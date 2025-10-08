Chà Rào – Chà Cùng: Khám phá vẻ đẹp nguyên sơ Trường Sơn

Theo quyết định mới, hoạt động khai thác du lịch Chà Rào – Chà Cùng sẽ được tiếp tục tạm thời trong vòng 12 tháng kể từ ngày có văn bản của UBND tỉnh Quảng Trị...

Ngày 7/10, UBND xã Trường Sơn (tỉnh Quảng Trị) cho biết, UBND tỉnh đã đồng ý chủ trương cho phép Ban Quản lý Rừng phòng hộ Quảng Ninh tiếp tục liên kết với Công ty TNHH SX-TM Trường Tuấn khai thác tạm thời sản phẩm du lịch “Khám phá thiên nhiên Chà Rào – Chà Cùng”.

Dự án này bắt đầu từ cuối năm 2022, nay được kéo dài thêm 12 tháng, mở ra cơ hội phát triển du lịch sinh thái gắn với cộng đồng, vừa bảo tồn rừng, vừa tạo sinh kế bền vững cho đồng bào Bru – Vân Kiều.

CHỦ TRƯƠNG TIẾP TỤC KHAI THÁC DU LỊCH SINH THÁI

Đây là sự nối dài của quá trình thí điểm bắt đầu từ cuối năm 2022, khi khu vực suối Chà Rào – Chà Cùng lần đầu được cấp phép đưa vào khai thác du lịch. Trong quá trình khai thác, nếu tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án quy mô lớn như khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí hay các công trình khác, hoạt động tạm thời sẽ dừng lại để nhường chỗ cho những dự án lâu dài.

Điều này thể hiện định hướng rõ ràng của tỉnh trong việc phát triển du lịch gắn với quy hoạch tổng thể, tránh tình trạng manh mún. UBND tỉnh cũng giao Sở Nông nghiệp và Sở Tài nguyên Môi trường phối hợp chỉ đạo Ban Quản lý Rừng phòng hộ Quảng Ninh vừa khai thác sản phẩm du lịch vừa gắn với nhiệm vụ bảo vệ và phát triển rừng.

Khám phá hệ sinh thái đa dạng giữa đại ngàn Trường Sơn.

Đồng thời, các đơn vị liên quan được yêu cầu đẩy nhanh việc lập, thẩm định và phê duyệt Phương án quản lý rừng bền vững, song song với việc xây dựng Đề án du lịch sinh thái – nghỉ dưỡng – giải trí nhằm thu hút đầu tư chiến lược.

Các quy định cụ thể về số lượng khách và giá vé: chương trình 1 ngày giới hạn 20 khách/đoàn, tối đa 140 khách/ngày với giá vé 75.000 đồng/lượt; chương trình 2 ngày 1 đêm tối đa 60 khách/ngày với mức giá 150.000 đồng/lượt.

Khách tham quan phải từ 6 tuổi trở lên, trẻ em cần có người giám hộ. Riêng người dân bản địa quanh khu vực được miễn phí vé, một chính sách nhân văn nhằm khuyến khích cộng đồng gắn bó, bảo vệ và đồng hành cùng phát triển du lịch.

VẺ ĐẸP HOANG SƠ GIỮA ĐẠI NGÀN

Suối Chà Rào và suối Chà Cùng thuộc xã Trường Sơn, tỉnh Quảng Trị, nằm giữa dãy Trường Sơn hùng vĩ. Nơi đây chỉ cách trung tâm xã khoảng 5 km, dễ dàng tiếp cận bằng đường Hồ Chí Minh nhánh Đông hoặc nhánh Tây.

Đường vào không chỉ là lối đi mà còn là một hành trình trải nghiệm, băng qua cầu tre, ngắm nhìn dòng nước trong veo dưới chân. Dòng suối với làn nước trong xanh, len lỏi qua các ghềnh đá phủ rêu, tạo nên những thác nước nhỏ đẹp mắt. Một số đoạn sâu đủ để du khách thử trò đu dây, buông mình xuống làn nước mát lạnh.

Không gian vừa thích hợp để thư giãn, vừa là điểm check-in ấn tượng cho du khách trẻ tuổi. Từ cuối năm 2022 đến nay, dù được khai thác du lịch, nơi đây vẫn giữ nguyên nét hoang sơ. Ngoài tắm suối và ngắm cảnh, du khách còn có thể trải nghiệm chèo SUP, kayak, trekking băng rừng hay đơn giản là ngồi bên lán trại, thưởng thức đặc sản cá suối, xôi nếp cẩm, thịt heo bản...

Trekking băng rừng, khám phá vẻ đẹp kỳ vĩ của Trường Sơn.

Hành trình trekking men theo suối để đến Chà Cùng là thử thách hấp dẫn. Con đường xuyên rừng với cây cổ thụ, dây leo chằng chịt, hoa dại ven suối và những tảng đá phủ rêu xanh mở ra bức tranh thiên nhiên sống động. Đây cũng là cơ hội để tìm hiểu về hệ sinh thái rừng Trường Sơn phong phú và lâu đời.

GẮN VỚI CỘNG ĐỒNG BRU – VÂN KIỀU

Không chỉ hấp dẫn du khách, Chà Rào – Chà Cùng còn mang ý nghĩa quan trọng trong phát triển cộng đồng. Người dân Bru – Vân Kiều được tham gia trực tiếp vào hoạt động du lịch, từ làm hướng dẫn viên bản địa, phục vụ ẩm thực, cung cấp chỗ nghỉ đến bán sản phẩm thủ công truyền thống.

Chính sự tham gia này tạo ra nguồn sinh kế ổn định, giúp người dân từng bước thoát nghèo bền vững. Việc miễn phí vé cho cư dân địa phương không chỉ thể hiện sự sẻ chia, mà còn khuyến khích cộng đồng gắn bó với rừng, cùng bảo vệ cảnh quan.

Check-in giữa thiên nhiên hùng vĩ.

Đây là cách làm khéo léo để người dân không đứng ngoài cuộc, mà trở thành chủ thể trong quá trình phát triển du lịch. Hệ sinh thái rừng Trường Sơn tại Chà Rào – Chà Cùng cũng mở ra cơ hội phát triển các tour du lịch gắn với giáo dục môi trường, giúp du khách không chỉ tận hưởng cảnh quan mà còn học hỏi, nâng cao ý thức bảo vệ thiên nhiên.

Sự kết hợp giữa bảo tồn thiên nhiên, phát triển du lịch sinh thái và tạo sinh kế bền vững cho cộng đồng cho thấy Chà Rào – Chà Cùng có tiềm năng trở thành hình mẫu du lịch bền vững của Quảng Trị. Trong tương lai, nơi đây có thể trở thành điểm nhấn mới trên bản đồ du lịch miền Trung, góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương và lan tỏa hình ảnh Trường Sơn hùng vĩ.