Thứ Tư, 08/10/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Du lịch

Chà Rào – Chà Cùng: Khám phá vẻ đẹp nguyên sơ Trường Sơn

Thiên Anh

08/10/2025, 08:17

Theo quyết định mới, hoạt động khai thác du lịch Chà Rào – Chà Cùng sẽ được tiếp tục tạm thời trong vòng 12 tháng kể từ ngày có văn bản của UBND tỉnh Quảng Trị...

Các hoạt động trải nghiệm thú vị tại Chà Rào – Chà Cùng.
Các hoạt động trải nghiệm thú vị tại Chà Rào – Chà Cùng.

Ngày 7/10, UBND xã Trường Sơn (tỉnh Quảng Trị) cho biết, UBND tỉnh đã đồng ý chủ trương cho phép Ban Quản lý Rừng phòng hộ Quảng Ninh tiếp tục liên kết với Công ty TNHH SX-TM Trường Tuấn khai thác tạm thời sản phẩm du lịch “Khám phá thiên nhiên Chà Rào – Chà Cùng”.

Dự án này bắt đầu từ cuối năm 2022, nay được kéo dài thêm 12 tháng, mở ra cơ hội phát triển du lịch sinh thái gắn với cộng đồng, vừa bảo tồn rừng, vừa tạo sinh kế bền vững cho đồng bào Bru – Vân Kiều.

CHỦ TRƯƠNG TIẾP TỤC KHAI THÁC DU LỊCH SINH THÁI

Đây là sự nối dài của quá trình thí điểm bắt đầu từ cuối năm 2022, khi khu vực suối Chà Rào – Chà Cùng lần đầu được cấp phép đưa vào khai thác du lịch. Trong quá trình khai thác, nếu tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án quy mô lớn như khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí hay các công trình khác, hoạt động tạm thời sẽ dừng lại để nhường chỗ cho những dự án lâu dài.

Điều này thể hiện định hướng rõ ràng của tỉnh trong việc phát triển du lịch gắn với quy hoạch tổng thể, tránh tình trạng manh mún. UBND tỉnh cũng giao Sở Nông nghiệp và Sở Tài nguyên Môi trường phối hợp chỉ đạo Ban Quản lý Rừng phòng hộ Quảng Ninh vừa khai thác sản phẩm du lịch vừa gắn với nhiệm vụ bảo vệ và phát triển rừng.

Khám phá hệ sinh thái đa dạng giữa đại ngàn Trường Sơn.
Khám phá hệ sinh thái đa dạng giữa đại ngàn Trường Sơn.

Đồng thời, các đơn vị liên quan được yêu cầu đẩy nhanh việc lập, thẩm định và phê duyệt Phương án quản lý rừng bền vững, song song với việc xây dựng Đề án du lịch sinh thái – nghỉ dưỡng – giải trí nhằm thu hút đầu tư chiến lược.

Các quy định cụ thể về số lượng khách và giá vé: chương trình 1 ngày giới hạn 20 khách/đoàn, tối đa 140 khách/ngày với giá vé 75.000 đồng/lượt; chương trình 2 ngày 1 đêm tối đa 60 khách/ngày với mức giá 150.000 đồng/lượt.

Khách tham quan phải từ 6 tuổi trở lên, trẻ em cần có người giám hộ. Riêng người dân bản địa quanh khu vực được miễn phí vé, một chính sách nhân văn nhằm khuyến khích cộng đồng gắn bó, bảo vệ và đồng hành cùng phát triển du lịch.

VẺ ĐẸP HOANG SƠ GIỮA ĐẠI NGÀN

Suối Chà Rào và suối Chà Cùng thuộc xã Trường Sơn, tỉnh Quảng Trị, nằm giữa dãy Trường Sơn hùng vĩ. Nơi đây chỉ cách trung tâm xã khoảng 5 km, dễ dàng tiếp cận bằng đường Hồ Chí Minh nhánh Đông hoặc nhánh Tây.

Đường vào không chỉ là lối đi mà còn là một hành trình trải nghiệm, băng qua cầu tre, ngắm nhìn dòng nước trong veo dưới chân. Dòng suối với làn nước trong xanh, len lỏi qua các ghềnh đá phủ rêu, tạo nên những thác nước nhỏ đẹp mắt. Một số đoạn sâu đủ để du khách thử trò đu dây, buông mình xuống làn nước mát lạnh.

Không gian vừa thích hợp để thư giãn, vừa là điểm check-in ấn tượng cho du khách trẻ tuổi. Từ cuối năm 2022 đến nay, dù được khai thác du lịch, nơi đây vẫn giữ nguyên nét hoang sơ. Ngoài tắm suối và ngắm cảnh, du khách còn có thể trải nghiệm chèo SUP, kayak, trekking băng rừng hay đơn giản là ngồi bên lán trại, thưởng thức đặc sản cá suối, xôi nếp cẩm, thịt heo bản...

Trekking băng rừng, khám phá vẻ đẹp kỳ vĩ của Trường Sơn.
Trekking băng rừng, khám phá vẻ đẹp kỳ vĩ của Trường Sơn.

Hành trình trekking men theo suối để đến Chà Cùng là thử thách hấp dẫn. Con đường xuyên rừng với cây cổ thụ, dây leo chằng chịt, hoa dại ven suối và những tảng đá phủ rêu xanh mở ra bức tranh thiên nhiên sống động. Đây cũng là cơ hội để tìm hiểu về hệ sinh thái rừng Trường Sơn phong phú và lâu đời.

GẮN VỚI CỘNG ĐỒNG BRU – VÂN KIỀU

Không chỉ hấp dẫn du khách, Chà Rào – Chà Cùng còn mang ý nghĩa quan trọng trong phát triển cộng đồng. Người dân Bru – Vân Kiều được tham gia trực tiếp vào hoạt động du lịch, từ làm hướng dẫn viên bản địa, phục vụ ẩm thực, cung cấp chỗ nghỉ đến bán sản phẩm thủ công truyền thống.

Chính sự tham gia này tạo ra nguồn sinh kế ổn định, giúp người dân từng bước thoát nghèo bền vững. Việc miễn phí vé cho cư dân địa phương không chỉ thể hiện sự sẻ chia, mà còn khuyến khích cộng đồng gắn bó với rừng, cùng bảo vệ cảnh quan.

Check-in giữa thiên nhiên hùng vĩ.
Check-in giữa thiên nhiên hùng vĩ.

Đây là cách làm khéo léo để người dân không đứng ngoài cuộc, mà trở thành chủ thể trong quá trình phát triển du lịch. Hệ sinh thái rừng Trường Sơn tại Chà Rào – Chà Cùng cũng mở ra cơ hội phát triển các tour du lịch gắn với giáo dục môi trường, giúp du khách không chỉ tận hưởng cảnh quan mà còn học hỏi, nâng cao ý thức bảo vệ thiên nhiên.

Sự kết hợp giữa bảo tồn thiên nhiên, phát triển du lịch sinh thái và tạo sinh kế bền vững cho cộng đồng cho thấy Chà Rào – Chà Cùng có tiềm năng trở thành hình mẫu du lịch bền vững của Quảng Trị. Trong tương lai, nơi đây có thể trở thành điểm nhấn mới trên bản đồ du lịch miền Trung, góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương và lan tỏa hình ảnh Trường Sơn hùng vĩ.

Dư địa rộng mở của du lịch Hải Phòng

13:51, 07/10/2025

Dư địa rộng mở của du lịch Hải Phòng

Khách quốc tế nhộn nhịp, Phú Quốc sẵn sàng đón APEC

11:14, 07/10/2025

Khách quốc tế nhộn nhịp, Phú Quốc sẵn sàng đón APEC

Bản sắc và tinh hoa hội tụ trong lễ hội ẩm thực xứ Thanh

14:51, 03/10/2025

Bản sắc và tinh hoa hội tụ trong lễ hội ẩm thực xứ Thanh

Từ khóa:

du lịch quảng trị tiêu dùng Vneconomy

Đọc thêm

Muôn trào lưu du lịch “độc lạ” của giới trẻ Trung Quốc

Muôn trào lưu du lịch “độc lạ” của giới trẻ Trung Quốc

Lượng khách du lịch ở Trung Quốc đã tăng vọt trong kỳ nghỉ "tuần lễ vàng" năm nay, với 289 triệu lượt khách được ghi nhận vào hôm 2/10. Nhiều danh lam thắng cảnh thông báo đã bán hết vé cho đến ngày 8/10…

Dừng hoạt động một số tuyến tàu du lịch từ Hà Nội do mưa lớn

Dừng hoạt động một số tuyến tàu du lịch từ Hà Nội do mưa lớn

Ngày 7/10, đoàn tàu du lịch 2 tầng The Hanoi Train thông báo hủy 2 chuyến tàu Hà Nội - Từ Sơn (Bắc Ninh) do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 11. Đây là ngày thứ 2 liên tiếp tuyến tàu du lịch này phải dừng hoạt động do mưa lớn, ngập sâu…

Dư địa rộng mở của du lịch Hải Phòng

Dư địa rộng mở của du lịch Hải Phòng

9 tháng năm 2025, thành phố Hải Phòng đón gần 11,9 triệu lượt khách du lịch, đạt trên 82% kế hoạch năm và tăng 29% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu từ du lịch của địa phương ước đạt trên 12.350 tỷ đồng…

Khách quốc tế nhộn nhịp, Phú Quốc sẵn sàng đón APEC

Khách quốc tế nhộn nhịp, Phú Quốc sẵn sàng đón APEC

Theo Sở Du lịch An Giang, sau 9 tháng năm 2025, lượng khách quốc tế đến Phú Quốc đã đạt trên 1,2 triệu lượt, vượt 2,1% kế hoạch năm. Tổng thu từ du lịch tại Phú Quốc sau 9 tháng đạt khoảng 31.100 tỉ đồng, vượt 32,5% kế hoạch năm…

Tàu biển Adora Mediterranea ghé thăm Đà Nẵng

Tàu biển Adora Mediterranea ghé thăm Đà Nẵng

Ngày 6/10, tàu biển Adora Mediterranea do Công ty TNHH Du lịch Khang Huy Holiday Việt Nam khai thác đã đưa 2.500 khách từ thị trường Trung Quốc cập cảng Tiên Sa, Đà Nẵng...

Dòng sự kiện

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Tìm kiếm động lực và mô hình phát triển kinh tế mới cho Việt Nam

eMagazine

Tìm kiếm động lực và mô hình phát triển kinh tế mới cho Việt Nam

Các dự án, công trình chào mừng Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025)

Multimedia

Các dự án, công trình chào mừng Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025)

So sánh doanh thu các hãng ô tô trên thế giới

Thế giới

So sánh doanh thu các hãng ô tô trên thế giới

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Giáo dục đóng vai trò quan trọng trong việc đạt các Mục tiêu Phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc

Kinh tế xanh

2

Mưa lũ sau bão gây thiệt hại nghiêm trọng tại nhiều tỉnh

Thị trường

3

Xuất khẩu gạo 9 tháng: Sản lượng tăng nhẹ, giá trị giảm mạnh

Thị trường

4

FTSE Russell công bố nâng hạng chứng khoán Việt Nam lên thị trường mới nổi

Chứng khoán

5

Vỡ đập thủy điện Bắc Khê 1: Mưa lớn gây thiệt hại nhưng không có thương vong

Thị trường

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy