thuật sẽ được phát triển theo hướng phục vụ du lịch MICE, kinh tế đêm và các chương trình kích cầu. Ảnh: Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh

Từ góc độ doanh nghiệp, bà Nguyễn Thụy Tường Linh, Phó Tổng Giám đốc Saigontourist Group, đánh giá Nghị quyết 62 góp phần kích hoạt thị trường trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt. Chính sự cộng hưởng giữa chính sách hỗ trợ của thành phố và năng lực tổ chức toàn diện của doanh nghiệp đã tạo nên lợi thế cạnh tranh thực sự để thuyết phục những đoàn khách MICE khó tính nhất.

Dù vậy, bà Linh cho rằng: "Nghị quyết hiện đang áp dụng nguyên tắc lũy tiến (đoàn càng lớn hỗ trợ càng cao). Để thực sự tương xứng với các sự kiện quy mô hàng ngàn khách quốc tế, chúng tôi kỳ vọng trong tương lai sẽ có những khung hỗ trợ đặc biệt dành riêng cho các sự kiện mang tính chiến lược hoặc các hội nghị thượng đỉnh toàn cầu".

Bên cạnh các chương trình xúc tiến, như Hội chợ Du lịch Quốc tế TP.HCM lần thứ 20 (ITE HCMC 2026) dự kiến tổ chức trong quý 3, du lịch MICE sẽ tiếp tục được đẩy mạnh với mô hình "City – Industry – Beach – Island". Qua đó kết nối hoạt động hội nghị, hội thảo tại khu vực trung tâm với trải nghiệm tham quan công nghiệp, nghỉ dưỡng biển và đảo. Mô hình này được kỳ vọng kéo dài thời gian lưu trú bình quân của du khách từ khoảng 3,5 ngày lên trên 5 ngày, qua đó gia tăng hiệu quả kinh tế.

Nghị quyết 62 góp phần kích hoạt thị trường trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt. Ảnh: Saigontourist Travel

Cùng với đó, thành phố tiếp tục phát triển các tuyến du lịch đường thủy nội đô dọc sông Sài Gòn và mở rộng kết nối liên vùng đến Cần Giờ, Vũng Tàu và khu vực Bình Dương trước đây. TP.HCM cũng sẽ hoàn thiện sản phẩm "Ngắm TP. Hồ Chí Minh từ trên cao" bằng trực thăng nhằm phục vụ phân khúc khách có mức chi tiêu cao.

Kinh tế đêm cũng được xác định là một trong những động lực tăng trưởng mới thông qua việc phát triển các tổ hợp vui chơi, giải trí, phố đi bộ, chợ đêm và các chương trình văn hóa nghệ thuật thực cảnh nhằm kéo dài thời gian lưu trú của du khách.