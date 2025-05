Du lịch Trung Đông phục hồi nhờ trải nghiệm xa xỉ

Hãy tạm quên Paris hay London đi vì Dubai, Doha và vùng Biển Đỏ đang dần trở thành những điểm đến nằm trong danh sách “phải đến một lần trong đời” của giới du khách giàu có hiện nay. Từ các thành phố hiện đại bậc nhất cho đến những khu nghỉ dưỡng ven biển nguyên sơ, Trung Đông mang đến sự kết hợp độc đáo giữa đổi mới, văn hóa và vẻ đẹp thiên nhiên đang ngày càng thu hút sự chú ý.

Năm 2024, Trung Đông đã vươn lên trở thành khu vực có tốc độ tăng trưởng du lịch nhanh nhất toàn cầu so với năm 2019, với 95 triệu lượt khách quốc tế — tăng 32% so với mức trước đại dịch, theo Tổ chức Du lịch Thế giới Liên hợp quốc (UNWTO).

Lượt khách tại các quốc gia như Ả Rập Xê Út (tăng 69%) và Qatar (tăng 137%) ghi nhận mức tăng trưởng vượt trội so với năm 2019. Trong khi đó, Mecca (đạt 19,3 triệu lượt khách) và Dubai (đạt 18,2 triệu lượt khách) nằm trong top 10 thành phố được ghé thăm nhiều nhất thế giới, theo dữ liệu từ Euromonitor International.

Những con số ấn tượng này là minh chứng cho tham vọng phát triển mạnh mẽ trong ngành du lịch của khu vực Trung Đông. Thông qua các sáng kiến như Tầm nhìn Saudi 2030 và Chiến lược Du lịch UAE 2031, các quốc gia Trung Đông đã triển khai hàng loạt cải cách nhằm thu hút du khách, bao gồm đơn giản hóa chính sách thị thực, mở rộng các tuyến bay và nâng cấp hạ tầng.

Nếu trước đây du lịch Trung Đông chủ yếu xoay quanh các địa điểm tôn giáo và di sản lịch sử, thì hiện nay những điểm đến xa xỉ và giải trí mới đang góp phần thay đổi diện mạo và sức hút toàn cầu của khu vực này.

THIÊN ĐƯỜNG MUA SẮM XA XỈ

Là trọng tâm của nỗ lực phát triển du lịch khu vực, các đô thị hiện đại như Dubai nổi bật với những trung tâm thương mại đẳng cấp thế giới và các sự kiện quy mô lớn. Thành phố này hiện có hơn 90 trung tâm mua sắm, trong đó nổi bật là Dubai Mall – một quần thể trung tâm thương mại khổng lồ với hơn 1.200 cửa hàng, bao gồm hơn 200 thương hiệu cao cấp.

Năm 2023, Dubai Mall đón 105 triệu lượt khách mua sắm — tương đương 99% tổng số du khách quốc tế đến Dubai — và tiếp tục lập kỷ lục mới với 111 triệu lượt vào năm 2024.

Ngay cả người dân địa phương cũng không thể cưỡng lại sức hút của thành phố này. Theo khảo sát của d3 kết hợp với BoF Insights, một phần ba cư dân Dubai đã chi tới 50% tổng ngân sách mua sắm thời trang của họ ngay tại địa phương trong 12 tháng qua.

“UAE nằm trong nhóm những thị trường xa xỉ hàng đầu tính theo đầu người, với người tiêu dùng ưu tiên các thương hiệu di sản, trải nghiệm cá nhân hóa và dịch vụ VIP. Khách du lịch quốc tế đổ về các trung tâm thương mại cao cấp và khu mua sắm sầm uất của Dubai để trải nghiệm những thương hiệu thời trang, trang sức và mỹ phẩm hàng đầu thế giới”, theo bà Taqua Malik, nhà sáng lập Freedomvisory – công ty tư vấn văn hóa và chiến lược có trụ sở tại Dubai.

Bên cạnh sự đa dạng về thương hiệu, Dubai còn đi đầu trong đổi mới bán lẻ, theo bà Taqua Malik – từ trợ lý mua sắm cá nhân sử dụng trí tuệ nhân tạo cho đến hàng xa xỉ được hỗ trợ bằng NFT. “Cách tiếp cận dựa trên công nghệ này đang định vị thành phố như một trung tâm dành cho những người tiêu dùng tìm kiếm trải nghiệm mua sắm tiên phong và khác biệt”, bà nhấn mạnh.

Nhằm củng cố thêm vị thế là một trung tâm mua sắm hàng đầu thế giới, Dubai còn tổ chức Lễ hội Mua sắm Dubai (Dubai Shopping Festival – DSF) vào mỗi tháng 12 hằng năm. Sự kiện kéo dài suốt một tháng này mang đến các ưu đãi độc quyền, sản phẩm giới hạn và trải nghiệm VIP tại cả những thương hiệu xa xỉ lẫn phổ thông. Trong năm 2025, DSF đã giúp doanh số tại Mercato Mall và Town Centre Jumeirah tăng 165% so với năm trước.

NHỮNG ỐC ĐẢO CHĂM SÓC SỨC KHỎE ĐẦY MÊ HOẶC

Đối với những ai muốn tìm chốn bình yên sau những ngày náo nhiệt nơi đô thị, Ả Rập Xê Út mang đến một loạt điểm đến nghỉ dưỡng thanh bình. Kể từ khi mở cửa đón khách du lịch phi tôn giáo vào năm 2019, vương quốc này đã bước vào một kỷ nguyên du lịch mới, tập trung kiến tạo những trải nghiệm độc quyền giữa một số vùng cảnh quan hoang sơ và ngoạn mục nhất thế giới.

Tọa lạc tại bờ biển Đỏ phía tây bắc của đất nước, dự án nghỉ dưỡng sang trọng bậc nhất Amaala mang đến cho du khách sự kết nối toàn diện với thiên nhiên thông qua các trải nghiệm nghỉ dưỡng cao cấp kết hợp chăm sóc sức khỏe và khám phá trên cả đất liền lẫn biển.

Khi hoàn thiện, dự án sẽ bao gồm 30 khách sạn và 1.200 khu dân cư cao cấp. Giai đoạn đầu tiên, dự kiến khai trương trong năm nay, bao gồm tám khu nghỉ dưỡng — trong đó có Equinox Resort, Jayasom Wellness Resort và Clinique La Prairie Health Resort.

Dự án du lịch sang trọng Amaala, Ả Rập Xê Út

Resort Clinique La Prairie Amaala đánh dấu bước mở rộng toàn cầu đầu tiên của thương hiệu La Prairie ra ngoài Thụy Sĩ, mang chuyên môn nổi tiếng về chống lão hóa của hãng đến với Trung Đông.

Khu nghỉ dưỡng sẽ cung cấp các dịch vụ tăng cường miễn dịch và chăm sóc sức khỏe cá nhân hóa cao, bao gồm phòng thí nghiệm chẩn đoán tiên tiến, khoa chẩn đoán hình ảnh, thần kinh học, nha khoa, buồng trị liệu lạnh (cryotherapy), phòng oxy cao áp và các liệu pháp truyền dịch IV.

Clinique La Prairie Amaala

“Tại Amaala, chúng tôi đang kiến tạo khu nghỉ dưỡng tập trung vào sức khỏe và tuổi thọ quan trọng bậc nhất từng được phát triển,” Simone Gibertoni, CEO của Clinique La Prairie chia sẻ. “Chúng tôi rất vui mừng khi xây dựng điểm đến toàn diện đầu tiên trong một bối cảnh phi thường như vậy, và góp phần hiện thực hóa tầm nhìn của Red Sea Global về du lịch siêu sang”.

NHIỀU PHÁT TRIỂN ĐÁNG TRÔNG ĐỢI

Những điểm đến nói trên mới chỉ là khởi đầu của một kế hoạch tổng thể để thu hút khách du lịch hang sang. Trung Đông đã đặt ra các mục tiêu tăng trưởng đầy tham vọng trong tương lai: UAE hướng đến thu hút 40 triệu lượt khách lưu trú tại khách sạn và thu về 100 tỷ dirham UAE (tương đương 27,2 tỷ USD) đầu tư vào năm 2031, trong khi Ả Rập Xê Út đặt mục tiêu đón 150 triệu lượt khách mỗi năm vào năm 2030.

Tại Dubai, trọng tâm hiện nay là nâng tầm trải nghiệm xa xỉ. Bên cạnh các trung tâm thương mại đẳng cấp thế giới, làn sóng các khách sạn danh tiếng mới được khai trương đang định hình lại diện mạo của thành phố. Những khách sạn mới như One&Only One Za’abeel, Siro One Za’abeel và The Lana Dorchester Collection đã nâng tổng số khách sạn ở Dubai lên 832 vào cuối năm 2024.

Trong khi đó, Ả Rập Xê Út đang đặt cược vào thể thao và giải trí. Bên cạnh việc đăng cai Expo 2030, vương quốc này sẽ tổ chức World Cup FIFA 2034 — lần đầu tiên giải đấu 48 đội được tổ chức bởi một quốc gia duy nhất. Ngoài ra, Qiddiya — siêu dự án được thiết kế với tinh thần “vui chơi là trung tâm” — sẽ khai trương công viên giải trí và công viên nước Six Flags vào cuối năm 2025, tiếp theo là đường đua Công thức 1 vào năm 2027.

Khi khách du lịch hạng sang ngày càng tìm kiếm những trải nghiệm mới độc đáo và khác biệt, Trung Đông đang nhanh chóng trở thành điểm đến được đưa vào tầm ngắm. Dù là chi tiêu mạnh tay cho chiếc túi Louis Vuitton mới nhất hay nghỉ dưỡng tại một khu resort có các liệu pháp kéo dài tuổi thọ, khu vực này đều mang đến những trải nghiệm phù hợp với mọi kiểu du khách, đặc biệt là du khách hạng sang.