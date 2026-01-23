Thứ Sáu, 23/01/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Du lịch

Hội chợ Xuân 2026 Đà Nẵng: Nơi giao thoa văn hóa và thương mại, truyền thống và hiện đại

Ngô Anh Văn

23/01/2026, 10:33

Hội chợ Xuân 2026 tại thành phố Đà Nẵng không chỉ là một sự kiện thương mại thường niên mà còn là dịp để tôn vinh văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam...

Lãnh đạo ngành Công Thương Đà Nẵng thực hiện nghi thức khai mạc Hội chợ Xuân 2026 Đà Nẵng. Ảnh Ngô Anh Văn
Lãnh đạo ngành Công Thương Đà Nẵng thực hiện nghi thức khai mạc Hội chợ Xuân 2026 Đà Nẵng. Ảnh Ngô Anh Văn

Tối ngày 22/01, tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Đà Nẵng, Sở Công Thương thành phố tổ chức khai mạc Hội chợ Xuân 2026 thành phố Đà Nẵng. Được tổ chức vào dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ, hội chợ này mang trong mình sứ mệnh thúc đẩy tiêu thụ hàng Việt, đồng thời tạo cơ hội cho các doanh nghiệp quảng bá thương hiệu và mở rộng thị trường.

Phát biểu khai mạc Hội chợ, bà Đỗ Thị Quỳnh Trâm, Phó Giám đốc Sở Công Thương Đà Nẵng vui mừng chia sẻ: Năm nay, Hội chợ Xuân được tổ chức trong bối cảnh đặc biệt, chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, cả nước đang tập trung triển khai các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn mới, hướng tới tăng trưởng bền vững, phát huy nội lực và nâng cao đời sống nhân dân.

Bà Trâm kỳ vọng Hội chợ Xuân Bính Ngọ 2026 hứa hẹn sẽ là một điểm đến hấp dẫn cho người dân và du khách trong những ngày đầu năm mới. Đồng thời là cơ hội để các doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm đa dạng từ thực phẩm, đồ uống, đặc sản vùng miền đến thời trang, hóa mỹ phẩm và các sản phẩm công nghệ...

Đặc biệt, hội chợ còn là nơi để các sản phẩm OCOP và sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu được tỏa sáng, góp phần khẳng định chất lượng và giá trị của hàng Việt Nam.

Giới thiệu sản phẩm Sâm Ngọc Linh tại Hội chợ Xuân 2026. Ảnh Ngô Anh Văn
Giới thiệu sản phẩm Sâm Ngọc Linh tại Hội chợ Xuân 2026. Ảnh Ngô Anh Văn

Theo Ban tổ chức, Hội chợ Xuân 2026 được diễn ra từ ngày 22/01 đến 27/01/2026, với quy mô hơn 200 gian hàng của 150 đơn vị tham gia đến từ 14 tỉnh thành trong nước, gồm Bắc Ninh, Hà Nội, Ninh Bình, Hưng Yên, Hải Phòng, Thanh Hóa, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Gia Lai, Khánh Hòa, Lâm Đồng, TP. Hồ Chí Minh, Đồng Tháp và hai tỉnh Champasak, Atapu (Lào).

Một trong những điểm nhấn của hội chợ là chương trình “Săn sale giờ vàng”, nơi các doanh nghiệp triển khai các chương trình khuyến mại hấp dẫn, thu hút sự quan tâm của người tiêu dùng. Bên cạnh đó, chương trình “Tuyên truyền giảm rác thải nhựa” cũng được tổ chức nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, khuyến khích lối sống xanh trong cộng đồng. 

Giới thiệu sản phẩm Tây Bắc tại Hội chợ Xuân 2026. Ảnh Ngô Anh Văn
Giới thiệu sản phẩm Tây Bắc tại Hội chợ Xuân 2026. Ảnh Ngô Anh Văn

Hội chợ Xuân 2026 không chỉ là nơi giao thương mà còn là dịp để người dân và du khách trải nghiệm không khí Tết truyền thống qua các chương trình ca nhạc, triển lãm sinh vật cảnh và không gian check-in Tết. 

Thông qua hội chợ, những giá trị mà sự kiện mang lại không chỉ dừng lại ở việc thúc đẩy tiêu thụ hàng hóa mà còn góp phần quan trọng trong việc bình ổn thị trường, tạo động lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của Đà Nẵng.

Là hoạt động thường niên được tổ chức mỗi khi Tết đến Xuân về, Hội chợ Xuân 2026 Đà Nẵng đã khẳng định vai trò của mình như một cầu nối giữa văn hóa và thương mại, giữa truyền thống và hiện đại. Hội chợ cũng nhằm tiếp tục triển khai hiệu quả các chương trình, hoạt động hưởng ứng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, góp phần xây dựng một hình ảnh Đà Nẵng –“Thành phố Thông minh”, năng động, phát triển và bền vững.

Những điểm đến được tìm kiếm nhiều nhất dịp Tết Bính Ngọ

15:09, 22/01/2026

Những điểm đến được tìm kiếm nhiều nhất dịp Tết Bính Ngọ

Phú Quốc đón làn sóng khách du lịch bùng nổ

10:10, 21/01/2026

Phú Quốc đón làn sóng khách du lịch bùng nổ

Lễ hội Cơm mới của người Mường tại Ninh Bình trở thành Di sản quốc gia

14:46, 20/01/2026

Lễ hội Cơm mới của người Mường tại Ninh Bình trở thành Di sản quốc gia

Từ khóa:

du lịch Hội chợ Xuân 2026 Đà Nẵng khuyến mại hấp dẫn sản phẩm OCOP Vneconomy

Đọc thêm

Giảm rác thải nhựa để phát triển du lịch xanh

Giảm rác thải nhựa để phát triển du lịch xanh

Từ năm 2023 - 2024, với sự đồng hành của Chương trình Phát triển của Liên hợp quốc (UNDP), Hiệp hội Du lịch Việt Nam đã triển khai Dự án “Giảm thiểu rác thải nhựa trong lĩnh vực du lịch ở Việt Nam” và đạt được kết quả tích cực…

Việt Nam giữa làn sóng tăng trưởng du lịch toàn cầu

Việt Nam giữa làn sóng tăng trưởng du lịch toàn cầu

UN Tourism công bố số liệu cho thấy ngành du lịch thế giới đã đạt mốc kỷ lục mới trong năm 2025 với 1,52 tỷ lượt khách quốc tế. Châu Á chứng kiến số lượt khách du lịch quốc tế tăng 6%, đạt 331 triệu lượt, tương đương 91% so với mức trước đại dịch…

Tiềm năng của du lịch trường thọ

Tiềm năng của du lịch trường thọ

Với một bộ phận người tiêu dùng sẵn sàng chi tiêu mạnh tay để chăm sóc sức khoẻ, du lịch cũng đang trở thành một công cụ để tối ưu hóa cơ thể và lối sống...

Những điểm đến được tìm kiếm nhiều nhất dịp Tết Bính Ngọ

Những điểm đến được tìm kiếm nhiều nhất dịp Tết Bính Ngọ

Kỳ nghỉ Tết được xem là khoảng thời gian được mong đợi nhất trong cả năm cho việc sum họp gia đình hoặc đi du lịch nghỉ ngơi. Với gần 9 ngày nghỉ, năm nay là cơ hội để các gia đình tận dụng để đi du lịch, du xuân...

Giá vé tàu, vé máy bay Tết đều ở ngưỡng cao

Giá vé tàu, vé máy bay Tết đều ở ngưỡng cao

Chỉ còn gần một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán, thị trường vé máy bay, tàu hỏa đã sớm “nóng” lên. Nhiều tuyến đường bay, đường sắt hiện ghi nhận tình trạng khan vé, giá cao, trong khi vận tải đường bộ vẫn bảo đảm đáp ứng nhu cầu của hành khách dịp cao điểm cuối năm...

Dòng sự kiện

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Du lịch di sản: Bảo tồn để phát triển

eMagazine

Du lịch di sản: Bảo tồn để phát triển

So sánh tiềm năng đất hiếm của Greenland với các quốc gia khác trên thế giới

Thế giới

So sánh tiềm năng đất hiếm của Greenland với các quốc gia khác trên thế giới

Điện toán biên bước chuyển trong đổi mới điện toán

eMagazine

Điện toán biên bước chuyển trong đổi mới điện toán

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Thanh khoản đột ngột giảm mạnh, cổ phiếu chứng khoán ngược sóng

Chứng khoán

2

Trái táo Pháp chinh phục người tiêu dùng Việt Nam và châu Á

Tiêu & Dùng

3

Quan niệm sai lầm “gầy là khỏe”

Sức khỏe

4

Lãi suất huy động có thể tăng thêm cao nhất 1,5% trong năm 2026?

Chứng khoán

5

Biến đổi khí hậu thách thức sự phát triển bền vững của Tây Nguyên

Kinh tế xanh

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy