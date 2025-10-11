Thứ Bảy, 11/10/2025

Trang chủ Du lịch

Khai thác hiệu ứng phim “Mưa đỏ” để phát triển du lịch

Nguyễn Thuấn

11/10/2025, 10:38

Từ hiệu ứng mạnh mẽ của bộ phim “Mưa đỏ”, ngành du lịch Quảng Trị đã khởi động chương trình khảo sát và phát triển sản phẩm “Mưa đỏ – Hành trình ký ức Quảng Trị”...

Đoàn khảo sát thăm Thành Cổ Quảng Trị.
Đoàn khảo sát thăm Thành Cổ Quảng Trị.

Trong các ngày 9 – 10/10 vừa qua, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Trị phối hợp với Hiệp hội Du lịch tỉnh tổ chức chương trình khảo sát, phát triển sản phẩm du lịch “Mưa đỏ – Hành trình ký ức Quảng Trị”.

Chương trình thu hút gần 40 đại biểu đại diện cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trung tâm Xúc tiến du lịch, các doanh nghiệp lữ hành, cơ sở lưu trú và đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn.

Trong hành trình kéo dài hai ngày, đoàn công tác đã đến khảo sát, tìm hiểu tại các di tích văn hóa, lịch sử gắn liền với những chiến công và ký ức hào hùng của dân tộc – cũng là bối cảnh được tái hiện trong bộ phim Mưa đỏ – như: Nhà lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Địa đạo Vịnh Mốc, Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn, Thành cổ Quảng Trị, bến thả hoa bờ Nam sông Thạch Hãn. Đây đều là những “địa chỉ đỏ” tiêu biểu, thu hút đông đảo du khách trong hành trình tri ân, về nguồn tại Quảng Trị.

Đoàn khảo sát thăm Nhà lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Đoàn khảo sát thăm Nhà lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Chiều 10/10, tại thành phố Đông Hà, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Hiệp hội Du lịch tỉnh tổ chức tọa đàm phát triển sản phẩm du lịch “Mưa đỏ – Hành trình ký ức Quảng Trị”, với sự tham dự của gần 50 đại biểu đến từ các cơ quan quản lý, đơn vị du lịch và doanh nghiệp lữ hành.

Tại buổi tọa đàm, đại diện các doanh nghiệp đánh giá cao tiềm năng của loại hình du lịch gắn với hiệu ứng từ bộ phim Mưa đỏ. Nhiều ý kiến đề xuất tỉnh Quảng Trị cần tiếp tục đẩy mạnh công tác quảng bá, nâng cao chất lượng dịch vụ tại các điểm đến và mở rộng liên kết tour, tuyến với các địa phương lân cận nhằm gia tăng sức hút cho sản phẩm du lịch ký ức.

Theo đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Trị, chương trình khảo sát là dịp để các cơ quan quản lý, đơn vị lữ hành và doanh nghiệp du lịch trong tỉnh kết nối, trao đổi kinh nghiệm, hình thành các sản phẩm mới phục vụ khách tham quan, đặc biệt là nhóm du khách trẻ yêu thích trải nghiệm lịch sử.

Đây cũng được xem là bước khởi đầu quan trọng trong việc xây dựng thương hiệu du lịch đặc trưng của Quảng Trị – vùng đất của ký ức, của hòa bình và khát vọng vươn lên.

di tích lịch sử du lịch quảng trị tiêu dùng Vneconomy

