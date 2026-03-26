“Vitamin T”: Xu hướng du lịch hướng tới sống lâu, khỏe mạnh hơn

Không còn dừng ở nghỉ dưỡng đơn thuần, du lịch đang được nhìn nhận như một “liệu pháp sức khỏe” toàn diện. Xu hướng “Vitamin T” - du lịch để sống lâu hơn, khỏe mạnh hơn - được dự báo sẽ bùng nổ mạnh mẽ trong những năm tới...

Theo báo cáo “What the Future Report” của nền tảng du lịch Kayak, “Vitamin T” (Travel) đang nổi lên như một trong những xu hướng định hình ngành du lịch toàn cầu giai đoạn tới. Khái niệm này phản ánh sự thay đổi căn bản trong hành vi du khách: thay vì tiêu dùng trải nghiệm, họ chuyển sang “đầu tư cho sức khỏe” thông qua các hành trình nghỉ dưỡng có chủ đích.

Kayla Inserra DeLoache, chuyên gia xu hướng du lịch của Kayak, cho rằng đến năm 2030, du lịch vì sức khỏe sẽ trở thành một nhu cầu thiết yếu. “Một chuyến đi không chỉ giúp thư giãn mà còn có thể trở thành liệu pháp chống lão hóa hiệu quả, góp phần kéo dài tuổi thọ và nâng cao chất lượng sống,” bà nhận định.

DU LỊCH TRỞ THÀNH “LIỆU PHÁP SỨC KHỎE” TOÀN DIỆN

Sự trỗi dậy của “Vitamin T” gắn liền với những thay đổi lớn về nhận thức sau đại dịch, khi sức khỏe thể chất và tinh thần trở thành ưu tiên hàng đầu. Du khách ngày nay không chỉ tìm kiếm sự tiện nghi mà còn chú trọng các yếu tố phục hồi, tái tạo năng lượng và cân bằng cuộc sống.

Dữ liệu từ Kayak cho thấy, các tiện ích như spa, bồn tắm nước nóng, hồ bơi trị liệu hay không gian thiên nhiên yên tĩnh đang nằm trong nhóm tiêu chí được ưu tiên hàng đầu khi lựa chọn nơi lưu trú. Bên cạnh đó, các hoạt động như thiền định, yoga, “tắm rừng” (forest bathing), detox công nghệ (digital detox) hay trị liệu năng lượng... ngày càng phổ biến.

Xu hướng này cũng song hành với sự phát triển nhanh chóng của ngành du lịch chăm sóc sức khỏe toàn cầu, được nhiều tổ chức quốc tế dự báo sẽ đạt quy mô hàng nghìn tỷ USD trong thập kỷ tới. Không chỉ các khu nghỉ dưỡng cao cấp, nhiều quốc gia và địa phương đang định vị lại sản phẩm du lịch theo hướng “wellness tourism” nhằm thu hút dòng khách có mức chi tiêu cao và lưu trú dài ngày.

NHỮNG ĐIỂM ĐẾN ĐỊNH HÌNH XU HƯỚNG “VITAMIN T”

Tại Mỹ, nhiều điểm đến đã nhanh chóng nắm bắt xu hướng này và phát triển các mô hình du lịch gắn với chăm sóc sức khỏe.

Một xu hướng du lịch mới được cho là có thể giúp con người kéo dài tuổi thọ.

Sedona (bang Arizona) nổi tiếng với các khu retreat kết hợp giữa thiên nhiên, tâm linh và trị liệu năng lượng. Không gian sa mạc với các khối đá đỏ đặc trưng được xem là lý tưởng cho thiền định, chữa lành và tái tạo tinh thần.

Ojai (California) lại thu hút du khách nhờ môi trường sống xanh, các suối nước nóng tự nhiên và hệ sinh thái dịch vụ wellness đa dạng, từ yoga, spa đến ẩm thực hữu cơ. Đây được xem là một trong những “thung lũng chữa lành” tiêu biểu tại Mỹ.

Big Sur mang đến trải nghiệm kết hợp giữa thiên nhiên hoang sơ và các trung tâm chăm sóc sức khỏe nổi tiếng như Viện Esalen - nơi tiên phong trong các phương pháp trị liệu toàn diện. Du khách đến đây không chỉ nghỉ dưỡng mà còn tham gia các khóa học phát triển cá nhân, thiền định và kết nối nội tâm.

Trong khi đó, các điểm đến ven biển như Christiansted (St. Croix) hay Rincon (Puerto Rico) lại khai thác lợi thế đại dương với các hoạt động như yoga bãi biển, thiền, lướt sóng, hoặc đơn giản là “sống chậm” và tách khỏi công nghệ. Những trải nghiệm này giúp giảm căng thẳng, cải thiện sức khỏe tinh thần - yếu tố ngày càng được coi trọng trong xã hội hiện đại.

TỪ XU HƯỚNG NGẮN HẠN ĐẾN CHIẾN LƯỢC SỐNG DÀI HẠN

Các chuyên gia nhận định, “Vitamin T” không chỉ là một trào lưu nhất thời mà phản ánh sự chuyển dịch mang tính cấu trúc của ngành du lịch và hành vi tiêu dùng. Khi tuổi thọ trung bình tăng lên và tầng lớp trung lưu mở rộng, nhu cầu sống khỏe, sống chất lượng trở thành động lực quan trọng thúc đẩy thị trường.

Đáng chú ý, xu hướng này còn mở ra cơ hội lớn cho các quốc gia đang phát triển, trong đó có Việt Nam, với lợi thế về tài nguyên thiên nhiên, khí hậu, dược liệu và văn hóa truyền thống. Nếu được đầu tư bài bản, du lịch chăm sóc sức khỏe có thể trở thành một ngành kinh tế giá trị cao, gắn với phát triển bền vững.

Trong bối cảnh đó, du lịch không còn chỉ là một lựa chọn tiêu dùng mà đang dần trở thành một phần trong chiến lược sống của mỗi cá nhân. “Vitamin T” vì thế được kỳ vọng sẽ định hình cách con người nghỉ ngơi, phục hồi và kéo dài tuổi thọ trong tương lai.

Du lịch đang chuyển từ một hình thức xa xỉ thành một can thiệp thiết yếu cho sức khỏe, và những người đón nhận xu hướng này có thể sống lâu hơn, khỏe mạnh hơn.

Trong bối cảnh già hóa dân số diễn ra nhanh tại Việt Nam, xu hướng “Vitamin T” cũng mở ra một hướng đi mới cho phân khúc du lịch nghỉ dưỡng dành cho người cao tuổi. Đáng chú ý, các khu nghỉ dưỡng ven biển đang trở thành lựa chọn ưu tiên, không chỉ đối với du khách trong nước mà còn thu hút ngày càng nhiều khách quốc tế tìm đến Việt Nam để kết hợp nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe dài ngày.

Không chỉ dừng ở tham quan, nhiều sản phẩm du lịch đã chuyển sang mô hình “nghỉ dưỡng kết hợp chăm sóc sức khỏe”, với các chương trình lưu trú tại các resort ven biển có khí hậu ôn hòa, không khí trong lành, kết hợp cùng suối khoáng, sinh thái tự nhiên.

Tại đây, người cao tuổi có thể tham gia các hoạt động nhẹ nhàng như dưỡng sinh, thiền, yoga bên bờ biển, đi bộ trị liệu, trị liệu bằng thảo dược, kết hợp chế độ dinh dưỡng khoa học và theo dõi sức khỏe định kỳ. Môi trường biển với độ ẩm, ion âm và nhịp sống chậm được đánh giá là đặc biệt phù hợp cho phục hồi thể chất và tinh thần.

Xu hướng này không chỉ giúp nâng cao chất lượng sống cho người cao tuổi mà còn góp phần giảm áp lực lên hệ thống y tế, đồng thời mở ra tiềm năng phát triển một ngành dịch vụ chăm sóc sức khỏe - nghỉ dưỡng ven biển mang tính quốc tế tại Việt Nam trong tương lai.