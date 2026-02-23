Khai hội Chợ Viềng Vụ Bản: Khẳng định giá trị văn hóa tâm linh lâu đời
Chu Khôi
23/02/2026, 18:41
Tối 22/2/2026 (mồng 6 tháng Giêng năm Bính Ngọ), tại sân vận động Kim Thái, xã Vụ Bản đã diễn ra chương trình khai mạc Lễ hội Chợ Viềng Xuân 2026. Lễ hội gắn với quần thể di tích Phủ Dầy, không chỉ là quần thể đền phủ linh thiêng mà còn là nơi gửi gắm đức tin của nhiều thế hệ người Việt.
Dự
khai mạc Lễ hội Chợ Viềng Xuân 2026 có nhiều lãnh đạo tỉnh Ninh Bình: Ông Đặng
Xuân Phong - Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình; Ông Trần
Huy Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Bà Đinh Thị Lụa - Phó Bí thư
Thường trực Tỉnh ủy; Ông Lê Quốc Chỉnh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh…
Phát
biểu khai mạc Lễ hội Chợ Viềng Xuân 2026, ông Trần Minh Hoan - Bí thư Đảng ủy
xã Vụ Bản cho biết Chợ Viềng không chỉ là sự kiện văn hóa thường niên mà còn là
dấu mốc có ý nghĩa sâu sắc, thể hiện sự tiếp nối bền bỉ trong hành trình gìn giữ
và phát huy các giá trị văn hóa tâm linh lâu đời của quê hương. Lễ hội là niềm
tự hào của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương, đồng thời đặt ra trách
nhiệm bảo tồn và nâng tầm giá trị truyền thống trong thời kỳ mới.
KHÔNG
GIAN LINH THIÊNG GẮN LIỀN VỚI QUẦN THỂ PHỦ DẦY
Theo
ông Trần Minh Hoan, xã Vụ Bản là vùng đất giàu truyền thống văn hiến và anh
hùng, nơi kết tinh những giá trị văn hóa đặc sắc của vùng Thiên Bản xưa; đồng
thời là nơi phát tích Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt - Di sản văn
hóa phi vật thể đại diện của nhân loại được UNESCO vinh danh.
Lễ
hội Chợ Viềng gắn với quần thể di tích Phủ Dầy - nơi thờ Thánh Mẫu Liễu Hạnh, một
trong bốn vị thánh “Tứ bất tử” của dân gian Việt Nam. Phủ Dầy không chỉ là quần
thể đền phủ linh thiêng mà còn là nơi gửi gắm đức tin của nhiều thế hệ người Việt.
Từ
miền đất linh thiêng ấy, mỗi độ xuân về, Chợ Viềng Xuân lại xuất hiện như “cuộc
nhân duyên của đất trời”. Người xưa gọi phiên chợ là “Thiên Tiên Thị” – chợ của
Tiên. Chợ chỉ họp một đêm duy nhất, từ chiều tối mùng 7 đến rạng sáng mùng 8
tháng Giêng, thời khắc được xem là lúc âm dương giao hòa, khi con người vừa
khép lại năm cũ vừa gieo vào lòng những ước vọng mới.
Chợ
Viềng Xuân từ lâu đã trở thành phiên chợ độc đáo, bày bán nhiều mặt hàng như
cây giống, nông cụ, đồ gia dụng, hàng thủ công mỹ nghệ và cả những món đồ cũ đã
qua tay nhiều người, qua đó tạo nên những cuộc trao gửi ân tình giữa con người
với con người, giữa con người với đất trời.
Trải
qua bao thăng trầm lịch sử, phiên chợ vẫn được gìn giữ và phát triển bằng ký ức
cộng đồng, bằng tình cảm bền chặt và đức tin dân gian truyền từ thế hệ này sang
thế hệ khác. Những giá trị văn hóa ấy đang tiếp tục được nhân dân địa phương bảo
tồn và phát huy.
“Với
tinh thần trang nghiêm - an toàn - văn minh, địa phương đã chủ động chuẩn bị
nhiều mặt: đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số; quy hoạch lại
không gian lễ hội; phân luồng giao thông; bảo đảm an ninh trật tự; phòng cháy
chữa cháy; giữ gìn vệ sinh môi trường; tuyên truyền nâng cao ý thức nhân dân và
du khách. Mục tiêu là xây dựng Lễ hội Chợ Viềng Xuân trở thành điểm gặp gỡ của
truyền thống và hiện đại, nơi lan tỏa những giá trị nhân văn sâu sắc của văn
hóa dân gian Việt Nam”, ông Trần Minh Hoan nhấn mạnh.
Trong
không khí giao hòa đầu xuân, lãnh đạo địa phương gửi lời chúc mừng năm mới tới
các đại biểu, nhân dân và du khách, đồng thời bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được
sự quan tâm, phối hợp của các cấp, các ngành và sự chung tay của cộng đồng để lễ
hội diễn ra an toàn, văn minh. Ban tổ chức cũng đề nghị các thủ nhang, trụ trì
các đền phủ, chùa cùng toàn thể nhân dân và du khách thực hiện nghiêm quy định,
giữ gìn trật tự và môi trường, xây dựng nếp sống văn hóa lễ hội.
“Với
truyền thống đoàn kết và sự đồng lòng của cán bộ, đảng viên và nhân dân, địa
phương tin tưởng Lễ hội Chợ Viềng Xuân – Phủ Dầy 2026 sẽ được tổ chức thành
công, góp phần tạo động lực cho sự phát triển bền vững của Vụ Bản trong thời
gian tới”, ông Trần Minh Hoan bày tỏ.
PHIÊN
CHỢ ĐẶC BIỆT MANG ĐẬM TÍNH NHÂN VĂN
Tại
lễ khai mạc, màn pháo hoa rực rỡ đã mở màn chuỗi hoạt động của Lễ hội, tiếp đó
là chương trình nghệ thuật chủ đề “Vụ Bản - Sắc xuân hội tụ” gồm ba phần đặc sắc.
Mở đầu là chương “Hào khí Tiên Thiên” với tiết mục trống hội “Âm vang đất
thiêng” kết hợp múa cờ, tái hiện khí thế hào hùng của vùng đất Vụ Bản và gửi gắm
ước vọng mưa thuận gió hòa. Chương hai “Sắc thắm tình quê” quy tụ các tiết mục
hát văn, chèo, dân ca do các đoàn nghệ thuật và đội văn nghệ quần chúng địa
phương biểu diễn, tôn vinh bản sắc văn hóa truyền thống. Khép lại là chương “Nhịp
điệu xuân mới” với không gian âm nhạc trẻ trung, sôi động, tạo điểm nhấn hiện đại
cho đêm hội.
Lễ
hội Chợ Viềng Xuân - Phủ Dầy 2026 tiếp tục khẳng định giá trị văn hóa đặc sắc của
địa phương, đồng thời góp phần lan tỏa hình ảnh vùng đất giàu truyền thống đang
chủ động hội nhập và phát triển.
Theo
thông lệ hằng năm, chợ Viềng (còn gọi là chợ Viềng Phủ Dầy hay chợ Viềng Xuân)
chỉ họp một phiên duy nhất vào đêm mùng 7 rạng sáng mùng 8 tháng Giêng, từ khu
vực trước đình ông Khổng đến trước Phủ chính Tiên Hương, nay thuộc địa bàn xã Vụ
Bản, tỉnh Ninh Bình. Hiện nay, chợ vẫn giữ được nét văn hóa cổ truyền nhưng được
tổ chức với quy mô rộng hơn, không gian họp chợ trải dài từ khu vực thị trấn
Gôi cũ dọc theo Quốc lộ 37B đến xã Hiển Khánh.
