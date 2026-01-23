Hội chợ Xuân 2026 Đà Nẵng: Nơi giao thoa văn hóa và thương mại, truyền thống và hiện đại

Hội chợ Xuân 2026 tại thành phố Đà Nẵng không chỉ là một sự kiện thương mại thường niên mà còn là dịp để tôn vinh văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam...

Tối ngày 22/01, tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Đà Nẵng, Sở Công Thương thành phố tổ chức khai mạc Hội chợ Xuân 2026 thành phố Đà Nẵng. Được tổ chức vào dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ, hội chợ này mang trong mình sứ mệnh thúc đẩy tiêu thụ hàng Việt, đồng thời tạo cơ hội cho các doanh nghiệp quảng bá thương hiệu và mở rộng thị trường.

Phát biểu khai mạc Hội chợ, bà Đỗ Thị Quỳnh Trâm, Phó Giám đốc Sở Công Thương Đà Nẵng vui mừng chia sẻ: Năm nay, Hội chợ Xuân được tổ chức trong bối cảnh đặc biệt, chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, cả nước đang tập trung triển khai các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn mới, hướng tới tăng trưởng bền vững, phát huy nội lực và nâng cao đời sống nhân dân.

Bà Trâm kỳ vọng Hội chợ Xuân Bính Ngọ 2026 hứa hẹn sẽ là một điểm đến hấp dẫn cho người dân và du khách trong những ngày đầu năm mới. Đồng thời là cơ hội để các doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm đa dạng từ thực phẩm, đồ uống, đặc sản vùng miền đến thời trang, hóa mỹ phẩm và các sản phẩm công nghệ...

Đặc biệt, hội chợ còn là nơi để các sản phẩm OCOP và sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu được tỏa sáng, góp phần khẳng định chất lượng và giá trị của hàng Việt Nam.

Giới thiệu sản phẩm Sâm Ngọc Linh tại Hội chợ Xuân 2026. Ảnh Ngô Anh Văn

Theo Ban tổ chức, Hội chợ Xuân 2026 được diễn ra từ ngày 22/01 đến 27/01/2026, với quy mô hơn 200 gian hàng của 150 đơn vị tham gia đến từ 14 tỉnh thành trong nước, gồm Bắc Ninh, Hà Nội, Ninh Bình, Hưng Yên, Hải Phòng, Thanh Hóa, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Gia Lai, Khánh Hòa, Lâm Đồng, TP. Hồ Chí Minh, Đồng Tháp và hai tỉnh Champasak, Atapu (Lào).

Một trong những điểm nhấn của hội chợ là chương trình “Săn sale giờ vàng”, nơi các doanh nghiệp triển khai các chương trình khuyến mại hấp dẫn, thu hút sự quan tâm của người tiêu dùng. Bên cạnh đó, chương trình “Tuyên truyền giảm rác thải nhựa” cũng được tổ chức nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, khuyến khích lối sống xanh trong cộng đồng.

Giới thiệu sản phẩm Tây Bắc tại Hội chợ Xuân 2026. Ảnh Ngô Anh Văn

Hội chợ Xuân 2026 không chỉ là nơi giao thương mà còn là dịp để người dân và du khách trải nghiệm không khí Tết truyền thống qua các chương trình ca nhạc, triển lãm sinh vật cảnh và không gian check-in Tết.

Thông qua hội chợ, những giá trị mà sự kiện mang lại không chỉ dừng lại ở việc thúc đẩy tiêu thụ hàng hóa mà còn góp phần quan trọng trong việc bình ổn thị trường, tạo động lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của Đà Nẵng.

Là hoạt động thường niên được tổ chức mỗi khi Tết đến Xuân về, Hội chợ Xuân 2026 Đà Nẵng đã khẳng định vai trò của mình như một cầu nối giữa văn hóa và thương mại, giữa truyền thống và hiện đại. Hội chợ cũng nhằm tiếp tục triển khai hiệu quả các chương trình, hoạt động hưởng ứng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, góp phần xây dựng một hình ảnh Đà Nẵng –“Thành phố Thông minh”, năng động, phát triển và bền vững.