Du lịch xa xỉ chuyển hướng xuống đáy đại dương

Năm 2026, du lịch xa xỉ dành cho giới siêu giàu toàn cầu đang bước vào giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ. Đó là xu hướng ưu tiên riêng tư, tính cá nhân hóa và quyền tiếp cận đặc biệt thay vì phô trương hình thức…

Theo bà Urvshi Marwah, nhà sáng lập và chủ sở hữu công ty du lịch The Suite Sojourn, nhóm khách siêu giàu hiện không còn quan tâm đến những dịch vụ hào nhoáng mang tính phô trương. Thay vào đó, họ tìm kiếm những chuyến du lịch xa xỉ có sự chính xác trong từng chi tiết, tính riêng tư tuyệt đối và được xây dựng có chủ đích rõ ràng.

Poseidon Undersea Resort là khách sạn dưới nước đầu tiên trên thế giới, nằm trong vùng biển trong vắt của Fiji. Được thiết kế như một nơi lưu trú sang trọng, dự án bao gồm các dãy phòng và biệt thự, trung tâm thể dục, nhà hàng cao cấp, spa đầy đủ dịch vụ cùng các tiện ích khác với tầm nhìn ngoạn mục ra hệ sinh thái biển xung quanh.

Dự án được xây dựng bằng các tấm acrylic gia cố và vật liệu composite tiên tiến để chịu được áp lực dưới nước. Khu nghỉ dưỡng sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo và tham gia vào các sáng kiến bảo tồn biển. Một số vật liệu được lựa chọn nhằm thúc đẩy sự phát triển của san hô, tạo nên sự kết nối hài hòa giữa công trình và môi trường tự nhiên.

Poseidon Undersea Resort.

Trong khi đó, được thiết kế bởi kiến trúc sư người Pháp Jacques Rougerie, khách sạn SeaOrbiter là một cách tiếp cận sáng tạo trong việc khám phá đại dương. Công trình này được thiết kế như một tàu nghiên cứu biển cả, với cấu trúc kéo dài một phần trên mặt nước và một phần dưới nước. SeaOrbiter được chế tạo từ nhôm tái chế, cao 58 mét và sử dụng các vật liệu tiên tiến đảm bảo hiệu quả năng lượng và độ bền. Đây là một điểm đến du lịch sinh thái, chuyên cung cấp các tour du lịch giáo dục.

Thực tế, sự phát triển của phân khúc khách sạn dưới nước được thúc đẩy bởi nhu cầu ngày càng tăng đối với trải nghiệm du lịch độc đáo, sang trọng cùng với những tiến bộ trong kỹ thuật xây dựng và công nghệ đổi mới. Quy mô của thị trường được dự báo sẽ tăng từ mức 3,6 tỷ USD năm 2024 lên 9,94 tỷ USD vào năm 2032, với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) đạt 13,55%, theo báo cáo của nền tảng nghiên cứu Credence Research.

Với dịch vụ ẩm thực, nhà hàng Under mang đến trải nghiệm độc đáo khi nằm sâu 5,5m dưới mực nước biển. Nằm khuất mình ở mũi cực Nam Na Uy, nơi Biển Bắc và Đại Tây Dương giao nhau, Under không phải là một nhà hàng dễ tiếp cận. Nhưng chính sự tách biệt ấy lại biến nơi đây thành điểm đến được giới du lịch quốc tế nhắc tên nhiều năm qua, kể từ khi công trình này chính thức mở cửa vào năm 2019.

Under Restaurant tại Na Uy.

Theo National Geographic Travel, Under là nhà hàng dưới nước đầu tiên của châu Âu và cũng là nhà hàng dưới nước lớn nhất thế giới hiện nay. Từ trên bờ nhìn xuống, Under trông như một khối bê tông khổng lồ đang dần chìm xuống biển.

Công trình được thiết kế bởi Snøhetta, hãng kiến trúc danh tiếng của Na Uy, nổi tiếng với Nhà hát Opera Oslo. Kiến trúc của Under không nhằm phô trương, mà để “trở thành một phần của cảnh quan biển, chịu sự bào mòn của sóng gió và thời gian”.

Bước qua lối vào, thực khách đi dần xuống cầu thang dẫn tới phòng ăn chính. Trước mắt họ là bức tường kính khổng lồ, cao hơn 3m, mở ra thế giới đại dương lạnh giá của Bắc Âu. Cá tuyết, cua, sao biển và những mảng rong biển trôi theo dòng nước trở thành phông nền sống động cho bữa tối. Nhà hàng rộng khoảng 495m2, cho phép thực khách quan sát trực tiếp hệ sinh thái đại dương trong suốt bữa ăn.

Không gian đặc biệt ấy khiến Under thường xuyên xuất hiện trong các bảng xếp hạng du lịch toàn cầu. Tờ Time từng đưa nhà hàng này vào danh sách “Những điểm đến tuyệt vời nhất thế giới”, còn Euronews gọi đây là “sự kết hợp hiếm hoi giữa kiến trúc, khoa học biển và ẩm thực cao cấp”.

Giá cho một bữa ăn tại Under được đánh giá là cao, ngay cả theo tiêu chuẩn châu Âu. Theo Condé Nast Traveler, chi phí cho menu tasting dao động khoảng 3.800 - 4.200 NOK/người (10 - 11 triệu đồng/người), chưa bao gồm đồ uống đi kèm. Tuy nhiên, nhiều thực khách cho rằng số tiền họ bỏ ra không chỉ để ăn, mà để “mua một trải nghiệm không thể lặp lại”.

Phương tiện mới tại Trung Quốc sẽ gia nhập nhóm các tàu lặn có khả năng xuống độ sâu từ 1.000m trở lên.

Mới đây, thông tin về tàu lặn du lịch đầu tiên của Trung Quốc dự kiến sẽ đi vào hoạt động thương mại vào năm 2030, khiến giới du khách ưa mạo hiểm kỳ vọng vào những trải nghiệm ngoạn mục mới. Cụ thể, các kỹ sư tại trung tâm Nghiên cứu Khoa học Tàu thủy Trung Quốc ở thành phố Vô Tích (phía tây Thượng Hải) dự định chế tạo mẫu tàu có sức chứa tối đa 4 hành khách mỗi chuyến, với cửa sổ quan sát toàn cảnh.

Hiện tại Trung Quốc đã có hàng chục tàu lặn du lịch hoạt động ở độ sâu khoảng 20m, phù hợp cho các chuyến tham quan tại hồ chứa, hồ nước và vùng ven biển. Nhưng các phương tiện hoạt động ở độ sâu lớn hơn phải chịu được áp lực nước bên ngoài cao hơn. Việc phát triển tàu du lịch mới là nỗ lực mới nhất nhằm mở rộng khả năng tiếp cận đại dương sâu cho mục đích dân sự.

Phương tiện mới này sẽ gia nhập nhóm các tàu lặn có khả năng xuống độ sâu từ 1.000m trở lên. Theo ông Steven Zhao, CEO của công ty du lịch China Highlights, loại hình này sẽ thu hút nhóm khách hàng đặc biệt. “Vấn đề then chốt là giá cả và mức độ an toàn. Yếu tố an toàn sẽ ảnh hưởng lớn đến quyết định của du khách", ông Steven nói.

Sự hấp dẫn của du lịch dưới nước nằm ở khả năng mang đến những trải nghiệm có một không hai, đưa du khách đắm chìm trong không gian kết hợp giữa sự xa xỉ và tính phiêu lưu, tạo cơ hội kết nối đặc biệt với thế giới đại dương đầy bí ẩn.

Ngoài ra, sự hợp tác giữa các khách sạn với các nhà sinh vật học biển và tổ chức môi trường đang ngày càng phổ biến, vừa thúc đẩy bảo vệ hệ sinh thái biển và thúc đẩy đa dạng sinh học, vừa nâng cao sức hút của loại hình du lịch độc đáo này.

Sự hấp dẫn của du lịch xa xỉ dưới nước nằm ở khả năng mang đến những trải nghiệm có một không hai.

Tuy nhiên, khó khăn đi kèm với sự phát triển này là không hề nhỏ. Bởi lẽ, chi phí xây dựng và vận hành khách sạn dưới nước đặt ra nhiều thách thức lớn. Công tác bảo trì và sửa chữa các công trình hay con tàu cũng rất phức tạp, tốn kém, đòi hỏi quy trình giám sát liên tục để đảm bảo an toàn và hoạt động ổn định.

Ngoài ra, việc cung cấp năng lượng cho các cơ sở dưới nước cần có hệ thống hiệu quả và bền vững, kéo theo chi phí đầu tư và vận hành cao. Có lẽ vì thế, loại hình du lịch xa xỉ này cho đến nay mới nhắm đến dòng du khách siêu giàu chứ chưa quảng bá ra đại chúng.