“Vitamin T”: Xu hướng du lịch hướng tới sống lâu, khỏe mạnh hơn
Trọng Hoàng
26/03/2026, 15:32
Không còn dừng ở nghỉ dưỡng đơn thuần, du lịch đang được nhìn nhận như một “liệu pháp sức khỏe” toàn diện. Xu hướng “Vitamin T” - du lịch để sống lâu hơn, khỏe mạnh hơn - được dự báo sẽ bùng nổ mạnh mẽ trong những năm tới...
Theo báo cáo “What the Future
Report” của nền tảng du lịch Kayak, “Vitamin T” (Travel) đang nổi
lên như một trong những xu hướng định hình ngành du lịch toàn cầu giai đoạn
tới. Khái niệm này phản ánh sự thay đổi căn bản trong hành vi du khách: thay vì
tiêu dùng trải nghiệm, họ chuyển sang “đầu tư cho sức khỏe” thông qua
các hành trình nghỉ dưỡng có chủ đích.
Kayla Inserra DeLoache, chuyên gia
xu hướng du lịch của Kayak, cho rằng đến năm 2030, du lịch vì sức khỏe sẽ trở
thành một nhu cầu thiết yếu. “Một chuyến đi không chỉ giúp thư giãn mà còn có
thể trở thành liệu pháp chống lão hóa hiệu quả, góp phần kéo dài tuổi thọ và
nâng cao chất lượng sống,” bà nhận định.
DU
LỊCH TRỞ THÀNH “LIỆU PHÁP SỨC KHỎE” TOÀN DIỆN
Sự trỗi dậy của “Vitamin T” gắn liền
với những thay đổi lớn về nhận thức sau đại dịch, khi sức khỏe thể chất và tinh
thần trở thành ưu tiên hàng đầu. Du khách ngày nay không chỉ tìm kiếm sự tiện
nghi mà còn chú trọng các yếu tố phục hồi, tái tạo năng lượng và cân bằng cuộc
sống.
Dữ liệu từ Kayak cho thấy, các tiện
ích như spa, bồn tắm nước nóng, hồ bơi trị liệu hay không gian thiên nhiên yên
tĩnh đang nằm trong nhóm tiêu chí được ưu tiên hàng đầu khi lựa chọn nơi lưu
trú. Bên cạnh đó, các hoạt động như thiền định, yoga, “tắm rừng” (forest
bathing), detox công nghệ (digital detox) hay trị liệu năng lượng... ngày
càng phổ biến.
Xu hướng này cũng song hành với sự
phát triển nhanh chóng của ngành du lịch chăm sóc sức khỏe toàn cầu, được nhiều
tổ chức quốc tế dự báo sẽ đạt quy mô hàng nghìn tỷ USD trong thập kỷ tới. Không
chỉ các khu nghỉ dưỡng cao cấp, nhiều quốc gia và địa phương đang định vị lại
sản phẩm du lịch theo hướng “wellness tourism” nhằm thu hút dòng khách
có mức chi tiêu cao và lưu trú dài ngày.
NHỮNG
ĐIỂM ĐẾN ĐỊNH HÌNH XU HƯỚNG “VITAMIN T”
Tại Mỹ, nhiều điểm đến đã nhanh
chóng nắm bắt xu hướng này và phát triển các mô hình du lịch gắn với chăm sóc
sức khỏe.
Sedona (bang Arizona) nổi tiếng với
các khu retreat kết hợp giữa thiên nhiên, tâm linh và trị liệu năng lượng.
Không gian sa mạc với các khối đá đỏ đặc trưng được xem là lý tưởng cho thiền
định, chữa lành và tái tạo tinh thần.
Ojai (California) lại thu hút du
khách nhờ môi trường sống xanh, các suối nước nóng tự nhiên và hệ sinh thái
dịch vụ wellness đa dạng, từ yoga, spa đến ẩm thực hữu cơ. Đây được xem là một
trong những “thung lũng chữa lành” tiêu biểu tại Mỹ.
Big Sur mang đến trải nghiệm kết hợp
giữa thiên nhiên hoang sơ và các trung tâm chăm sóc sức khỏe nổi tiếng như Viện
Esalen - nơi tiên phong trong các phương pháp trị liệu toàn diện. Du khách đến
đây không chỉ nghỉ dưỡng mà còn tham gia các khóa học phát triển cá nhân, thiền
định và kết nối nội tâm.
Trong khi đó, các điểm đến ven biển
như Christiansted (St. Croix) hay Rincon (Puerto Rico) lại khai thác lợi thế
đại dương với các hoạt động như yoga bãi biển, thiền, lướt sóng, hoặc đơn giản
là “sống chậm” và tách khỏi công nghệ. Những trải nghiệm này giúp giảm căng
thẳng, cải thiện sức khỏe tinh thần - yếu tố ngày càng được coi trọng trong xã
hội hiện đại.
TỪ
XU HƯỚNG NGẮN HẠN ĐẾN CHIẾN LƯỢC SỐNG DÀI HẠN
Các chuyên gia nhận định, “Vitamin
T” không chỉ là một trào lưu nhất thời mà phản ánh sự chuyển dịch mang tính cấu
trúc của ngành du lịch và hành vi tiêu dùng. Khi tuổi thọ trung bình tăng lên
và tầng lớp trung lưu mở rộng, nhu cầu sống khỏe, sống chất lượng trở thành
động lực quan trọng thúc đẩy thị trường.
Đáng chú ý, xu hướng này còn mở ra
cơ hội lớn cho các quốc gia đang phát triển, trong đó có Việt Nam, với lợi thế
về tài nguyên thiên nhiên, khí hậu, dược liệu và văn hóa truyền thống. Nếu được
đầu tư bài bản, du lịch chăm sóc sức khỏe có thể trở thành một ngành kinh tế
giá trị cao, gắn với phát triển bền vững.
Trong bối cảnh đó, du lịch không còn
chỉ là một lựa chọn tiêu dùng mà đang dần trở thành một phần trong chiến lược
sống của mỗi cá nhân. “Vitamin T” vì thế được kỳ vọng sẽ định hình cách con
người nghỉ ngơi, phục hồi và kéo dài tuổi thọ trong tương lai.
Trong bối cảnh già hóa dân số diễn
ra nhanh tại Việt Nam, xu hướng “Vitamin T” cũng mở ra một hướng đi mới cho
phân khúc du lịch nghỉ dưỡng dành cho người cao tuổi. Đáng chú ý, các khu nghỉ
dưỡng ven biển đang trở thành lựa chọn ưu tiên, không chỉ đối với du khách
trong nước mà còn thu hút ngày càng nhiều khách quốc tế tìm đến Việt Nam để kết
hợp nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe dài ngày.
Không chỉ dừng ở tham quan, nhiều
sản phẩm du lịch đã chuyển sang mô hình “nghỉ dưỡng kết hợp chăm sóc sức khỏe”,
với các chương trình lưu trú tại các resort ven biển có khí hậu ôn hòa, không
khí trong lành, kết hợp cùng suối khoáng, sinh thái tự nhiên.
Tại đây, người cao tuổi có thể tham
gia các hoạt động nhẹ nhàng như dưỡng sinh, thiền, yoga bên bờ biển, đi bộ trị
liệu, trị liệu bằng thảo dược, kết hợp chế độ dinh dưỡng khoa học và theo dõi
sức khỏe định kỳ. Môi trường biển với độ ẩm, ion âm và nhịp sống chậm được đánh
giá là đặc biệt phù hợp cho phục hồi thể chất và tinh thần.
Xu hướng này không
chỉ giúp nâng cao chất lượng sống cho người cao tuổi mà còn góp phần giảm áp
lực lên hệ thống y tế, đồng thời mở ra tiềm năng phát triển một ngành dịch vụ
chăm sóc sức khỏe - nghỉ dưỡng ven biển mang tính quốc tế tại Việt Nam trong
tương lai.
