Du lịch Thanh Hóa: Từ đông khách đến hài lòng khách
Nguyễn Thuấn
24/02/2026, 07:41
Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 khép lại với những con số tăng trưởng tích cực, nhưng điều đáng ghi nhận hơn là sự chuyển biến rõ nét trong cách tổ chức, phục vụ và quản lý điểm đến. Du lịch Thanh Hóa đang từng bước thay đổi tư duy, hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng trải nghiệm thay vì chỉ chạy theo số lượng du khách.
Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, diễn ra từ ngày 14 đến
22/2 (tức ngày 27 tháng Chạp đến mùng 6 tháng Giêng), hoạt động du lịch trên địa
bàn Thanh Hóa ghi nhận nhiều tín hiệu khả quan. Theo thông tin từ Sở Văn hóa,
Thể thao và Du lịch, toàn tỉnh ước đón khoảng 690 nghìn lượt khách, tăng 2,3%
so với cùng kỳ Tết Nguyên đán năm 2025; tổng thu từ du lịch đạt khoảng 607 tỷ đồng,
tăng 6,5%.
Không chỉ tăng trưởng về lượng khách và doanh thu, mùa du lịch
đầu năm còn cho thấy những chuyển động tích cực trong công tác tổ chức, điều
hành và xây dựng môi trường du lịch văn minh.
SIẾT CHẶT TỔ CHỨC, NÂNG CHẤT LƯỢNG LỄ HỘI
Trong những ngày đầu xuân, các điểm di tích tâm linh trên địa
bàn tỉnh thu hút đông đảo người dân và du khách thập phương. Tại Phủ Na, đền
Nưa - Am Tiên, đền thờ Lê Hoàn, đền Sòng Sơn, đền Độc Cước và khu di tích lịch
sử Lam Kinh, không khí lễ hội diễn ra trang nghiêm, nền nếp.
Hệ thống di tích lịch sử - văn hóa tiếp tục là lựa chọn ưu
tiên của du khách trong dịp đầu năm. Trong đó, Di tích Phủ Na dẫn đầu toàn tỉnh
với trên 50 nghìn lượt khách. Đền Cửa Đạt đón trên 48 nghìn lượt khách. Cụm di
tích, danh thắng đền Độc Cước - đền Cô Tiên và khu du lịch biển Sầm Sơn thu hút khoảng 18,6 nghìn lượt khách. Đền
Nưa - Am Tiên đón khoảng 18 nghìn lượt khách; di tích lịch sử Lam Kinh đón trên
27 nghìn lượt khách.
Điểm đáng chú ý trong mùa lễ hội năm nay là công tác quản lý
được siết chặt, đồng bộ hơn so với những năm trước. Ban quản lý các điểm di
tích thực hiện niêm yết công khai giá dịch vụ, sắp xếp hàng quán gọn gàng, bố
trí khu vực gửi xe hợp lý, phân luồng giao thông nhằm hạn chế ùn tắc cục bộ. Lực
lượng chức năng, đoàn viên thanh niên túc trực trong những ngày cao điểm, hướng
dẫn du khách dâng hương đúng nơi quy định, nhắc nhở giữ gìn vệ sinh và đảm bảo
an ninh trật tự.
Theo ghi nhận, tình trạng chèo kéo, mời chào rút quẻ, ép buộc
sử dụng dịch vụ tại nhiều điểm di tích giảm đáng kể. Hình ảnh xếp hàng trật tự
tại khu vực dâng hương trở nên phổ biến hơn. Nhiều người dân chủ động thực hiện
nghi lễ đúng quy định, hạn chế đốt vàng mã tràn lan, góp phần tạo không gian lễ
hội trang nghiêm, văn minh.
Anh Phạm Quang Minh, du khách đến từ Nghệ An, chia sẻ sau
chuyến đi lễ tại Phủ Na rằng dù lượng người đổ về rất đông nhưng cảnh quan vẫn
sạch đẹp, trật tự được giữ vững. Các khu vực thờ tự đều có người hướng dẫn cụ
thể, giúp du khách thực hiện nghi lễ thuận tiện hơn. Theo anh, sự thay đổi
trong cách tổ chức giúp không khí lễ hội vừa giữ được nét truyền thống vừa đảm
bảo sự thoải mái cho người tham gia.
ĐA DẠNG HÓA SẢN PHẨM, TĂNG TRẢI NGHIỆM
Bên cạnh du lịch tâm linh, các hoạt động văn hóa – trải nghiệm
cũng góp phần tạo điểm nhấn cho mùa du lịch đầu năm. Chương trình “Tết xưa làng
cổ” tổ chức tại Làng cổ Đông Sơn, phường Hàm Rồng, thu hút đông đảo người dân
và du khách. Không gian làng cổ bên dòng Sông Mã được tái hiện với nhiều phong
tục truyền thống, trò chơi dân gian gắn với ký ức Tết xưa.
Các trò chơi như nhảy bao bố, đi cà kheo, bịt mắt đập niêu,
đi cầu khỉ… mang đến không khí hội làng rộn ràng, ấm áp. Tiếng reo hò vang lên
mỗi khi chiếc niêu vỡ hay người chơi chạm đích tạo nên sự kết nối giữa các thế
hệ, giúp thế hệ trẻ hiểu hơn về giá trị văn hóa truyền thống.
Chị Lê Thị Hương, sinh sống tại phường Hạc Thành, cho biết
gia đình đã chủ động sắp xếp thời gian tham gia chương trình vào ngày mùng 2 Tết
để các con trực tiếp trải nghiệm trò chơi dân gian. Theo chị, việc hòa mình vào
không gian văn hóa truyền thống khiến chuyến du xuân trở nên ý nghĩa hơn thay
vì chỉ tham quan đơn thuần.
Ngoài các điểm di tích tâm linh, nhiều điểm đến sinh thái,
nghỉ dưỡng cũng ghi nhận lượng khách ổn định. Khu du lịch sinh thái cộng đồng
Pù Luông đón gần 13 nghìn lượt khách. Chùa Bụt và khu nghỉ dưỡng Flamingo đón
trên 11,5 nghìn lượt khách. Vườn quốc gia Bến En và các di tích tâm linh khu vực
lân cận đón gần 10,3 nghìn lượt khách. Di tích đền Bà Triệu đón trên 10 nghìn
lượt khách.
Từ thực tế mùa lễ hội đầu năm có thể thấy, du lịch Thanh Hóa
đang từng bước chuyển từ mục tiêu “đông khách” sang “hài lòng khách”. Thay vì
chỉ tập trung vào con số lượt người, các địa phương chú trọng hơn đến chất lượng
dịch vụ, môi trường du lịch, ý thức cộng đồng và sự hài lòng của du khách.
Tuy vậy, vẫn còn những vấn đề cần tiếp tục hoàn thiện. Đó là, hạ tầng
tại một số điểm di tích chưa thật sự đồng bộ, vào thời điểm cao điểm vẫn xuất
hiện tình trạng quá tải cục bộ. Sản phẩm quà lưu niệm và dịch vụ phụ trợ còn
thiếu sự đa dạng, chưa tạo được dấu ấn riêng. Hoạt động quảng bá trên nền tảng
số cần được đầu tư bài bản hơn để tiếp cận nhóm khách trẻ.
