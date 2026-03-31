Du lịch Thái Lan trước cú sốc biến động kinh tế

Là nơi tọa lạc của nhiều khách sạn tốt nhất Đông Nam Á, Thái Lan thực sự vượt trội so với khu vực khi nói đến lưu trú du lịch. Thế nhưng, hiện nhiều khách sạn cao cấp tại đây đang tung ra các chương trình khuyến mại với mức giảm lên tới 70% so với giá phòng thông thường…
Trên các nền tảng Trip.com và Booking.com, phòng của khách sạn
Peninsula, một biểu tượng 5 sao của Thái Lan, đang hạ xuống mức 10.000 baht (8 triệu đồng) mỗi đêm. Còn trên Agoda.com,
khách sạn Rosewood 5 sao tại trung tâm Bangkok giảm 16%, xuống còn 10.000
baht/đêm; Sofitel đưa ra mức giá khoảng 6.000 baht, tức giảm đến 60%.
Trong khi trước đây một đêm nghỉ tại khách sạn cao cấp có thể
lên tới gần 1.000 USD, nay du khách chỉ cần chi khoảng 300 USD, thậm chí đã bao
gồm bữa sáng và dịch vụ quản gia. Những chương trình ưu đãi này chủ yếu nhằm
kích cầu khách nội địa và du khách trong khu vực, trong bối cảnh lượng khách quốc
tế phục hồi chậm hơn dự kiến.
Ở Phuket, du khách đặt phòng vào thời điểm này có thể ở các
biệt thự trên vách đá vốn chỉ dành cho các siêu sao thế giới như Beyonce, Snoop
Dogg... Một biệt thự 5 phòng ngủ hướng biển của khu nghỉ dưỡng Sri Panwa hiện
có giá khoảng 120.000 baht/đêm, giảm mạnh từ 200.000 baht.
Lượng khách đến từ châu Âu và Trung Đông đến Thái Lan đã giảm
16% so với mức bình thường, chỉ vài tuần sau khi cuộc xung đột Trung Đông nổ ra
tháng trước. Tính đến giữa tháng 3, có khoảng 7,5
triệu du khách đến Thái Lan, giảm 4,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Trung Quốc,
Malaysia, Nga là những thị trường nguồn hàng đầu.
Các chuyên gia cảnh báo sức ép từ khủng hoảng nhiên liệu
có thể tiếp tục làm giảm nhu cầu của khách du lịch. “Có rất nhiều
nguyên nhân để lo ngại, phân khúc bị ảnh hưởng nhiều nhất là thị trường du
lịch đại chúng”, Bill Barnett, giám đốc điều hành tại công ty tư vấn C9
Hotelworks Ltd, nhận xét.
Theo ông Barnett, với các khách sạn hạng sang, nơi du
khách thường ít nhạy cảm với việc tăng giá, việc phân khúc cao cấp giảm
giá gần đây đã báo hiệu một sự thay đổi. Giá phòng vốn đã tăng vọt trong 3
năm qua đang bắt đầu giảm, một phần do nguồn cung khách sạn mới đặc
biệt là ở Bangkok, cũng như dự báo về nhu cầu yếu hơn trong mùa hè,
nhất là thời gian diễn ra World Cup 2026.
Để thu hút khách du lịch trong kỳ nghỉ lễ Songkran kéo dài
12 ngày sắp tới, các khách sạn khắp Thái Lan cũng giảm giá từ 20
- 40%; trong bối cảnh lượng đặt phòng trước cho kỳ nghỉ Songkran tháng
Tư giảm từ 60 - 70% xuống còn 55 - 60%. Trong những năm bình thường,
lễ hội này thu hút được lượng lớn khách quốc tế và địa phương, đẩy tỷ lệ lấp đầy
phòng lên đến 90%.
Theo ông Paisarn Sukjarean, Chủ tịch chi hội Bắc Thái Lan
thuộc Hiệp hội Khách sạn Thái Lan, khách châu Âu thường chiếm 30% tổng số
khách du lịch đến Chiang Mai vào thời điểm này trong năm, nhưng đang tiếp tục hủy
đặt phòng cho tháng Tư vì không thể đặt vé máy bay đến Thái Lan.
Hầu hết
các khách sạn 3 sao và hạng thấp hơn cũng đã giảm giá nhằm giữ chân khách nội địa
và thu hút du khách từ thị trường châu Á. Trung bình, giá phòng trong phân
khúc này đã giảm 20%; một số khách sạn thậm chí còn giảm giá tới 40% trong kỳ
nghỉ lễ Songkran.
Câu chuyện của Thái Lan phản ánh một xu hướng rộng hơn của
du lịch toàn cầu: những cú sốc địa chính trị, chi phí vận tải và biến động kinh
tế có thể nhanh chóng làm thay đổi dòng chảy du khách.
Bà Natthriya Thaweevong,
Thư ký thường trực Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan, cho biết nước này có
thể mất khoảng 3 triệu lượt khách quốc tế trong năm nay nếu xung
đột Trung Đông kéo dài 6 tháng. Mức sụt giảm này có thể khiến nền kinh tế
thiệt hại khoảng 150 tỷ baht (4,6 tỷ USD), tương đương khoảng 10% tổng doanh
thu từ khách quốc tế của năm trước.
"Cốt
lõi của du lịch là hành trình và để thực hiện hành trình đó cần nhiên liệu. Chúng
tôi có thể mất khách từ nhiều thị trường khác nhau", bà Natthriya nói
trong cuộc phỏng vấn với Bloomberg. Để giảm thiểu tác động, ngành du lịch nước này đang hướng tới
thu hút thêm du khách giàu có từ Trung Đông, nhất là những người tìm kiếm
điểm đến an toàn trong bối cảnh xung đột.
Thái Lan đặt mục tiêu đón ít nhất
200.000 lượt khách từ khu vực này trong năm nay, tương đương khoảng 1/4 lượng
khách Trung Đông của năm trước. Ngân sách quảng bá dự kiến sẽ được điều chỉnh,
chuyển từ các thị trường châu Âu và Mỹ sang các chiến dịch riêng cho từng quốc
gia Trung Đông.
Với Tết Songkran sắp tới, bà Thapanee Kiatphaibool, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Thái Lan (TAT), cho biết: “Chúng tôi muốn khẳng định rõ ràng: Lễ hội Songkran 2026 sẽ diễn ra theo kế hoạch trên khắp mọi miền Thái Lan. Tinh thần của lễ hội và lòng hiếu khách của người dân Thái Lan vẫn không thay đổi”.
TAT vẫn tự tin về dự báo tăng trưởng doanh thu 6% trong kỳ nghỉ lễ Songkran năm nay, chủ yếu nhờ thị trường châu Á. Theo Bangkok Post, sau các cuộc thảo luận với 10 tổ chức du lịch tư nhân vào tuần trước, TAT đã đồng ý hỗ trợ duy trì nhu cầu du lịch nước ngoài bằng cách mở rộng chương trình trợ cấp cho các chuyến bay thuê bao, đặc biệt là từ châu Á.
Hiện lượng đặt chỗ trước từ thị trường châu Á vẫn rất khả quan trong tháng 4 vì du khách đã đặt chuyến đi của họ trước khi cuộc xung đột ở Trung Đông nổ ra. Tuy nhiên, TAT đang theo dõi các đặt chỗ mới trong tháng 5 để đánh giá xem tình hình có ảnh hưởng đến quyết định của du khách đi các chặng ngắn hay không.
Với tầm nhìn xa hơn, Thái Lan bắt đầu làm việc với các đối
tác quốc tế để xúc tiến mục tiêu xây dựng công viên Disneyland đầu
tiên tại Đông Nam Á. Phó Thủ tướng tạm quyền
Phiphat Ratchakitprakarn cho biết dự án nhằm thu hút lượng lớn du khách tới
Hành lang Kinh tế phía Đông (EEC).
Dự án đang trong quá trình chi trả bồi thường giải phóng mặt
bằng. Khu đất dành cho công viên Disneyland dự kiến tương đương
quy mô Disneyland Thượng Hải. Về nguồn vốn, giới chức Thái Lan cho biết không
quá lo ngại khi các nhà đầu tư lớn từ Trung Đông bày tỏ sẵn sàng tham gia dự
án. "Nếu đàm phán thành công, Thái Lan sẽ là địa điểm thứ 4 tại châu Á có
công viên Disneyland, sau Nhật Bản, Trung Quốc đại lục và Hong Kong (Trung
Quốc)", ông Phiphat nói.
Bên cạnh công viên giải trí, dự án còn bao gồm kế hoạch xây
dựng các tổ hợp thể thao quy mô lớn. Theo
ông Phiphat, tổng mức đầu tư cho cả công viên giải trí và tổ hợp thể thao dự kiến
ít nhất 300 tỷ baht. "Chúng tôi kỳ vọng có thể hoàn thành dự án trong nhiệm
kỳ 4 năm. Dự án này chắc chắn không bao gồm casino", ông nói.
