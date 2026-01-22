Những điểm đến được tìm kiếm nhiều nhất dịp Tết Bính Ngọ

Kỳ nghỉ Tết được xem là khoảng thời gian được mong đợi nhất trong cả năm cho việc sum họp gia đình hoặc đi du lịch nghỉ ngơi. Với gần 9 ngày nghỉ, năm nay là cơ hội để các gia đình tận dụng để đi du lịch, du xuân...

Để giúp các doanh nghiệp lữ hành nắm bắt bức tranh du lịch của mùa Tết năm nay, nền tảng du lịch trực tuyến Booking.com mới đây đã công bố dữ liệu tìm kiếm phản ánh mức độ quan tâm của du khách trong suốt kỳ nghỉ sắp tới.

Ông Branavan Aruljothi, Giám đốc quốc gia của Booking.com tại Việt Nam, chia sẻ: “Mùa Tết 2026 phản ánh sự đa dạng rõ rệt trong hành vi du lịch của du khách, từ xu hướng đi du lịch sớm để tránh mùa cao điểm đến các hành trình quốc tế ngắn ngày.

Dù nhu cầu là tìm đến những vùng đất có khí hậu mát mẻ như Đà Lạt hay sự quan tâm dành cho các điểm đến quốc tế như Ấn Độ và Nhật Bản, có thể thấy rằng du khách Việt đang ngày càng chủ động và có chủ đích hơn trong việc tận hưởng thời gian nghỉ lễ của mình”.

Dữ liệu cho thấy trong giai đoạn trước Tết, du khách Việt chủ yếu tìm kiếm các điểm nghỉ dưỡng quen thuộc trong nước, trong khi các điểm đến quốc tế ở châu Á ngày càng thu hút sự quan tâm của du khách nhờ khoảng cách gần và sự tiện lợi trong di chuyển.

hú Quốc dẫn đầu danh sách tìm kiếm giai đoạn trước Tết Nguyên đán.

Phú Quốc dẫn đầu danh sách tìm kiếm, tăng ba bậc so với cùng kỳ năm ngoái. Tiếp theo là Đà Nẵng, Nha Trang, TP.HCM, Đà Lạt, Hà Nội, Vũng Tàu, Mũi Né, Hội An và Huế. Ngoài top 10, Côn Đảo – hòn đảo nhỏ nổi tiếng với bờ biển yên bình cùng thời tiết đẹp vào khoảng tháng 1 và tháng 2 – cũng nổi lên là điểm đến được nhiều du khách yêu thích dịp trước Tết, tăng 6 bậc và xếp vị trí thứ 16.

Với du lịch quốc tế, Thái Lan tiếp tục là điểm đến nước ngoài được ưa chuộng nhất với bốn thành phố lọt top 10. Đặc biệt, New Delhi (Ấn Độ) ghi nhận mức tăng trưởng tìm kiếm hơn 500%, tăng đến 68 bậc và xếp vị trí thứ 12 trong bảng xếp hạng.

Những ngày cao điểm của kỳ nghỉ Tết cũng là lúc các hoạt động du lịch nhộn nhịp nhất trong năm. Lượng tìm kiếm của du khách Việt tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu tập trung vào các điểm nghỉ dưỡng và những thành phố có khí hậu mát mẻ, nơi cả gia đình có thể quây quần, thư giãn và nạp lại năng lượng.

Theo đó, Đà Lạt vươn lên trở thành điểm đến nội địa được tìm kiếm nhiều nhất dịp Tết, theo sau là Phú Quốc và Nha Trang. Phan Thiết và Sa Pa cũng ghi nhận mức tăng trưởng lượt tìm kiếm tăng gấp 5 lần so với năm ngoái, góp mặt trong top 10 những điểm đến được tìm kiếm nhiều nhất kỳ nghỉ Tết.

Đà Lạt là điểm đến nội địa được tìm kiếm nhiều nhất trong kỳ nghỉ Tết.

Với kỳ nghỉ kéo dài, du khách Việt có xu hướng mở rộng hành trình của mình đến các điểm đến xa hơn. Trong khi các điểm đến quen thuộc trong khu vực vẫn duy trì sức hút, xu hướng dịch chuyển sang các điểm đến xa hơn ngày càng rõ nét. Nhật Bản nổi lên là thị trường quốc tế được ưa chuộng dịp Tết 2026. Ngoài Tokyo - thành phố đứng thứ hai trong bảng xếp hạng, nhiều điểm đến khác như Osaka, Nagoya và Fukuoka cũng thu hút sự quan tâm đáng kể của du khách Việt dịp Tết Nguyên Đán.

Khi không khí nhộn nhịp của Tết dần lắng xuống cũng là lúc người Việt bắt đầu một hành trình du xuân, với những chuyến đi mang yếu tố văn hóa - tâm linh sâu sắc cùng xu hướng khám phá các điểm đến xa, giàu trải nghiệm.

Ở thị trường nội địa, các điểm nghỉ dưỡng quen thuộc như Đà Nẵng, Phú Quốc và TP.HCM tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng. Sau Tết, các sự kiện văn hóa và lễ hội theo mùa bắt đầu sôi động, kéo theo sự quan tâm ngày càng tăng của du khách đối với những điểm đến gắn liền với lễ hội truyền thống như Nha Trang, Đà Lạt, Hà Nội và Vũng Tàu.

Đáng chú ý, ngoài top 10, Tiến Xuân – nơi diễn ra Lễ hội chùa Tây Phương – ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng, tăng 412 bậc lên vị trí thứ 24, phản ánh sự quan tâm mạnh mẽ và bền bỉ của du khách đối với các lễ hội truyền thống dịp đầu năm.

Tiến Xuân – nơi diễn ra Lễ hội chùa Tây Phương – ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng.

Trên chiều bay quốc tế, các điểm đến quen thuộc trong khu vực như Bangkok, Tokyo, Kuala Lumpur và Singapore vẫn là lựa chọn hàng đầu cho kế hoạch du lịch đầu năm của du khách. Xu hướng tìm kiếm đang dần mở rộng sang các đô thị toàn cầu như Osaka, Paris, Chiang Mai và Sydney, khi du khách ngày càng chú trọng các trải nghiệm văn hóa sâu sắc.

Có thể nói, sau đà tăng mạnh của kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026, kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài 9 ngày được xem là cơ hội “vàng” để du lịch Việt Nam tiếp tục “đón sóng” tăng trưởng và tạo đà bứt phá trong năm 2026.

Theo các chuyên gia, thị trường du lịch Tết sẽ không tăng trưởng “nóng” về số lượng mà phát triển về chiều sâu. Khách hàng có xu hướng cân nhắc kỹ lưỡng hơn về giá trị chuyến đi. Du lịch Tết hiện nay không chỉ là “đi chơi” mà còn được xem là món quà tinh thần tái tạo năng lượng cho cả gia đình sau một năm nhiều biến động.

Do đó, dù kinh tế còn thách thức, nhu cầu vẫn rất khả quan ở phân khúc trung và cao cấp. Nhiều đơn vị lữ hành vẫn giữ đà tăng trưởng ổn định, ước tăng khoảng 15 - 20% so với cùng kỳ năm ngoái. Giám đốc Truyền thông và Tiếp thị của Công ty lữ hành Vietluxtour Trần Thị Bảo Thu cho biết, so với các năm trước, xu hướng đặt tour Tết đang phân hóa rõ rệt.

Thị trường du lịch Tết sẽ không tăng trưởng “nóng” về số lượng mà phát triển về chiều sâu.

Những nhóm khách gia đình và khách trung niên vẫn đặt tour sớm để giữ chỗ đẹp, khách sạn tốt và lịch trình ổn định. Trong khi đó, nhóm khách trẻ và khách quen thuộc với điểm đến có xu hướng đặt muộn hơn, thậm chí sát ngày khởi hành, để linh hoạt lịch nghỉ và tài chính

Bên cạnh đó, du khách Việt cũng quan tâm tới các Ưu đãi đầu năm 2026 (Early 2026 Deals) từ các nền tảng đặt chỗ như Booking.com, được áp dụng tại các cơ sở lưu trú trên khắp cả nước với mức giảm giá từ 15% đến 80%.