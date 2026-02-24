EVN tập trung đảm bảo điện mùa khô và tăng tốc các dự án trọng điểm
Mạnh Đức
24/02/2026, 07:19
Triển khai nhiệm vụ ngay sau Tết Bính Ngọ 2026, lãnh đạo EVN yêu cầu các đơn vị thành viên ưu tiên đảm bảo cung ứng điện mùa khô và quyết liệt đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm…
Ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ, ngày 23/2/2026, Tập
đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã tổ chức cuộc họp giao ban triển khai nhiệm vụ
công tác quý 1/2026. Cuộc họp được kết nối trực tuyến tới các đơn vị thành viên
trong toàn Tập đoàn.
Nhấn mạnh yêu cầu đảm bảo cung ứng điện tiếp tục là nhiệm vụ
chính trị trọng tâm, ưu tiên hàng đầu trong năm 2026, nhất là trong bối cảnh
mùa khô đang đến gần, Lãnh đạo EVN yêu cầu các đơn vị trong toàn Tập đoàn tiếp
tục duy trì phối hợp chặt chẽ với Công ty TNHH MTV Vận hành hệ thống điện và thị
trường điện Quốc gia (NSMO) trong huy động nguồn điện và điều độ vận hành hệ thống
điện.
Đối với vận hành các nguồn thủy điện phải chủ động phương án
đảm bảo giữ nước, sử dụng hiệu quả tài nguyên nước khi điều kiện thời tiết năm
nay khó dự báo. Bên cạnh đó, các nhà máy nhiệt điện phải hoàn tất công tác chuẩn
bị nhiên liệu, tuyệt đối không để thiếu nhiên liệu trong cao điểm mùa khô.
Về công tác đầu tư xây dựng, EVN yêu cầu các đơn vị “lấy lại
tiến độ ngay lập tức”, đảm bảo các mốc tiến độ, đặc biệt tại các dự án nguồn điện
trọng điểm. Trong đó, Dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I tập trung hòa lưới
tổ máy 1 trong tháng 2/2026, phát điện thương mại tổ máy 1 tháng 5/2026; Nhà
máy Nhiệt điện Quảng Trạch II phấn đấu khởi công trong quý 1/2026; hoàn thiện
các thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư và chuẩn bị đàm phán các hợp đồng liên
quan đối với Dự án Điện hạt nhân Ninh Thuận 1; tiếp tục thúc đẩy công tác chuẩn
bị đầu tư các dự án thủy điện mở rộng…
Về lưới điện, năm 2026 EVN dự kiến khởi công 295 công trình
và đóng điện 303 công trình; riêng tháng 1/2026 đã khởi công 12 công trình và
đóng điện 11 công trình 110kV. Các dự án đấu nối nguồn điện, giải tỏa công suất
thủy điện Tây Bắc, nhập khẩu điện được yêu cầu bám sát tiến độ, tháo gỡ vướng mắc
mặt bằng để hoàn thành trong quý 1 và quý 2/2026 theo kế hoạch .
Kết luận cuộc họp, Chủ tịch HĐTV EVN Đặng Hoàng An và Tổng
Giám đốc EVN Nguyễn Anh Tuấn yêu cầu toàn thể cán bộ, người lao động trong Tập
đoàn tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, nỗ lực cao nhất ngay từ
những ngày đầu Xuân mới, phấn đấu hoàn thành toàn diện các mục tiêu năm 2026, đảm
bảo cung ứng điện an toàn, ổn định, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển
kinh tế - xã hội của đất nước.
Trong dịp Tết Bính Ngọ
2026 vừa qua, EVN đã phối hợp với NSMO và các đơn vị liên quan đảm bảo cung ứng
điện an toàn, thông suốt. Với hơn 54.000 ca trực, toàn Tập đoàn đã duy trì vận
hành ổn định hệ thống nguồn và lưới điện, đáp ứng đầy đủ nhiên liệu cũng như
tiêu chuẩn về an toàn lao động, phòng chống cháy nổ.
Theo số liệu từ NSMO,
mức tiêu thụ điện trên cả nước trong toàn bộ kỳ nghỉ Tết nguyên đán Bính Ngọ
2026 tăng khoảng 11% so với cùng kỳ Tết nguyên đán Ất Tỵ 2025. Tuy nhiên, mức
tiêu thụ điện trong dịp Tết nguyên đán Bính Ngọ 2026 vẫn thấp hơn khoảng 40% so
với ngày làm việc bình thường.
Vượt tiến độ, EVN hoàn thành cấp điện cho 100% thôn, bản “vùng lõm”
08:08, 07/01/2026
EVN đảm bảo cung ứng điện, bứt phá đầu tư
18:14, 30/12/2025
Đảm bảo cung ứng điện xuyên suốt dịp Tết Nguyên đán 2026
Đại sứ Nguyễn Đắc Thành: Cuộc cách mạng tư duy đưa hàng Việt chiếm lĩnh thị trường Đức
Trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu đang tái cấu trúc mạnh mẽ, hàng hóa Việt Nam không chỉ đứng trước cơ hội “thâm nhập” mà đang tự tin khẳng định vị thế một “mắt xích” bền vững tại Đức - thị trường khó tính nhất châu Âu...
Khai hội Chùa Hương 2026: Dóng trống mở mùa hành hương
Sáng ngày 22/2/2026 (tức mùng 6 tháng Giêng năm Bính Ngọ), trong tiết trời xuân ấm áp và mưa xuân lất phất, Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026 đã chính thức khai hội tại sân Chùa Thiên Trù. Giữa sắc hoa rực rỡ khắp núi rừng Hương Sơn, Phật tử và du khách thập phương nô nức trẩy hội, hành hương về vùng đất linh thiêng được mệnh danh “Nam thiên đệ nhất động”...
Xuất khẩu lốp xe sang EU: “Cửa sáng” đi kèm áp lực phòng vệ thương mại
Với vị thế là nguồn cung lớn thứ 3 cho thị trường EU, các doanh nghiệp xuất khẩu lốp xe tải và xe khách Việt Nam đang đứng trước cơ hội bứt phá mạnh mẽ. Tuy nhiên, đi cùng với sự tăng trưởng nóng là những rủi ro hiện hữu về các rào cản phòng vệ thương mại mà doanh nghiệp cần chủ động ứng phó từ sớm...
Giá xăng dầu tăng giảm trái chiều theo biến động của thị trường thế giới
Theo biến động của thị trường thế giới, giá xăng dầu trong nước kỳ điều hành ngày 20/2 được điều chỉnh tăng/giảm tùy từng mặt hàng. Theo đó, xăng E5RON92 giảm 200 đồng/lít, xăng RON95-III giảm 146 đồng/lít. Ngược lại, các loại dầu có mức tăng từ 62 đồng/lít đến 293 đồng/kg/lít so với giá cơ sở hiện hành…
Gỡ nút thắt pháp lý cho “sổ trắng, sổ xanh” được chuyển đổi sang giấy tờ nhà đất hiện hành
Sau nhiều năm vướng mắc vì khác mẫu giấy tờ, hàng loạt hồ sơ đất đai từng bị “mắc kẹt” nay đã tìm được lối ra. Hướng dẫn mới từ Cục Quản lý đất đai (thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường) được xem là chìa khóa pháp lý quan trọng, giúp người dân đang sở hữu các loại giấy tờ quen gọi là “sổ trắng”, “sổ xanh” có cơ hội hợp pháp hóa quyền sử dụng đất và được cấp sổ đỏ theo quy định hiện hành.
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định gồm: Hà Nội có 11 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 32; Thành phố Hồ Chí Minh có 13 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 38; Hải Phòng có 7 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 19...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: