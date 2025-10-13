Du lịch sinh thái Việt Nam gây ấn tượng tại diễn đàn quốc tế

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Theo thống kê, Việt Nam có khoảng 920 loài chim đặc hữu, di trú và là "kho báu" vô giá của thiên nhiên, đã và đang mời gọi những bước chân đam mê du lịch sinh thái…
Trong các ngày 11 - 12/10 tại tại thành phố Mérida, miền Tây Venezuela, đã diễn ra “Đại hội thế giới lần thứ nhất về Du lịch khám phá đời sống chim hoang dã” (Congreso Mundial de Aviturismo) với sự tham gia của các chuyên gia du lịch sinh thái, học giả, các nhà khoa học đến từ hơn 21 quốc gia, trong đó có Việt Nam.
Trình bày tham luận trong phiên bế mạc hôm 12/10, đại diện cho đoàn Việt Nam, nhà điểu học Nguyễn Hoài Bảo nhấn mạnh vai trò của lĩnh vực du lịch sinh thái trong quá trình thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, mang lại nguồn thu nhập ổn định cho người dân bản địa thông qua hoạt động hướng dẫn, cung cấp dịch vụ lưu trú, ẩm thực và kinh doanh các sản phẩm thủ công và nông sản địa phương.
Theo ông Nguyễn Hoài Bảo, du lịch sinh thái còn giúp bảo tồn môi trường qua việc tạo nguồn kinh phí trực tiếp cho việc bảo vệ hệ sinh thái, đa dạng sinh học và nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ tài nguyên. Bên cạnh đó, hoạt động du lịch có trách nhiệm còn giúp du khách trải nghiệm, học hỏi về thiên nhiên, đồng thời gìn giữ, tôn vinh và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của cộng đồng bản địa.
Nhà điểu học Nguyễn Hoài Bảo là người sáng lập Wildtour - đơn vị tiên phong và dày dặn kinh nghiệm hàng đầu trong lĩnh vực du lịch ngắm chim tại Việt Nam. Ông cũng là một giảng viên Trường đại học Khoa học tự nhiên - Đại học Quốc gia TP.HCM, kiêm nhiếp ảnh gia và nhà hoạt động xã hội vì môi trường.
Theo ông Bảo, từ thời điểm hiện tại (tháng 11) là mùa khô cho đến đầu mùa mưa vào năm sau (tháng 5) là khoảng thời gian lý tưởng để ngắm chim Việt Nam. Hai tháng cuối năm có thời tiết thuận lợi và đông đảo loài chim di cư từ phương bắc đến trú đông tại các vùng ngập nước ven biển từ Vườn quốc gia Xuân Thủy (Nam Định) cho đến Cần Giờ (TP.HCM) và Bến Tre ở miền Nam...
Từ tháng 1 đến tháng 4 thì phù hợp tour du lịch ở các khu rừng nhiệt đới như: Vườn quốc gia Cát Tiên (Đồng Nai), Bidoup - Núi Bà (Lâm Đồng), Phong Nha - Kẻ Bàng (Quảng Bình), Cúc Phương (Ninh Bình), Tam Đảo (Vĩnh Phúc)... khi nhiều loài chim khoe tiếng hót lảnh lót, trưng trổ bộ lông rực rỡ.
Tại Việt Nam, thị trường ban đầu chủ yếu dành cho khách quốc tế, tập trung ở các nước phát triển tại châu Âu và Bắc Mỹ. Sau năm 2015, tour ngắm chim Việt Nam có thêm nguồn khách từ Thái Lan, Singapore. Đến nay, lượng khách mở rộng thêm nhóm yêu thích sáng tác nhiếp ảnh thiên nhiên hoang dã của Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Ấn Độ...
Dù tour du lịch ngắm chim thuộc phân khúc cao cấp với giá tour dài ngày trung bình dao động từ 3.000 - 6.000 USD/khách (khoảng 75 - 150 triệu đồng), đại diện Wildtour cho biết, đơn vị này đã kín chỗ mọi tour tới hết năm 2026.
Chuyên gia điểu học nhấn mạnh, tour du lịch ngắm chim đem lại nhiều giá trị như: Đa dạng hóa sản phẩm du lịch, giải quyết nhu cầu lao động, tăng nguồn tài chính hỗ trợ công tác bảo tồn, lan tỏa và khuyến khích ý thức bảo vệ môi trường của cả khách tham quan lẫn người dân bản địa...
Năm nay, "Congreso Mundial de Aviturismo" quy tụ chuyên gia, học giả và nhà nghiên cứu hàng đầu môi trường, hệ sinh thái và du lịch bền vững từ hơn 20 quốc gia. Sự kiện được xem là cột mốc mở đầu cho xu hướng du lịch sinh thái gắn với bảo tồn đa dạng sinh học trên phạm vi toàn cầu.
Phát biểu tại sự kiện, Bộ trưởng Du lịch Venezuela Leticia Gómez nhấn mạnh sự kiện nhằm định vị Venezuela như một “thiên đường sinh thái” trên thế giới. Với 1.426 loài chim, trong đó 58 loài đặc hữu, Venezuela đang dần khẳng định tiềm năng trở thành trung tâm thu hút du khách quốc tế yêu thích khám phá và trải nghiệm thiên nhiên hoang dã.
Theo bà Gómez, phát triển du lịch sinh thái không chỉ là chiến lược kinh tế, mà còn là “con đường xanh” hướng tới tương lai bền vững của đất nước.
Được tổ chức tại bang Mérida nằm trên dãy Andes -một trong những khu vực có mức độ đa dạng sinh học cao nhất thế giới, "Congreso Mundial de Aviturismo" mở ra cơ hội hợp tác rộng lớn giữa các quốc gia trong việc chia sẻ kinh nghiệm bảo tồn, phát triển các sản phẩm du lịch ngắm chim thân thiện với môi trường, cũng như kết nối các doanh nghiệp lữ hành giữa hai khu vực Đông Nam Á và Nam Mỹ.
Trước đó, phát biểu tại buổi tiếp thân mật đại diện đoàn Việt Nam, Đại sứ Việt Nam tại Venezuela Vũ Trung Mỹ khẳng định Việt Nam tự hào góp mặt tại diễn đàn quốc tế này, nơi các quốc gia cùng chung tay gìn giữ di sản thiên nhiên của nhân loại.
Với hơn gần 1.000 loài chim cùng hệ sinh thái phong phú, Việt Nam coi du lịch sinh thái gắn với bảo tồn đa dạng sinh học là hướng phát triển bền vững. Trên cơ sở đó, Việt Nam mong muốn mở rộng hợp tác với Venezuela và các quốc gia Nam Mỹ, để du lịch không chỉ là hành trình khám phá, mà còn là trách nhiệm với Trái Đất xanh.
