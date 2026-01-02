Huế rộn ràng đón những vị khách đầu tiên năm 2026

Ngày 01/01/2026, thành phố Huế tổ chức chuỗi hoạt động chào mừng những du khách đầu tiên đến bằng đường hàng không và đường hàng hải, mở đầu cho năm mới với kỳ vọng bứt phá của ngành du lịch.

Sáng 01/01/2026, Sở Du lịch thành phố Huế phối hợp với Cảng vụ Hàng không miền Trung, Cảng Hàng không quốc tế Phú Bài và Chi nhánh Tổng công ty Hàng không Việt Nam tại Huế tổ chức chương trình chào mừng chuyến bay và những du khách đầu tiên đến Huế trong năm mới 2026.

Đúng 7 giờ sáng, chuyến bay VN1541 của Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) khởi hành từ Hà Nội đã hạ cánh an toàn xuống Cảng Hàng không quốc tế Phú Bài, đưa hơn 180 hành khách đến Huế trong thời khắc đầu tiên của năm mới.

Những hành khách đầu tiên, cùng cơ trưởng và tiếp viên trưởng chuyến bay, đã được lãnh đạo thành phố, ngành du lịch và các đơn vị liên quan đón tiếp nồng nhiệt, tặng hoa và quà lưu niệm chúc mừng năm mới.

Đặc biệt, hai hành khách may mắn nhất trên chuyến bay đã được trao tặng hai vé máy bay khứ hồi nội địa của Vietnam Airlines cùng quà lưu niệm của Sở Du lịch thành phố Huế. Các hành khách còn lại cũng được nhận quà lưu niệm, thưởng thức chương trình múa lân rộn ràng và những lời chúc tốt đẹp đầu năm mới, tạo nên không khí thân thiện, ấm áp, đậm đà bản sắc văn hóa Huế.

Chuyến bay VN1541 của Vietnam Airlines hạ cánh xuống Phú Bài lúc 7 giờ sáng ngày 01/01/2026.

Hơn 180 hành khách trên chuyến bay đầu tiên đến Huế trong thời khắc đầu năm mới.





Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Thanh Bình tặng hoa và quà chào đón những du khách đầu tiên đến thành phố Huế bằng đường hàng không năm 2026.

Hai hành khách may mắn nhất trên chuyến bay được trao vé máy bay khứ hồi nội địa của Vietnam Airlines.

Trưa ngày 01/01/2026, tại Cảng Chân Mây cũng đã diễn ra chương trình chào mừng chuyến tàu du lịch và những du khách đầu tiên đến thành phố Huế bằng đường hàng hải. Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Hoàng Hải Minh đã đến tham dự và chào đón những vị khách đầu tiên “xông đất” thành phố.

Đây là sự kiện do Sở Du lịch thành phố Huế phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức nhằm gửi lời chào mừng nồng nhiệt đến những vị khách đầu tiên đến Huế trong năm mới bằng đường hàng hải, mở đầu cho chuỗi hoạt động du lịch sôi động trong năm mới và khẳng định vị thế của Huế là điểm đến hấp dẫn, an toàn và thân thiện; Đồng thời, quảng bá hình ảnh văn hóa, con người và du lịch Cố đô Huế đến với bạn bè trong nước và quốc tế.

Tại Cảng Chân Mây những du khách trên chuyến tàu du lịch ADORA MEDITERRANEA đã được lãnh đạo UBND thành phố Huế, Sở Du lịch, Công ty Cổ phần Cảng Chân Mây và các đơn vị phối hợp tặng hoa, quà, chụp hình lưu niệm và thưởng thức các tiết mục nghệ thuật chào mừng từ những phút đầu tiên đặt chân đến thành phố Huế.

Tàu du lịch có tên ADORA MEDITERRANEA; Quốc tịch: BAHAMAS; Hãng tàu: Adora cruises, cập cảng vào lúc 12h00 và rời cảng vào lúc 22h00 cùng ngày. Chuyến tàu này mang theo 2680 hành khách và 920 thuyền viên, chủ yếu là khách đến từ Trung Quốc, Hongkong…

Du khách quốc tế hào hứng khi đặt chân đến Huế trong ngày đầu năm mới.

Gần 1.000 du khách lựa chọn tham quan Huế và Đà Nẵng trong hành trình từ tàu biển.

Khoảnh khắc chụp hình lưu niệm giữa lãnh đạo thành phố Huế và du khách quốc tế.

Năm 2026, với kỳ vọng tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực của ngành du lịch và khai thác hiệu quả các lợi thế về di sản, văn hóa và hạ tầng du lịch đô thị, thành phố Huế phấn đấu đón khoảng 7,0 – 7,5 triệu lượt khách; tổng thu từ du lịch đạt khoảng 15.000 tỷ đồng.

Từ đó góp phần khẳng định du lịch – dịch vụ là ngành kinh tế chủ lực, đồng thời nâng cao trải nghiệm và mở rộng thị trường theo hướng bền vững, an toàn và thân thiện, qua đó tăng sức hấp dẫn và khả năng cạnh tranh của điểm đến Huế.