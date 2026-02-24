EVN tập trung đảm bảo điện mùa khô và tăng tốc các dự án trọng điểm

Ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ, ngày 23/2/2026, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã tổ chức cuộc họp giao ban triển khai nhiệm vụ công tác quý 1/2026. Cuộc họp được kết nối trực tuyến tới các đơn vị thành viên trong toàn Tập đoàn.

Nhấn mạnh yêu cầu đảm bảo cung ứng điện tiếp tục là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, ưu tiên hàng đầu trong năm 2026, nhất là trong bối cảnh mùa khô đang đến gần, Lãnh đạo EVN yêu cầu các đơn vị trong toàn Tập đoàn tiếp tục duy trì phối hợp chặt chẽ với Công ty TNHH MTV Vận hành hệ thống điện và thị trường điện Quốc gia (NSMO) trong huy động nguồn điện và điều độ vận hành hệ thống điện.

Cuộc họp giao ban triển khai nhiệm vụ công tác quý 1/2026 của EVN.

Đối với vận hành các nguồn thủy điện phải chủ động phương án đảm bảo giữ nước, sử dụng hiệu quả tài nguyên nước khi điều kiện thời tiết năm nay khó dự báo. Bên cạnh đó, các nhà máy nhiệt điện phải hoàn tất công tác chuẩn bị nhiên liệu, tuyệt đối không để thiếu nhiên liệu trong cao điểm mùa khô.

Về công tác đầu tư xây dựng, EVN yêu cầu các đơn vị “lấy lại tiến độ ngay lập tức”, đảm bảo các mốc tiến độ, đặc biệt tại các dự án nguồn điện trọng điểm. Trong đó, Dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I tập trung hòa lưới tổ máy 1 trong tháng 2/2026, phát điện thương mại tổ máy 1 tháng 5/2026; Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch II phấn đấu khởi công trong quý 1/2026; hoàn thiện các thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư và chuẩn bị đàm phán các hợp đồng liên quan đối với Dự án Điện hạt nhân Ninh Thuận 1; tiếp tục thúc đẩy công tác chuẩn bị đầu tư các dự án thủy điện mở rộng…

Lãnh đạo EVN yêu cầu các đơn vị thành viên hoàn thành toàn diện các mục tiêu năm 2026.

Về lưới điện, năm 2026 EVN dự kiến khởi công 295 công trình và đóng điện 303 công trình; riêng tháng 1/2026 đã khởi công 12 công trình và đóng điện 11 công trình 110kV. Các dự án đấu nối nguồn điện, giải tỏa công suất thủy điện Tây Bắc, nhập khẩu điện được yêu cầu bám sát tiến độ, tháo gỡ vướng mắc mặt bằng để hoàn thành trong quý 1 và quý 2/2026 theo kế hoạch .

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch HĐTV EVN Đặng Hoàng An và Tổng Giám đốc EVN Nguyễn Anh Tuấn yêu cầu toàn thể cán bộ, người lao động trong Tập đoàn tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, nỗ lực cao nhất ngay từ những ngày đầu Xuân mới, phấn đấu hoàn thành toàn diện các mục tiêu năm 2026, đảm bảo cung ứng điện an toàn, ổn định, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.