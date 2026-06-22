TP.HCM cạnh tranh mạnh mẽ với các trung tâm MICE trong khu vực

Làn sóng dịch chuyển các sự kiện quốc tế lớn về khu vực châu Á đang mở ra cơ hội vàng cho thành phố. Tiếp tục nâng cấp hạ tầng, tối ưu năng lực tổ chức, làm phong phú trải nghiệm điểm đến, du lịch MICE TP.HCM hoàn toàn có khả năng cạnh tranh trong khu vực...

Diễn đàn Du lịch cấp cao tại ITE HCMC 2026 sẽ tập trung vào xu hướng phát triển thị trường du lịch MICE.

Từ ngày 11 - 19/6 vừa qua, Công ty Du lịch Vietravel đã tổ chức đón và phục vụ đoàn khách MICE hơn 1.000 người đến từ các thành phố lớn của Trung Quốc. Đoàn tham gia các hoạt động khảo sát, giao lưu doanh nghiệp, tham quan TP.HCM và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, đồng thời trải nghiệm văn hóa, ẩm thực và nghệ thuật truyền thống Việt Nam.

Một tháng trước đó, TP.HCM cũng đón đoàn khách MICE gồm 890 thành viên của một công ty bảo hiểm Indonesia do Công ty Cổ phần Du lịch Viking tổ chức. Đây là một trong những đoàn khách quốc tế lớn nhất đến thành phố kể từ khi Nghị quyết 62/2025/NQ-HĐND về cơ chế hỗ trợ và thu hút du lịch MICE được ban hành.

Để phục vụ đoàn khách MICE Trung Quốc, doanh nghiệp đã phải huy động đội ngũ điều hành, hướng dẫn viên và mạng lưới đối tác dịch vụ chuyên nghiệp trên toàn hành trình. Từ công tác đón, tiễn, bố trí lưu trú tại hệ thống khách sạn 4 – 5 sao ở trung tâm TP.HCM, đến việc tổ chức và phân luồng du khách theo từng chương trình hoạt động.

Đại diện Vietravel đánh giá việc liên tiếp đón các đoàn khách quốc tế quy mô lớn cho thấy sức hút ngày càng rõ nét của TP.HCM đối với phân khúc MICE cao cấp. Bên cạnh năng lực tổ chức của doanh nghiệp, hệ sinh thái dịch vụ du lịch và các chính sách hỗ trợ của thành phố cũng được xem là những yếu tố góp phần thu hút các đoàn khách quốc tế trong thời gian qua.

Đoàn khách MICE hơn 1.000 người đến từ các thành phố lớn của Trung Quốc.

"MICE là nhóm khách chi tiêu khá mạnh nên khi một đoàn lớn đến, không chỉ khách sạn hay hàng không hưởng lợi mà nhiều lĩnh vực khác cũng nhộn nhịp theo. Không riêng TP.HCM, các điểm đến ở miền Tây cũng hưởng lợi đáng kể", ông Hùng từ Viking nói.

Theo bà Trần Thị Bảo Thu, Giám đốc Tiếp thị - Truyền thông Công ty Vietluxtour, du lịch MICE tại TP.HCM đang ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực. Xu hướng nổi bật hiện nay là kết hợp giữa các hoạt động hội nghị, hội thảo với trải nghiệm khám phá văn hóa, di sản. Bên cạnh đó, các tập đoàn lớn ngày càng ưu tiên những sản phẩm du lịch gắn với tiêu chí phát triển bền vững (ESG), phù hợp với cam kết môi trường của doanh nghiệp.

Tại Họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn mới đây, ông Lê Trương Hiền Hòa, Phó Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM, cho biết du lịch MICE được xác định là thế mạnh của "siêu đô thị" TP.HCM, đồng thời là một trong những "mũi nhọn" của ngành du lịch giai đoạn tới. Theo ông Hiền Hòa, tác động của dòng khách này thể hiện rõ nét qua 2 khía cạnh.

Thứ nhất, mức chi tiêu vượt trội so và xu hướng lưu trú dài ngày. Dòng khách này cũng sử dụng đồng bộ chuỗi dịch vụ cao cấp, từ lưu trú 4-5 sao, trung tâm hội nghị chuẩn quốc tế, đến vận chuyển hạng sang... Thứ hai, giá trị của du lịch MICE tạo ra hiệu ứng số nhân, kích thích sự phát triển của ngành hàng không, thương mại, bán lẻ, vận tải, tổ chức sự kiện, truyền thông và xúc tiến đầu tư.

Không riêng TP.HCM, các điểm đến ở miền Tây cũng hưởng lợi đáng kể từ các đoàn khách MICE.

Đối với TP.HCM, khách MICE đóng vai trò tiếp thị trực tiếp, giúp nâng cao hình ảnh điểm đến. Năng lực quản trị đô thị, môi trường kinh doanh an toàn và hạ tầng, dịch vụ đẳng cấp của thành phố được khẳng định khi một sự kiện quốc tế quy mô lớn thành công.

Tiến sĩ Justin Matthew Pang, Chủ nhiệm cấp cao bộ môn Quản trị du lịch và khách sạn (Đại học RMIT), chỉ ra rằng trong bối cảnh Việt Nam đang trở thành điểm đến cho công việc và giải trí được ưa chuộng ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương, du lịch MICE có đà phát triển tốt.

Tuy nhiên, thị trường MICE đang chủ yếu đón tệp khách Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản. Nhìn xa hơn, TP.HCM nên đặt mục tiêu trở thành địa điểm MICE của khu vực Nam Á như Ấn Độ, Pakistan và Sri Lanka... Các quốc gia này có thị trường tăng trưởng mạnh và phát triển về kinh tế, kéo theo khả năng mở rộng hầu bao hơn.

Sở Du lịch TP.HCM cũng khẳng định dư địa tăng trưởng của du lịch MICE tại địa phương hiện được bảo chứng bởi nhiều yếu tố. Nền tảng hạ tầng vững chắc và năng lực điểm đến vượt trội với cửa ngõ hàng không lớn nhất cả nước, mạng lưới khách sạn cao cấp, trung tâm hội nghị - triển lãm quy mô cùng năng lực tổ chức sự kiện quốc tế chuyên nghiệp.

Du lịch MICE được xác định là thế mạnh của "siêu đô thị" TP.HCM.

Hệ sinh thái du lịch MICE đa trải nghiệm, bắt nhịp xu hướng toàn cầu. Không dừng lại ở hội nghị thuần túy, TP.HCM đang tối ưu hóa chuỗi cung ứng để kết hợp hài hòa giữa triển lãm, nghỉ dưỡng, văn hóa, ẩm thực đặc sắc, du lịch đường thủy và các trải nghiệm đô thị hiện đại.

Cùng với tiên phong đột phá về cơ chế, định hướng trở thành trung tâm du lịch MICE của TP.HCM giúp tăng tốc đầu tư các sự kiện quốc tế quy mô lớn, triển lãm chuyên ngành quốc tế, sự kiện văn hóa - thể thao tầm cỡ và các hoạt động kết nối thương mại toàn cầu.

Theo ông Hiền Hòa, nếu tiếp tục nâng chất hạ tầng, tối ưu hóa năng lực tổ chức, tô đậm trải nghiệm điểm đến và triển khai hiệu quả các đòn bẩy từ Nghị quyết, TP.HCM có đủ năng lực cạnh tranh sòng phẳng với các trung tâm du lịch MICE hàng đầu khu vực như Singapore, Bangkok hay Kuala Lumpur. "Mục tiêu tối thượng là từng bước khẳng định vững chắc vị thế của trung tâm du lịch MICE TP.HCM, định vị điểm đến không thể bỏ lỡ của châu Á", ông nhấn mạnh.

Tới đây, Diễn đàn Du lịch cấp cao trong khuôn khổ Hội chợ Du lịch Quốc tế TP.HCM - ITE HCMC 2026 dự kiến diễn ra từ ngày 30/8 – 6/9. Điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chính của ITE HCMC năm nay Hội chợ triển lãm thương mại du lịch thu hút khoảng 520 đơn vị tham gia; bao gồm các tổ chức xúc tiến du lịch, các tập đoàn khách sạn, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch, lữ hành… cùng các hãng hàng không trong nước và quốc tế.

Đầu tháng 5, gần 900 khách MICE từ Indonesia đang đến TP.HCM theo nhiều đợt và tham quan các điểm đến miền Tây như Mỹ Tho.

Đặc biệt, Diễn đàn Du lịch cấp cao tại ITE HCMC 2026 sẽ tập trung vào xu hướng phát triển thị trường du lịch MICE trong nước và quốc tế. Trong đó, chú trọng giới thiệu chính sách phát triển du lịch MICE của TP.HCM trong việc hỗ trợ thu hút các đoàn khách du lịch đến Thành phố tham dự hội nghị, hội thảo kết hợp tham quan du lịch.

Dịp này cũng diễn ra các diễn đàn, hội nghị, hội thảo chuyên đề xoay quanh xu hướng ứng dụng AI trong du lịch, du lịch sinh thái và bền vững… Bên cạnh đó, còn có chương trình khảo sát, giới thiệu khách mời quốc tế trải nghiệm thực tế các điểm đến, sản phẩm và dịch vụ du lịch mới trên địa bàn TP.HCM…