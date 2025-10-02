Thứ Năm, 02/10/2025

Trang chủ Du lịch

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng thăm và làm việc tại UN Tourism

Tường Bách

02/10/2025, 15:51

Nhân dịp tham dự Hội nghị Thế giới về Chính sách văn hóa và Phát triển bền vững tại Tây Ban Nha, Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng đã đến thăm và làm việc với Tổ chức Du lịch Liên hợp quốc (UN Tourism)...

UN Tourism đánh giá cao vai trò, đóng góp của Việt Nam tại cơ chế đa phương quan trọng nhất thế giới về du lịch.
UN Tourism đánh giá cao vai trò, đóng góp của Việt Nam tại cơ chế đa phương quan trọng nhất thế giới về du lịch.

Tháp tùng Bộ trưởng có Đại sứ Việt Nam tại Tây Ban Nha Đoàn Thanh Song; Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế Nguyễn Phương Hòa; Viện trưởng Viện Văn hóa - Nghệ thuật - Thể thao và Du lịch Nguyễn Thị Thu Phương…

Về phía Tổ chức Du lịch Liên hợp quốc (UN Tourism) có ông Beka Jakeli, Trưởng Ban Đối ngoại; bà Sandra Carvao, Trưởng Ban Thông tin thị trường - chính sách và cạnh tranh; cùng các cán bộ thuộc Văn phòng Du lịch châu Á - Thái Bình Dương.

Tại buổi làm việc, rà soát các kết quả hợp tác Việt Nam - UN Tourism, ông Beka Jakeli khẳng định chuyến thăm và làm việc của Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng có ý nghĩa lịch sử. Đồng thời chia sẻ Tổng Thư ký và Lãnh đạo Cấp cao UN Tourism đánh giá cao vai trò, đóng góp của Việt Nam tại cơ chế đa phương quan trọng nhất thế giới này về du lịch.

Ông Jakeli khẳng định ngay từ khi gia nhập UNWTO (nay là UN Tourism) kể từ năm 1981 đến nay, Việt Nam đã thể hiện vai trò là thành viên tích cực, có trách nhiệm, thường xuyên tổ chức các sự kiện quan trọng của du lịch thế giới nói riêng và UN Tourism nói chung.

Đặc biệt, tháng 12/2024, Việt Nam đã tổ chức thành công hai sự kiện quan trọng của UN Tourism, đó là Phiên họp thường niên Mạng lưới Làng Du lịch tốt nhất thế giới lần thứ hai và Hội nghị quốc tế về Du lịch nông thôn lần thứ nhất. Từ đó tạo điều kiện phát triển du lịch cộng đồng, tăng cường gắn kết, cộng hưởng giữa ngành du lịch và nông nghiệp, hướng đến thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững trong khuôn khổ Chương trình Nghị sự 2030.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng và đoàn đại biểu Việt Nam đã thăm và làm việc tại Tổ chức Du lịch Liên hợp quốc. Ảnh: Cục Hợp tác quốc tế.
Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng và đoàn đại biểu Việt Nam đã thăm và làm việc tại Tổ chức Du lịch Liên hợp quốc. Ảnh: Cục Hợp tác quốc tế.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng khẳng định Việt Nam quan tâm tăng cường hợp tác với Tổ chức Du lịch Liên hợp quốc, kiến nghị quan điểm, định hướng phát triển hợp tác Việt Nam - UN Tourism cần được triển khai theo phương châm: “Càng phối hợp, càng hiểu nhau, càng thiết thực và càng hiệu quả”, trong đó tập trung tận dụng, phát huy những nguồn lực sẵn có để đạt được các kết quả hợp tác tối ưu nhất.

Đặc biệt, Bộ trưởng nhắc lại quan điểm của Việt Nam “làng, xã mạnh thì đất nước sẽ mạnh, thịnh vượng, hùng cường”, cũng như định hướng, mong muốn phát triển các thương hiệu của Việt Nam về du lịch nông thôn.

Trong đó, các danh hiệu Làng Du lịch tốt nhất do UN Tourism công nhận đều tập trung, gắn bó chặt chẽ với xu hướng du lịch xanh, du lịch có trách nhiệm trên thế giới, đóng góp cho sự phát triển bền vững của các quốc gia và cộng đồng quốc tế.

Về định hướng hợp tác trong thời gian sắp tới, hai bên đã trao đổi về việc mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực quan trọng như du lịch y tế, chăm sóc sức khỏe. Thực hiện quy hoạch du lịch trong bối cảnh Việt Nam đã hoàn tất quá trình sắp xếp lại địa giới hành chính các tỉnh, thành phố trong cả nước. Đẩy mạnh công tác quảng bá, xúc tiến du lịch thông qua các nền tảng, tận dụng các tiến bộ, thành tựu về phát triển khoa học, công nghệ; hợp tác trong quá trình nghiên cứu, sửa đổi bổ sung Luật Du lịch…

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng trân trọng cảm ơn UN Tourism đã phối hợp chặt chẽ với Việt Nam tổ chức thành công Hội nghị quốc tế về Du lịch nông thôn lần thứ nhất vào tháng 12/2024 vừa qua tại tỉnh Quảng Nam.
Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng trân trọng cảm ơn UN Tourism đã phối hợp chặt chẽ với Việt Nam tổ chức thành công Hội nghị quốc tế về Du lịch nông thôn lần thứ nhất vào tháng 12/2024 vừa qua tại tỉnh Quảng Nam.

Tổ chức Du lịch Liên hợp quốc đã trân trọng chuyển lời mời Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng tham dự Phiên họp thường niên Mạng lưới Làng Du lịch tốt nhất thế giới lần thứ ba và Lễ trao giải thưởng Làng Du lịch tốt nhất thế giới năm 2025. Chương trình được tổ chức từ ngày 17 - 18/10/2025 tại Hồ Châu, Trung Quốc. Cùng với đó là Phiên họp lần thứ 26 Đại hội đồng Tổ chức Du lịch Liên hợp quốc, tổ chức từ ngày 7 - 11/11/2025 tại thủ đô Riyadh, Arab Saudi.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng trân trọng cảm ơn sự quan tâm của UN Tourism dành cho sự phát triển của Du lịch Việt Nam, khẳng định Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ sắp xếp tham dự các sự kiện quan trọng nêu trên của ngành du lịch thế giới. 

