Hội chợ Xuân 2026 Đà Nẵng: Nơi giao thoa văn hóa và thương mại, truyền thống và hiện đại

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Sáu, 23/01/2026
Ngô Anh Văn
23/01/2026, 10:33
Hội chợ Xuân 2026 tại thành phố Đà Nẵng không chỉ là một sự kiện thương mại thường niên mà còn là dịp để tôn vinh văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam...
Tối ngày 22/01, tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Đà Nẵng, Sở Công Thương thành phố tổ chức khai mạc Hội chợ Xuân 2026 thành phố Đà Nẵng. Được tổ chức vào dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ, hội chợ này mang trong mình sứ mệnh thúc đẩy tiêu thụ hàng Việt, đồng thời tạo cơ hội cho các doanh nghiệp quảng bá thương hiệu và mở rộng thị trường.
Phát biểu khai mạc Hội chợ, bà Đỗ Thị Quỳnh Trâm, Phó Giám đốc Sở Công Thương Đà Nẵng vui mừng chia sẻ: Năm nay, Hội chợ Xuân được tổ chức trong bối cảnh đặc biệt, chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, cả nước đang tập trung triển khai các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn mới, hướng tới tăng trưởng bền vững, phát huy nội lực và nâng cao đời sống nhân dân.
Bà Trâm kỳ vọng Hội chợ Xuân Bính Ngọ 2026 hứa hẹn sẽ là một điểm đến hấp dẫn cho người dân và du khách trong những ngày đầu năm mới. Đồng thời là cơ hội để các doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm đa dạng từ thực phẩm, đồ uống, đặc sản vùng miền đến thời trang, hóa mỹ phẩm và các sản phẩm công nghệ...
Đặc biệt, hội chợ còn là nơi để các sản phẩm OCOP và sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu được tỏa sáng, góp phần khẳng định chất lượng và giá trị của hàng Việt Nam.
Theo Ban tổ chức, Hội chợ Xuân 2026 được diễn ra từ ngày 22/01 đến 27/01/2026, với quy mô hơn 200 gian hàng của 150 đơn vị tham gia đến từ 14 tỉnh thành trong nước, gồm Bắc Ninh, Hà Nội, Ninh Bình, Hưng Yên, Hải Phòng, Thanh Hóa, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Gia Lai, Khánh Hòa, Lâm Đồng, TP. Hồ Chí Minh, Đồng Tháp và hai tỉnh Champasak, Atapu (Lào).
Một trong những điểm nhấn của hội chợ là chương trình “Săn sale giờ vàng”, nơi các doanh nghiệp triển khai các chương trình khuyến mại hấp dẫn, thu hút sự quan tâm của người tiêu dùng. Bên cạnh đó, chương trình “Tuyên truyền giảm rác thải nhựa” cũng được tổ chức nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, khuyến khích lối sống xanh trong cộng đồng.
Hội chợ Xuân 2026 không chỉ là nơi giao thương mà còn là dịp để người dân và du khách trải nghiệm không khí Tết truyền thống qua các chương trình ca nhạc, triển lãm sinh vật cảnh và không gian check-in Tết.
Thông qua hội chợ, những giá trị mà sự kiện mang lại không chỉ dừng lại ở việc thúc đẩy tiêu thụ hàng hóa mà còn góp phần quan trọng trong việc bình ổn thị trường, tạo động lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của Đà Nẵng.
Là hoạt động thường niên được tổ chức mỗi khi Tết đến Xuân về, Hội chợ Xuân 2026 Đà Nẵng đã khẳng định vai trò của mình như một cầu nối giữa văn hóa và thương mại, giữa truyền thống và hiện đại. Hội chợ cũng nhằm tiếp tục triển khai hiệu quả các chương trình, hoạt động hưởng ứng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, góp phần xây dựng một hình ảnh Đà Nẵng –“Thành phố Thông minh”, năng động, phát triển và bền vững.
Từ năm 2023 - 2024, với sự đồng hành của Chương trình Phát triển của Liên hợp quốc (UNDP), Hiệp hội Du lịch Việt Nam đã triển khai Dự án “Giảm thiểu rác thải nhựa trong lĩnh vực du lịch ở Việt Nam” và đạt được kết quả tích cực…
UN Tourism công bố số liệu cho thấy ngành du lịch thế giới đã đạt mốc kỷ lục mới trong năm 2025 với 1,52 tỷ lượt khách quốc tế. Châu Á chứng kiến số lượt khách du lịch quốc tế tăng 6%, đạt 331 triệu lượt, tương đương 91% so với mức trước đại dịch…
Với một bộ phận người tiêu dùng sẵn sàng chi tiêu mạnh tay để chăm sóc sức khoẻ, du lịch cũng đang trở thành một công cụ để tối ưu hóa cơ thể và lối sống...
Kỳ nghỉ Tết được xem là khoảng thời gian được mong đợi nhất trong cả năm cho việc sum họp gia đình hoặc đi du lịch nghỉ ngơi. Với gần 9 ngày nghỉ, năm nay là cơ hội để các gia đình tận dụng để đi du lịch, du xuân...
Chỉ còn gần một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán, thị trường vé máy bay, tàu hỏa đã sớm “nóng” lên. Nhiều tuyến đường bay, đường sắt hiện ghi nhận tình trạng khan vé, giá cao, trong khi vận tải đường bộ vẫn bảo đảm đáp ứng nhu cầu của hành khách dịp cao điểm cuối năm...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2025, triển vọng 2026 (VEPF)
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Sức khỏe
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: